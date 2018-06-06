DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ARTVİN’DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLÜMLERİ TEDİRGİNLİK YARATTI

ARTVİN’in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşanan ani büyükbaş hayvan ölümleri bölgede tedirginlik yarattı. İlçelerde anonslar yapılarak ‘Hayvanlarınızı dışarı çıkartmayın’ uyarısında bulunuldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de ölümlere neden olan hastalık için harekete geçerek çalışma başlattı. Kentte, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde şüpheli hayvan ölümleri meydana geldi. Yaşanan ani hayvan ölümleri hayvan üreticileri tedirgin ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Bölgede 4 büyükbaş hayvanın üzerinde yaralar oluşması ve bitkin düşmesinin ardından kısa bir süre sonra telef olduğu belirtildi. İlçelerde bazı büyükbaş hayvanlarda da görülen durum üzerine ilçe belediyelerince hoparlörlerden anons yapılarak ‘Hayvanlarınızı dışarı çıkartmayın’ uyarısında bulunuldu. Hayvan sahipleri ise hasta olduklarını gözledikleri büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla ahırlarında dezenfekte ederek korumaya çalışıyor.

‘ÜZERİNDE YARALAR ÇIKTI’

Hopa ilçesi sakinlerinden Sevim Topal (63) 10 yaşında olan büyükbaş hayvanının yemek yemediğini ve üzerinde de yaralar çıktığını anlatarak “O benim evimin direğiydi. Danaydı ben büyüttüm. 10 yıldır birlikteyiz. Geçimimi ineğimin sütüyle sağlıyorum. Birden bire hastalandı. Üzerinde yaralar çıktı. Yemiyor, su içmiyor. Eskiden ayna gibi parlardı, şimdiki hali beni çok üzüyorö dedi.

YÖRE SAKİNLERŞ TEDİRGİN

Hayvan sahibi Filiz Topaloğlu de; “Şimdiye kadar bu bölgede böyle bir şey görmedik-duymadık. Yetkililer geldi bize ‘Çiçek’ hastalığı olduğunu söylediler. İnsanlara bulaşmazmış ama siz yinede tedbirli olun dedilerö diye konuştu. Geçimini süt satarak elde eden Nuray Topaloğlu ise tedirgin olduklarını dile getirerek “Benim hayvanlarım hasta değil fakat bizde tedirginiz. Bizim hayvanlarımıza da bulaşır diye\" ifadesinde bulundu.

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hastalıkla ilgili başlattıkları çalışmaları sürdürürken, Artvin Valiliğince de konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Hayvanlardan görüntüler

-Ahırdan detaylar

- Röportajlar

(Haber Kamera: Adem GÜNGÖR/DHA)

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2)2 YIL ÖNCEKİ FELAKET YANGIN HAFIZA NOKTASINDA ANLATILDI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde 2016 yılında Adrasan- Olympos ve Erentepe Mahallesi bölgesinde 20 bin dönümün kül olduğu orman yangını ile söndürme ve rehabilitasyon çalışmalarının anlatıldığı; fotoğraf ve metinlerden oluşan yangın hafıza noktası oluşturuldu. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2016 yılı haziran ayında Adrasan- Olmypos ve Erentepe Mahallesi\'nde meydana gelen orman yangının çıkışından söndürülmesine kadar olan aşamada ve yangın sonrası yanan alanın rehabilite edilip yeniden eski görünümüne kavuşması için yapılan çalışmaları içeren fotoğrafların sergilendiği yangın hafıza noktası oluşturuldu. Olmypos- Adrasan karayolu üzerinde, yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda oluşturulan yangın hafıza noktasında Adrasan Seylemit mevkiinden başlayıp, Olympos\'a kadar uzanan yangının genişlemesine ve yangın sonrası meydana gelen tahribatı anlatan fotoğraflarla yangın sonrası alanın yeni ve eski fotoğrafları yer aldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, \"Yangınların yüzde 92\'si insan kaynaklı olması hasebiyle insanlarda orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, insanların felaketin izlerinin çıkmaması için böyle bir birim oluşturduk. İnsanlar bu birimi gezerek yangının nasıl felaket olduğunu, yangından sonra da Orman Genel Müdürlüğü\'nün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmeleri açısında böyle bir tesisi hizmete soktuk\" dedi. Yangın hafıza noktasında yangının nasıl bir felaket olduğu ve yangını söndürme çalışmalarını anlatan fotoğraflar ve metinlerin de bulunduğunu kaydeden Faik Yılmaz, ayrıca yangının insanlara ve hayvanlara nasıl zarar verdiğinin yanında zarar gören alanların nasıl eski haline getirildiğinin vurgulandığına işaret etti.

20 BİN DÖNÜM YANMIŞTI

2016 yılı haziran ayında Adrasan- Olmypos ve Erentepe Mahallesi\'nde toplam 20 bin dönüm alanın yandığını, Orman Teşkilatı olarak 20 bin dönüm alanın hem temizlediğini, işlendiğini hem de ağaçlandırıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Alandan genel görüntü

- Alanın içinden görüntüler

- Levhalardaki fotoğraflar ve metinlerden detaylar

- Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz\'ın alanı gezmesi

- Faik Yılmaz röportaj

- Alandan kısa detay

- Faik Yılmaz röportaj

- Alandan kısa detay

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(Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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3)KARAMAN\'DA ARAZİDE KAFATASI BULUNDU

KARAMAN\'da koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarında boş arazide insan kafatası buldu. Kafatasi incelenmek üzeri kriminal laboratuvarına götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Urgan Mahallesi Zengen köyü yolu üzerinde meydana geldi. Koyun otlatan Yusuf Arslan, yolun kenarında boş arazide kafatası olduğunu fark etti. Bunun üzerine jandarma ve polis haber verdi. Güvenlik güçleri olay yerinde yaptığı araştırmanın ardından kafatasını incelemek üzere kriminal laboratuvara götürdü.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kafatasından detay

- Jandarma ve polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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4)KAMPLARDA BÜYÜYOR

ATLETİZM milli takım antrenörlerinden Semra ve Deniz Pekyılmaz çifti, Erzurum\'da başlayan Mesafeler Milli Takımı\'nın hazırlık kampına 15 aylık çocukları Kıvanç ile birlikte katıldı. Anne Pekyılmaz, minik Kıvanç\'ın kamplarda büyüdüğünü söyledi. Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum\'da açılan yüksek irtifa kampına 1500 metre yıldızlar Türkiye eski rekortmeni Semra Pekyılmaz, kendisi gibi antrenör olan eşi Deniz Pekyılmaz ve oğlu Kıvanç ile birlikte katıldı. Uzun yıllar sporcu olarak mücadele ettiği spora antrenör olarak hizmet vermeye devam eden Pekyılmaz, bir yandan da kapmta annelik görevini yapıyor. Deniz Pekyılmaz, oğlu Kıvanç\'ın 52 günlükken getirdiği ilk kamp yerinin Erzurum olduğunu, 3.5 ayını doldurduktan sonra İstanbul ve iki kez de Antalya kampına götürdüğünü ifade etti. Semra Pekyılmaz, \"Bebeğimiz henüz küçük. Eşimle birlikte katıldığımız hazırlık kampına mecburen onu da götürüyoruz. Hem antrenörlük, hem annelik, babalık görevini yerine getiriyoruz. 15 aylık oğlum 4-5 ay ancak evimizde kaldı. Çocuğumuz yaramaz biri olmadığı için yanımızda rahatlıkla duruyor. Bizim sporculara öğrettiğimiz hareketleri pür dikkat izliyor. Bazen o da spor aletleri ile kendisine göre çalışıyor. Kıvanç\'la antrenman sırasında biraz ben, biraz babası, bazen de sporcular alıp ilgileniyor. Kampın maskotu gibi. Tabi gelişim açısından da çok iyi sürekli hareket halinde. İleride spor yapmak ister mi veya hangi dalı seçer kendisine bırakacağız. Çünkü sevdiği sporu yapan kişi başarılı olur.\" Evlendikten sonra İstanbul\'da yaşamaya başladıklarını belirten baba Deniz Pekyılmaz, kendisinin eski bir karateci olduğunu, ancak 1995 yılından sonra atletizm antrenörlüğü yapmaya başladığını anlattı. Pekyılmaz her kampa olduğu gibi Erzurum\'daki Mesafeler Milli Takımı hazırlık kampına da aile boyu katıldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Semra ve Deniz Pekyılmaz çocukları ile birlikte sporcalır çalıştırırken

-15 aylık Kıvanç annesinin kucağında antrenmanları izlerken

-Anne ile röp

-Kıvanç koyan atlerin arasında yürürken

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 406 MB)

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5)MHP\'Lİ ADAY PİŞİRDİĞİ 3 HİLALLİ PİDELERİ HALKA DAĞITTI

MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı.MHP Erzurum 4\'üncü sıra milletvekili adayı Adem Yurdigül, dün saat 18.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir fırına girip, önlüğünü giyerek, elleriyle açtığı pidelerin üzerine susamla 3 hilal yaptıktan sonra fırına verdi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans yapan mimar Yurdigül, yaptığı pireleri fırının önünde toplanan kalabalığa ve yoldan geçen araç sürücülerine iftarlık olarak dağıttı. Küçük yaşlarda fırında çalıştığını söyleyen Adem Yurdigül, 24 Haziran\'a kadar uyumadan, yorulmadan hep birlikte mücadele vereceklerini söyledi. Cumhur İttifakı\'nın projelerini en güzel şekilde yapmak için yola çıktıklarını belirten Yurdigül, şöyle konuştu: \"Seçim sürecinde ciddi projelere imzalar atıyoruz. Bugünkü projelerimizden biri de halkla bütünleşip, 3 hilal pidelerimizi ikram etmek. Biz Erzurum çocuğuyuz, yeri geldiği zaman fırına girip ekmek yapmasını biliriz, yeri geldiği zaman ata binip cirit oynamasını biliriz. Yeri geldiği zaman da Meclis\'te memleketimizin sevdalısı olduğumuzu, Cumhur İttifakı\'nı ve milletimizin bekasını haykırmasını çok iyi biliriz. Bu vesileyle arkadaşlarımızla bu ramazanda güzel anılara iştirak ediyoruz. Halkla çok güzel bütünleşip ittifakı, projelerimizi en güzel şekilde icra etmek için yola çıktık.\"

Görüntü Dökümü

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-Adem Yurdigül ekmek yaparken

-Adem Yurdigül fırından çıkardığı 3 hilalli ekmeği gösterirken

-Ahmet Yurdigül ve yanındailar ekmek dağıtırken

-Fırında ekmek bekleyenler

-Adem Yurdigül ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 448 MB)