DHA YURT BÜLTENİ-6

Siirt\'te, \'Gri\' listede aranan terörist etkisiz hale getirildi



Siirt\'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi\'nde \'Gri\' kategoride bulunan PKK\'lı \'Adil\' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Siirt\'in Eruh ilçesi kırsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi\'nde \'Gri\' kategoride bulunan PKK\'lı \'Adil\' kod adlı Muhdi Başçı\'nın ölü, bir teröristin de silahıyla birlikte sağ ele geçirildiği belirtildi.

Haber:SİİRT, (DHA)

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Adana\'da zincirleme trafik kazası: 16 Yaralı

Adana\'da kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen bir yolcu minibüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya 11 otomobil hasar görürken 2 motorsiklet, 1 bisiklet kullanılamaz hale geldi. kazada 16 kişide yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı yolcu minibüsü, Trafik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. 11 otomobil ve 2 motorsiklet,1 bisiklet hasar gördü. Kazada bir taksi şöförünü itfaiye ekibi sıkıştığı aracından kurtarırken,diğer yaralılar ise çevredeki Hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan minibüs şöförü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Kazada yaralananların görüntüsü

- Bir yaralının sedye taşınması

- Kazada Hava yastığı açılan tiçari taksinin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi

- Olay yerine gelen ambulans görüntüsü

SÜRE: 03\'18\" BOYUT:201 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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İbradı\'da mermer ocağı isyanı

Antalya\'nın İbradı ilçesinde su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları, dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde mermer ocağı açılmak istendiğine tepki gösteren yöre halkı, siyasiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylem yaparak karara karşı çıktı.

İbradı\'da özel bir maden şirketinin su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları, dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde ÇED raporu olmadan mermer ocağı açılması için çalışma başlattığı iddiaları tepkiye neden oldu. Mermer ocağının yapılmasını istemeyen yöre halkı Karamıklı Yaylası\'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde \'Mermer ocağına hayır\', \'Doğa talanına son\', \'Havama suyuma dokunma\', \'Toroslar bizimdir\', \'Yaban hayatı evsiz bırakılamaz\', \'Yaylalarımıza dokunma\' yazılı dövizler taşıdı. Şenlik havasında geçen protesto gösterisinde yerel sanatçılar Gülay Diri, Sami Demircioğlu ve Hüseyin Dere\'nin sahne aldığı bir de konser verildi. Karamıklı Yaylası\'ndan maden şirketinin sınır çizgi tabelalarının bulunduğu bölgeye kadar sloganlar atarak yürüyüş yapan gruba CHP Antalya milletvekilleri Devrim Kök ve Niyazi Nefi Kara ile İbradı Belediye Başkanı CHP\'li Serkan Küçükkuru da destek verdi. Protesto gösterisine çok sayıda meslek odası ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı. Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, özel bir firmanın ÇED alınmaksızın Başbadem mevkiinden başlayıp Söğütbeli\'ne kadar devam eden 1000 dekar alanda mermer ocağı açılması için başvuru yaptığını söyledi. İbradı- Akseki ormanları bölgesinin değişik disiplinlerdeki araştırmacıların yaptıkları çalışmalara dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen çok önemli 9 alandan biri seçildiğine vurgu yapan Serkan Küçükkuru, şunları kaydetti: \"UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Birimi tarafından yapılan 2 yıllık değerlendirmelerle hazırlanan \'Aday Doğal Alan\' önerileri listesinde, bazı yıllarda ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkları kullanma hakkı sadece bugünkü kuşağa ait bir hak değildir. Gelecek kuşaklar bizim kuşaktan çok daha ileri düzeyde sahip olacakları teknolojilerle bu varlıkları hem de daha akıllıca kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Milli Parklar ve bazı kurumlar tarafından hazırlanan biyoçeşitlilik raporlarına göre bu yöre özel korumalı alanı kabul edilmektedir. İlginç olan ülkemizde bu yıl kardelen sökümünün yasaklandığı yıl olmasına rağmen bizim Kardelen Festivali düzenlediğimiz yerde böyle bir girişimde bulunulmasıdır. Yöremizde bundan sonra açılacak mermer ve taş ocakları öncelikle ilçemizin içme su kaynağını kirletecek, hava kirliliğine sebep olacak, dağ keçileriyle yılkı atlarının doğal yaşamlarını tahrip edecektir. Endemik bitkileri zarar verecek ve yörede yapılacak arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecektir.\" Milletvekili Devrim Kök, ilçenin doğal güzelliklerini rantçı ve talancı anlayışın ürünü olan mermer ve taş ocaklarına teslim etmeyeceklerine dikkati çekerek, \"Bu konu siyaset üstü bir konudur. Bizden önceki nesilden devraldığımız doğal güzelliklerimizi aynı şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere devretmeliyiz. İbradı halkı bu bölgede mermer ocaklarına geçit vermeyecektir\" dedi. Milletvekili Niyazi Nefi Kara da \"Toroslarda davar, koyun güttüğüm, ladin dalının üstünde yattığım, Sülek\'te soğuk sularını içtiğim Enek ağaçlarının kardelenler diyarına tarihimize yani İbradı\'ya mermer ocaklarına \'dur\' demek için geldik. Bu kez dağlarımızı, ağaçlarımızı, ladinleri, katranları, sularımızı savunmak için geldik. Bu memlekete ve insanıma, tabiatıma ihanet edenlere karşı biz buradayız. Bu dağlar, bu ağaçlar, bu kurtlar, bu kuşlar ve insanlarımızın yüreğine hançer sokanlara \'dur\' diyeceğiz\" diye konuştu. Yörede yaşayan Cemal Aybar (78), mermer ocağı ve patlatılacak dinamitlerin bu bölgedeki yer altı sularını tahrip edeceğini savunurken, \"Bu memlekete böyle bir şey yapılırsa burada ne su kalır ne ot kalır ne de dağ kalır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eylem için asılan pankart

- Mermer ocağı detay

- Yürüyüşten görüntüler

- Eylemden detaylar

- Mermer ocağının yapılacağı bölgeden detay

- Bölgeden drone görüntüsü

394 MB /// 03.33\"

HABER- KAMERA: Bülent ÜLKER/İBRADI (Antalya), (DHA)

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Tren otomobile çarptı: 1 yaralı

Burdur\'da yük treninin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki hemzemin geçitte makinistler Fatih Kayacan ve Erkan Çınar yönetimindeki 73711 sefer sayılı Burdur- Afyon seferini yapan yük treni, evinden Küçük Sanayi Sitesi\'ndeki iş yerine giden Hamit Topuz yönetimindeki 15 AC 582 plakalı otomobile çarptı. Trenin geldiğini fark edip otomobilden atlayan Hamit Topuz, hafif yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansta ilk tedavisi yapılan Topuz\'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Görgü tanıklarından Ummahan Aktaş, eşiyle birlikte traktörlerle tarlaya gittiklerini belirterek, olayı şöyle anlattı: \"Bahçemize gidiyorduk. Tren durup makinistler inince eşime \'herhalde bir kaza var\' dedim. Geldik kardeşimiz yatıyordu. Elini yüzünü yıkadık. \'Ağrın var mı\' dedik. \'Omzum acıyor\' dedi. Başka bir şeyi yoktu. \'Kendimi attım arabadan\' dedi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıya ambulansta müdahele

- Otomobil

- Tren

- Trenin çarptığı zarar gören yer

- Vatandaşın anlatımı

159 MB /// 02.37 (HD)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Bodrum\'a Rus akını, esnafın yüzünü güldürdü

Muğla\'nın Bodrum ilçesine son haftalarda gelen Rus, Hollanda ve Çinli turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, tekne üzerinde bol bol eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Sezon başında gelen Rus turist sayısında geçen yıllara oranla yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.

Son 2 haftada Rusya Ukrayna, Litvanya, Belçika, Hollanda ve Çin\'den Bodrum\'a gelen turist sayısında patlama yaşandı. İlçeye gelen turistlerin büyük bir bölümü, Bodrum Limanı\'nda ve Halikarnas İskelesi\'nde bağlı bulunan günübirlik tur tekneleriyle mavi yolculuğa çıktı. 34 derece hava, 21 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede teknelerle Tavşanburnu, Poyraz Koyu, Kızılburun, Akvaryum, Aspat, Kara Ada, Çelebi Adası ve Kisebükü koylarını gezen turistlere, müzikli dans eğlenceleri de düzenlendi. Müzik eşliğinde teknede köpük partisinde çılgınca dans edip, eğlenen turistlerin keyifli oldukları görüldü. Bazı turistler, teknelerden atlayarak cennet kentin tadını çıkardı. Karaada\'daki Kleopatra Mağarası\'ndaki ılıcaya giren turistler ise 34 derece sıcaklığındaki şifalı sudan saatlerce çıkmadı. Tekne işletmecisi ve kaptan Enver Kantarmış, \"Mavi yolculuğa ilgi her yıl giderek artıyor. Bodrum\'a gelip mavi yolculuğa çıkmayan yabancı turist yoktur. 10 günlüğüne gelerek, bu süreçte 4-5 kez mavi yolculuğa çıkan turistler var. Bu sezonun başında ilk kez böyle bir bir yoğunluk yaşadık. Özellikle Rus turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 oranında artış var. Son 2 haftadır havaların da çok güzel gitmesi aniden ısınması mavi yolculuğa çıkan turist sayısını arttırdı. Teknelerimiz boş kalkmıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mavi yolculuktan görüntü

- Teknede düzenlenen eğlencelerden görüntü

- Koylardan görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Mersin\'de 500 bekçi yemin ederek görev başı yaptı

Mersin\'de, 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 500 bekçi, yemin ederek görevlerine başladı.

Yenişehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet personelleri, bekçiler ve aileleri katıldı. 1 ay boyunca polis savunma taktikleri, durdurma, arama, kelepçe, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 500 bekçi, eğitimleri başarıyla tamamladı.Bekçilere seslenen Emniyet Müdürü Şahne, \"500 mahalle bekçimiz eğitimlerini tamamladı ve göreve başlıyor. Asayiş ve emniyet hizmetlerini yürütülmesinde görev alacak yeterlilikte kişiler olduğunuzu eğitimlerde gösterdiniz. Gece saatlerinde bekçimizin düdük sesi ile ne kadar güvenli bir hayat yaşadığımızı hatırlayanlar olacaktır\" dedi. Konuşmanın ardından bekçiler, yemin edip göreve başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Bekçilerden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Protokol üyelerinden görüntüler

-Bekçiler yemin etmeye hazırlanırken

-İstiklal Marşı okunurken

-Bekçilerden detaylar

-Emniyet Müdürü Mehmet Şahne\'nin konuşması

-Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

-Bekçiler yemin ederken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06:05 BOYUT: 459.61 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)