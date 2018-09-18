DHA YURT BÜLTENİ 6

Afyonkarahisar\'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (2)

AFYONKARAHİSAR\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe\'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kendisi de Tır şoförü olan Ali Gökçe, tesadüfen kaza yerinden geçerken otobüs şoförü oğlunun öldüğü haberini aldı. Ali Gökçe, \"Kazayı gördüm ve yardım etmek için durdum. Oğlumun kullandığı arabaymış\" dedi.

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana geldi. Antalya\'dan Eskişehir\'e giden Deniz Gökçe\'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar\'daki hastanelere sevk edildi. Otobüste 2\'si şoför, 1\'i muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi.

AİLELER HASTANEYE AKIN ETTİ

Kazada şoför Deniz Gökçe, muavin Mustafa Mercan ve yolculardan Hasan Işık ile kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kaza haberini alan aileler hastaneye akın ederken, kimliği belirlenemeyen cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için ailelere morgda teşhis yaptırıldı. Kazada 28 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6\'sının durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDEN GEÇERKEN KAZAYI ÖĞRENDİ

Diğer yandan kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü evli ve 2 çocuk babası Deniz Gökçe\'nin babası Ali Gökçe\'nin (61) de Tır şoförü olduğu ve kazadan bir süre sonra tesadüfen olay yerinden geçtiği ortaya çıktı. Yardım için durduğunda kazaya karışanın oğlunun kullandığı otobüs olduğunu öğrenen Ali Gökçe, oğlunun yaşamını yitirdiğini de buradan öğrendi.

\'OĞLUMUN KULLANDIĞI ARABAYMIŞ\'

Daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne gelerek oğlunun cenazesini teşhis eden Ali Gökçe, gazetecilerin sorusu üzerine, \"Oradan tesadüf eseri geçiyordum. Kendim de Tır şoförüyüm. Kazayı gördüm ve yardım etmek için durdum. Arabanın oğlumun çalıştığı firmanın arabası olduğunun farkına vardım. Gelinimi aradım. Oğlumun kullandığı arabanın plakasını istedim. Daha sonra gelen plakanın kaza yapan otobüsün plakasıyla aynı olduğunu gördüm. Oğlumun kullandığı arabaymış. Ben geldiğimde zaten jandarma, emniyet, 112 oradaydı. Arabanın kaza yaptığı yere inilmiyordu\" dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da yardımcılarıyla beraber morga gelerek, çalışmaları denetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morgun önünden detay

- Morgda bekleyen aileden detay

- Ailelerin birbirine sarılıp ağlaması

- Hasta nakil aracı detay

- Adli Tıp Kurumu Başkanlığı detay

- Ailelerden detay

- Başhekim Dr. Mehmet Duran\'ın morga girip çıkması

- RÖP: Ali Gökçe (ölen otobüs şoförünün babası)

- Baba Ali Gökçe\'den detay

268 MB /// 02.25

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI- Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Yaylacı kadınlar meradaki kaçak yapıyı kazma-kürekle yıktı

TRABZON’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası\'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına inşa edilen kaçak yapı gerginliğe neden oldu. Yaylacı kadınlar, hayvanlarını otlatamadığı, mera alanlarının yok olduğu gerekçesiyle kaçak yapıyı sopalar ve kazma-küreklerle yıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme yaylalardaki kaçak yapılar için harekete geçilmişti. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile ‘İmar Barışı’ kapsamı dışında kalan 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlanmıştı. Yaylalar ve mera alanlarında inşa edilen kaçak yapılar, hayvancılık yapan yaylacıların da tepkilerine neden oluyor. Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası Kamena mevkiinde, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına inşa edilen kaçak yapı da gerginliğe neden oldu. Yaylacı kadınlar, hayvanlarını otlatamadığı, mera alanlarının yok olduğu gerekçesiyle sopalar ve kazma-küreklerle kaçak yapıya saldırdı. Öfkeli kadınlar, “Bunu kime sordunuz da yaylanın ortasına yaptunuzö diyerek kaçak yapıyı yıktı.

‘MERA BİZE KALSIN’

Yaylada hayvancılık yapan Zehra Akbal, tanımadıkları kişilerin yaylanın ortasına yapı inşa ettiğini belirterek “Meramızda ev yapmaya kalktılar. Bizde kadınlarla toplanıp meramıza sahip çıktık. Meramıza yabancı gelmesin. Biz burada hayvancılık yapacağızö dedi.

Fatma Yıldız ise yaylalarda durmandan ev yapıldığını belirterek “Hayvanlarımızı otlatacak yerde ev yapıyorlar. Bunun için gidip müdahale ettik. Bizim meramıza ev yapmasınlar. Kimin yaptığı da belli değil.ö diye konuştu.

Fadime Atmaca da “Meramıza ev yapanların terörist midir, kimdir?Ne olduğu belirsiz. Gelmişler meramıza, ‘ne yapıyorsunuz’ diye soruyoruz, ‘ev yapıyoruz’ diye cevap alıyoruz. ‘Biz ustayız, ekmek parası peşindeyiz’ dediler. Onlara ‘nereden izin aldınız, kim gönderdi sizi’ diye sorunca cevap vermiyorlar. O zaman bizde orayı kadınlarla birlikte yıktık. Mera bize kalsın, hayvancılık yapalım\" dedi.

MUHTAR: KAÇAK YAPILARA KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Düzköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhtarı Yüksel Akbal, yaylada birilerinin izinsiz yaptı yaptığını belirterek “Kadınlarımızdan ‘Allah razı olsun’ gidip müdahale ettiler. Bizi orada tehdit ettiler. Müdahale sırasında jandarma geldi. Bu meralar elimizden gidiyor. Hayvanlarımızı otlatmaya yollayamıyoruz. Çünkü oralar yabancılarla doldu. İnsanların kim olduğu belli değil. Çocuklarımıza ne olur diye korkuyorum. Yetkililer çok duyarsız kalıyorlarö diyerek kaçak yapılara karşı önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaylacı kadınların kaçak yapıyı yıkma görüntüleri

Yayla detayları

Yaylacı kadınlarla röp.

Muhtar ile röp.

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Tolga SAĞLAM, TRABZON (DHA)

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Şanlıurfa\'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğu

ŞANLIURFA\'da, başta sağlık olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için adres kaydı yaptırıp kimlik çıkartmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde verilen biyometrik kimlik kartı dağıtım devam ediyor. Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen Suriyeliler, günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkez önünde yeni doğan çocuklarına kimlik çıkartmak için sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruk oluşturuyor.

Çocuklarıyla birlikte saatlerce beton kaldırıma oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen Suriyeliler, bilgisayar sistemi ve elektriklerin kesik olduğu gerekçesiyle zaman zaman evlerine gönderilmelerine de tepki gösteriyor. Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki yoğunluk nedeniyle trafik ve yaya akışında da aksamalar yaşandığı gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göç İdaresi önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler

- Kaldırım üzerinde çocuklarıyla birlikte oturan Suriyeli kadınlar

- Araç trafiğini tehlikeye düşüren Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA (DHA)

375 MB

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Telefonunu vermeyince bıçaklandı

KONYA\'da bir akaryakıt istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan Mert, yanına gelen ve akrabalarını aramak için cep telefonunu isteyen 2 kişiye, telefonunu vermeyince başından bıçaklandı. Mert, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 kişi de polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Turan Mert\'in yanına gelen daha önceden tanımadığı Ali Ö. ve Coşkun A., iddiaya göre bir akrabasını aramak için Mert\'ten cep telefonunu istedi. Mert de, 2 kişinin durumundan şüphelendiği için telefonunu vermedi. Bunun üzerine Mert ve 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Coşkun A., Mert\'e bıçakla saldırıp başından yaraladı. Durumu fark eden diğer çalışanlar müdahale edip kavgayı ayırdı. Kanlar içinde kalan Mert, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mert\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan 2 kişi de yaklaşık 100 metre ilerideki tramvay durağında polis tarafından yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

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Elektrik santrali inşaatına direnen mahalle sakinlerini mutlu eden karar

BURSA\'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santkaline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için 80 gündür geceli gündüzlü nöbet tutan Karaağız Mahallesi sakinlerine Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'ndan güzel haber geldi. Kurul, uzmanlar ile yaptığı inceleme sonrasında inşaatın yapılacağı bölgede \"Tümülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı\" tespit edilidğini gerekçe göstererek 2863 sayalı yasa ve mevzuatı kapsamında uygun görülmediği raporunu verdi.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde geçtiğimiz ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji saantralı yapılmasına karar verildi. Köylerindeki bazı arazilerin bu amaçla alındığını öğrenen mahalle sakinleri 80 gün önce aralarında yaşlı kadın ve çocukların bulundugu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı. Gece gündüz inşaatın çevreside nöbet tutup burada yatan mahalle sakinleri güvenlik güçlerinin kontrolünde temel atılması için getirilen iş makinelerinin çalışmasına izin vermediler mahallenin girişine traktör lastikleri ile barikat kurdular. Projeyi avukatları Eralp Atabek aracılığı ile yargıya taşıyan mahalle sakinleri Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'na inşaatın yapılacağı alanda tarihi eserlerin olduğunu belirterek projenin durdurulmasını istediler. Karaağız Mahallesi\'nde incelemeler yapan uzmanların hazırladığı raporun sonucu öğrenildi. Avukat Atabek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Projenin yapılmaması için üç ayrı dava açtık. Bunun yanı sıra bölgede tarihi eserler, yollar ve mezarların bulunduğunu Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'na bildirdik. Buradan gelen heyetler inşaatın yapılacağı parsellerde korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları, \'Tümkülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı\' tespit ettiler. Böylece 2863 sayılı yasa ve mevzuat kapsamında burada inşaatın yapılmasını uygun görmediler.\"

Yargılama devam ederken Bursa kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'ndan çıkan bu karar Karaağız Mahallesi sakinlerini mutlu etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avukat ile röp

-Köylülerin tepkisi

-Santralin yapılacağı yerden görüntü

-Dron ile görüntü

-Köylülerden röp

-Detaylar

HABER/KAMERA: BURSA (DHA)

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