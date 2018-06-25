DHA YURT BÜLTENİ-6

VAN\'DA PKK\'NIN HAİN TUZAĞINI, JANDARMA ENGELLEDİ

VAN\'ın Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi\'nde PKK\'lı teröristler tarafından yol ayrımına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için tedbir alan jandarma ekipleri tarafından fark edilerek imha edildi.

Van Valiliği, seçim gününü kana bulamak isteyen PKK\'lı teröristlerin, Başkale ilçesine bağlı Ortayazı Mahallesi yol ayrımına tuzakladığı EYP ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, seçim güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilen EYP\'nin imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kg patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergahına yerleştirilen EYP düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu karayolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir.Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

---------------------------------

-Patlayıcının imha edilme anı

VAN,(DHA)

=========================================

5 GÜNDÜR KAYIPTI, DEREDE CESEDİ BULUNDU

TRABZON’da ailesi tarafından 5 gündür kayıp olarak aranan Ali M.\'nin (49) cesedi, Değirmendere Deresi\'nde bulundu.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Değirmendere Deresi\'nde köprü ayağına takılan cesedi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince ceset, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Yapılan araştırmada cesedin, ailesince 5 gündür kayıp olarak aranan Ali M.\'ye ait olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin çıkarılışı

-Detaylar

HABER KAMERA: Uğur AYDIN / TRABZON (DHA)

============================================

SEL SULARI KÖPRÜYÜ YIKTI

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, sel suları nedeniyle köprü yıkıldı. Erzurum- Artvin karayolu trafiğe kapanırken onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Bugün öğleden sonra başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Bazı derelerin taştığı Oltu ilçesinde saat 17.30 sıralarında İriağaç mahallesindeki köprüyü ve dere istinat duvarı yıkıldı. Erzurum\'un Oltu ilçesi ile Artvin karayolu trafiği ulaşıma kapandı. Kaledibi ve Sağlıcak mahallerinden gelen sel sularıda yine trafiğin kapanmasına neden oldu. Bir çok vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Jandarma, yıkılan köprüye giden yolun her iki tarafında önlem alarak araç geçişine izin vermedi. Karayolları elipleri sabahın erkenden saatlerinde yola prefabrik büzeler döşeyerek geçiş verecek. Olur ilçesinden ve Oltu Ayvalı mahallesinden gelen 5 sandık ve görevliside yolda kaldılar. Sandık görevlileri Tortum şelalesinden dolanarak Oltu ilçesine ulaşabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-yola şerit çekilmesi

-köprüden detaylar

-derenin uçuk yeri

-köprünün uçmasıyla oluşan asvaltaki yarık

-sandık görevlilerinin görüntüleri

-vatandaş röp

-jandarma aracı

-yağmur yağışı

-dere görüntüsü



Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

=============================================