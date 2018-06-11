DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Sedyeden düşürüldüğü ortaya çıkan kadının mezarı açılacak

MUĞLA\'da ölümünden bir süre sonra hastanede ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü görüntüler ortaya çıkan 72 yaşındaki Zeliha Üstündağ\'ın mahkeme kararıyla mezarı açılıp, otopsi yapılacağı bildirildi.

6 Mart 2017 tarihinde rahatsızlanan 4 çocuk annesi Zeliha Üstündağ, komşularına ait otomobille Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildi. Burada kalbi durduğu belirlenen Zeliha Üstündağ yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü. Bir süre sonra Dalaman Devlet Hastanesi\'ne sevkine karar verilen Üstündağ 112 görevlileri tarafından yataktan sedyeye alınarak ambulansa götürüldü ve Dalaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Üstündağ, burada 15 gün kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ\'ın ölüm raporuna solunum yetmezliğinden öldüğü yazıldı. Üstündağ, İstanbul Gaziosmanpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Üstündağ\'ın ambulansa taşınırken sedyeden düşürüldüğü ise bir ay sonra gelen bir telefon ihbarının ardından güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Ortaca Kaymakamlığı idari personel hakkında soruşturma izni vermedi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni verilmemesine itiraz edildi. Aydın Bölge İdare Mahkemesi\'nin, Ortaca Kaymakamlığı\'nın idari personel hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servis görevlileri U.I, N.Ö, E.S. hakkında hastayı sedyeden düşürdükleri ve yaralanmasına sebep oldukları, F.K., ve M.M. hakkında ise olayı aileden sakladıkları iddiasıyla Ortaca Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bölge İdare Mahkemesi\'nin, idari personel hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Zeliha Üstündağ\'ın mezarının açılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yazılan yazıda, kişiye ölüm sonrası otopsi yapılmamış olduğundan sedyeden düşme sonucu travma meydana gelip gelmediğinin tespiti için fethi kabir işlemi yapılması ve otopsi raporunun kendilerine gönderilmesini istedi.

Zeliha Üstündağ\'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, \"Annemin ölümüyle ilgili düşmeden dolayı sağlıkçıların bir ihmali var mı bunu öğrenmek istiyorum. Benim başka da bir isteğim yok Önümüzdeki günlerde mezar açılarak gerekli işlemler yapılacak\" dedi. Üstündağ\'ın mezarının yarın (Salı) öğlen sonra açılarak, gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

-kızı Ayşegül Üstündağ Varna ile röp

-Yaşanan olayın görüntüleri

-Zeliha Üstündağ\'ın fotoğrafı

Haber: Cihan KAYA, Muğla (DHA)

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2 - AK Parti\'li Avcı: Üniversite, üniversite gölgesinde kurulur

MİLLİ Eğitim ile Kültür ve Turizm eski bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, muhalefetin üniversitelerin bölünmesine karşı çıkmasına tepki göstererek, \"Üniversite, dünyanın her yerinde, üniversite gölgesinde kurulur. Bütün üniversiteler öyle kurulur. Cambridge Üniversitesi, Oxford\'dan ayrılmıştır\" dedi.

Seçim çalışmalarını Eskişehir\'de sürdüren AK Parti\'li Avcı, açıklamalarda bulundu. Anadolu Üniversitesi\'nin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin kurulduğunu belirten Avcı, Eskişehir\'in ciddi bir sanayi altyapısı olduğunu vurguladı. Avcı, \"Özelikle havacılık sektörü, uçak sanayi konusunda, ulaşım sektörü konusunda, raylı sistemler konusunda, TÜLOMSAŞ gibi TEİ gibi sanayi kuruluşlarımız var. Sikorsky helikopterlerinin en stratejik parçalarını üreten Alp Havacılık gibi kuruluşlarımız var. Onlara bağlı yan sanayi kuruluşlarımız var. Dolayısıyla Eskişehir\'in ciddi manada bir teknik üniversiteye ihtiyacı vardı zaten\" diye konuştu.

\'ÜNİVERSİTE KENDİLİĞİNDEN BOY VEREN BİR YAPI OLMAZ\'

Muhalefet partilerinden bazı milletvekillerinin, üniversitelerin bölünmesine karşı çıktığını kaydeden AK Parti\'li Avcı, şunları söyledi:

\"Muhalefetteki arkadaşlar, bizi Eskişehir\'e yeni üniversite konusunda gecikmeyle suçluyorlardı. Olmayacağını söylüyorlardı. \'Efendim, vadettiler, sözlerini tutmadılar\' diye propaganda yapıyorlardı. Şimdi de \'Efendim, tamam kurdunuz; ama Anadolu Üniversitesi\'nden bölerek, kurdunuz\'. Şimdi bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi, Hacettepe Üniversitesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi nasıl kuruldu? Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında Ankara Üniversitesi bölünerek, Ankara Üniversitesi\'ne bağlı Tıp Fakültesi ile Fen Fakültesi\'nden alınan hocalarla bölümlerle ayrı bir üniversite olarak kuruldu. Üniversite, dünyanın her yerinde, üniversite gölgesinde kurulur. Üniversite öyle kendiliğinden boy veren bir yapı olmaz. Tamam, kendiliğinden bina kurarsınız hocayı nereden getireceksiniz? Mutlaka bir başka üniversitenin yetişmiş hocalarını alacaksınız veya o bölümün hocalarını buraya taşıyacaksınız ki burada o maya yeni bir yapılanmayı mümkün kılsın. Türkiye\'nin hangi üniversitesinin tarihçesine bakarsanız bakın. Mutlaka bir başka üniversitenin gölgesinde, o üniversiteden ayrılarak, kurulmuştur bunlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi nereden çıktı? Anadolu Üniversitesi\'nden çıktı. O üniversitenin mayası Anadolu Üniversitesi tarafından atıldı, Anadolu Üniversitesi bölündü, oraya gitti. Aynı şey Kütahya\'da söz konusu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yine Anadolu Üniversitesi\'nin Kütahya\'daki uzantıları bölünerek, oraya bir üniversite kuruldu. Bilecik\'te Şeyh Edebali Üniversitesi var, nereden çıktı? Hem Anadolu Üniversitesi\'nden bazı bölümler hem de Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nden bazı bölümler orda vardı; onlar bölündü, alındı, oraya kondu ve Şeyh Edebali Üniversitesi oldu. Uzağa gitmeye gerek yok. Eskişehir\'de Osmangazi Üniversitesi var, Osmangazi Üniversitesi nereden çıktı? 1982 senesinde Anadolu Üniversitesi ikiye bölündü, Yunus Emre Kampüsü Anadolu Üniversitesi kaldı, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bademlik\'te onlar da orada ayrı bir üniversite olarak örgütlendi ve Osmangazi Üniversitesi oldu. Şimdi \'Teknik üniversite sıfırdan değil; bölerek, kuruluyor\' diyorlar. Bütün üniversiteler öyle kurulur. Cambridge Üniversitesi, Oxford\'dan ayrılmıştır.\"

\'SANAYİCİ, YENİ KURULAN ÜNİVERSİTEDEN ÇOK ÜMİTLİ\'

AK Parti\'li Avcı, Anadolu Üniversitesi\'nde olduğu gibi Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de 1 liraya 3 kap yemek yiyeceğini söyledi. Yeni üniversitenin Eskişehir\'deki iş dünyası tarafından da sevinçle karşılandığını belirten Avcı, \"Eskişehir\'in tüccarı, sanayicisi yeni kurulan üniversiteden çok ümitli, çok mutlular böyle bir üniversiteye kavuştukları için. Onlar da bu üniversitenin daha ileri bir noktaya gelmesi için her türlü proje desteğini vermeye hazır olduklarını söylediler. Nitekim Sanayi Odası\'yla ara elaman yetiştiren yüksek okullarla ilgili ortak proje geliştireceğiz. Onlara öyle sertifikalar verilecek ki o programlara katılan öğrencilere sadece Türkiye\'de değil; Avrupa Birliği\'nde de çalışabilecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nabi Avcı\'nın konuşması

Haber:Eyüp KELEBEK-Kamera:Hakan TÜRTAN - ESKİŞEHİR / DHA

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3 - Başkan Sözlü’den Feke çıkartması

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Feke’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak ilçe halkıyla buluştu.

Feke merkezdeki iftar yemeği öncesi İmamoğlu’nda MHP Adana Milletvekili Adayı Yusuf Baş ile birlikte esnafları ziyaret etti ardından iftar öncesi Feke’nin Akçalıuşağı, Tokmanaklı, Çamlarca, Tenkerli, Paşalı Mahallelerinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, MHP Adana Milletvekili Adayları Yusuf Baş ve Cahit Öztok ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun, takdir ve taleplerini dinledi.

İMAMOĞLU’NDA ESNAFLA BULUŞTUMM

Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile Adana’nın kırsalında yaşayan hemşerilerinin refah toplumuna katılması için kırsalda yerinde kalkınma projelerini hayata geçirerek Torosların eteklerinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan yöre insanının yüzünü güldüren Sözlü, Feke Belediyesi tarafından Feke ilçe merkezinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeği öncesi İmamoğlu’nda Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Adana Milletvekili Adayı Yusuf Baş ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Hüseyin Sözlü, ilçe esnafından Türk milletinin geleceğinin teminat altına alınması için Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlementoda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak Cumhur İttifakı’na ve MHP’ye destek istedi.

FEKE’NİN KÖYLERİNDE HALKLA KUCAKLAŞTI

İmamoğlu’ndaki esnaf ziyaretinin ardından Feke’ye doğru yola çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, Akçalıuşağı, Tokmanaklı, Çamlarca, Tenkerli, Paşalı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun, takdir ve taleplerini dinledi. Adana şehir merkezine kilometrelerce uzaklıkta gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Hüseyin Sözlü, \"Torosların eteklerinde yaşayan her vatandaşımızı aziz biliyor, bu memleketin sıkıntılı her sürecinde buralarda yaşayan insanımızın canı pahasına vatan, bayrak dediğini biliyoruz\" dedi.

Köy ziyaretlerinin ardından Feke merkezinde Feke Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Başkan Hüseyin Sözlü, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe kalkışması ile ülkenin içerisine düştüğü durumu anlatırken Cumhur İttifakı’nın Cumhuriyet’in kazanımları için yapıldığını ifade ederken Fekeli hemşerilerinden Cumhur İttifakı’na ve üç hilale oy vermelerinin bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için gerekli olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün fekeli esnafı ziyaret etmesi

- Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)



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4 - Keçi hırsızları yakalandı

ADANA\'nın Kozan ilçesinde 6 keçi çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Salmanlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.B. (34), E.D. (35) ve Ç.U.(28), köyden 6 keçiyi çalarak araçlarının bagajına koydu. Olayın fark edilmesi üzerine vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma, şüphelileri köy çıkışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracının gelişi

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adliyeye girişleri

- Keçilerin aracın içindeki fotoğrafları

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA)

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5 - Derya Uluğ, Adana’yı salladı

ADANA Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hayranlarını coşturdu.

Okyanus, Canavar, Nabız 180, Ne Münasebet ve Ayrılığın Yükü Ağır albümleriyle müzik dünyasında iz bırakan Derya Uluğ, canlı performansıyla göz doldururken, binlerce hayranının telefonlarına sarılarak fotoğraf ve görüntü çekmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde halkın gönlünde taht kuran sanatçılardan Derya Uluğ, ücretsiz halk konseri verdi. Şenlik alanını dolduran binlerce Adanalı, Derya Uluğ’un şarkılarına eşlik ederek, coşkuyla alkışladı.

Şenlik meydanına akın eden vatandaşlar, Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği ve sema gösterisinin yanı sıra animatörlerin heyecan dolu renkli gösterileriyle de hoşça vakit geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Derya Uluğ\'un sahneye çıkması

- Derya Uluğ\'un şarkı sölemesi

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)