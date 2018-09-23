DHA YURT BÜLTENİ-6

SEDANUR, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI (EK)

1)VALİ DOĞAN: FAİL YA DA FAİLLERİ EN KIZA ZAMANDA BULACAĞIZ

Paslı köyünde Sedanur Guzel\'in cenaze törenine katılıp, baba Abdullah Güzel ile birlikte saf tutan Vali Rahmi Doğan, taziye evinde konuşma yaptı. Masum bir yavrunun cenaze töreni için bir araya geldiklerini belirten Vali Doğan, şunları söyledi: \"Olay çok acı ve hepimizi de çok derinden üzmüştür. Tüm Türkiye bunu yakinen takip etmiş ve bu üzüntüye iştirak etmiştir. Bu tür olaylar, ülkemizde maalesef son günlerde artmış bir vaziyettedir. Burada yapılması gereken hem aile, hem ebeveynlerin yapması gereken ortada, hem de devlet olarak bizlerin yapması gerektiği ortadadır. Bu çirkin ve nefret uyandıran faili ya da failleri kimse en kısa sürede bulup, çıkartıp, adaletin önüne koyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Olay olduğu andan itibaren devlet, tüm kurumlarıyla, uzmanlarıyla burada olaya müdahil olmuştur, takip etmiştir, neticelendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu burada kalmaz. Hem sizin, hem millet adına hesabını sorarız. Yapanları da adli mercilere teslim ederiz.\"

\'ŞAPKAMIZI BİR KENARA KOYUP DÜŞÜNMEMİZ LAZIM\'

Devlet adına yapılması gerekenlerin yapılacağının sözünü veren Vali Rahmi Doğan, \"Toplum içinde bu tür arızalı insanlarımız var. Demek ki toplum olarak şapkamızı bir kenara koyup düşünmemiz gerekir. Eğitimden sosyal yaşantımıza kadar yeniden değerlendirmemiz gereken hususlar var. Ben tekrar Sedanur kızımıza Allah\'tan rahmet diliyorum, ailesine yatkınlarına başsağlığı diliyorum. Tarifi imkansız bir acı, dolayısıyla söyleyeceğimiz bir hiçbir söz acıyı dindirmez. Biz acıya ortak olmak için buradayız. Devlet olarak yapılması gerekenleri yapacağımızın sözünü veriyorum. En kısa sürede fail ya da faillerini bulup ortaya çıkaracağız. Temennim odur ki; bu tür olaylar son olsun. İnşallah bu tür olaylarla karşılaşmamak temennisiyle tekrar baş sağılığı diliyorum\" diye konuştu.



Bedir ALTUNOK-KARS-DHA

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2)SU KUYUSUNA DÜŞEN KONUŞMA ENGELLİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 63 yaşındaki konuşma engelli Nuriye Karatepeli, yaşamını yitirdi.Konuşma engelli Nuriye Karatepeli, dün (Cumartesi) öğle saatlerinde yanlarında yaşadığı ağabeyi Selim Karatepeli ve ailesinin Kula\'nın kırsal Hacıtufan Mahallesi, Karaahmetli Mevkisi\'ndeki evlerinden ayrıldı. Kardeşinin uzun süre eve dönmemesi üzerine merak eden Selim Karatepeli, çevrede aramaya başladı. Bugün saat 00.45 sıralarında, evlerine 30 metre mesafedeki su kuyusuna giden Karatepeli, fener yardımıyla içine baktığında, kardeşini hareketsiz şekilde buldu. Karatepeli\'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. İçinde az miktarda su bulunan 5 metre derinliğindeki kuyudan AKS 110 ekipleri tarafından halatlar yardımıyla çıkartılan Nuriye Karatepeli\'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ancak, durumu ağır olan Karatepeli, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, su kuyusuna düştüğü belirlenen Karatepeli\'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden ve su kuyusundan görüntü

-Ölen Nuriye Karatepeli\'nin cesedinin taşınması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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3)ANNE VE 3 ÇOCUĞUNU KEZZAPLA YAKTI; \'HATIRLAMIYORUM\' DEDİ

KONYA\'da tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğuna kezzaplı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gülay Durusoy\'un (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Durusoy psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü ifadesinde, \"Hafızam arada bir gelip gidiyor. Böyle bir olayı yapsaydım, hatırlardım. Ben küçüklüğümden beri kimseye bir zarar vermedim\" dedi Olay, 17 Eylül pazartesi günü Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Saadet Ş., 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşini uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önce tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy, evinden çıkıp, elindeki şişenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Ş.\'nin yüzünde, omzunda ve ellerinde, çocukları Akif\'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül\'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Saadet Ş. ve 3 çocuğu çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Komşusuyla daha önce farklı konularda tartıştıklarını belirten Saadet Ş., \"Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi\" dedi.

\'OLAYI HATIRLAMIYORUM\'

Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece \'kasten yaralama\' suçundan tutuklanan Gülay Durusoy\'un polisteki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Durusoy ifadesinde, \"Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Ş. diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. 6 ay önce Konya AMATEM\'de iki ay kadar yatıp tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim\" dedi.

Saadet Ş. ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-



