DHA YURT BÜLTENİ 6

Bodrum\'da nüfus 2 milyona yaklaştı

EGE Bölgesi\'nin en gözde turizm yerlerinden Muğla\'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle ilçede adeta adım atacak yer kalmadı. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kişi olan ilçe nüfusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştığını söyledi.

Kurban Bayramı\'nda dokuz günlük tatil nedeniyle yurdun dört bir tarafından Bodrum\'a akın akın gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerdeki birçok gurbetçi vatandaş da Bodrum\'u tercih etti. 40 dereceye varan hava, 21 derece ise deniz suyu sıcaklığının olduğu ilçede, plajlar ve havuz başları tamamen doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı. Denize giren, güneşlenen ya da su sporları yapan tatilciler, doğla güzelliklerin tadını çıkardı. Şehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahalelerindeki plajlara yöneldi. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turuna çıkarak, mavi yolculuğun keyfini yaşadı. Bazı kafeteryalar sıcaktan bunalanları serinleşmek için deniz içine masa koydu. Denizin üzerinde konan masalarda oturanlar bir yandan soğuk içeceklerini yudumlarken diğer yandan ayaklarını denize sokarak serinleme imkanı buldu. Amsterdam\'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, elektrik teknisyeni 35 yaşındaki Mehmet Güneri, \"Her bayram Akdeniz\'e giderdik. Bu kez tercihimiz Pollandalı arkadaşlarımızla Bodrum oldu. İyi ki gelmişiz\" dedi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden değil yurdun dört bir yanından tatilcilerimiz var. Anadolu\'dan gelen yerli halkımız Bodrum\'u, bizleri yalnız bırakmadı. Tüm ekiplerimizle emniyet güçlerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güneşlenenlerden denize girenlerden

- Kalabalık plaj görüntüleri, köpekleriyle denize giren dans eden şakalaşan eğlenen yerli turistler, su sporu yapanlardan, uyuyanlardan genel detay kalabalık görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)

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Sıcak havada acı mesaisi

ŞANLIURFA\'da, biber hasadının yapılmasıyla birlikte çoğu kadın çok sayıda kişi, 45 dereceye ulaşan sıcak havada, tarlada salça ve isot yapımına başladı.

Tarlalarda ürettikleri veya pazardan aldıkları kırmızı acı biberleri, isot haline getirmek için Sırrın Mahallesi\'nde bulunan boş arazide toplanan kadın ve erkekler, sıcak altında saatlerce çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Burada biberlerin tohumları saplarından ayrılarak, güneş altında kurutulup, kişi başı günde ortalama 100- 120 kilo biber ayıklanarak 30-40 lira kazanılıyor. Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Bekir Polat, \"Yıl bazında yaklaşık 500 bin ton yaş biber üretiyoruz. Tarlalarda toplanan biberleri buraya getirip, temizlenip güneşe karşı serip kurutuyoruz. 2 veya 3 gün güneşte kaldıktan sonra kurumuş bir şekilde topluyoruz. Toplanan kurumuş isotları makinede çekip, tuzunu ve yağını attıktan sonra 25-30 ton isot hazır bir şeklide elde ediyoruz. Bizlere gelen isot satan esnafımız pazarlarda ve Türkiye\'nin dört bir yanın götürerek kilosunu 20 lira ve 50 liraya kadar satıyor. Burada yaklaşık 70-80 noktada isot üretiminde 2 bine yakın kişi çalışıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Biberleri temizleyen kadınları

- Biberi yere sermeleri

- Kurumuş biberleri toplayan işçiler

- İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Bekir Polat ile röportaj

- Makinalara biberleri koyan işçiler

- Çocukların biberlerle oynaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

1,11 GB

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Otomobilden yola uçan balonları almak isterken trafik durdu

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil sürücüsü, aracında çocuklarına ait balonların uçması üzerine inip balonları karayolundan aldı. Balonların toplanması sırasında çevre yolunda ulaşım bir süre durdu.

Tavşanlı çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin açık camından 4 balon karayoluna uçtu. Otomobil sürücü aracını yolun sağında durdurup karayolundaki balonları toplayama başladı. Diğer araç sürücüleri de balonları görünce durdu. Bazı sürüceler balonların toplanmasına yardımcı oldu. Otomobil sürücüsü balonlarını toplayıp aracına bindi. Sürücü, \"çocuklarımızın balonları bir anda uçtu. O sırada sürücü arkadaşlar durarak yardımcı oldular. Sağ olsunlar tüm sürücülere teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Yoldaki balonların,

-Balonların sahibi sürücünün konuşması,

-Başka bir sürücünün konuşması

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI, (Kütahya) / DHA

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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa\'ya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Ilıca Mahallesi\'nde bulunan yayladan ilçe merkezine dönenlerin içerisinde bulunduğu Hüseyin Kurt yönetimindeki 07 YV 293 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kurt ile yanındaki Meryem Kızılkaya öldü. Sürücü Hüseyin Kurt\'un eşi Ümmü ve oğlu Muhammet Kurt\'un ise yaralandığı kazada, kamyonet kasasında bulunan bir küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya\'nın cenazeleri de aynı hastanenin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Yönetmen Murat Şeker: Çavuş\'unu ye bağını sorma

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu turlarına katılan yönetmen Murat Şeker, klarnet eşliğinde topladığı çavuş üzümü için, ‘Çavuş\'unu ye bağını sorma’ diyerek herkesi bağbozumu turuna davet etti. Bağ bozumu turlarına Feridun Düzağaç ve Ata Demirer de katılarak destek vermişti.

Bozcaada Kaymakamlığı\'nın desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından çavuş üzümü pazarını genişletmek için başlatılan bağ bozumu turları devam ediyor. Çavuş üzümünü desteklemek için bağbozumu turlarına şarkıcı Feridun Düzağaç, komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in ardından yönetmen Murat Şeker de katıldı. Tura, Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sabri Güler, üzüm üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beraberindekiler ile üzüm bağını gezip, klarnet eşliğinde üzüm toplayan ve tadına bakan yönetmen Murat Şeker, üzüm bağları içinde, ‘Çavuş\'unu ye bağını sorma’ diyerek tüm misafirleri bağbozumu turuna katılmaya davet etti. Bağ makası ile bir sepet üzüm toplayan yönetmen Şeker’in, hasat yaparken sergilediği samimi ve sempatik tavırların yanı sıra hasat sonrası klarnet ve darbuka eşliğinde beraberindekiler ile oynaması ilgi odağı oldu.

BOZCAADA’YA GELEN BÜTÜN MİSAFİRLERİMİZ YESİN

Ailesinin bağı olduğunu ve babasından bağcılık üzerine bilgi sahibi olduğunu ifade eden Murat Şeker, “Bu kampanya çok güzel. Gerçekten güzel bir fikir olmuş. En önemlisi Bozcaada\'nın ana besin maddesi olan çavuş üzümüne sahip çıkılması ve gelen turistlere tanıtılması çok iyi. Yani biz yiyoruz, yiyoruz. Kilo aldım ben. Bir çavuş üzümüdür. Bir de babamın incirleridir. Sadece biz yemeyelim. Bozcaada’ya gelen bütün misafirlerimiz yesinö dedi.

Bozcaada Kaymakam Mustafa Akın ise, “Murat Şeker’e çavuş üzümü vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Buraya kadar geldi ve projeye desteğini göstermiş oldu. Bu konuda bizi çok mutlu etti. Kendisinin de desteği ile bundan sonra çavuş üzümünü ülkemizde ve dünyada daha da tanınması için canla başla çalışacağızö diye konuştu.

Bağbozumuzu turunun ardından traktör ile ada merkezine gelen yönetmen Murat Şeker, topladığı üzümleri, adaya tatile gelen vatandaşlara ikram ederek, herkesi bağbozumu turlarına davet etti. Yönetmen Şeker, bağbozumu turları hakkında bilgi verdiği vatandaşların, çavuş üzümüne destek olmasını istedi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ VE ATA DEMİRER’DE DESTEK VERMİŞTİ

Çavuş üzümünü desteklemek için bağbozumu turlarına şarkıcı Feridun Düzağaç’ın yanı sıra Bozcaada aşığı komedyen ve oyuncu Ata Demirer de, katılarak topladığı üzümlerin tadına baktıktan sonra ‘Yimelere doyamayacaksınız’ diyerek, destek vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yönetmen Murat Şeker’in üzüm toplamasından görüntü.

-Murat Şeker’in üzümün tadına bakmasından görüntü.

-Murat Şeker ile röp.

-Kaymakam Mustafa Akın ile röp.

-Murat Şeker ve beraberindekilerin oynama görüntüsü.

-Murat Şeker’in topladığı üzümleri ada merkezinde vatandaşlara ikram etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA,(Çanakkale), (DHA)

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19 gündür kayıp olan zinisel engelli bulundu

MARDİN\'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Derik ilçesinin Cevizpınar mahallesinde anne-babası olmadığı için tek başına yaşayan kediseverliğiyle bilinen zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer\'in kaybolması üzerine ailesi yakınlarının yaptığı çağrı üzerine yapılan haberlerden sonra bulundu. Ecer\'in kaybolmasıyla ilgili haberlerin yayınlamasıyla Diyarbakır\'daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nde görevli bir polis memuru, haberde gördüğü fotoğrafın Ecer olduğunu tespit etti. Polis mumuru kayıp Ecer\'in Mersin\'de yaşayan kardeşi Hambullah Ecer ile görüşerek, ağabeyinin bulunduğu haberini verdi. Haberi alması üzerine Mersin\'den Diyarbakır\'a gelen Ecer, \"Kayıp olduğundan bu yana her yeri aradık, bulamadık, umudumuzu kesmiştik. Mersin\'deki evime dündüğümün ertesi günü Diyarbakır\'da hastane bahçesinde bir polis memurunun fark etmesi ile bize telefon geldi. Müjdeli haberi verdi. Allah razı olsun. Ben çok sevindim. Bulunduğunu öğrenir, öğrenmez, Mersin\'den hemen özel bir araç kiralayarak, eşim ve kızımla beraber Diyarbakır\'a ağabeyimi almaya gittik. Kardeşimi görünce dünyalar benim oldu. Kardeşimin tedaviye ihtiyacı var. Kullanması gereken ilaçlarını, kaybolduğundan bu yana almamış. Mersin\'de hastanede yatıracağım\" dedi.

-Kardeşlerin kucaklaşması

-Ecer\'i görüp sevinen vatandaşlar

-Röporajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)