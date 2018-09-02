DHA YURT BÜLTENİ-6

Gaziantep’te kaza: 8 ölü, 18 yaralı (EK)

1)ÖLÜ SAYISI 8\'E YÜKSELDİ

Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 8\'e çıktı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan biri daha kurtarılamadı.

GAZİANTEP/DHA

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2)2 KATLI AHŞAP EV YANDI, KÖYLÜLER SU OLMAYINCA MÜDAHALE EDEMEDİ

DÜZCE\'de, 2 katlı ahşap elektrik kontağı sonucu alev alev yandı. Köylüler su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle yangına müdahale edemediklerini söyledi.Olay gece saatlerinde, Düzce Ketenciler Köyü\'nde meydana geldi. İdris Yıldırım\'a ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap evi tamamen sardı. Yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ev tamamen yanarken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Köy halkı, köyde su kaynağının kesilmesi nedeniyle yaşanan su sorunu nedeniyle yangının büyüdüğünü söyledi. Köy sakinlerinden Murat Demir, \"Su olsaydı ilk anda yangını söndürürdük. Hiç suyumuzu olmadığı için bu evin yanmasına sebep oldu. Köyde su sorunumuz var. Bunu muhtar da biliyor, özel idare de biliyor ve belediye de biliyor. İtfaiyenin su tankerleri ile evlerimize su getirtiyoruz içmek için. Ama suyu içemiyoruz, banyo bile yapamıyoruz. Bu yangına da hiç müdahale edemedik. Eğer bir musluktan akan su olsaydı biz bu yangını başlamadan söndürürdük. Suyumuz olmadığı için bu ev yandıö dedi.

Ev sahibi İdris Yıldırım ise, \"Çok fazla ateş yoktu ama su olmadığı için söndüremedik. İtfaiye de geç kaldığı için zaten ahşap ev hemen yandı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin müdahale görüntüsü

Vatandaşlar ile röp

Cep telefonu ile çekilen görüntüler ve detaylar

DÜZCE, (DHA) -

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3)FETÖ\'DEN ARANAN TÜRKÜCÜ, GÜLEN\'E YENİ ŞARKISINI DİNLETMİŞ

İZMİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan Muhammet Ayhan Turan\'ın cep telefonunda yapılan incelemede çarpıcı görüntüler elde edildi. Cep telefonu kayıtlarından birinde halen firarda olan türkücü Gökmen Ürü\'nün, örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile cep telefonuyla görüntülü konuşması, örgüte yönelik operasyonları eleştirmesi, ardından da bestelediği yeni şarkısını okuması yer aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında eş zamanlı olarak düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve mahkemece tutuklanan örgütün önemli isimlerinden Muhammet Ayhan Turan\'ın cep telefonunda yapılan incelemede, çarpıcı görüntülere ulaşıldı.

Savcılık kayıtlarına da geçen görüntülerden birinde, Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü, 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüntülü olarak cep telefonundan görüşme yapıyor. Görüntülerde, başka bir örgüt elemanı da Gökmen Ürü\'nün bu görüşmesini kayda alıyor. Örgüt elebaşına bağlılığını ifade eden sözler söyleyen Gökmen Ürü\'nün, görüntülerde ayrıca örgüte yönelik operasyonları ağır bir dille eleştirmesi de yer alıyor. Fethullah Gülen\'in de konuşmasının bulunduğu görüntülerin son bölümünde Gökmen Ürü, önce izin alıp, ardından örgütün elebaşına, yeni bestelediği şarkısını söylüyor.

15 TEMMUZ ÖNCESİNDE KAÇMIŞ

Türkücü Gökmen Ürü hakkında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Almanya\'ya gittiği tespit edilen Gökmen Ürü\'nün, FETÖ\'cü basketbolcu Enes Kanter ile de irtibatlı olduğu saptandı. Enes Kanter\'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü\'ye hediye ettiği anlaşıldı. Gökmen Ürü\'nün İstanbul\'daki evinde yapılan aramada, bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca Gökmen Ürü\'nün söylediği, \'Kaderim Benim\' isimli türkünün söz yazarının da yine FETÖ firarisi Enes Kanter olduğu ifade edildi. Gökmen Ürü\'nün ayrıca ABD\'de bulunan örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize edenlerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden kişilerin kayıtlarını tuttuğu da ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gökmen Ürü\'nün Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmenin kaydı

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: İZMİR (DHA)

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4)UZMAN PSİKOLOG ÖZÇIRAK:ÖĞRENCİLER BİR HAFTA İÇERSİNDE OKULA ALIŞAMIYORSA DESTEK ALINMALI

MEDİCANA Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, “Çocukların bir iki gün sonrasında ya da bir hafta sonrasında okula alışmış hale gelmeleri gerekiyor. Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alınmalıö dedi. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Anaokuluna ve ilkokula ilk kez başlayacak öğrenciler ve aileleri hem kaygı, hem de sevinç içinde. Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, çocuğu yeni okula başlayacak ailelerin neler yapması gerektiği, yaz tatilinden sonra yeniden okula başlayacak öğrencilerin ailelerinin nasıl hazırlık yapması gerektiği, bir önceki yılı başarısız kapatan öğrencilerin yeni dönem ile birlikte neler yapması gerektiğini anlattı.

Okulların açılmasına az süre kalmasından dolayı özellikle bu yıl ilk defa anaokuluna veya ilkokula başlayacak olan öğrenciler oldukça heyecanlı ve kaygılı olduğunu hatırlatan Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, “İlk defa çocuğunuz okula başladığı için yepyeni bir ortama girecek. Her zaman alışmış olduğu ev ve konforlu ortamdan biraz uzaklaşıp arkadaşlarıyla birlikte eğitim ve öğretim sürecine başlayacak. Dolayısıyla aileler ne kadar çocuklara destek olursa ve daha az kaygı taşırlarsa çocukların alışma süreci de bir o kadar kolay olacak. Kimi çocuk okula daha kolay adapte olurken, bazı çocukların daha fazla zorlandığını görebiliyoruz. Biz uzmanların buna ayrılık anksiyetesi dediğimiz annelerden ve babalardan ayrılmakta zorlanan çocuklar olabiliyor. Burada anne ve baba tutumunun çok önemli olduğunu söyleyebilirizö dedi.

Anne ve babanın ilk günleri okula gitmemesinin normal olduğunu belirten Özçırak, “Ama bunun çok uzun sürmesini istemiyoruz. Çocukların bir iki gün sonrasında ya da bir hafta sonrasında okula alışmış hale gelmeleri gerekiyor. Ailelerin de okuldaki rollerini ufak ufak azaltarak geri çekilmeleri gerekiyor. Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, yani 2 hafta boyunca zorlanır ve bu süreç biraz daha uzarsa vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almaları gerekiyor, ki bu süreç daha fazla uzamasınö açıklamasında bulundu. Okula hazırlık süreci ile ilgili de bilgiler veren Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, “Ama okulların açılmasına bu kadar az bir süre kalmışken yapılacak en önemli şey çocukla birlikte okula hazırlık sürecine başlamak. Birlikte alışveriş yapmak, okula hazırlıkla ilgili bir takım faaliyetlerde bulunmak olabilir. Çocukla birlikte okulu gezmek, öğretmenle mümkünse önceden tanışmak çocuklar için rahatlatıcı bir faktördür. Yani okula ilk gittiği gün oraya biraz aşina olmak, binayı tanıyor, öğretmenle daha önce tanışmış olmak çocuklarda rahatlamaya sebep olabilir. O yüzden biz okul öncesi hazırlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruzö diye konuştu.

Daha önce okula giden ve şu anda uzun bir tatil yapan öğrenciler için de okula başlama sürecinin zor olabileceğini kaydeden Özçırak, tatilin vermiş olduğu rahatlıktan sonra okula tekrar adapte olmanın zorlaşabildiğini hatırlattı. Ece Özçırak, “Burada yine ailelere büyük rol düşüyor. Çocuğun daha önceki yıllardan yapmaları gerekenleri bildiklerini için aileler çocuklara bir program oluşturabilir, okulun başlamasına yakın onların biraz daha disipline yönelik sabah yine aynı saatte kalkmak akşam aynı saatte yatmak gibi bir takım okulun getirdiği zorunluluklara öncesinde başlanırsa çocuklar da biraz daha kolay adapte olacaklardırö diye konuştu.

Bir önceki dönem başarısız olan öğrencilerin yeni dönem ile birlikte yapması gerekenlere de değinen Psikolog Özçırak, “Bazen her şey istenildiği gibi olamayabiliyor. Ama bu bir yeni dönem ve yeni bir başlangıç. Geçmişteki başarısızlıklarda nerede hatalar varsa, nerede eksiklikler varsa, bunları tamamlayarak çocuğun bu yılki eğitim öğretim sürecinden daha iyi bir verim alabilmek için alilelerin çocukları motive etmeleri gerekiyor. Gereken alanlarda çocuklara belki ek ders almaları için destek olmalılar. Okul ile işbirliği içerisinde olup, çocuğun ders başarısını takip etmeleri çok çok önemliö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Özçırak açıklamalar

-Detaylar

Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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5)AYÇİÇEĞİNDE REKOR VERİM: DÖNÜM BAŞINA 350 KİLO

TRAKYALI çiftçiler mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanak yağmurların ardından ayçiçeğinde rekor verim almaya başladı. Edirne\'de 1 milyon dönümün üzerinde ekilen tarlalarda hasat başlarken, geçen yıla oranla yüzde 50 verimin arttığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, \"Yaz yağmurlarının ardından dönüm başına 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim alıyoruz. Bu son yılların en büyük verimi\" dedi.

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ve \'sarı gelin\' olarak adlandırılan ayçiçeğinde tarlalarda hasat başladı. Kentte 1 milyon dönümün üzerinde ekilen ayçiçeğinde mevsim normallerinin üzerinde görülen sağanak yağışlarla birlikte verim yüzde 50 oranında arttı. Çiftçiler, buğdayda görülen \'kök hastalığı\' nedeniyle üzülürken, bu durumu ayçiçeğin rekor verimiyle tersine döndü. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, yaz yağmurlarının ardından dönüm başına 200 yerine 350 kilonun üzerinde verim aldıklarını ifade ederek, ayçiçeğin son yılların en büyük verimine ulaştığını söyledi. Akgün, \"Geçen yıl kuraklıktan dolayı ayçiçeği ve buğdayda ciddi verim düşüklüğü yaşandı. Buna rağmen Trakya\'da bir karış bile toprak boş bırakılmadı ve ekime devam edildi. Bu yıl ayçiçeğinde verim gerçekten çok yüksek. İşini iyi yapan, iyi tohum kullanan üretici en az dönüm başına 350 kilo verim alıyor. Geçen yıl kuraklıktan ayçiçeğimiz kavrulup gitmişti. Bu yıl ise hem baharım, hem de yaz aylarında çok yağmur görmemiz sayesinde ayçiçeği verimde zirve yaptı. Tarlada hasat işlemimiz başladı, yaklaşık 1 ayda tüm ekili arazilerimiz de tamamlanır diye düşünüyorum\" dedi.

\'DÖNÜM BAŞINA VERİM 2 KATINA ÇIKTI\'

Edirneli çiftçilerden Cevat Süt de verimin yüksek olduğunu ancak gübre ve mazot gibi girdilerin halen çok yüksek olduğunu kaydederek, \"Geçen yıla göre ayçiçeğinde verim yüzde 50 arttı. Yaz aylarında bile yağışlar gördük, bu da ayçiçeğin verimini çok arttırdı. Ben çocukluğumdan beri tarladayım ve çiftçilik yapıyorum. Şimdi hasat yapanlara da sorduğumuz verimin çok iyi olduğunu öğreniyoruz. Bende tarlamda bir parça kadar hasat yaptık v dönüm başına 350 kilo kadar verim aldım. Benim yaşım 62 bu yılki kadar verim hiç görmedim. Bizden büyüklere de sorduğumda böyle verim görmediklerini söylediler. Bunun bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız son 50 yılın rekor verimi diyebiliriz. Ayçiçek alım fiyatlarından memnun değiliz, mazot geçen yıl 4 lira iken şimdi 6 liraya kadar çıktı. Döviz kurları, gübre fiyatları aldı başını gitti. Şimdi 2 bin liranın üzerinde bir alım fiyatı var. Ton başına bu rakam 3 bin olması lazımdı\" şeklinde konuştu.

\'MAZOT, GÜBRE FİYATLARI ÇOK YÜKSEK\'

Çiftçi Necati Karanfil, yüksek verime rağmen alım fiyatlarının düşük olmasından yakınarak şunları söyledi:

\"Ayçiçeğinde bu sene çok güzel verimler biçiyoruz. Geçen yıl kuraklık yaşandığı için verim yoktu, bu sene yağmurlar çok oldu. Tarlada hasat başladım, dönüm başına 350 kilo verim alıyoruz. Çiftçilerin girdikleri yüksek, mazot, gübre bu nedenle ayçiçeği alım fiyatlarından çok memnun değiliz. Verim dönüm başına 350 kilo olduğunda bile çok kar bırakmıyor. Buğday hasadında hastalık ve kuraklıktan üzülmüştük. Şimdi ayçiçeğinde yüzümü azda olsa güldü\"

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİLİYOR

Trakya\'da \'altın sarı\' olarak bilinen ayçiçeğinde hasat başlarken, 1 ay içerisinde Edirne\'de yaklaşık 1 milyon dönüm tarla biçilecek. Bitkisel sıvı yağ üretilen ayçiçeği, çiçekleri güneşe doğru döndüğü için halk arasında \'günebakan yada gündöndü\' olarak tanımlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ayçiçeği hasadı

-Ayçiçek tarlası

-Erdal Akgün ile röp.

-Çiftçilerle röp.

-Tarlada hasat

-Ayçiçeği detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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6)SÖKÜM İÇİN GETİRİLEN GEMİ İÇİN İÇİN YANIYOR

İZMİR’in Aliağa ilçesine parçalanmak için 3 Ağustos’ta getirilen İtalya Bayraklı M/V Koza isimli geminin içindeki buğday kepeğinin uzun süredir yanması dikkat çekti.

Türk sahipli olduğu öğrenilen İtalya Bayraklı M/V Koza isimli12 Aralık 2017’de Atlas Okyanusu kıyısındaki Sierra Leone’da arızalandı. Bir bölümü suya batan geminin mürettebatı kurtarıldı. Çalışması uygun görülmeyen gemi, içindeki buğday kepeği ile Aliağa’ya parçalanmak için getirildi. Aliağa’da 14 Ağustos’ta yetkililer geminin içindeki yükü denetlemek istedi. Ancak arıza nedeniyle ambar kapakları açılamadı. Arıza nedeniyle meydana gelen yangında buğday kepeğinin yandığı fark edildi. Bir bölümü denize batmasına ve buğday kepeğinin 9 ay önce ıslanmasına rağmen yanması şaşkınlık yarattı. Söküm tesisinde bekletilen gemiden halen dumanların yükseliyor. Çevre Mühendisleri Odası, geminin Aliağa’ya izinsiz getirildiğini öne sürerek İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Oda, gemide denetimlerin yapıldığına dair evrakların kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan gemiden görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera : İZMİR, (DHA)

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7)KIZILÖREN\'E 71 KONUT YAPILDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Kızılören ilçesinde belediye aracılığıyla 71 toplu konut yapıldı

Kızılören\'de belediye aracılığıyla kurulan konut yapma kooperatifi iki ayrı bölgede toplu konut inşa etti. İlk çalışmada 40 arsa üzerine 40 konut yapılırken, ikinci çalışmada 44 arsa üzerine 31 konut inşa edildi. Her bir konut dubleks ve 148 metrekareden oluşurken, 94 bin liraya mal oldu. Talep doğrultusunda toplu konut çalışmalarının devamının yapılacağı belirtildi.

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, \"Bizim belediye olarak ikinci konut kooperatifimizdir. Birincisini ilçemizin manzarası güzel bir yerine 40 konutla yaptık. İkincisini de 44 arsa üreterek yaptık. Bu çalışmamız 2 yıllık bir sürede gerçekleşti. Evlerimiz yaklaşık 148 metrekare, dubleks. Kredi kullananlarınki fark edebiliyor ama kredi kullanmayanlara 94 bin liraya mal oldu. Tabii altyapı, çevre düzenlemesi gibi birçok hizmeti belediye olarak üstlendik. Hem toplu hizmet götürmek hem de ilçenin güzelleşmesi açısından önemli bir çalışma diye düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplu konutlardan genel görüntü

- Toplu konut evlerinden yakın görüntü

- RÖP: Ali Erol (Kızılören Belediye Başkanı)

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN, (DHA)