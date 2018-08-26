DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEHİT TEĞMEN, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Teğmen Celal Dağlı\'nın (25) cenazesi, Erzurum\'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara\'ya gönderildi.

Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü Doğubayazıt ilçesinin Kozluk Karakolu üst bölgesine PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşle Teğmen Celal Dağlı, başından yaralandı. Teğmen Dağlı, helikopterle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Teğmen Dağlı, dün saat 19.30 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Teğmen Celal Dağlı için Erzurum\'da tören düzenlendi. Sabah saatlerinde hastanenin morgundan alınan Dağlı\'nın cenazesi Erzurum Askeri Havalimanı\'na getirildi. Törene protokol üyeleri, ailesi ve 15 gün önce nişanlandığı Ebru katıldı. Dağlı\'nın özgeçmişinin okunmasının ardından Müftü Vekili Abdulhalim Acar, dua ettirdi ve helallik istedi. Törende anne Aysel Dağlı, \"Oğlum biz senin düğününe gelecektik\" diyerek gözyaşı döktü. Nişanlısı ise güçlükle ayakta durabildi.

Aysel ve Mehmet Dağlı çiftinin 3\'ü kız, 2\'si erkek 5 çocuğundan biri olan Celal Dağlı\'nın cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Ankara\'ya uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin uğurlama töreninden görüntüler geçildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-

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2)İSLAHİYE\'DE ŞEHİT ACISI

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in (28) acı haberi, memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Karlıova\'nın Yiğitler bölgesindeki Kızılağaç mevkiinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in şehadet haberi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, 106\'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Feczi Şahin ve askeri yetkililer tarafından ilçenin Yeniceli Mahallesi\'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin emekli güvenlik korucusu babası Musa ve annesi Güler Ateş yasa boğuldu. Aileye sağlık görevlilerince müdahale edilirken, şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

KURBAN KESİP, OPERASYONA DÖNMÜŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in, 1 hafta önce eşi Neslihan ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte, vefat eden dedesi Mustafa Ateş\'in cenazesine katılıp, Kurban Bayramı\'nın birinci günü olan salı günü de kurban kestikten sonra görev yerine dönerek operasyona katıldığı belirtildi.

Şehidin cenazesi, Malatya 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'nın Turga Kışlası\'nda düzenlenecek törenin ardından helikopterle İslahiye\'ye getirilip ikindi vakti toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evi

- Eve ve çevreye asılan türk bayrakları

- Taziyeye gelenler

- Şehidin babasının konuşması

- Şehidin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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(ÖZEL)

3)ŞANLIURFA\'DA AŞİRET DÜĞÜNÜNDE SİLAHLAR SUSMADI

ŞANLIURFA\'da Hubeyti ve Emirler aşiretlerinin düğününde silahlar susmadı. Tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açanlar, davetlileri de korkuttu. Şanlıurfa\'da Hubeyti aşiretinden inşaat mühendisi İbrahim Akay, hayatını Halime Aslıhan ile birleştirdi. Zeynep Mahallesi\'nde yapılan düğüne düğüne AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve davetliler katıldı. Boş alanda düzenlenen düğünde davetliler; şarkıcı İzzet Yıldızhan\'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.

Düğün alanına gelin ve damadın gelmesiyle birlikte davetliler, oturduğu masalardan tabanca ve tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı. Dakikalarca açılan ateş, bazı davetlilerin de korkmasına neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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- Düğüne gelen davetlileri

- Gelen davetliler tabanca ve tüfekle ateş etmesi

- Gelin ile damadın nikahı kıyılması

- Sanatçı İzzet Yıldızhan\'ın sahneye çıkması ve şarkı söylemesi

- Halay çekenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNU, ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI: 10 YARALI (EK)

4)KURTALAN KAYMAKAMI AYDIN: DÜĞÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ TOPLADIK

SİİRT\'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde bir düğünde dün akşam havaya sıkılan uzun namlulu silahlarından çıkan mermilerin yüksek gelirim hattına isabet etmesi ve hattın kopup yere düşerek 6 kişinin yaralanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Kurtlalan Kaymakam Emre Aydın, düğünde çekilen görüntüler ve dellirin toplandığını söyledi.

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde dün akşam bir düğünde halay çekilmesi esnasında kimliği belirsiz kişi ve kişilerce uzun namlulu silahlarla havaya ateş edilmesilme mermiler yüksek gerilim hattına isabet etmiş, hattın kopup yere düşmesi ile 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 3\'ü Diyarbakır\'a, 3\'dü Siirt\'teki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kurtalan Kaymakamı Emre Aydın, jandarma ve polis ekiplerinin düğünde çekilen görüntüleri topladığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, \"Ne yazık ki üzücü bir olay ile karşılaştık. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattık ve halen devam ediyor. Olayda çekilen görüntüler ve deliler toplandı inceleniyor ancak şuana kadar herhangi bir gözaltı yok ama gün içerisinde gerek Jandarma ekiplerimizin ve gerekse Emniyet ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde olay aydınlanacaktır. Meydana gelen olayda toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır\" dedi.

MERMİLER 31 BİN 500 VOLT ENERJİ TAŞIYAN HATLARA İSABET ETTİ

Düğün esnasında magandaların mermileri 31 bin 500 voltluk bir enerji taşıyan hatta isabet ettiği öğrenilerken, beldenin enerji hattını besleyen yüksek gerilimli hattının onarımına başlandığı öğrenildi. Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, yüksek gelirim hattında onarım çalışmalarının başlatıldığını ve büyük bir faciadan dönüldüğünü belirttiler.

Görüntü Dökümü

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-Düğünden görüntü

-Halay çekilmesi esnasında havaya ateş açılması

-Hastaneye getirilen yaralılar

-Hastane önünde bekleyenler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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5)ABD\'Lİ KOALİSYON TEMSİLCİSİ ROEBUCK: DEAŞ KALICI OLARAK BİTENE KADAR SURİYE\'DEYİZ



ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu\'nun temsilcilerinden, ABD\'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, DEAŞ terör örgütü kalıcı olarak bitirilinceye kadar Suriye\'de kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye\'nin kuyezinde Demokratik Suriye Güçleri\'nin (DSG) son dönemde rejimle görüşmeye başlamasının ardından ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu yetkililerinin bu bölgelere ziyaretlerinin arttığı belirtildi. Daha önce DSG\'nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani\'yi ziyaret eden DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu\'nun temsilcilerinden olan ABD\'nin eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck, dün de Haseki\'nin Şedade ilçesini ziyaret etti. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, burada yerel yöneticilerle konuşan William Roebuck, basına kapalı görüşmeden sonra açıklama yaptı.

William Roebuck, ABD Başkanı Donald Trump\'un belirtiği gibi DEAŞ kalıcı olarak bitene kadar Suruiye\'de kalmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıda sağlık, eğitim ve bölge elektriği gibi ana sorunları değerlendirdiklerini, DEAŞ\'ın bölgede yok edilmesinin ardından halka bir an önce huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak istediklerini söyleyen Roebuck, \"DEAŞ, Suriye’nin tamamından söküp atılıncaya kadar buradayız. Burada daha çok işimiz var\" diye konuştu.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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6)OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; SÜRÜCÜ İLE 4 ÇOCUĞU YARALANDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ile 4 çocuğu yaralandı.

Kaza bu sabah İnegöl- Bursa karayolunda kırsal Babasultan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya gitmekte olan Muhteber A. (45) yönetimindeki 16 DG 201 plakalı otomobil, Babasultan Mahallesi yakınlarındaki virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yuvarlanarak yan yatan otomobilde sürücü Muhteber A. ile çocukları Tülay A. (22), Burcu A. (21), Burçin A. (19) ve Erkan A.(17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından Muhteber A., Burcu ve Burçin A. İnegöl Devlet Hastanesi, Erkan A. ile Tülay A. ise Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ-İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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7)KARADENİZ\'DE BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

TRABZON’da geçimlerini denizden sağlayan balıkçılar, 1 Eylül\'de başlayacak yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Geçen sezon balık avında umduğunu bulamayan ve rotalarını Atlas Okyanusu\'na çeviren Karadenizli balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını, özellikle palamut ve hamsinin bol olmasıyla verimli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Karadeniz\'de yeni sezona \'Vira Bismillah\' diyerek başlayacak olan balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak yeni sezondan umutlu. Geçen sezonki balık avında umduğunu bulamayan, avlanmada yaşanan sıkıntılar ve beraberinde de balık fiyatlarının tezgâhlara yüksek olarak yansımasıyla kötü günler geçirip rotalarını Atlas Okyanusu\'na çeviren Karadenizli balıkçılar, yeni sezonun verimli geçmesini bekliyor. Balıkçılar, 1 Eylül\'de başlayacak yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Kente, çaparilere takılan sezonun ilk palamutları da balıkçı tezgâhlarında yerini almaya başladı. 600 gramlık palamutlar tanesi 12 buçuk liradan satışa sunuluyor. Trabzonlu balıkçılar, yeni sezonda denizde palamudun bol olacağına işaret etti, bu nedenle de fiyatların düşük olacağını belirtti. Yaz döneminde kentteki balıkçı halinde yer alan birçok esnafın kepenk kapattığı gözlenirken, açık olanlarda ise az sayıda balık olduğu dikkat çekti.

‘PALAMUTTAN ÜMİDİMİZ VAR’

Geçen sene balık avının iyi geçmediğini belirten Zekeriya Denizer, bu yıl palamuttan ümitli olduğunu söyledi. Denizer, “Bilindiği gibi yaz sezonu halkımızın istediği balık çeşitlerinden fazla olmadığından dolayı tezgâhlarda kültür balıkları oluyordu. Yaz sezonunda yeterince iş olmadığından yeni sezonu bekliyoruz. Şu an palamut zamanı, palamuttan ümidimiz var. Bol olacak diyorlar inşallah ta olur. Geçen sene balık avı iyi değildi bu seneden umutluyuzö dedi.

‘YERLİ BALIĞA HASRET KALINDI’

Yeni sezonda özellikle palamudun çok bol olacağını beklediklerini kaydeden balıkçı Serdar Korkmaz, vatandaşların yerli balığa hasret kaldığını ifade etti. Korkmaz, “Yaz sezonu sıkıntılı geçti ve çeşit balıklar olmadığından dolayı kültür balıklarıyla idare ettik. Vatandaşlar yerli balığa hasret kaldı. Yeni sezonda özellikle palamut çok bol olacak diyorlar. Bol çıkan balık fiyatlara da yansıyacak. İstanbul ve Zonguldak bölgelerinde bol palamut olduğu duyumlarını aldık. Oradaki balık akımı inşallah bu tarafa doğru gelecekö diye konuştu.

‘BU YIL PALAMUT BOL’

Balığın Rusya tarafına yöneldiğine dikkat çeken 50 yıllık balıkçı Mustafa Ayata, yeni sezondan umutlu olduklarını anlatarak “Yeni sezonda balık bol olacak gibi gözüküyor. Balık şu an Rusya tarafına doğru gitti. Balık Rusya’dan dönüş yaparsa Trabzon’daki vatandaşlar balığı çok ucuz yer. Geçen sene zaten balıkçılık olmadı. Bu yıl palamut bol. Yeni çıkan palamudun tanesini 12 buçuk lira ila 15 lira arasında satıyoruz. Eylül 1’inden sonra palamut tezgâhlarda 2 buçuk liraya satılmasını temenni ediyoruzö ifadesinde bulundu.

Geçen yıl bu aylarda balık olmadığını aktaran balıkçı Samet Özbayrak ise, yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi, bereketli bir sezon yaşanmasını temenni etti.

Görüntü Dökümü

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Balıkçı damlarında ve teknelerden görüntüler

Balık halinden detaylar

Boş tezgâhlar

Röportajlar

Boyut: 420 Mb

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

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8)CAMİNİN MÜŞTEMİLATINI KUNDAKLAYAN, ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde camide müştemilatı tiner döküp ateşe veren Kerim D., gözaltına alındı. Kerim D.\'nin müştemilatı kundakladıktan sonra kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece,? İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi\'ndeki Sanayi Camii\'nin abdesthane ve tuvaletlerinin bulunduğu bölümden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını camiye sıçramadan söndürdü. Yangında abdesthane ve tuvaletlerde zarar meydana geldi.

Araştırma başlatan polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarından, yangının kundaklama sonucu çıktığını saptadı. Görüntülerde, bir kişinin abdesthaneye girmeye çalıştığı, ardından da yangının çıktığını tespit etti. Şüphelinin Kerim D., olduğu belirlendi. Kerim D., Orhaniye Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tiner ve alkol şişesi bulundu.

Kerim D.\'nin kapısı kilitli olan tuvaletin girişindeki bölümde bulunan paraları almaya çalıştığı, alamayınca da sinirlenip, tiner dökerek ateşe verdiği belirlendi. Kerim D.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Cami tuvaletleri yangın görüntüleri

Güvenlik görüntüleri

Şüphelinin yakalanma anı

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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9)MARMARİS SAHİLLERİ YABANCI TURİSTLERE KALDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, su parkları ve otel havuzları yabancı turistlere kaldı. 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının yüksek nem ile birlikte 40 derece hissedildiği Marmaris\'te 9 günlük bayram tatilini geçiren tatilcilerin, büyük bölümü, dönüş çilesi yaşamamak için son günü beklemeden ilçeden ayrılmasıyla plajlar başta İngiliz ve Ruslar başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, tatilcilerin dönmeye başlamasıyla boşalan özel ve halk plajlarında rahatça güneşlenip, denizin keyfini çıkardı. Kimi turistler şemsiye altında kitap okumayı sessizliğin tadını çıkarırkan kimileri de şezlongları denize çekerek esintiyle serinlemeye çalıştı. Ruslar, \'Oteller bölgesi\' olarak bilinen Uzunyalı Mevkisi\'ndeki plajlarda sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu şehir merkezindeki plajlarda turistler gün boyu denize girip, su sporları yaptı.

Sahildeki spor alanlarında cimnastik yapanlar da dikkat çekti. Bayram tatilinde hıncahınç dolu olan restoran ve kafeteryalarda rahatça masa beklemek zorunda kalmadan oturan yabancı turistler, soğuk meşrubatlarını içip, yemeklerini yiyerek deniz manzarası izledi.Havuz başları da yabancı turistlerle doldu.

26 yaşındaki Hemşire Rus Olga Helen Grovilian, \"Marmaris çok sıcak ve güzel. Şu an mükemmel bir tatil imkanım oldu. Sosyal medya hesaplarımda paylaşımlar yaparak dostlarımın Marmaris\'e gelmesini tavsiye ediyorum\" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, \"Hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yükselen nem etkisini gösterecek. Sıcaklık gündüz 35-39 arası, akşam ise 29-32 derecelerde olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris\'in yukarıdan görüntüsü

-Marmaris plajlarındaki yabancı turistlerin görüntüsü

-Şezlonglarda dinlenen yabancı turistlerden görüntü

-Su sporları yapan yabancı turistler görüntü

-Rus turist Olga Helen Grovilian ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 3 dakika- 217 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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10)OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün (Cumartesi) saat 21.00 sıralarında, Ödemiş-Ahrandı Karayolu, Süleyman Demirel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 1081 Sokak\'tan Ahrandı yönüne giden Muammer Erol\'un (24) kullandığı 09 PA 159 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ahmet Canlı (27) yönetimindeki 35 ZMU 29 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan evli, 1 çocuk babası, motosiklet sürücüsü Ahmet Canlı olay yerinde yaşamını yitirirken arkasındaki arkadaşı Orçun Okatan (19) yaralandı. Gürültüye koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AKS 110 ve polis ekipleri sevk edildi. Okatan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar bulunan Okatan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Seval Canlı, eşinin cesedi başında gözyaşı döktü. Canlı\'nın cesedi ile polis ve savcının olay yerindeki incelemlerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Motosikletteki 2 kişinin kasksız oldukları belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Muammer Erol\'u gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan motosiklet ve otomobilin görüntüsü

-Ölen Ahmet Canlı\'nın cesedi

-Ölen motosiklet sürücü Ahmet Canlı\'nın eşi Seval Canlı\'nın cesedin başında ağlaması

-Kazada ölen Ahmet Canlı\'nın fotoğrafı

-Yaralanan Orçun Okatan\'ın fotoğrafı

-Otomobil sürücüsünün Muammer Erol\'un fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)