DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DATÇA\'DA KAÇAK İNŞAATIN YIKILMASINA, MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI GELDİ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal SİT alanı içinde ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle, Datça Belediye Encümeni tarafından, 27 Nisan Cuma günü (bugün) uygulanmasına karar verilen yıkım işleminin, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından son anda durdurulması, tepkiyle karşılandı. Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan inşaat, Datça Belediyesi tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen devam etmiş, birinci ve ikinci katları tamamlanma aşamasına gelmiş ve ayrıca inşaatın önüne havuz yapımına başlanmıştı. Datça Belediyesi tarafından mühürlenerek, 62 bin TL para cezası kesilmesine karşın yapımına devam edildiği için kamuoyunda, \'Devlete kafa tutan inşaat\' olarak nitelendirilen inşaatın, Datça Belediye Encümeni\'nin kararı ile 27 Nisan\'da yıkılmasına ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti. Ancak Datça Belediyesi, Muğla 1. İdare Mahkemesi\'nin oy birliği ile aldığı yürütmeyi durdurma kararı üzerine, yıkım işlemini iptal edildi. Mahkemenin, ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdi. Datça Belediyesi\'nin, talep edilen belgeleri bir aylık sürenin dolması beklenmeden ilgili mahkemeye gönderileceği bildirildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Muğla 1. İdare Mahkemesi\'nin yürütmeyi durdurma kararını saygıyla karşıladıklarını söyledi. İstenilen belgelerin, bir aylık süre beklenmeden en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağına dikkat çeken Başkan Uçar, \"Birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle SİT alanı içerisinde kalan yerlere, ruhsat verilmesi mümkün değil, olasılığı da yoktur\" dedi.

ÇEVRECİLERDEN İNŞAAT ALANINDA EYLEM

Datça kamuoyunda, sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı sivil toplum kuruluş üyeleri ve çevreciler mahkemenin kararı üzerine bugün sabah saatlerinde inşaat alanına giderek protesto eylemi yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup, \'Kıyılar halkındır talan edilemez\' diye slogan atarak, kıyı boyunca sevgi zinciri oluşturdu.

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan burada yaptığı basın açıklamasında, doğanın ve tarihin talan edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Sarı limanda ruhsatsız başlanan inşaatın, belediye tarafından iki kez mühürlenmesine, para cezaları kesilmesine rağmen suç işlenerek mühür sökülerek inşaata devam edildiğine dikkat çeken Balkan, \"Burada yapılan, hepimizin ortak varlığına arsızca el koyma girişimi; bir \'Orman kanununa\' uygun davranıştır. Bu davranış, geniş bir yurttaş topluluğunun temel halklarını ihlal etmektir\" dedi. Datça\'nın yaşanılır yer olmaktan çıkaracak bu tarz eylemleri, her ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini ifade eden Balkan, \"Alınan yürütmenin durdurulması kararının süresi içinde inşaatın tamamlanmasına ve sonrasının olağanlaşmasına izsin vermeyeceğimizi, konuyusonuna kadar takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz\" diye konuştu.

Çevreciler, açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak inşaatın görüntsü

-Çevrecilerin protestosundan görüntü

-Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan\'ın açıklamasından görüntü

-Sevgi zinciri oluşturulmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA, (Muğla), (DHA)

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2)BARAJ GÖLÜNDE BATAKLIĞA SAPLANDI, İTFAİYE KURTARDI

MALATYA\'da Karakaya Baraj Gölü\'nün yanında bulunan koyda karşı tarafa geçmek isterken bataklığa saplanan Cumali Doğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Hasırcılar Mahallesi\'nde bulunan Karakaya Baraj Gölü\'nde meydana geldi. Beyazsaray mevkiinde bulunan koydan karşıya geçmek isteyen Cumali Doğan bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Doğan, bir anda çamura gömüldü. Yardım sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Cumali Doğan\'ı bataklıktan çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Batan Cumali Doğan\'dan görüntü

- İtfaiyenin incelemesi

- İtfaiyenin Doğan\'a müdahalesi

- Doğan\'ın kurtarılma anı

- Doğan\'ın yüzüne su ile yıkanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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3)KONYA\'DA UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 8 aydır takip ettikleri Ereğli ilçesindeki uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi. Yaklaşık 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şebeke üyeleri Ç.Ç. (30), Y.E.A. (23), A.T. (23), M.A. (41), Ş.S. (23), C.A. (26), G.Ö. (26) ve M.Y. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada yaklaşık 150 gram uyuşturucu ile çok sayıda hap ele geçirildi. Şüphelilerden G.Ö.\'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yapılan üst aramasında iç çamaşırında 10 gram uyuşturucu buldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin evlerde arama yapması

-şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)

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4)STEPNEDEN 45 KİLO EROİN ÇIKTI

İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda takibe alınarak durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan bir kamyonu takibe aldı. TEM Otoyolu\'nda adım adım takip edilen kamyon durduruldu. Narkotik köpeği \'Millow\' ile arama yapıldı. Millow aracın yedek lastiğin yanında tepki verince, lastik söküldü. Tekerleğin içerisinden 80 paket halinde 45 kilo eroin çıktı. Polis, N.N. ve S.N.\'yi gözaltına aldı. N.N. tutuklanırken, S.N. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpekle arama yapılması

Lastiğin sökülmesi

Eroin paketlerinin çıkarılması

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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5)SİVAS\'TA SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU

SİVAS merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla yaklaşık 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı. Polis, erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para alan şüphelilerin Sivas, Ankara ve Tokat\'ta bulunduklarını tespit etti. Bu illerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı. Devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüpheliler sorguya alındı. 18 şüpheliden 3\'ü ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken, 15 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusuna başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin polis otobüsüyle getirilişi

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(229 mb)

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