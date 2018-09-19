DHA YURT BÜLTENİ 6

AK Parti\'li Belediye Başkanı\'na silahlı saldırı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın makam aracı olarak kullandığı 34 ECZ 27 plakalı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

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Görüntü takip ediliyor

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Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp havaya ateş etti

KONYA\'da düğün konvoyunda aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O anlarda konvoydaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. Düğün konvoyunda hafif ticari araçta bulunan bir kişi camdan sarkıp, oturan bir kişi pompalı tüfekle rastgele havaya ateş etti. O anlarda konvoydaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde cama sarkan kişinin 5 kez havaya ateş açtıktan sonra alt geçide girenken ateş etmeyi bırakıp aracın içine girdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Aracın camından sarkıp ateş etmesi

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA))



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\'Melekler Mutfağı\'nın sarmaları dünyaya ulaştı

ANTALYA\'da serebral palsi (duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik türü) hastası oğlu Mehmet Ercan\'ın (8) tedavisi için evinde sarma yaparak satan Semra Sönmez\'e (45), 3 engelli annesi daha katıldı. \'Melekler Mutfağı\'nı kuran 4 engelli annesinin ünü, Tayland\'a kadar yayıldı.

Kepez ilçesinde serebral palsi hastası oğlu Mehmet ile yaşayan Semra Sönmez, oğlu okul çağına gelene kadar evlere temizliğe giderek geçimini sağladı. Oğlu okula başlayınca yarım gün temizliğe gitmeye devam eden Sönmez, Mehmet\'in geçen yıl büyük bir ameliyat geçirmesinin ardından ona bakabilmek için temizlik işlerini bırakmak zorunda kaldı. Oğlunun fizik tedavi masrafları ve idealleri için evinde sardığı yaprak sarmaların satışı için sosyal medyadan duyuru yapan Sönmez\'e, Antalya\'nın yanı sıra Türkiye\'nin farklı illerinden sipariş gelmeye başladı.

ÜNÜ TAYLAND\'A KADAR ULAŞTI

İşlerinin artmasının ardından Semra Sönmez, engelli bireylerin anneleri olan İzmir\'den Neslihan Akın, Ankara\'dan Binnur Aydın, İstanbul\'dan Kamuran Keser Çelik ile iletişime geçti. 4 engelli annesi, evlerinde yaptıkları sarma dışında mantı, erişte, reçel, turşu, tarhana gibi gıda ürünlerini, \'Melekler Mutfağı\'nda topladı. 4 kadının internet üzerinden sattığı ürünlere Türkiye\'nin farklı yerlerinin yanı sıra, İsviçre, Danimarka, Almanya, ABD ve Tayland\'dan da talep geldi.

ÖRNEK OLDULAR

Semra Sönmez, ürünlerin satışından elde edilen geliri çocukların tedavisinde kullandıklarını söyledi. Sönmez, “Birçok anneye örnek olduk. Engelli anneleri farklı farklı işler yapmaya başladı. Çok iyi yolda gidiyoruz. Çocuklarımız ameliyatlarını oldu. Çocuklarımızda çok büyük gelişmeler var. Mehmet\'in konuşması düzeldi, cihaz ile yürümeye başladı. Sosyal aktivitelere gitmeye başladı\" dedi.

KARŞILIKSIZ YARDIMLARI KABUL ETMİYOR

Semra Sönmez, geçen yıl haberinin yapılmasının ardından İstanbul\'dan arayan bir hayırseverin kendisine ev vermek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Sönmez, birçok kişinin karşılıksız para teklifini reddettiğini, bunun yerine ürünlerini satın almalarını istediğini kaydetti. Semra Sönmez\'in şimdiki hedefi ise oğlunun yürüyebilmesi için robotik cihaz satın alabilmek. Bunu için gece gündüz mutfakta siparişlere yetişmeye çalışan Sönmez, evinin bir köşesini de Mehmet için fizik tedavi merkezi gibi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Semra Sönmez ve oğlu Mehmet\'^ten görüntü

- İkilinin mutfakta görüntüsü

- Semra Sönmez\'in dolma yapması

- Detaylar

- Malzemelerden detay

- Röp: Semra Sönmez

- Mehmet\'ten detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



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\'Yan bakma\' cinayeti kamerada

ADANA\'da kına gecesinde \'yan bakma\' meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Ali Rıza Dugan\'ın (18) bıçaklanma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 Sokak\'ta meydana geldi. Arkadaşının kına gecesine katılan Ali Rıza Dugan, bir süre sonra markete gitmek için eğlencenin düzenlendiği alandan ayrıldı. Yanında kız ve erkek arkadaşları bulunan Dugan\'ın yanında duran otomobildeki 3 kişi, iddiaya göre \'yan bakma\' iddiasıyla gençlere laf attı. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği henüz bilinmeyen 3 kişi, otomobilden inip, Ali Rıza Dugan\'ın içinde bulunduğu gruba saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Dugan, yere yığılırken, şüpheliler ise otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Duğan, yaşama 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden Dugan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kaçtığı otomobili, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi 74071 Sokak\'ta park halinde bulan polis, cinayete karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde 3 kişinin saldırına uğrayan Dugan\'ın yere düştüğü, bıçaklı saldırganların ise olaydan sonra otomobille kaçtığı görülüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Cumali Deniz Görür ve Mehmet Yontar\'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Görür ve Yontar tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Yaşanan arbede

- Ali Rıza Dugan\'ın boğazından bıçaklanma anı

- Ali Rıza Dugan\'ın yere yığılması

- Bir şahsın tişörtünü çıkararak Dugan\'ın boğazına tampon yapması

SÜRE: 34\" BOYUT: 65 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ-Kamera: ADANA,(DHA)



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Güzelbahçe’de sahte içki operasyonu

İZMİR’in Güzelbahçe ilçesinde, ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürmek isteyen 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Güzelbahçe’e bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, 43 şişe viski, 270 şişe rakı, 197 litre açık rakı, 70 litre açık viski, 90 litre alkomed etiketli etil alkol, 1 litre plastik şişe içerisinde anason maddesi, 0,5 litre plastik şişe içerisinde votka esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde rakı esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski aroması, 0,5 litre plastik şişe içerisinde içki yapımında kullanılan karamel maddesi, 2 adet içki yapımında kullanılan 100 litre kapasiteli plastik tank, 450 adet çeşitli ebat ve markalarda boş içki şişesi, 200 adet içki yapımında kullanılan yeni rakı şişe kapağı, 5000 adet fotokopi TAPDK bandrolü ve 500 adet ön ve arka şişe etiketi ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.İ. (40), Y.B.D. (25), T.Ç. (49), H.D. (22) ve S.S.Ö. (28) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., tutuklanırken,diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Operasyondan görüntü

(Kj, Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, (DHA)



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