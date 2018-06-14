DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SİVEREK\'TE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede kırsal alanlarda ceviz tanesi büyüklüğünde dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı kısa sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Dolu yağışının başlaması

- Yere düşen büyük dolu taneleri

- Yerin beyaza bürünmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

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2)ERDOĞAN\'IN ANAHTARI TESLİM ETTİĞİ EREN’İN ANNESİ ESKİ EVDEN AYRILAMIYOR

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, geçen yıl, PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül\'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün anahtarı teslim edilen yeni evine gitmedi. Eren\'le anıları olduğunu belirttiği eski evinden ayrılamayan Ayşe Bülbül, \"Eren\'imin yatmaya yatağı yoktu. \'Eren\'imin kanından annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak\' dedirtmem. Eski evde oturmaya devam edeceğim\" dedi.

Trabzon\'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında, PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül\'ün ailesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev yaptırdı. Eski evin yanına yapılan yeni evin anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün mitingde anne Ayşe Bülbül\'e teslim edildi. Acılı anne Ayşe Bülbül, Eren\'le anıları olduğunu belirttiği eski evlerinden ayrılamıyor.

\'EREN\'İMİN YATMAYA YATAĞI YOKTU\'

Evlerinde eşi ve çocukları ile anıları olduğunu anlatan Ayşe Bülbül, eski evde oturmaya devam edeceğini belirterek, gelen misafirleri ağırlamak için yeni evi kullanabileceğini söyledi. Ayşe Bülbül, \"Ben hâlâ eski evimdeyim. Eski yerimde benim çocuklarımla, eşimle anılarım var. Eren\'le anılarım var. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, evi yaptılar. Kimin bir emeği varsa, Allah razı olsun ama ben yine kendi yerime ağırlık vereceğim. Orada çocuklarımla, eşimle anılarım var. Ben onları unutamam, unutamıyorum. Benim Eren\'imin yatmaya yatağı yoktu. Eren\'imin kanından \'Şimdi annesi, hazır ev, hazır yatakta yatacak\' dedirtmem. Eren\'imin çektiklerini bilerek, yine kendi yerimde durmak istiyorum. Orada misafir geldiği zaman yatarlar, otururlar, dinlenirler\" diye konuştu.

\'EVLAT ACISI ÇOK ZOR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ev anahtarını kendisine verdiği sırada, gördüğü Eren\'in fotoğrafı ile duygulandığını söyleyen Ayşe Bülbül, \"Anahtarı verirken bir kitap verdiler, Eren\'imin fotoğrafı vardı elinde, onu gördüğümde duygulandım. Duygulanmamak elde değil. Geçen yıl bu zamanlarda \'Hadi yaylaya hazırlanalım\' derdim, \'Anneciğim gitmek istemiyorum\' derdi. Cumhurbaşkanımız \'Evden memnun musun?\' diye sordu. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ne diyeyim ona daha. Bayrama çok buruk gireceğim. Nasıl bu bayramı geçireceğim. Eren\'im gider dolaşır gelirdi, cebinde bayram şekerleri olurdu. Benim acım çok zor, evlat acısı çok zor. İki acıyı bir arada yaşamak zor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor\" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Geçen yıl 11 Ağustos\'ta Maçka ilçesinde, PKK\'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül\'ün Facebook\'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren\'in, sosyal medya hesabından \'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(\' paylaşımında bulunduğu tespit edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına giren Eren Bülbül\'ün mesajı herkesi duygulandırmıştı.



Görüntü Dökümü

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Eren\'in yeni ve eski evinin DRONE görüntüleri

Yeni ev ve eski ev detayı

Ayşe Bülbül detayları

Ayşe Bülbül ile röp.

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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3)VALİ\'NİN İLK KAZMAYI VURDUĞU YERDE İLK KADIN BAŞKANIN ANIT MEZARININ PODYUMU ÇIKTI

ANTALYA\'nın turizmde 2018 yılının teması olarak belirlediği Perge Antik Kenti\'nde geçen hafta Vali Münir Karaloğlu\'nun bu yılki kazı sezonuyla ilgili ilk kazmayı vurduğu alanda, dünyanın ilk kadın belediye başkanının anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'nde yer alan ve tarihi Tunç Çağı\'n kadar inen Pamfilya\'nın başkenti Perge Antik Kenti\'nde 2018 yılı kazı dönemi, geçen hafta Vali Münir Karaloğlu\'nun ilk kazma vuruşuyla başladı. Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yeni kazı sezonu için 6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tören, Vali Karaloğlu tarafından, Perge\'de dünyanın ilk kadın belediye başkanı da olan Plancia Magna\'nın anıt mezarının olduğu düşünülen yerde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir haftadır devam eden kazılarda, Vali Karaloğlu\'nun ilk kazmayı vurduğu alanda, Plancia Magna\'nın anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıkarıldı. Vali Karaloğlu bu haberi, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PLANCİA MAGNA ANIT MEZARI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Perge Antik Kenti Güney Kent kapısından güneye doğru devam eden ve ortasında su kanalı bulunan caddenin doğusunda yer alan Plancia Magna Anıt Mezarı\'nda kazı çalışmalarına 6 Haziran tarihinde Vali Münir Karaloğlu\'nun ilk kazma vuruşuyla başlandığı belirtildi. Yapının kuzey cephesinde yaklaşık 5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasında yapıya anıtsal bir görünüm kazandıran 5 basamaklı podyumun açığa çıkartıldığı belirtilen açıklamada, \"En üst seviyede yer alan basamak sırasının çevresini içbükey bir silme çevrelemektedir. Bu alandaki dolgu içerisinden mermer bir lahite ait kırık parçalar ele geçmiştir. Kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Yapının batısında kuzey-güney yönünde uzanan ana caddenin ortasından geçen su kanalında da kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Yapılan çalışmada kanal ve cadde zemininin oldukça korunaklı şekilde bulunduğu tespit edilmiştir\" denildi.

YENİ KAMPANYADA 40 SÜTUNA DESTEK

Kazılarına ilk olarak 1950\'li yıllarda başlanan ve bugüne kadar yüzde 25 seviyesine ulaşılan Perge Antik Kenti, tarihi varlıkları ve büyüklüğüyle dünyada ayakta kalmış en büyük ve önemli antik kentlerden biri durumunda. Bir taraftan kazıları, bir taraftan tarihi değerlerinin restorasyon çalışmaları uzun yıllardır devam eden Perge\'de, bu yıl turizmde tema ilan edilmesiyle hem kazı, hem de restorasyon çalışmaları devlet ve sponsorlar desteğiyle hızlandı. Antik kentte 1946 yılından 2012\'ye kadar İstanbul Üniversitesi başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında toplam 128, 2012\'den sonra Antalya Müze Müdürlüğü\'nce devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında toplam 350 sütundan 68\'inin dikimi sponsor destekleriyle yapıldı.

PERGE\'NİN KIZI PLANCİA MAGNA

Plancia Magna, İ.S. 1 ve 2. yüzyıllarda Pamphylia bölgesindeki Perge kentinde iz bırakmış İtalya kökenli Plancius ailesinin kızı. Babası M. Plancius Varus, senatörlük ve eyalet valilikleri yaptı. Başkentle iyi ilişkiler kurulmasını sağladığından, Perge\'de onun adına bir şenlik düzenlendi. İ.S. 120- 126 yıllarında Plancia Magna da kentinin yaşamında etkin rol oynadı. Roma geleneğine göre, Plancia Magna\'nın babasının ve kocasının gölgesinde mütevazı bir hayat yaşaması beklenirken o, kendi adıyla yükselen bir kadın oldu. Plancia Magna sahip olduğu maddi imkânı ve hırsını birleştirerek kamu yararı için pek çok şey yaptı. Kamusal alanlarda ele geçen yazıtlarda, \'Pancia Magna kendi parasını harcadı\', \'bol bol harcadı\', \'kocasının kontrolü olmadan harcadı\' şeklinde kısımlar yer alıyor. Yazıtlarda geçen, \'kentin en üst yöneticisi\', \'Artemis rahibesi\', \'Tanrılar Anası rahibesi\' ve \'imparator kültü baş rahibesi\' unvanlarından, Plancia Magna\'nın bir yandan siyasal, dinsel ve sosyal amaçlı görevler üstlenirken, bir yandan da Perge\'yi imar etme faaliyetlerini yürüttüğü anlaşılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazı alanından detay görüntü

- Vali kazı yaparken detay görüntü

- Kazıda bulunan anıttan detay görüntü

- Rerge\'nin drone ile görüntüsü

- Turitslerden detay görüntü

- Eserden detay görüntü

461 MB ///4.7sn HD

Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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4)ENGELLİ KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ZANLI YAKALANDI

ADANA\'da akülü tekerlekli sandalyeki bedensel engelli Ayşe Camgöz\'ün (39) cep telefonunu çalan Erkan Gaygısız (38), incelenen 200 güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Nisan\'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, akülü tekerlekli sandalyeyle evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Camgöz alt geçide geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Ayşe Camgöz, kapkaççının arkasından çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Ayşe Camgöz, \"Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen, size yalvarıyorum, benim cep telefonumu bulun. Allah\'ım bana yardım et\" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin sakinleşmesi için su verdiği Camgöz, \"Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar\" dedi.

200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Zanlıyı yakalamak için çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesine gittiği saptadı. Bunun üzerine polis, eşkâli belirlenen şüphelinin Erkan Gaygısız olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gaygısız, sorgusunda, \"İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp 1500 liraya sattım\" dedi. Telefonun satıldığı iş yerine giden polis, cep telefonunu aldıktan sonra, dükkan sahibine, \'çalıntı mal satın almadan\' işlem yaptı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Gaygısız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şahsın polislerin arasında yürümesi

- Polis aracına bindirilmesi

ARŞİV

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- Engelli kadının ağlaması

- Polislerler ile konuşması

- Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)

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5)ŞIRNAK\'TA TERÖR OPERASYONU:25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ŞIRNAK\'ta, bayram öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen terör operasyonlarında, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak\'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bugün saat 04.00 sıralarında operasyon başlatıldı. Şırnak il merkezi ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap iLçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; daha önceden tespit edilen 31 şüpheliden 25\'i yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç delili olabilecek dijital materyallere el konuldu. Haklarında terör suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis kamerasından operasyon görüntüleri

Haber:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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6)AYDIN EMNİYETİNDEN ŞEKERLİ BAYRAM UYGULAMASI

AYDIN- İzmir Otoyolu\'nda denetim yapan polis ekipleri, şeker ikramında bulduğu sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, bayramlarını da kutladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, her bayramda olduğu gibi bu yıl da Aydın-İzmir Otoyolu\'nda Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı. Trafik polisleri, durdurdukları araç sürücülerine broşür vererek trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı, kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca sürücülere ve yolculara, şeker ikramında bulunularak bayramları kutlandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, \"Aydın\'da hem kendi sınırları hem de yakın çevrede bulunan turizm merkezlerinden dolayı yoğun bir trafik mevcut. Bayramlarda ve resmi tatillerde, bu trafik akışı daha da yoğunlaşıyor. Bu nedenle kazalar artıyor, üzücü durumlar yaşanabiliyor. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde ve bölge trafiğin sorumluluk alanlarında, her 20 kilometreye bir ekip düşecek şekilde denetim planlarımızı uyguluyoruz. Bürolarda çalışan ekiplerimizi de bayram dolayısıyla takviye olarak görevlendirdik. Bayram süresinde günde ortalama 92 ekip 200 personelle görev yapıyor. Yapılan kontrollerde sürücülerden özellikle trafik kurallarına uymalarını istiyoruz\" dedi.

Öte yandan sürücüler, denetimden memnun olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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- Trafik polislerin otobanda uygulaması

- Sürücü ve yolculara şeker ikramı

- Trafikten Sorumlu Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu\'nun konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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7)TARİHİ HOŞAP KALESİ\'NDE KAZI ÇALIŞMASI

VAN\'ın Gürpınar ilçesine 40 kilometre uzaklıkta Güzelsu Mahallesi\'nde, 1643 yılında Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılan Hoşap Kalesi\'nde 11 yıldır sürdürülen kazılarda bugüne kadar yüzlerce çeşitli bulgu gün yüzüne çıkarıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top, ziyarete kapalı Hoşap Kalesi\'nde yakında yeniden arkeolojik kazılara başlayacaklarını söyledi.

Sarp kayalıklar üzerine kurulu bulunan ve kartal yuvası görünümü ile bölgenin en önemli cazibe merkezleri arasındaki Hoşap Kalesi, yer yer meydana gelen yıkımların yarattığı tehlike nedeniyle 2005 yılında Van Valiliği tarafından ziyarete kapatıldı. 2007 yılında ise Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top\'un verdiği projenin kabul edilmesi üzerine kalede kazı ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde, ihtişamlı yapısıyla dikkat çeken 375 yıllık kalede 11 yıllık süre içerisinde birçok önemli bulguya ulaşıldı. Hem mimari hem de günlük yaşamla ilgili yüzlerce çeşit bulguyu gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Dr. Mehmet Top, şöyle konuştu:

\"Hoşap Kalesi\'nde kazı çalışmaları dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın destekleriyle 2 defa restorasyon çalışması yapıldı. İlki 1987-88 yılları arasında basit onarımlar şelinde gerçekleşti. 2010 yılında ise dış surlarda gerçekleşen bir çalışma. 2007-2017 yılları arasındaki kazı çalışmalarımızda ise önemli bulgulara ulaştık. Mescit kısmı, selamlık, seyir köşkü, harem bölümü ve diğer birimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onun hemen yanında zindan yapıları, hamam yapıları, mutfak birimleri ortaya çıktı. Ve burada önemli bir bulguyu da mutfak birimleri içiresinde elde ettik. Bu da, Van\'ın geleneksel olarak tükettiği gıdalardan olan otlu peynirini burada küpler içerisinde, 200 yıllık numunesini 4 küp şeklinde bulduk. Kale 1839 yılında terk edildiğinden öyle dikkat çekici bulgular elimize ulaşmadı. Yine de kalede yaşama işaret eden pişmiş topraktan yapılmış seramik yapılar, el değirmeni önemli bulgular arasında yer alıyordu. Buradaki kazı çalışmalarında farklı ebatlarda güllelerle karşılaştık. Bu bulgular bize kalenin zaman zaman saldırılarada maruz kaldığını gösteriyor.\"

KAZININ YÜZDE 80\'İ TAMAMLANDI

Kaledeki harem yapısının çok önemli 2 birimden oluştuğunu, buranın da restore edilmesi durumunda önemli mekanların ortaya çıkacağını anlatan Dr. Mehmet Top, \"Hoşap Kalesi\'nde yüzde 80\'e yakın kazı çalışmasını tamamlamış durumdayız. Bu kalenin bir yaşam alanı olduğu düşünülürse, suyu nasıl temin ettikleri merak konusu olabilir. Biz bununla ilgili de birtakım bulgulara ulaştık. Burayı 1655 yılında Evliya Çelebi ziyaret etmiş. Burada kaleye nasıl su çıkarıldığına ilişkin izlenimini paylaşmış, kalenin nehre bakan kısmında kurulan çıkrıklarla zincir ve halatlarla kaleye su çekildiğini söylüyor. Taşıma suyla temin edildiği açıklanıyor. Aynı zamanda burada giriş kısmında 50 basamaklı su sarnıcına ulaştık. Kayalık bir alanda su biriktirme alanı var. Taş merdivenlere inilerek zor durumda kalındığında o su kullanılıyordu\" dedi.

Dr. Mehmet Top, bölgenin en önemli turizm cazibe merkezleri arasında bulunan Hoşap Kalesi\'ndeki çalışmaları bu yıl da sürdüreceklerini, bununla ilgili ödeneğin çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Hoşap Kalyesi\'nin çeşitli açılardan drone görüntüsü

-Kaleden detaylar

-Kalenin girişi

-Kalenin ortaya çıkarılan çeşitli mekanları

-Kalede yürüyenler

-Mehmet Top\'la ropörtaj

-Kaledeki çocuklardan, çevresinden detaylar

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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8)BAYRAM ARİFESİNDE MEZARLIKLARDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

ANTALYA\'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk yaşanıyor. Andızlı ve Uncalı mezarlıklarına gelerek yakınlarının kabrini ziyaret eden Antalyalılar, dua etti.

Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler mezarları temizledi, dua etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde çiçek, çikolata ve fidan dağıttı. Uncalı Mezarlığı\'ndaki asker ve polis şehitliklerinde de hareketlilik yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla sevdiklerini andı. Antalya Garnizon Komutanı ve 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da şehitliği ziyaret etti. Şehit mezarlarına beyaz ve kırmızı karanfil bırakan Savran, vatandaşların bayramını kutlayarak şehit annelerinin elini öptü.

Terörle mücadele sırasında 1994 yılında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kahraman Çelikbaş\'ın anne ve babası İrfan- Sıdıka Çelikbaş da mezarı başında dua etti. Mezarın üzerini karanfillerle süsleyen anne ve baba, diğer şehit aileleriyle bayramlaştı.

2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar\'ın annesi Şengül Daniyar da yakınlarıyla dua etti. Oğlunun mezarı başında Kuranı Kerim okuyup dua eden Şengül Daniyar, oğlu olmadan üçüncü Ramazan Bayramı\'nı geçirdiğini belirtti. Her geçen gün acısının büyüdüğünü söyleyen Daniyar, \"Konuşacak söz bulamıyorum. Özlem duyuyorum, oğlumu özlüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kent mezarlığı dış plan görüntü

Belediyenin dağıttığı çiçekleri alan vatandaşlardan görüntü

Mezarlığa ziyarete gelenlerin görüntüsü

Garnizon şehitli dış plan görüntü

Şehitlikte dua edenlerden görüntü

RÖP 1: İrfan Çelikbaş

RÖP 2: Şengül Danıyar

Garnizon komutanı şehit mezarlarına karanfil koyması

Şehit yakınları ile sohbet etmesi

Şehit yakınları ile röportaj

390 MB ///03.32 /// HD

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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9)GÜRCÜ ÖĞRENCİLER MEZUNİYETLERİNİ ARTVİN\'DE KUTLADI

GÜRCİSTAN\'ın başkenti Tiflis\'te üniversiteden mezun olan bir grup öğrenci, Artvin\'in Yusufeli ilçesinde mezuniyet kutlaması yaptı.

Yusufeli\'ne, Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'ten gelen 150 dolayında üniversite öğrencisi mezuniyet kutlaması gerçekleştirdi. Kaçkar Dağı eteğindeki bir alabalık çiftliğinde düzenlenen kutlamada öğrenciler kol kola salona girdi, gitar çalıp, türküler seslendirdi. Gürcü halk dansı \'Kartuli\' oyunu oynayan öğrenciler geç saatlere kadar eğlendi.

Gürcü öğrenciler mezuniyetlerini Türkiye’de kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gürcü öğrencileri tesisinde konuk eden Muammer İhtiyar, bölgeye son yıllarda yerli- yabancı turistleri ilgisinin arttığını belirterek bu yıl turizm sezonunu Gürcü öğrencilerin kutlaması ile açtıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerden detay

Eğlence detayları

Kartuli oyunu oynamaları

İşletme sahibi ve öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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10)BURSA\'DA BAYRAM ÖNCESİ SIKI DENETİM

BURSA polisi Ramazan Bayramı arifesinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş ekipleri araçlardan inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparken, trafik ekipleri de terminalden çıkan otobüslere broşür dağıtarak sürücülerden araç kullanırken dikkatli olmalarını istedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı arifesinde kentin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Şehirler arası yollarda trafik denetlemelerini sıklaştıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde de uygulamalara başladı. Asayiş ekipleri otobüslerden inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparak şehre girişleri denetim altına alırken, trafik ekipleri de terminalden hareket eden otobüsleri durdurup, broşür dağıttı. Şoförleri trafik kurallarına, sürücü değişim zamanlarına uymaları yönünde uyaran ekipler, yolculara da yolculuk esnasında sürücüyü denetleyebileceklerini belirtti.

Yapılan uygulamadan yolcular kadar sürücüler de memnun kalrken, sürücüler, denetimlerin sadece bayram önceleri değil her zaman yapılması ve her araca uygulanması gerektiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Terminal otobüs çıkış yerinden görüntüler

-Trafik ekipleri otobüseri durdurması, uyarı yapması ve broşür dağıtması

-Detaylar

Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)-

Süre: 3 dakika 2 saniye Boyut: 340 MB



