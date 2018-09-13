DHA YURT BÜLTENİ 6

20 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

ADANA\'da 17 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa (28) yakalanarak cezaevine kondu.

Adana polisi, 17 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa\'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde saklandığını belirledi. Adrese operasyon yapan polis, Kamuran Yelboğa\'yı yakaladı. Yelboğa, Adliye\'deki işlemlerinin ardından cezaevine kondu.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden arşiv görüntüler

SÜRE:25\" BOYUT: 47 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,(DHA)



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64 dansı ayıdan sadece Brütüs kaldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)BURSA\'nın Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağına 1994 yılında \"Ayılara Özgürlük Projesi\" kapsamında getirilen 64 dansı ayıdan sadece bir hayatta kaldı. Brütüs adı verilen ve 34 yaşında olan dansçı ayı toplam 80 ayının doğal ortamında yaşadığı barınağın en yaşlısı özelliğini taşıyor. Veteriner Hekim Azizcan Sezer, 150 kilo ağırlığındaki Brütüs\'ün sakin ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Dansçı ayılardan sadece Brütüs kaldı. 1994 yılında \"Ayılara özgürlük Projesi\" kapsamında toplanan 64 ayı doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye\'de tek olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Geçe süre içersinde bu ayılardan 63\'ü telef olurkan sadece geldiği zaman 11 yaşında olan 35 yaşındaki Brütüs kaldı. Barınakta şu anda bulunan toplam 80 ayı içersinde en yaşlısının Brütüs olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Azizcan Sezer, erkek olan ve 150 kilo ağırlığında olan Brütüs\'ün hiç bir sağlık sorunun bulunmadığını açıkladı.

Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Brütüs ve diğer ayıların yiyecek ihtiyaçlarını Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'nce hazırlanan mevsimlik listeye göre hazırlandığını ayıların sağlıklarına ise özel olarak önem verdiklerini söyledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Brütüs\'ten genel detaylar, meyve yemesi

-Barınaktaki diğer ayılardan detaylar

-Anons

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kınık\'ta Koray Avcı rüzgarı

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, bu yıl 2\'incisi düzenlenen Hasat Şenliği\'nin 4\'üncü gününde, sahne alan şarkıcı Koray Avcı, hayranlarını coşturdu.

2. Kınık Hasat Şenliği\'nin 4\'üncü günü Kınık Öğretmenevi\'ndeki masa tenisi turnuvası ile başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva sonrasında Delez Yaşam Vadisi\'ndeki rekreasyon alanında \'Gençlik Buluşması\' yapıldı. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ve AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe protokolü gençlerle biraya gelip, bir süre sohbet etti, birlikte ok atışı yaptı. Grup Fourband da şarkılarını gençler için söyledi.

Etkinlikler, Kınık Öğretmenevi\'ndeki \'Arıcılık Pekiştirme Semineri\' ile devam etti. Seminerde, Ziraat Mühendisi Mazlum Selim Aksakal Kınıklı üreticilere arı yetiştirme va bal müretimi konusunda bilgiler verdi. Ardından Kınık Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan \'Arıcılık Kursu\'nu başarı ile bitiren üreticilere sertifikaları dağılıp, kovanı hediye edildi.

KINIKLILAR\'I COŞTURDU

Etkinliklerin akşam bölümü ise Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından sahneye gelen şarkıcı Koray Avcı, alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Avcı, konserinde, \'Leylim Ley\', Ringo Ringo Şişeler\', \'Yaz Gazeteci Yaz\', \'Adaletin Bumu Dünya\', \'Hangimiz Sevmedik\', \'Yanımda Sen Olmayınca\' ve \'Gittin Gideli\' gibi bir çok şarkısını seslendirdi. Şarkılara hayranları da zaman zaman bulundukları yerden eşlik etti. AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, hareketli şarkılarda Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü ve Kınıklılar ile karşılıklı oynadı.

Avcı, şarkı aralarında alanı dolduranlarla sohbet de etti. \'Kınık\' isimli maden suyunun Kınık\'tan mı çıktığını soran Avcı, Bursa\'nın kırsal Kınık Mahallesi\'nden yanıtı alınca, bu defa \"Kınık\'ın meşhur neyi var?\" sorusunu yönetti. Kalabalık hepbir ağızdan \'Kınık gazozu\' diye bağırdı. 2 saat süren konserin sonunda Kınık Belediye Başkanı

Sadık Doğruer, Avcı\'ya günün anısına çiçek, plaket ve Kınık kilimi verip, Kınık gazozu ikram ederek, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntü

-Koray Avcı\'nın sahne performansı

-Meydanı dolduran Kınıklılar\'dan görüntü

-AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer\'in hareketli şarkılarda Kınıklılar ile karşılıklı oynaması

-Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer Avcı\'ya günün anısına çiçek, plaket ve Kınık kilimi verip, Kınık gazozu ikram etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)



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Camideki cep telefonu hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN\'da A.B.\'nin, Ulu Cami\'de uyuyan Suriyeli Muhammed H.\'nin cep telefonunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü Ulucami Mahallesi\'nde bulunan Ulu Cami\'de meydana geldi. Camide uyuyan Suriye uruklu Muhammed H., uyandığında cep telefonunun olmadığını fark edince polise haber verdi. İhbarla gelen polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Muhammed H.\'nin yanına uyurken yaklaşan bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen polis, A.B.\'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.B. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camide güvenlik kamerası telefonu çalma anı

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Adliye Sarayı

- Şüphelinin getirilmesi

- Şüpheli adliyeye getirilmesi

- Adliyeye alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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