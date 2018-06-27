DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BEBEĞİN PARMAĞI KESİLDİ İDDİASINA İNCELEME



ŞANLIURFA\'da, tedavi gördüğü hastanede 1,5 aylık bebeğin parmağının kesildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Adana\'ya sevk edilen Z.K. adlı bebeğin parmağının 5 saat süren operasyonla yerine dikildiği bildirildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü\'nde, yüksek ateş teşhisiyle yatışı yapılan ve uygulanan tedavisinin ardından dün taburcu olması kararlaştırılan Z.K. adlı bebeğin eline takılı serumun kelebeğini çıkarmaya çalışan erkek hemşire, iddiaya göre, bebeğin makasla baş parmağını kesti. Olayın ardından ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Adana\'ya sevk edildi. Plastik cerrahi ekiplerince 5 saat süren operasyonun ardından bebeğin kopan parmağı yerine dikildi. 48 saat içerisinde doku kaynaşması için yoğun bakıma alınan bebeğin, duruma göre ikinci kez ameliyat edilebileceği kaydedildi.

Hastanede yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin konuyla ilgili idari inceleme başlattığı öğrenildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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2)AYVACIK\'TA 75 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 75 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık\'ta yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlara devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Bademli köyü sahilinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı.Minibüs ve otobüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçaklar burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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3)FRANKFURT\'TAN ESKİŞEHİR\'E TURİST KAFİLESİ

ESKİŞEHİR\'e, \'kardeş şehir\' Almanya\'nın Frankfurt kentinden aralarında Türklerin de bulunduğu 25 kişilik turist kafilesi geldi. Turistler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.\'de (TÜLOMSAŞ) bulunan, Türkiye\'nin ilk yerli otomobili \'Devrim\'in önünde hatıra fotoğrafı çektirip, parkları ve tarihi yerleri gezdi. Frankfurt\'ta yaşayan Eskişehirli Zarife Erenler Temiz\'in organizasyonuyla 25 kişilik turist kafilesi, 1 haftalık gezi için Eskişehir\'e geldi. Aralarında Türklerin de bulunduğu kafile, Eskişehir\'de ilk olarak \'Devrim\' otomobilini görmek için TÜLOMSAŞ\'ı ziyaret etti. \'Devrim\'in önünde hatıra fotoğrafı çektiren kafile, daha sonra Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı\'nı gezdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Frankfurt Belediyesi arasında, 2012 yılında \'kardeş şehir\' protokolü imzalandığını belirten Zarife Erenler Temiz, 1 hafta Eskişehir\'deki tarihi ve turistik yerleri gezeceklerini söyledi. Temiz, \"Eskişehir\'i bu kadar modernleştirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e teşekkür ediyorum. Almanya\'dan kardeş şehir Frankfurt olarak ziyarete geldik. İyi ki varmış Eskişehir, diyoruz. Ziyaretimizde sadece kent merkezini değil, ilçelerindeki kültürel yerleri de gezeceğiz. Battalgazi Türbesi\'ne, kaplıcalara gideceğiz. 1 hafta boyunca Eskişehir\'de olacağız. Eskişehir\'de gezilecek yerler gerçekten çok fazla. Eskişehir Türkiye\'ye değil, dünyaya tavsiye edilecek bir şehir\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Frankfurt\'tan gelen turistlerin Devrim otomobilini incelemesi,

-Devrim otomobilinin görüntüsü,

-Rehberin Devrim otomobilini anlatması,

-Turistlerin Devrim otomobili ile fotoğraf çektirmesi,

-Turu düzenleyen Zarife Erenler Temiz\'in konuşması

-Frankfurt\'tan gelen Türk turistlerin konuşması

-Sazova Mahalesi\'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı\'nın gezilmesi ve parktaki nostalji trene binilmesinden görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN- ESKİŞEHİR / DHA

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4)DÜZCE\'DE İL SEÇİM KURULU\'NUN KARARI BEKLENİYOR

DÜZCE\'de, AK Parti\'nin 24 Haziran\'da yapılan seçim sonuçlarına itirazı üzerine sayımlar yenilendi. AK Parti ilçelerdeki 412 sandık ile 2 seyyar sandığa daha itiraz ederken, İl Seçim Kurulu\'nun kararı bekleniyor. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz yeniden yapılan sayımlarda oylarının arttığını, kalan ilçelerle ilgili kararı beklediklerini söyledi.

Düzce\'de 24 Haziran seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Ancak AK Parti\'nin itirazı sonucunda oylar yeniden sayılmaya başlandı. 2 gün süren sayımlar sonucunda sayımlar tamamlandı. İl Seçim Kurulu 500 sandık bulunan Merkez, Gölyaka ve Yığılca sonuçlarını partilere tebliğ etti. Ancak, AK Parti, Akçakoca, Gümüşova, Kaynaşlı, Cumayeri ve Çilimli\'de bulunan 412 sandık ile 2 seyyar sandık için itirazını yeniledi. İl Seçim Kurulu\'nun bu itiraza yönelik karar vermesi beklenmeye başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP Düzce Milletvekili olan Ümit Yılmaz yaptığı açıklamada, İl Seçim Kurulu kararını beklediklerini ifade ederek, \"Bize gelen bilgiler ve takip ettiğimiz kadarıyla merkez ilçenin sayımı bitti. Orada da artı 5 oy daha kazandık ve kararı elimize ulaştı, Yığılca\'da artı 15 oy daha kazandık. Gölyaka\'da da sayımlar tamamlandı. Şimdi kalan ilçeler hakkındaki kararı bekliyoruz. Sayılsa bile orada da artıya geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Şu anda her şey bizim için olumlu, oyalamalarının geçmesini bekleyeceğiz. Bütün kurullarımızla, genel merkezden gelen avukat arkadaşlarımızla seçim kurullarımız, yönetimlerimiz, hepsi ile birlikte vatandaşlarımız bize oy veren vermeyen ama bu durumdan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızla birlikte sonucu almayı bekliyoruz. Meraklanacak bir şey kalmadı çıkan sonuçlara göre. Kararın çıkmasını bekliyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Ümit Yılmaz\'ın açıklamaları

DÜZCE/DHA