DHA YURT BÜLTENİ 6

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye\'deki terör örgütü üye sayısı 750\'ye düştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün geldiği Batman\'da, geçen hafta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, kahvaltı yaptığı İl Jandarma Alay Komutanlığı\'nda yaptığı konuşmada, kararlı mücadele sonucunda teröristlerin Türkiye\'deki sayısını düştüğünü belirterek, \"Türkiye genelinde terör örgütü üye sayısı 750\'ye kadar düştü.

Sabah erken saatlerde Batman\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ahmet Deniz ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda askerlerle birlikte sabah kahvaltısında bir araya gelen Bakan Soylu, \"Dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadele hepimizin birlikteliği ve dualarıyla sürüyor. Terör örgütü tarihin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allaha şükürler olsun. Devletimiz, siyasetçimiz ve yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazmaya yönelik ciddi bir irade var. Bu mücadele hem sahaya yansıyor hem de el birliğiyle sürüyor. Büyük bir mücadele ama neticesini aldığımız bir mücadeledir. Türkiye genelinde terör örgüt sayısı 750’ye kadar düşmüştür\" dedi.

AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin de terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

\"ABD aymaz bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. YPG ve PKK terör örgütüne tırlarla mühimmat ve teknoloji desteğini verdiği biliyoruz. Bunları yok etmek bizim işimiz. 8 şehidimiz için ABD Büyükelçiliği başsağlığı diliyor. Biz buna inanmayız, samimi bulmuyoruz. Diğer taraftan da silah ve lojistik desteğinde bulunuyor. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız. Gereği neyse yapılacak. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz.\"

Geçen hafta tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, daha sonra Batman\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

Bakan Soylu, merasim kıtasını selamlarken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

=========================

Bulduğu paranın sahibini, güvenlik kamerası görüntüsüyle arıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), işyerinin önünde 1000 TL\'sini düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak arıyor. Adak, \"Paranın sahibini mutlaka bulacağım\" dedi.

Manav Cihan Adak, geçen pazartesi günü işyerinin önünde 1000 TL buldu. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adak, parayı düşüren kişinin görüntüye yansıdığını gördü. Parayı, saat 16.30 sıralarında manavın önünden geçen yaşlı adamın düşürdüğünü belirleyen Adak, paranın sahibini bulabilmek için görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Paranın sahibini arayan Adak, henüz yaşlı adama ulaşamadı.

Cihan Adak, parayı belediyeye götürmeyi düşündüğünü, ancak görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak sahibine daha kolay ulaşacağına inandığını söyledi. Adak, \"Güvenlik kameralarını inceledik. Parayı düşüren yaşlı adamı tespit ettim. 5 gündür sosyal medya hesabımızdan paranın sahibini arıyoruz. Henüz bulamadık. Paranın sahibini mutlaka bulacaağımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Yaşlı adamın parayı düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

-Manav Cihan Adak\'ın iş yerinde görüntüsü

-Parayı göstermesi

-Cihan Adak ile röp.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

======================================

Kaymakam ailelerini ikna etti, Dünya ve Avrupa şampiyonu oldular

Behçet DALMAZ - Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) - 1 yıl önce Van\'da atletizm yapmaya başlayan Zeynep Bayçınar (15) ile Eda Solmaz (17) milli takıma girmeyi başardı. Ancak ailelerinin sıcak bakmaması üzerine sporu bırakmak üzerine olduğu ortaya çıkınca Muradiye İlçe Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Aileler ikna edildikten sonra yarışmalara katılan Bayçınar ve Solmaz Dünya ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Van\'ın Muradiye ilçesinde 1 yıl önce belediye bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Bu kulübe lise öğrencileri olan Zeynep Bayçınar ile arkadaşı Eda Solmaz da kayıt yaptırarak, atletizm kurslarına katılmaya başladı. Ferdi olarak yapılan yarışlarda büyük başarı göstermeleri üzerine kısa sürede hem antrenörlerinin, hem de ilçe yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Bunun üzerine Türkiye\'nin bir çok kentinde yapılan yarışlara katılan Zeynep ve Eda kısa sürede bir çok madalya kazanmayı başardı.

Daha sonra milli takıma girmeyi başaran genç kızlar milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışlara da katılma hakkı kazandı. Ancak aileleri bu duruma sıcak bakmayınca, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Ailelerle konuşan Kaymakam Yücel\'in ikna çabaları sonucu her iki sporcu uluslararası yarışmalara katıldı. Zeynep Başçınar, Nisan 2018\'de Fransa\'nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonasında kendi yaş kategorisinde dünya birincisi, genel klasmanda ise dünya 25\'incisi oldu. Eda Solmaz ise, bu yıl Erzurum\'da yapılan ve 7 ülkenin katıldığı Uluslararası bayrak ve Sprint yarışmasında Kulüp olarak üçüncü oldu. Solmaz, 15 Eylül 2018\'de İspanya\'da yapılan Uluslararası 5\'li turnuvada da Avrupa birinciliği elde etti.

\'KAYMAKAMIN İKNA ÇABASI, ŞAMPİYONLUK GETİRDİ\'

İlçe merkezindeki Balık Bendi mevkiinde Antrenörleri Enes Kaplan eşliğinde çalışma yapan şampiyon kızların antrenmanlarını izleyen Kaymakam Yücel, kız çocuklarının okumakta zorluk çektiği bir bölgede, özel bir çalışma yapıp, atletizm takımına kazandırdıklarını söyledi. Kaymakam Yücel şöyle konuştu:

\"Çocuklarımız da sağ olsunlar çabalarımızı boşa çıkarmadılar ve bize milli bir onur yaşattılar, istiklal marşımızı okuttular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek.Özellikle kız çocuklarımızın spora kazandırılması için köylerde çalışma yapmaya başladık.Çocuklarımızın aynı zamanda eğitimi ile de özel olarak ilgilenmekteyiz. Biraz iddialı olacak. Ama ben şunu söylüyorum. Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Bir kaç yıl içerisinde ilçemizde olimpiyat şampiyonu çıkartmayı hedefliyoruz\"

\'VAN\'IN GURURU OLDULAR\'

Özellikle kız çocuklarını spora kazandırmak için büyük çaba sarfettiklerini belirten Kaymakam Yücel, çocukların okumakta zorluk çektiği bölgede onları spora kazandırmanın daha meşakkatli bir durum olduğunu söyledi. Yetenekli olupta ailelerin göndermediği kız çocukları içinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Kaymakam Yücel, \"Bu çocuklarımız için özel bir çalışma yürütüldü. Ailelere de teşekkür ediyorum. Bu güveni bize verdiklerinden dolayı. Onlar bizlerin de kızları. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte tüm Türkiye gurur duyacak\" diye konuştu.

Takım Antrenörü Enes Kaplan, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yücel\'in talimatıyla Belediye bünyesinde açılan Atletizm İktisas Kulübü\'nün kurulmasıyla, 2 kız sporcunun Ulusal ve Uluslararası yarışmalarında dünya ve Avrupa Şampiyonu elde ettiklerini belirtti. 2 kız sporcunun 4 kez milli takımda uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Kaplan, amaçlarının ülkeye olimpiyatları kazandırmak olduğunu söyledi. Kaplan, \"Tabi bu büyük başarılar zorlu süreçlerle ve çalışmalarla elde edildi. Kaymakam beyin talimatlarıyla ilçede kurulan Atletizm İktisas Kulübünde çocuklarımız her türlü giyim, barınma ve yiyecek ihtiyaçları gideriliyor\" dedi.

Eda ve Zeynep\'in elde ettiği büyük başarılar ilçede de büyük ilgi uyandırdı. Kızlarının sporla uğraşmasına karşı çıkan bazı aileler bu başarıların ardından kendi kızlarını da Belediye bünyesinde açılan Atletizm İktisas Kulübü\'na göndermeye başladı. Antrenör Enes Kaplan, \"Bu iki kızımızın şampiyon olmasından sonra kulübümüze 35 kız sporcu daha aldık. Bu başarılar diğer ailelere de örnek oldu. Umarız bundan sonraki yıllarda kız çocuklarımızın önündeki bu engellerde kalkar. Hedefimiz, 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandırmak\"diye konuştu.

\'BAŞARIMIZLA DİĞER KIZLARA ÖRNEK OLDUK\'

Fransa\'nın başkenti Paris\'te yapılan Dünya Liseler arası atletizm şampiyonasında, kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu olan Zeynep Bayçınar ve İspanya\'da 5\'li turnuvada Avrupa şampiyonu olan Eda Solmaz, daha önce kız çocuklarının sporu gönderilmediği ilçede şu an 35\'in üzerinde kız arkadaşının atletizm sporuna kayıt yaptığını, bunun da gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Antrenman yapan şampiyon kızlardan genel ve detaylar

-Isınma hareketleri yaparken detaylar

-şampiyon kızlar, diğer kızlarla koşarken

-Zeynep Bayçınar ile röportaj

-Detaylar

-Kaymakam Harun Yücel ile röportaj

-Kaymakam Yüocel\'in kızların antrenmanları izleyip alkışlarken

-Kızlarla hatıra fotoğraf çektirmesi

-Madalyalarına boyunlarına asan kızlar

-Altıkları madalyalar

-Zeynep Bayçınar ile röportaj

-Eda Solmaz ile röportaj

-Koşan iki şampiyon kız

-Antrenör Enes Kaplan ile röportaj

-Detaylar

-İstanbul\'da yapılan yarışma görüntüsü

======================================

Sahte reçete vurgununa 23 tutuklama

MERSİN’de, ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan 23 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte reçete şebekesine yönelik operasyon tamamlandı. Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında eczane sahipleri, kalfaları, hastanelerin bilgi işlem görevlilerinin de aralarında bulunduğu 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda 69 şüpheli \'nitelikli dolandırıcılık\' iddiasıyla gözaltına alınırken, 15 kişinde yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 28\'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 41\'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23\'ü tutuklanırken, 18\'i kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, ilk belirlemelere göre hem devleti hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkarılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Sanıklar emniyetten çıkartılırken genel ve detay

- Emniyetin girişi

- Sanıkları taşıyan araçlar emniyetten çıkarken

- Şehir Hastanesi’nin bina, giriş ve acil görüntüsü

- Adliye binası, tabela ve giriş görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

(BOYUT:455,33 mb) (SÜRE:3,46 DK)

