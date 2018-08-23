DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YANGINDA 20 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

NİĞDE\'de çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Bor İlçesi’ne bağlı Halaç köyünün Elmalı Dere mevkinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, görevliler müdahale etti. Yangına müdahale için köyde anons yaptırılması üzerine vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 30 dakika içinde alevler kontrol altına alınırken, 20 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Görevlilerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangına müdahale edilirken görüntü

Süre: 27 saniye Boyut: 6,33 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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2)KATO DAĞINI TEMİZLEYEN ASKER, POLİS VE KORUCULARDAN BİRLİK MESAJI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve bir zamanlar terör örgütlerinin büyük kamplarının bulunduğu, şiddetli çatışmaların yaşandığı Kato dağını teröristlerden temizleyen asker, polis ve güvenlik korucuları, bayram yemeğinde biraraya gelerek, Türkiye\'ye birlik mesajı verdi. Beytüşşebap ilçesinde görevli asker, polis ve güvenlik korucucularından oluşan güvenlik güçleri, kendi aralarında topladıkları paralarla dün aldıkları kurbanı kesti. Güvenlik güçleri, kestikleri kurbandan hazırladıkları akşam yemeğini de vatandaşlarla birlikte yiyerek güven verdi. İlçede geleneksel hale gelen polis, asker, korucu ve vatandaş birlikteliği, bu yılki Kurban Bayramı\'nın 2\'inci günün akşamında verilen yemekle devam etti. Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun\'un öncülük ettiği yemek öncesi, emniyet binası önünde kesilen kurbanlarla akşam yemeği hazırlandı. Yemeğe, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, 8\'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Başsavcısı Oğuz Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Jırki Aşireti liderlerinden Tahir Adıyaman, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

İlahi dinletisi ile başlayan programda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar birlikte yemek yiyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yemekte bulunan Taktik Jandarma Alay Komutanlığı\'nda görevli askerler, ailelerine selam göndererek Türkiye\'de yaşayan herkesin bayramını kutladı. Yemeğe katılan güvenlik güçleri adına bir konuşma yapan polis memuru Seyit Ali Ayvaz, Beytüşşebap\'ta görev yaptıklarını, sevdiklerinden ayrı olsalar da vatanın her köşesini memleketleri gibi gördüklerini söyledi. Güvenlik güçleri, başta uzakta olan aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı\'nı kutladı.

Görüntü Dökümü

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Askerlerin bayram mesajı vermesi

Polislerin bayram mesajı vermesi

Emniyet binası ününde verilen yemek ve katılan misafirler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-

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3)KUŞADASI BAYRAMDA EN ÇOK TRAFİKTEN DERTLİ

GELEN ÇOK, GİDEN YOK

AYDIN\'ın turistik ilçesi Kuşadası, tatilcilerin akınına uğrarken; trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor. Günübirlik çevre kentlerden ilçeye gelenlerin de yer aldığı tatilciler, İzmir\'in Selçuk ilçesi yönünden ilçeye girmek isterken 5 kilometreyi bulan araç konvoyları oluşturdu. Kent çıkışında ise hiç araç olmaması dikkat çekti.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası şehir merkezindeki trafik, akşam saatlerinde felç oluyor. Trafik ekipleri, sorunu çözmek için ana bulvarları tek yön yaptı, ara sokakları ise bariyerlerle kapattı. Gündüz plajları dolduran kalabalıklar, akşam serinliğinde Kuşadası sahilini ve turistik çarşısını tercih ediyor. 109 bin olan Kuşadası nüfusunun bayram tatilinde 700-750 bine ulaştığı belirtildi. Güvenlik güçleri ve belediye ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun tempoda çalışıyor.

ÇADIR PALAS

İlçedeki yıldızlı otellerle belediye belgeli otellerin tamamı dolarken, bu bayram bir ilk yaşandı. Otellerde yer bulamayan veya çadır keyfi yaşamak isteyenler, şehir merkezindeki iki plajı çadırlarla doldurdu. Birinci ve üçüncü halk plajlarında birçok vatandaş, kurdukları çadırlarda yattı. Çadırı olmayanlar ise kumsala serdikleri kartonlar üzerinde geceyi geçirdi. Sosyal medyada, çadırların denize sıfır ve Kuşadası\'nın simgesi Güvercinada manzaralı olmasına dikkat çekilerek, \'Beleş Çadır Palas\' yakıştırması yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kuşadası\'na giriş yapan araç kuyrukları, giriş yönünün tamamen dolu,karşı yönün tamamen boş olması

- Akşam saatlerinde çarşı kalabalığı, şehir içi trafik

- Beleş çadır palas denilen plajlardan görüntü

- Denize giren kalabalıklar.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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4)ESKİŞEHİR\'DEKİ YAPAY PLAJ DOLUP TAŞTI

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nce 10 yıl önce yaptırılan 310 metre uzunluğundaki yapay plaj, Kurban bayramında dolup taştı.Gökmeydan Mahallesi\'ndeki Kent Park içerisinde bulunan yapay plaj, serinlemek ve yüzmek isteyenlerle dolup taşıyor. Aileler ve erkekler için iki bölümü bulunan plaj Kurban bayramı süresince de ilgi gördü. Plajda yüzenler, bozkırın ortasında denizi olmayan bir kentte böyle bir plajın olmasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek, \"plajda çocuklarımızla birlikte yüzüyor hem de serinliyoruz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Plaj Sorumlusu Osman Çırak, Kurban bayramında da plajda yoğunluğun olduğunu söyledi. Her gün bine yakın kişinin geldiği yapay plajın yaz sezonu boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında 15 lira karşılığında hizmet verdiğini belirten Osman Çırak şöyle konuştu:

\"Plajımız 310 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 2 bölümden oluşuyor. Aile bölümü, erkek bölümü, bir de ortada bulunan özel olimpik havuzumuz var. Şehir dışından gelenlerimiz de var. Ankara, İstanbul gibi yerlerden. Her gün açığız. Ücretlerimiz 15 TL, geçen sene de 15 liraydı bu sene zam yapmadık. Aynı ücretle gidiyoruz. Halkımız da memnun. Plajımız devamlı temizleniyor, günde 3 kere ölçüm alınıyor, gerekli bakımlarının hepsi yapılıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Plajda yüzenlerin,

-Plaja yüzmek için gelen gençlerin konuşması,

-Plajda yüzenlerin,

-Plaj sorumlusu Osman Çırak\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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5)MERSİNLİ TURİZMCİYE ÇİFTE BAYRAM

DOĞU Akdeniz\'in tatil merkezi Mersin\'deki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çifte bayram yaşadı. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, \"Mersin\'in tatil cenneti Kızkalesi\'nde 104 otelin tamamı dolu. Mersin genelinde ise 22 bin 500 yatak kapasitemiz var. 9 günlük bayram süresi nedeniyle otellerin ve yatakların tamamı dolu\" dedi. Mersin\'deki otel ve pansiyonlar, bayram tatili dolayısıyla doldu. Yerli- yabancı turistler, kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu\'na akın etti. Tatili fırsat bilen turistler, hem bölgenin yemeklerinin tadına baktı hem de tarihi yapıları yakından inceledi. Akdeniz\'in mavi sularında kulaç atan tatilciler, yaklaşık 40 derecede sıcaklıkta güneşlendi.

Kentteki yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunu belirten Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, \"9 günlük bayram periyodu, biz turizmciler için önemli ve beklediğimiz bir şeydi. Buradan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu kararı alıp turizmcilerin yüzünü güldüren hükümetimize çok teşekkür ediyorum. 9 günlük bayram tatili 2018 yaz sezonu Ramazan Bayramı itibarıyla bugüne kadar dolu dolu geçti. Mersin\'in tatil cenneti Kızkalesi\'nde ise 104 otelin tamamı dolu. Mersin genelinde ise 22 bin 500 yatak kapasitemiz var. 9 günlük bayram süresi nedeni ile otellerin ve yatakların tamamı dolu. Bu doluluk nedeni ile de turizmciler bayramı bir bayram havasında geçiriyorlar. Bu doluluk 2019 yaz sezonu için yapılacak yatırımlar içinde önemlidir\" diye konuştu.

Kızkalesi\'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde olması dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ilgi gördüğünü dile getiren Öztop, \"Mersin kıyı şeridinde 11 mavi bayrağımız var. Kızkalesi\'de bunlardan bir tanesidir. Denizimiz müthiştir. 30 metreden sonra derinleşiyor. Bu yapısı nedeni ile yüzme bilmeyenler, yaşlılar ve engelli kardeşlerimiz ile küçük çocuklarımızın tadını çıkardığı bir denizdir. Bu yapı nedeni ile Kurban Bayramı\'ndan sonra da buraya ilgi devam edecektir. Kızkalesi\'nde tatil eylül ayında bitmez. Bölgemizde 10 Kasım\'a kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Buradan sakinliği seven, mavinin tadını çıkarmak isteyen, iyodun kokusunu çekmek, bölgenin tarihi zenginliğini keşfetmek isteyenleri yılın 300 günü bekliyoruz. Çünkü Kızkalesi, yılın 300 günü güneşli\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kızkalesi\'nin DRONE ile çekilen görüntüleri

- Kızkalesi\'nden genel ve detay

- Kızkalesi sahilindeki kalabalık

- Denizdeki kalabalık

- Genel ve detay görüntü

(BOYUT:544,71 MB) (SÜRE:04.52 DK)

Haber:Mustafa ERCAN- Ali Rıza EREN-Kamera: Mustafa ERCAN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

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6)İNTERNET FENOMENİ KERİMCAN DURMAZ TATİLCİLERİ COŞTURDU

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi. Marmaris Barlar Sokağı\'nda bulunan Güney Ege\'nin 3 bin kişi kapasiteli en büyük kapalı diskosunda, internet fenomeni Kerimcan Durmaz sahne aldı. Durmaz\'ın sahne alacağı disko önünde tatilciler, içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. DJ\'lerin hareketli parçaları ve kadın dansçıların şovlarıyla başlayan gecede Durmaz, yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. DJ kabinine geçen Durmaz, Tarkan\'ın \'Yolla\' parçasıyla performansına başladı. Şarkılara mikrofonla eşlik eden Durmaz, kıvrak danslarıyla ilgi çekti. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren kadın hayranları, Kerimcan Durmaz\'ın fotoğraflarını çekmek için yarıştı. Kendine özgü, sıra dışı ve eğlenceli hareketleriyle dikkati çeken Durmaz, 2.5 saat DJ kabininde hayranlarını unutamayacakları bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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- İnternet fenomeni Kerimcan Durmaz\'ın DJ kabininden genel-ayrıntılı görüntüsü

- Diskodan genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 3 dakika 33 saniye-257 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

