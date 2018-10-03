DHA YURT BÜLTENİ-6

1)50 İLİN GÖZÜ BU YOLDA; KARADENİZ-AKDENİZ OTOYOLUNDA SONA GELİNDİ

OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2’nci Abdulhamid zamanında projesi çizilen, 143 yıllık rüya Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşılıyor. 2019 yılında tamamlanacak ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saatte inecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, projenin büyük önem taşıdığını belirterek, “Karadeniz Akdeniz Yolu bizim havalimanımız, üniversitemiz kadar önemli. Bu yol bittiği zaman 6-7 saatte Akdeniz’den Karadeniz’e ulaşılacak. Karadeniz-Akdeniz yolu ile 50 ilimizde sanayicimiz daha kolay Rusya, Ukrayna ve Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkelere ulaşma imkanına kavuşacakö dedi. İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Karadeniz Akdeniz Yolu’nun Projesi, 2’inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi\'nin ilk temeli, 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. Güzergah tartışmaları yüzünden 1933 yılında çalışmaları durduruldu. 1970\'li yıllarda tekrar gündeme getirildi, fakat bir Sovyet işgalinde tankların Karadeniz\'den İç Anadolu\'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, bir kez daha çalışmaları durduruldu. Son olarak 2004 yılında Ordu\'nun Mesudiye İlçesi Topçam’da yapımına başlanılan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla tekrar gündeme getirildi. \'Dereyolu\' olarakta bilinen Topçam Barajı ulaşım yollarının yapılmasıyla genişletilen proje değiştirilerek Karadeniz-Akdeniz Yol Projesi olarak devam etti.

143 YILLIK ‘RÜYA’

143 yıldır ‘rüya’ olan Karadeniz Akdeniz Yolu’nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli 926 milyon TL olan 818 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Projeyle Ordu’dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırırken, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek. Yaklaşık 700 milyon TL harcama yapılan projenin en önemli etaplarından biri de Ordu ili sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca 88 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken Mesudiye-Topçam arasında çalışmalarda aralıksız sürüyor. 88 kilometrelik güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor. Mesudiye-Topçam arasında yapımı süren son tünelinde yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

AKDENİZ’DEN ORDU’YA ULAŞIM 6-7 SAATE İNECEK

Projeyle 121 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolu 88 kilometreye düşecek. 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saate, Akdeniz illerinden Ordu’ya ulaşım ise 6-7 saate inecek. Yolun tamamının ise 2019’da tamamlanması hedefleniyor. Tünel ve viyadüklerle önemli ölçüde kısalacak ile Ordu-Sivas arası ulaşımda 2 saate düşecek.

KARADENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERE TİCARET KOLAYLAŞACAK

OTSO Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu-Giresun Havalimanı ve Ordu üniversitesi kadar büyük önem taşıdığını söyledi. Yol bittiğinde Karadeniz’e ulaşımın daha kolaylaşacağını, bunun da turizme ve ihracata büyük önemli katkısı olacağını vurgulayan Şahin, “Yol bittiğinde bir Sivaslı 2 saatte Ordu’ya inecek. Kayserili 4 saat sonra, Kahraman Maraşlı 5-6 saat sonra, İskenderun, Hataylı 6-7 saat sonra Ordu’ya inecekler. Ukrayna, Romanya, Rusya’ya ticareti olan illerimiz var. Ürününü satacak Akdeniz’i Ege’yi, Marmara’yı geçecek. Karadeniz’i bir uçtan bir uça geçerek Rusya’ya ulaşacak. Bu yol bittiği zaman 6-7 saatte İskenderun’dan Karadeniz’e, Ordu’ya inmiş olacak. Karadeniz-Akdeniz yolu 50 ilimizde sanayicimizin daha kolay Rusya’ya, Ukrayna’ya, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşma imkanı olacakö dedi.

ORDU BÜYÜK BİR LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Yolun tamamlanmasıyla Ordu’nun da Karadeniz’de lojistik merkezi olabileceğini, “Antepli yada Kahramanmaraşlı ürettiği ürünü 16-24 saatte ulaştırdığı Karadeniz’e, bu yol sayesinde 6 saatte ulaşacak. Bizim için büyük avantaj. Ticarette en pahalı şey ulaşım. Doğu ve Güneydoğu’da ki, İç Anadolu’da ki en kısa ve en verimli yol Karadeniz Akdeniz Yolu’dur. Bu yol açıldığında Ordu büyük bir lojistik merkezi olacak. Bunun devamında çok iyi bir limana ihtiyacımız var. Devamında Samsun Çarşamba’ya kadar gelen Samsun-Sarp demiryolunun Ordu-Giresun’dan geçmesi gerekir şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Servet Şahin ile röportaj

-Karadeniz Akdeniz Yolu’ndan görüntüler (drone)

(SÜRE:7.09 Dk ) (BOYUT: 1004 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

===================================================

2)SİVAS’TA OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRENCİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİASI

SİVAS\'ta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Turan K.(13), okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından darp edildiğini iddia ederek, babası ile birlikte şikayette bulundu. Kent merkezi Alibaba Mahallesi\'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Hacı Hasan K. İiddiaya göre 8/A sınıfında cinsel organını gösterdi. Sınıftaki öğrenciler okul yönetimine giderek Hacı Hasan K. ve yanındaki Ahmet Turan K.’yı şikayet etti. Bunun üzerine okul müdürü İsa K. ve müdür yardımcısı Murat E., cinsel organını gösterdiği iddia edilen öğrenci Hacı Hasan K. (13) ile yanında bulunan Ahmet Turan K.\'yı çağırdı. İddiaya göre okul müdürü ve müdür yardımcısı her iki öğrenciyi dövdü. Ahmet Turan K.\'nın durumu bildirmesi üzerine babası Mustafa K.(35) oğlunu hastaneye götürerek darp raporu aldı ve Alibaba Polis Merkezine giderek okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Baba Mustafa K. polis merkezi önünde yaptığı açıklamada, çocuğunun okul müdürü tarafından haksız yere dövüldüğünü savundu. Oğlunun yanında bulunan bir başka öğrencinin suç işlediğini öne süren Mustafa K., \"Diğer arkadaşları da müdüre giderek şikayetçi oluyor. Benim çocuğum da yanında bulunduğu için \'o çocuk da vardı\' diyorlar. Benim çocuğumu da müdür odasına alıp bayılana kadar dövüyor. Elinde, yüzünde parmak izleri beli, darp raporu aldım. Şikayetçiyim’’ ifadelerini kullandı. Dayak yediği iddia edilen öğrenci Ahmet Turan K. ise olayda kendisinin bir suçunun bulunmadığın iddia ederek, \"Yanımdaki çocuk cinsel organını gösterdi. Arkadaşlar da gidip müdüre şikayet etti. Okul müdürü de ben yanında olduğum için beni de aldı. Odasına götürerek bizi dövdü ve hakaret etti. Ben kriz geçirdim. Bana \'yalan yapıyorsun\' diyerek hakaret etti. Hastaneye giderek darp raporu aldıkö diye konuştu.

Okul müdürü İsa K. ise darp olayının asılsız olduğunu, öğrenciler Mustafa K. ve Hacı Hasan K. hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Okuldan görüntüler

-Dövüldüğü iddia edilen çocuk ve babası

-Baba ve çocuğun açıklamaları

-Polis merkezine gitmeleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

==================================================

3)YARIM MİLYONLUK YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: 6 GÖZALTI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak 500 milyon TL ele geçiren çete polisin operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği\'nin 6 aydır yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitelerine para aktarıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatarak 500 bin TL ele geçiren N.K., F.Y., E.Y.T., M.Y., Y.I. ve A.B. Gölcük\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi hesaplarındaki 500 bin TL\'ye el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Zanlıların adliyeye çıkışı

-Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

=================================================

4)GALERİDEN LÜKS OTOMOBİL ÇALINDI

ANTALYA\'da lüks otomobillerin satıldığı galeriye giren hırsız ya da hırsızlar, yedek anahtarıyla çalıştırdıkları lüks otomobili çaldı.

Hırsızlık olayı saat 08.30 sıralarında fark edildi. Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan Şenol Abay\'a ait galeriye gece belirsiz saatte giren hırsız ya da hırsızlar, bir süre para aradı. Daha sonra lüks otomobillerden birine ait otomobilin yedek anahtarını alan hırsızlar, aracı çaldı. Hırsızlık olayını sabah işyerine gelen çalışanlar fark edip polisi aradı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden hırsızların peşine düştü.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Polisin inceleme yapması

-Galerinin dışarıdan görüntüsü

-Otomobil ve iş yerinin görüntüsü

-Polis ekip arabasından görüntü

-Detaylar

\'92 . 4 MB// 50 SN//



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=================================================

5)EDİRNE\'DE OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU SATAN 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

EDİRNE\'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda öğrencilere satılmak için hazırlanan 307 bin 730 adet uyuşturucu hap, aralarında sentetik uyuşturucu maddesinin de yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte okulların açılmasıyla birlikte sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Ekipler ilk, orta ve lise önlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 24 şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 307 bin 730 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 220 gram \'skunk\' uyuşturucu maddesi, 1 kilo 52 gram uyuşturucu hammaddesi, 166 gram esrar, 130 gram reçine esrar, 119 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 2 adet tabanca bulunurken, uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen nakit para bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeler için Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Polis kamerası

-Şüphelilerin araç ve ev araması

-Bulunan uyuşturucu maddeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:EDİRNE,(DHA)-

=================================================

6)KADINLARIN EL EMEĞİ, ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

MERSİN\'de kadınların yaptığı örgü işlerinin satışından elde edilecek tutar ile üniversite öğrencilerine burs sağlanacak. Ürünler internet kanalı ile ülke geneli ve yurtdışına da pazarlanacak.

Mezitli Belediyesi\'nce Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı karşısında açılan Örgü Evi\'nde bir araya gelen kadınlar hem sohbet edip kaynaşıyor, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. El emeği ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlayan kadınların en büyük hedefi ise yine bu satışlardan sağlanacak gelirler ile üniversite öğrencilerine burs vermek. Tüketicinin konfeksiyon ürünleri yerine el işi örgülerin tercih etmesini isteyen kadınlar örgülerini kısa bir süre sonra internet üzerinden pazarlamaya başlayacak.

ÖĞRENCİLERE BURS

Örgü Evi\'ndeki çalışmalardan söz eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, \"Kadınlarımız burada boy zamanlarını geçiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyerler örgü öğreniyorlar. Her çarşamba günü workshop çalışması var. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğreticilik yapan arkadaşlarımız var. Yine pazarın kurulduğu günlerde satış yapabilecekler. Sadece buraya gelenler, burada üretenler satış yapabilecekler. Ayrıca, kadın üretici pazarlarımızda zaten kadınlarımız el işlerini yapıp satabiliyorlar. Orda da bu fırsatı tanıyoruz. Kermes yapacak arkadaşlarımız zaman zaman. Bu kermeslerde ürünlerini pazarlamış olacaklar ve elde ettikleri geliri öğrencilerimize burs olarak verecekler. Mezitli\'de insan trafiğinin yoğun olduğu bölgede bu ürünlerin satışı için kadınlarımıza fırsat tanıyacağız\" dedi.

OKULLARA BAĞIŞ

Kadınlarla birlikte örgü ören ve projenin hayata geçmesine öncülük sağlayan Tarhan\'ın eşi Sembol Tarhan ise şunları söyledi:

\"Örgü Evi\'nde biz kadınlar bir araya geliyoruz. Buradaki hocamızın önderliğinde ve kadınlarımızın arzuları doğrultusunda değişik çalışmalar yapıyoruz. Düşünülen buradaki yapılacak işler, öncelikle bir araya gelmemiz, aktif yaş almamız. Örgü terapidir ve bizler için enerji kaynağı. Bunları hep birlikte yaşamak da ayrı bir zevkli. Bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz, değişik örgüler yapıyoruz. Örgü şenliği düzenleyeceğiz. Hepimiz değişik örgüler yapıp stantlar açacağız. Yarışma yapacağız aramızda ve atkı bere öreceğiz. Derece alan arkadaşımıza yün ve mil hediye edeceğiz. Ördüğümüz ürünleri de ihtiyacı olan okullara bağışlayacağız.\"

Eğitmen Şeyda Kiriktir da çeşitli etkinliklerle kadınlar olarak güzel vakitler geçirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

*ÖZEL*

-Örgü ören kadınlardan genel ve detay görüntüler

-Bir kadının detay görüntüsü

-Eğitmen Şeyda Kiriktir\'in kadınlara bilgi vermesi

-Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın eşi Sembol Tarhan (Sağda) ile başka bir kadının örgü örmesi

-Sembol Tarhan\'ın örgü örmesinden detay görüntü

-Kadınların genel görüntüsü

-Tamamlanan bir örgü işinden detay görüntü

-İğnedanlık olarak bilinen örgü işinin detay görüntüsü

-Sembol Tarhan ile röportaj

-Örülen bir yeleğin detay görüntüsü

-Eğitmen Şeyda Kiriktir ile röportaj

-Başkan Neşet Tarhan\'ın kadınlar ile bir araya gelmesi

-Tarhan ile röportaj

-Tarhan\'ın örgü örneğini incelemesinden genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 530 MB) (SÜRE: 04.49 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

============================================



7)\'SWEAT FEST\' KEMER\'DE YAPILDI

TÜRKİYE\'nin en önemli spor ve sağlıklı yaşam etkinliklerinden biri olan \'Sweat Fest\', Antalya\'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. İstanbul dışında ilk defa başka bir kentte düzenlenen organizasyona yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener\'in hayata geçirdiği SWEATers App tarafından düzenlenen Türkiye\'nin en geniş kapsamlı spor festivali Sweat Fest, Kemer\'e bağlı Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de yapıldı. İstanbul dışında ilk defa başka bir kentte düzenlenen, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, spora başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan veya senelerdir spor yapan ve sporu yaşam tarzı haline getirmiş olanların toplandığı Sweat Fest\"e yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Organizasyonda her biri kendi branşında başarılı Mine Yılmazbilek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Tuğrul Çağrı Yılmazer, Müge Özyurt, Emre Kurubaş, Levin Tahmaz, Murat Bür, Ateş Bağdaş, Didem Zeybek, Çisil Sıkı ve Taner Uncu katılımcılara eğitimler verdi. Ünlü eğitimcilerin eşliğinde zumba, budokon, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, sub yoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, budokon animal locomation class, fitattack, stretching, cave 101, x25 tabata gibi birbirinden farklı etkinlikler yapıldı.Sweat Fest organizasyonun ardından katılımcılar gece Reggae müziğin ünlü grubu Sattas ile spor dolu eğlenceyi noktaladı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Sweat Fest organizasyonundan detaylar

- Sattas konserinden kısa detay

627 MB /// 05.36\"

(Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



================================================



