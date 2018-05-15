DHA YURT BÜLTENİ- 6

1 - Can yeleği giydirmeden göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkarmış

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinin Babakale Burnu açıklarında, dün gece 3\'ü çocuk 7 göçmene mezar olan 4,5 metre uzunluğundaki fiber teknenin, balıkçıların ağlarına takılarak alabora olduğu ileri sürüldü. Tekneyi kullanan İran uyruklu insan kaçakçısının can yeleği giydiği, 20 Afgan göçmeni ise can yeleği giydirmeden ölüm yolculuğuna çıkardığı belirlendi.

Dün saat 22.45’te, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir İranlı ile 20 Afgan kaçak göçmenin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere bindiği 4,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, Ayvacık ilçesi Babakale Burnu mevkiinde, sahilden 1,3 mil açıkta alabora oldu. Denize düşen kaçak göçmenlerden 3’ü çocuk, toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. 13 kaçak göçmen ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Ölenlerden birinin, henüz 1 yaşında bir bebek olduğu öğrenildi.

Kurtarılan kaçak göçmenler, denizde başka kayıp göçmen olmadığını söyledi. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerine kadar bir arama kurtarma korveti ve bir sahil güvenlik botu ile arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Bölge, sahil güvenlik helikopteri ile de termal kamera ile kontrol edildi, başka bir kaçak göçmen olmadığı saptandı. Arama kurtarma çalışmaları bu sabah sonlandırıldı.

CENAZELER BURSA ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde savcının incelemesini tamamlamasının ardından, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 7 göçmenin cenazesi, daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hastanede kontrolden geçirilen 13 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

KENDİSİ CAN YELEĞİ GİYMİŞ, KAÇAKLARI ÖLÜME SÜRÜKLEMİŞ

Assos ile Babakale arasındaki sahil kesiminden fiber tekneyle başlayan umut yolculuğunun ölüm yolculuğuna dönüştüğü olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Fiber teknenin pervanesinin, bölgede balıkçıların denize bıraktığı ağlara takıldığı ve dengenin kaybolması sonucunda da alabora olduğu ileri sürüldü. Ayrıca, kendisi can yeleği giyen İran uyruklu insan kaçakçısı kaptanın, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na götürmeyi vadettiği 20 Afgana ise can yeleği giydirmediği belirlendi. Olaydan sağ kurtulan İran uyruklu kaptanın, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın Küçükkuyu beldesindeki karakolunda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

FİBER TEKNE BABAKALE LİMANI\'NA GETİRİLDİ

Kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yedeğe alınarak, Babakale Limanı\'na getirildi. Burada, 4,5 metre uzunluğundaki tekneyi görenler, Midilli Adası\'na gitmek üzere 21 kişinin bu küçük tekneye bindiğine inanmakta zorlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 7 kişiye mezar olan fiber tekneyi Babakale Limanı\'na getirmelerinden görüntü.

tekneyi kullanan İran uyruklu kaptanın fotoğrafı

Haber-Kamera Burak GEZEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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2 - HDP\'li Kaya: İsrail ile yapılan milyon dolarlık anlaşmalar fesih edilsin

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail\'in Gazze\'deki katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet olmanın milyon dolarlarla İsrail ile yapılan askeri, sivil ve sosyal anlaşmaları feshetmeyi gerektirdiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) Eş Sözcüsü Hüda Kaya, Diyarbakır\'da basın toplantısı düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesindeki DİK bürosunda yapılan toplantıda konuşan Kaya, Filistin\'de yaşayanlara yönelik süren siyonist şiddet ve nefret zulümlerinin yeryüzünde karşılık bulduğunu belirtti. Kaya, \"Özellikle uluslararası tüm insani kurumları ve İslam dünyasında hak ile özgürlükler mücadelesi veren herkesi, bu olayda çok daha net, somut eylemler ortaya koymaya davet ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'de, hem sivil inisiyatife hem de hükümete çağrı yapıyoruz. Yenikapı\'da halkı toplayarak kendi politikasına miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, milyon dolarlarla İsrail\'le yaptığı askeri, sivil ve sosyal anlaşmayı, eğer gücü yetiyorsa feshetmesidir. İsrail büyükelçisini geri çekmek değil, istenmeyen adam ilan ederek göndermesidir. Ortaya daha somut eylemler koymalıdırlar. Hükümet olmak, miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, Filistin halkının mücadelesine yüreği yettiğince daha somut sonuçlarla adım atmaktır. Bu süreçte herkes kamuoyunda istismara yol açmadan sahip çıkılmalıdır\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Toplananların görüntüsü

-Hüda Kaya\'nın açıklaması

-Basın mensuplarından detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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3 - 6 yaşındaki Yemen\'i, 13 bin liralık borç için kaçırmışlar

GAZİANTEP\'te, 20 gün önce kaçırılan Yemen Kasım (6), dün polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili, aynı aileden 3 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Yemen\'in ise ailesinin iddia ettiği gibi 10 bin liralık fidye için değil, 13 bin lira borçlu olduğu için kaçırıldığı öğrenildi.

Suriye\'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep\'e gelip Düztepe Mahallesi\'ne yerleşen Ahmet Kasım, geçen 24 Nisan günü oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Gazikent Mahallesi\'ndeki toptancılar sitesine gitti. Engelli olduğu için tekerlekli sandalyeyle hareket eden Ahmed Kasım\'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan oğlu Yemen Kasım bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan baba Ahmed Kasım polise başvurdu.

Çocuk tüm aramalara rağmen bulunamazken, geçen çarşamba günü Ahmed Kasım’ın cep telefonuna Yemen’in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını gönderen bir kişi, para istedi.

BORÇ İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Yaşananların ardından harekete geçen polis, Ahmet Kasım ve akrabalarının ifadesine yeniden başvurdu. Baba Kasım, oğlunun, 13 bin lira borçlu olduğu akrabaları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Polis, Gazikent Mahallesi\'nde belirlediği adrese operasyon düzenleyerek, Yemen Kasım\'ı kaçıran anne C.H., oğlu A.R. ve kızı S.H.\'yi gözaltına aldı. Yemen Kazım ise kurtarılarak ailesine teslim edildi.

20 GÜN SONRA GELEN MUTLULUK

20 gün sonra oğluna kavuşan Ahmed Kasım mutlu olduğunu söyleyerek, polislere teşekkür etti. Kasım, \"Oğlum dün bulundu. Polisler getirip bize teslim etti. Oğluma sağlıklı şekilde kavuştuğum için mutluyum. Türk Devletine ve bize yardım eden herkese teşekkür ederim\" dedi. Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Gane Kasım ise \"Oğlum evimize geldiği için çok mutluyum. Geldiğinde çok korkmuştu. Doktorlar baktı, sağlığı iyi artık yanımızda inşallah daha iyi olacak. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz\" diye konuştu.

\'ANNEMİ BABAMI ÖZLEDİM\'

Kaçırıldığında çok korktuğunu anlatan Yemen Kasım ise \"Beni kaçırdıklarında çok korktum. Beni alıp arabayla götürdüler. Annemi, babamı özledim. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim\" dedi.

Borç verdikleri 13 bin lirayı alamadıkları ailenin çocuğunu kaçırdığını itiraf eden anne C.H., oğlu A.R. ve kızı S.H. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriye\'li aile

- Ahmed Kasım\'ın konuşması

- Gane Kasım\'ın konuşması

- Yemen Kasım\'ın konuşması

- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin hastaneye girişi

- Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

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4 - Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte yürüdüler

Manisa\'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 36\'ncısı düzenlenen yürüyüşte, ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinliler\'in üzerine İsrail askerleri tarafından ateş edilerek katledilmesi, Türkiye ve Filistin bayrakları taşınarak, sessizce protesto edildi.

36\'ncı Gençlik Haftası kutlama programı Manisa\'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş ile başladı. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nın önünden başlayan yürüyüşe Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, engelliler, sporcu öğrenciler, antrenörler ve veliler katıldı. Yürüyüşte dikkati en çok sporcuların Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte yürümesi dikkati çekti. Önde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte gerçekleştirilen yürüyüşün arkasında sporcu öğrenciler ellerinde aileleriyle birlikte Filistin bayrakları salladı. Yürüyüşte İsrail ve ABD protesto edildi. İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu ölen çok sayıdaki Filistinli için Türkiye\'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle yürüyüşte slogan atılmadı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 300 kişilik sporcu grubu, çelenk sunma töreninin gerçekleştirileceği Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'na kadar sessizce yürüdü. Kutlama programı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk\'ün Milli Egemenlik Anıtı\'na çelenk sunma töreni ile son buldu. Törende açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası\'nın bu yıl Türkiye\'de 3 gün yas ilan edilmesi sebebiyle durgun bir şekilde, eğlence olmadan kutlanacağını belirterek, \"Bu hafta içerisinde 17 ilçemizde çeşitli spor müsabakalarımız olacak. Fakat 3 gün yas günü geçtikten sonra 19 Mayıs\'ımızı coşkulu bir şekilde kutlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu. Yürüyüşte ve çelenk sunma töreninde Türk bayraklarıyla Filistin bayraklarının yan yana durmasına da değinen Öztürk, \"Hassas bir milletiz. Velilerimizden ve sporcu öğrencilerimizden Filistin bayrakları açanlar oldu. Bununla gurur duyuyoruz. Bizler mazlumun ve garibin yanında olan bir milletiz. Böylede olmaya devam edeceğiz. Bu neden dolayı Filistin bayrakları açılmıştır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Yürüyüşten ve açılan Filistin bayraklarından görüntüx

-Çelenk sunma töreninden görüntü

-Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk\'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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5 - Zonguldak\'ta bayraklar yarıya indirildi

İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye\'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından Zonguldak\'ta bayraklar yarıya indirildi.

ABD’nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olaylarda İsrail\'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından Zonguldak Valiliği, Şehitler Anıtı ve İsmet İnönü Anıtı ile belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zonguldak Valiliği önünde yarıya indirilen bayraklar

-Atatürk Anıtı\'nda yarıya indirilen bayraklar

-Şehitler Anıtı\'nda yarıya inen bayraklar

Süre: (1.24) Boyut: (85 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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6 - 8 madencinin ölümünde, \'kaçınılmazlıktan söz edilemez\' raporu

Zonguldak\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013\'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti raporunu \'kaçınılmazlık\' faktörü ile ilgili görüşünü bildirdi. Bilirkişi heyeti raporunda, \"Bilirkişi heyeti hem asıl işverenin hem de alt işverenin yeterli önlemleri almadığı ve denetim ve kontrollerde yeterli özeni göstermediği ve bazı çalışanların kusurlu olduğu kanaatine vardığından bu iş kazasında kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır\" görüşüne vardı.

Yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal\'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

\'KAZADA KAÇINILMAZLIK UNSURU BULUNMUYOR\'

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davada, 4 Ekim 2017\'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden ek rapor istendi. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden alınan raporda belirtilen \'kaçınılmazlık\' faktörü konusunda ODTÜ bilirkişi heyetinin de görüşünü istedi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi heyetinin açıklaması şöyle:

\"Yargıtay içtihatlarına göre de kaçınılmazlık hukuksal ve teknik anlamda tamamen önlenmesi mümkün bulunmayan işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Bilirkişi heyetimiz dava konusu bu olayda hem asıl işverenin hem de alt işverenin yeterli önlemleri almadığı ve denetim ve kontrollerde yeterli özeni göstermediği ve bazı çalışanların kusurlu olduğu kanaatine vardığından bu iş kazasında kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu kök raporumuzdaki görüşlerimizi değiştirecek yeni bilgi, belge olmadığından görüşlerimizde de değişiklik olmadığı ve kazada kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan arşiv görüntü

-Maden işçilerinden detay

-Adliyeden detay

Süre: (2.27) Boyut: (149 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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7 - Nikaha bisikletle geldiler

İzmit\'te, bisiklet tutkunu bir çift, nikahlarına da bisikletle geldi. Burçin Ölmez ile Ali Serttaş çiftinin nikah salonuna gelişi sırasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da bisiklet kullanarak eşlik etti.

İzmit\'te bisiklet tutkunu Burçin Ölmez ile Ali Serttaş balonlar ve tüllerle süslenen 4 tekerlekli bisikletle nikah salonuna gitti. Yahya Kaptan Mahallesi\'nden Yunus Emre Kültür Merkezi\'ndeki nikah salonuna pedal çeviren Burçin Ölmez ile Ali Serttaş\'a, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da bisiklet kullanarak eşlik etti. Burçin Ölmez ve Ali Serttaş\'ın nikahlarını kıyan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Gençlerimizin bisiklet sevdalısı olmasına çok sevindim. Çünkü 9 yıldan beri İzmit\'in bisiklet şehri olması için çalışıyoruz. Bunun için 70 bin öğrenciye bisiklet hediye ettik, bisiklet yolları, bisiklet parkları yaptık. Burçin Ölmez ile Ali Serttaş çiftinin nikah masasına bisikletle gelmeleri de çok anlamlıydı. Ben de kendilerine eşlik etmekten büyük mutluluk duydum. Bisiklet sağlık demek, ekonomi demek, mutluluk demektir. Bilimsel araştırmalar bisiklet kullananların daha mutlu ve sağlıklı olduğunu göstermektedir\" dedi.

HERKES BİSİKLET KULLANSIN

Nikah masasına yaklaşık 2 kilometre bisiklet kullanarak gelen damat Ali Serttaş ise, \"Biz günlük yaşantımızda da bisiklet kullanıyoruz. Bisiklet bizim için adeta bir tutkudur. Nikahımıza da bisikletle gelerek bu konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak istedik. İzmit\'in bisiklet şehri olması için örnek projeler yapan Belediye Başkanımız Nevzat Doğan\'a ne kadar teşekkür etsek azdır\" diye konuştu. Çift nikahlarının kıyılmasının ardından salonun önünde bisiklete binerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkanın ve çiftin bisikletle salona gelmesi

-Nikahın kıyılması, başkanın konuşması

Haber:İZMİT(Kocaeli), (DHA)