DHA YURT BÜLTENİ-6

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran\'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün, düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda düzenlenen toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı da katıldı. İstifasini açıklayan Akyürek, Konya\'ya büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek için milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini söyledi. Herkesten haklarını helal etmeyi isteyen Akyürek,\"Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu millivetili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibareyiyle belediye başkanlığndan istifa ederek ayrılıyorum.\" Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1\'inci başkan vekili Mithat Büyükalim\'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi.

TAHİR AKYÜREK KİMDİR

1959 yılında Konya\'nın Derebucak ilçesinde doğan Tahir Akyürek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü\'nde avukat, Konya Ticaret Odası\'nda genel sekreter olarak görev yapan Akyürek, daha sonra serbest avukatlık yaptı. 2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) eş başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal heyeti üyeliği, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC) yönetim kurulu üyeliği, Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) yönetim kurulu üyeliği, İpekyolu Şehirleri Birliği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Akyürek evli ve 3 çocuk babası.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Salonden detay

- Akyürek\'in açıklaması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA,(DHA)

========================================

2 ilde 7 kuyumcu dükkanından altın çalan hırsız yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kuyumcu dükkanından altın kolye çalan hırsız, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızın, bugüne kadar Şanlıurfa\'da ve Mardin\'de 7 dükkandan 55 bin liralık altın çaldığı ortaya çıktı.

Tahsin Kaplan Caddesi\'nde bulunan Halit Talentemur’a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Emrah Ş., tezgahta bulunan 7 bin lira değerindeki kolyeyi almak istediğini söyledi. Emrah Ş., incelediği kolyeyi kuyumcunun sırtını dönmesiyle cebine koyup, koşarak, iş yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı araştırmada hırsızlığı gerçekleştiren kişinin, Emrah Ş. olduğunu belirledi. Kimliğinin saptanmasının ardından yakalanıp, gözaltına alınan Emrah Ş.\'nin, daha önce de Şanlıurfa\'da ve Mardin\'de 7 kuyumcu dükkanından 55 bin liralık altın çaldığı tespit edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Emrah Ş., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Zanlının adliyeye çıkarılması

- Adliye binası

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

- Kuyumcunun konuması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

==========================================

Otomobil TIR\'ın altına girdi: 2 yaralı

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı TIR\'ın dorsesinin altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, TEM otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ergün Yılmaz idaresindeki 41 AAJ 873 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Ömer Asan idaresindeki 06 DS 5603 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobil, TIR\'ın dorsesinin altına girdi. TIR sürücüsü lastik patladığını düşünerek altına giren aracı bir süre sürükledikten sonra yolun sağ şeridine aracını park ettikten sonra kazayı fark etti. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ergün Yılmaz ile kızı Aylin Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya\'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yaralıların araçtan çıkarılmaya çalışılması

-Yaralıların çıkarılması

-Yaralıların ambulansa alınması

-Olay yerinden görüntüler

Haber:Tezcan SOLMAZ/HENDEK(Sakarya), (DHA)

==========================================

Taksicinin, Taksi\'de tanıştığı sevgilisine ilginç evlilik teklifi

Diyarbakır\'da, taksicilik yapan 26 yaşındaki Ensari Alptekin, 8 ay önce arabasına bindiği 20 yaşındaki Esranur Dinç\'e 22 taksinin üzerine birer harften oluşan \'Seni Seviyorum\' yazdırarak, meşale yaktı ve havai fişekler eşliğinde evlenme teklifi etti. Dinç, Süpriz evlilik teklifini kabul edince taksilerle konvoy yapılarak şehir turu atıldı.

Diyarbakır merkezde taksicilik yapan Ensari Alptekin, taksisine 8 ay önce müşteri olarak binen 20 yaşındaki Esranur Dinç ile tanıştıktan sonra farklı bir evlenme teklifi hazırlığı yaptı. 22 taksiye \'Seni seviyorum\' kelimesinin harflerini tek tek arkadaşlarına yazdıran Alptekin, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kent Orman Park\'ında hazırlık yaptı. Bunun ardından 22 taksiyi konvoy halinde parkın içerisine gönderdi. Taksilerin tek sıra haline bırakan grup, daha sonra havai fişek ve meşaleleri hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Dinç ise, Alptekin ile beraber parka geldi. Otomobilden inen Dinç, sürprizi görünce şaşırdı. Meşalelerin yakıldığı havai fişeklerin atıldığı yerde Alptekin, diz çökerek cebinden çıkardığı yüzüğü Dinç\'e uzatarak, \"Benimle evlenir misin? Teklifinde bulundu. Şaşkınlık yaşayan Dinç ise bu teklife evet diyerek yanıt verdi.

Genç çift, atılan havai fişekler ve meşalelerin ardından taksilerden oluşan konvoyla kent merkezinde tur attı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Taksilerin gelmesi

-Park girişi

-Meşale yakılması ve havai fişekleri

-Evlenme teklifi

-Konvoy yapılması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

===========================================

Dersleri bahçede oyun oynayarak işlediler

Samsun\'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda düzenlenen Bahçe Oyunları Şenliğinde öğrenciler bugün bütün dersleri okul bahçesinde oyun oynayarak işledi.

Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda Bahçe Oyunları Şenliği düzenlendi. 500 öğrenci ve 25 öğretmenin bulunduğu okulda öğrenciler bu gün derslerini bahçede oyunlar oynayarak işledri. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte bahçede oluşturulan alanda 28 çeşit oyun oynadı. Öğrenciler oyunlar sırasında eğlenceli anlar yaşadı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, öğrencilere ders işlerken oyun temelli bir uygulama başlattıklarını söyleyerek, \"Bu gün bahçe oyunları şenliğini düzenliyoruz. Mevcut klasik eğitim sisteminde çocukların sadece sırada oturup öğretmeni dinlediği klasik eğitim sisteminden çıkıp biz oyunu eğitimin içen attık. Öğretmen 10 dakika dersi işledikten sonra eğitsel oyunlarla dersi pekiştirip ezberciliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bahçe oyunları ile okulu benimsemesi okula severek gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bahçemizi ona göre düzenledik. Sınıfları ve bahçeyi çocukların zevk aldığı oyunlar oynayabileceği bir formata sokuyoruz. Oyun temelli eğitim ile çocuklar daha kolay öğrenecek ve öğrendiklerini pekiştirecek. Bu gün tüm sınıflar derslerini bahçede oyunlar oynayarak işleyecekler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Okul dışından detay

-Oyun oynayan öğrencilerden detaylar

-Öğrencilerle röportaj

-Okul Müdürü Sezai Tiryaki ile röportaj

SÜRE:3.23 Dk) (BOYUT:380.84 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)