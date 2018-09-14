DHA YURT BÜLTENİ 6

Kilis\'ten Hatay\'a obüs sevkiyatı

KİLİS\'ten, Suriye\'nin İdlib kentine Hatay\'a obüs sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti. Kilis\'in Öncüpınar bölgesinden çekicilere yüklenen obüs topları, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay\'a sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Obüslerin geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

108 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Köy minibüsünden inerken unutulan bavul polisi alarma geçirdi

DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde köy minibüsünden inen kız öğrencinin, kaldırımda unuttuğu bavul polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin \'Bomba\' ihbarı yapması üzerine polis ekipleri alarma geçerek yolu trafiğe kapatırken, genç kızın dayısının çantayı açmasıyla çevredekiler rahat nefes aldı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde köy minibüsünden inen bir kız öğrenci, eşyalarının bulunduğu bavulu kaldırım üzerine bıraktı. Genç kız oradan ayrılırken, kaldırımda unutulan bavul, çevredeki vatandaş ve esnaflar tarafından, \"Bomba\" olabileceği şüphesiyle polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada genç kızın dayısı polis ekiplerini arayarak, yeğeninin bavulunu Şehitlik Caddesi üzerinde unuttuğu haberini verdi. Polis, bölgeye gelen genç kız ile dayısına önce sorular sordu. Ardından ise, genç kızın dayısı bavulun yanına giderek bavulu açıp polise gösterdi. Kitap ve kıyafetlerin olduğunu gören ekipler, genç kız ve dayısını ifadesini almak üzere emniyete götürürken ayrıca çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

Bavulu açan ancak ismi öğrenilmeyen genç kızın dayısı, yeğeninin öğrenci olduğunu ve köy minibüsünden inerken unuttuğunu söyledi. Polis, bölgedeki incelemelerinin ardından yolu trafiğe açtı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Polis araçları

-Güvenlik şeridi

-Bavulun olduğu yer

-Bavulun açılması

-Bavulu alan kişinin yürümesi

-Bavulu alan kişinin konuşması

-Genel görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)



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Bahis çetesi şüphelileri adliyede

AMASYA merkezli 3 ilde polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden, 9’u adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından çökertilen çete üyelerinin sorgusunda, suç yöntemleri de deşifre olurken, şüphelilerin, bulundukları kentlerde, paravan şirketler kurup özellikle hedef seçtiği 18-22 yaş grubu gençlerle irtibata geçtiği, onları çok para kazanacağı vaadiyle tuzaklarına çektikleri ortaya çıktı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, 7 aydır devam ettirdiği teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları neticesinde harekete geçti, kent merkezi olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Amasya’dan 10, İstanbul\'dan 23, Tekirdağ\'dan 2 ve Kayseri’den 10 olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Çeteninin, özellikle genç yaştaki kişileri ağlarına düşürerek, düşük rakamlarla bu kişiler adına birçok bankada hesap açtıkları, daha sonra ise yasadışı bahisten kazanılan yüklü miktarda paraları açılan hesaplar üzerinden yurtiçi ve yurtdışından akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları belirlendi.

GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKTİLER

Polis ekiplerince, organize şekilde yasa dışı yollarla bahis oynatan çetenin, bulundukları kentlerde, paravan şirketler kurup özellikle hedef seçtiği 18-22 yaş grubu gençlerle irtibata geçtiği, onları çok para kazanacağı vaadiyle tuzaklarına çektiklerini de saptadı. Operasyonun ardından çökertilen çete üyelerinin sorgusunda, suç yöntemleri de deşifre oldu.

Yapılan sorgulamalarda, çete üyelerinin gençlere farklı bankalarda hesap açtırmaları, karşılığında da hesap başına 250 ile 500 lira para ödeyeceklerini vaat edip, bu yöntemle bahse konu hesapları kullanarak yasa dışı yollarla elde edilen 10 milyon lirayı yurtiçi ve yurtdışına transfer ettikleri de tespit edildi. Baskında ele geçirilen 3 dizüstü bilgisayar ile bazı dijital verileri de mercek altına alınan polis ekipleri, çetenin para vaadi yöntemiyle 950 genci mağdur ettiğini belirledi. Ele geçirilen bilgisayarlarda gençlerin tüm kimlik ve banka hesap bilgilerinin depolandığı dikkat çekti. Polis ekipleri, belirlenen 5 paravan şirket, 3 araba, 1 ev ve çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin de banka hesaplarına da el koyduğu bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden, sorgusu tamamlanan 9 şüpheli adliye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çeteden ele geçirilen laptoplardan detay

-950 genç adına açılan banka kartlarından detay

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:13 -BOYUT 248 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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\'Hastane internet sitelerinde reklam haberleri olmamalı\'

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü\'nün Erzurum\'da \'Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı\'nda konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, hastane web sitelerinde reklam haberlerinin olmaması gerektiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu\'ndaki toplantıya Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars illerindeki hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, açılış konuşmasından sonra fotoğraflarla verimlilik konulu bir sunum yaptı. Ülke genelinde 42 bini doktor, 130 bini hemşire yaklaşık 400 personelle sağlıkta güzel hizmetler verdiklerini anlatan Prof. Dr. Murat Alper, \"Bu kadar iş üretiyoruz ama ürettiğimiz işlerin reklamından bahsetmeyeceğim ama bilgilendirmesini bile yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz. Sanki güzel işleri yapmamış gibi davranıyoruz. Şikayetler ortada; şiddet ortada, ama biz yaptığımız güzel hizmetlerin daha iyi reklama varmayan, bilgilendirme düzeyinde, özgüvenli kamu kuralları içinde duyurmalıyız. Bundan çekinmeye gerek yok bu güzel hizmetleri biz yapıyoruz\" dedi.

\'BİRAZ YAĞLI OLMUŞ\'

Sağlık kuruluşlarına ait web sitelerindeki bilgi akışının yetersiz olduğunu slaytlar eşliğinde anlatan Alper, 5-6 yıl önceki konuların bile sitelerde bulunduğunu belirtti. Sitelere konulan haberlerle ilgili de hastane yöneticilerini uyaran Genel Müdür Alper, \"Kullanılan görsellerde tarz ayrıdır ama bana göre bazen abartılı olabiliyor. Benim eski hastanemin yoğun bakımında geçmiş bir ziyarette seçtiğimiz resim pozitif mesaj veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı\'nın haberini tek bir resimle verdik. Başka bir hastanemiz ise bir sayın vekilin ziyaretini birbirinin aynı olan, hiç birinde mesaj farkı olmayan 30 tane resimle veriyor. Şu haberi veriyor; \'Hastanemizde hastaları ziyarette bulundu\' nokta kısmına kadar haber değeri olan konudur. Haberin sonraki kısmı olmasa daha estetik olur. O kısım biraz yağlı olmuş diyebiliriz. Haber dilinde öyle kavramlara gerek yok. Bunlara gerek yok kamu kuralları içinde, doğallık içinde reklama varmayan bilgilendirme düzeyinde olmalı. Tabii ki bir yetkilinin hastaneye gelmesi haber değeri taşır ama dozunda bırakmak lazım\" diye konuştu.

ÖZEL GÜNLERDE PERSONELE MESAJ GÖNDERİLSİN

Hastanelerde verimliliği artırmak için yöneticilere tavsiyelerde bulunan Genel Müdür Prof.Dr. Murat Alper, personelin doğum günlerinde mutlaka isme yazılı mesaj gönderilmesini istedi. Özellikle belli gün zamanlarda toplantılar düzenlenmesinin faydalı olacağını vurgulayan Alper, şunları anlattı:

\"Hastanenin büyüklüğüne bağlı olarak tıp bayramı, hemşireler günü olsun, meslek gruplarının özel günleri olsun SMS kutlama mesajı ya da organizasyona tüm personeli davet ederek çok iyi sonuç aldık. Branş meslek gruplarını unutmamak lazım. Çoğu yazılım firmasıyla konuştuk. Sadece sizin istemeniz yeterli. Biyologlar, eczacılar, fizyoterapistler, hangi branşsa özel gönünde hatırlanınca kendini mutlu hissediyor, hastaneye ait hissediyor. Kurumdan ayrılma durumunda kişiye veda etmek, teşekkür etmenin de üretime pozitif katkısı oluyor. Ben kendim bunu gözlemledim. Hastanede sorun çıkarma potansiyeli olan hocamız kendisine ödül töreni beklentisiyle uzun süre sorun çıkarmadı. Halbuki bayağı potansiyeli hocamızdı. 20- 30 yıllık meslek hayatının son finalinde Wembley Stadı\'na çıkmış gibi hissediyor kendini. Bu ödülü o kadar önemsiyor. Hastanemizde özellikle uzun yıllar hizmet veren kişilere teşekkür etmekten çekinmeyelim inanın bunların dönüşü çok güzel.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantının yapıldığı salondan detay

-Toplantıya katılanlardan detay

-Prof. Dr. Murat Alper ile röp.

Haber-Kamera: ZAFER KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.30 BOYUT: 616 MB



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Köydeki 3 ev ve 3 ahır alev alev yandı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 3 kardeşe ait 3 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bağdeşen köyünde yaşayan Muhammet, Ali ve İbrahim Bozkurt kardeşlere ait ev ve ahırlarda dün gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu üç ev ile evlere ahırlar alev alev yandı. Ev sahiplerinin ve köyün büyük bölümünün yaylada olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangına itfaiye ve köy halkı müdahale etti. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen ev ve ahırlarda itfaiye soğutma çalışması yaptı.

Bozkurt kardeşler yanan evlerini görünce gözyaşlarına boğulurken, jandarma yangının neden çıktığını araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından genel detay

-Yangın söndürme çalışmaları

-Yanan ev ve ahırlardan genel görüntü.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Tokat\'ın son 500 yıllık tarihi müzede

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi tarafından, kentin tarihinin sergileneceği Şehir Müzesi\'nde çalışmalarda sona gelindi. Müzenin önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak.

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak bölgesinde hazırlanan Şehir Müzesi\'nde çalışmalar bitmek üzere. Müze içerisinde eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat\'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. Son 500 yıllık Tokat tarihinin sergilendiği müzede Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Tokat\'ı daha iyi tanıtmak için Şehir Müzesi oluşturduklarını ifade eden Başkan Eroğlu, Müze için yaklaşık 10 aydır çalışmaların devam ettiğini belirtti. Müzenin önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.

\'GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU\'

Tokat Şehir Müzesi hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu \"Tokat\'ımızın 500 yıllık tarihini sergilediğimiz yaşamıyla, Tokat\'ın kültürüyle, şu zamana kadar yetiştirdiği şahsiyetlerle, Tokat\'ın iktisadi hayatıyla yani özetle Tokat\'ın her şeyini birebir tanıttığımız güzide bir mekan olan Şehir Müzemizde son aşamaya geldik. 1\'inci katında Tokat Kebap Ocağı, birçok tarihi figürlerin olduğu, sağlı sollu yemenicilerin, urgancıların, bakırcıların bulunduğu Tokat\'a has geçmişteki insanların hangi el sanatlarıyla ve hangi geçim kaynaklarıyla uğraşma halinde olduğunu gösteren dükkanlarımız var. Yazmacılarımız ve atölyemiz mevcut. Küçük evlatlarımız burayı gezdiklerinde bir yazmayı kendileri basabilecekler. Aynı şekilde çömlek atölyesi de yaptık. Yine evlatlarımız çömleklerin nasıl yapıldığını burada birebir uygulayarak görebilecekler. 2\'nci kat girişimizde önce fuaye salonumuz var. Birçok sanat görsellerini bu fuaye salonunda sergilemek istiyoruz. Girizgah bölümümüzde Tokat\'a dair birçok unsurla değerli hemşehrilerimizi karşılıyoruz. En üst katımızda ise Tokat\'a dair birçok bilginin, şahsiyetlerin bire bir mumya heykelleri yer alıyor. Müzede bazı ilçelerimize yönelik şu anda önemli bir eser olarak gözüken tarihi eserlerin yine bire bir uygulamalarını bulabileceğimiz ve gezdiğimizde Tokat\'ın tarihini, önemli şahsiyetlerini, el sanatlarını ve ticari faaliyetlerini gözlemleyebileceğiz. Biz de bu müze vasıtasıyla hem hemşehrilerimizin hem de dışarıdan Tokat\'a gelen insanlarımızın Tokat\'ı daha iyi tanımalarına vesile olacağız. Güzel bir çalışma oldu. Yaklaşık 9-10 aydır burada bu eseri bu hale getirmek için ekiplerimizle çalışıyoruz. İnşallah birkaç aya kadar hizmete açacağız. Şehrimize önemli bir katkı sağlayacağına inandığım bu müzenin hem Tokat\'a hem bölgeye hem Türkiye\'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Müzeden görüntüler

-Müze içerisindeki tarihi eşyalardan görüntüler

-Başkan Eyüp Eroğlu röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(259 MB HD Görüntü)

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