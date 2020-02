DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

TÜRKİYE\'de yaşayan ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen kentlerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli için Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, kendilerine gösterdikleri ev sahipliği ve topraklarını teröristlerden temizlediği için Türkiye\'ye müteşekkir olduklarını ifade etti.Kilis Belediyesi, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geri dönmek isteyen Suriyeliler için Öncüpınar Sınır Kapısı önünde uğurlama töreni düzenledi. Kilis ve çevre illerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, kendileri için uğurlama törenine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür ettikleri pankartlarla katıldı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılan Suriyeliler, yıllarca uzak kaldıkları evlerine geri dönmenin mutluluğuyla Türkiye\'den ayrıldı.Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sevinçli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlar ile sınırımızın karşı tarafındaki bölgeler terörist unsurlardan temizlendi. Sınırımızın yanı başının teröristlerden temizlenmesine vesile olan cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün çok sevinçliyiz, çünkü misafirlerimiz, yurtlarına, yuvalarına yeniden dönmeye başladılar. Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına, huzur ve barış sağlanan vatanlarına dönüyorlar. Rabbim yollarını açık etsin, o bölgede yeniden huzurla yaşamayı nasip etsin\" diye konuştu.Kilis İl Göç İdaresi Müdiresi Gülden Kamit ise Suriyelilerin ülkelerine her geçen gün hızla dönmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Burada kaldıkları süre boyunca, misafirperverlikle onlara her türlü yardım yapıldı. Devletimizin her birimi aynı özenle misafirperverliğe devam etti. Şimdi dönüyorlar, güzel bir duygu, yuvaya dönüş var. Bizde tüm birimlerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Ülkelerine geri dönen Suriyeliler ise Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde kendilerine her türlü yardımı yapan Türk halkına teşekkür etti.

2)415 MİLYON EUROYA MAL OLAN KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNİ 5 MAYIS\'TA CUMHURBAŞKANI AÇACAK

KAYSERİ Enteğre Sağlık kampusu 1610 yataklı Şehir Hastanesi hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Kayseri\'nien yanı sıra çevredeki illere ve doğu Anadolu bölgesindeki hastalara hizmet sunacak hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek. 466 bin 379 metrekare toplam alana sahip , içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binalar bulunan hastane 5 Mayıs\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yavpacağı açılışa yetiştirilecek. Bu kapsamda Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile kampusta son incelemeler yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde sona gelinen klinikler, laboratuvarlar, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta kayıt alanlarındaki yapılan çalışmalar yerinde incelendi.Şehir Hastanesinin açılış sürecinde kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri özel sektör temsilcileri arasında süreçler gözden geçirildi. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı toplantıda Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi ise dört kabul sürecinin olduğunu bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını belirtti. İnşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün hep birlikte başlayacağı konusunda bilgiler verdi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli ise kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını kabul süreçleri tamamlandıktan sonra taşınabileceklerini belirtti.

3)ZONGULDAK\'TA KEDİYE TECAVÜZ

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde, sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan (50), baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu veteriner Hüseyin Demircan\'a bildirdi. Demircan yaptığı muayenede kediye tecavüz edildiğini tespit etti. Demircan kedinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.Alaplı ilçesi Merkez Mahalle\'de yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu veteriner Hüseyin Demircan\'a bildirdi. Demircan yaptığı muayenede kedinin tecavüze uğradığını tespit etti. Kedi hemen tedavi altına alındı.Veteriner Hüseyin Demircan kedinin yaşamasının mucize olduğunu belirterek, \"Nurten Hanım Alaplı\'daki sokak hayvanlarına yetişmeye çalışıyor. Bu arada bizler de elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Kedimizle alakalı böyle bir şeyden şüphelendiğini söyledi. Ama biz ihtimal vermedik, \'Olmaz olamaz\' dedik. Sonra kedimiz bize geldi ve vücut ısısının düşük olduğunu gördük. Ateşinin düşmesi için müdahale edelim dedik ama gördüğümüz manzara çok kötüydü. Parçalanmış, içeriyi temizleyelim derken bunun cidden olduğunu anladık. Kedinin yaşaması bile bizim için büyük bir olay. Olay kötü. Gönül isterdi ki hiç olmasın ama maalesef oldu. Hayvana bunu yapan insana neler yapmaz. Kedinin sağlık durumu biraz sıkıntılı\" diye konuştu.

Son 6 ayda üç kez aynı olayla karşılaştığını iddia eden Nurten Yazgan ise \"6 ay içerisinde bu tür şekilde 3 kedimizin başına aynı olay geldi. Biz ilk ikisinde ihtimal vermedik. Görünen oydu, ancak ihtimal veremedik. Bir insanın hayvana bunu yapacağını düşünemedik. Üçüncüsünde artık o kadar barizdi ki, arkadaşlar ve komşular da söylediler. Yine de emin olamadık. Her zaman bizlere yardımcı olan Hüseyin Bey\'i aradık ve \'Hemen getirin\' dedi. Getirdik ve olayı doğruladı. Ben olayın şokundan kurtulamadım. Nasıl böyle bir şey olur. Bir insan bir hayvana bunu nasıl yapar, bir canlıya, küçük bir canlıya. Benim baktığım kediler. Ben Alaplı\'daki kedilere ve köpeklere hepsine bakıyor ve elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Böyle birisinin, bu düşüncede birisinin bu zihniyetteki birisinin aramızda yaşamasını ve barınmasını istemiyorum\" dedi.

4)MARDİN\'DE ENGELLİ VATANDAŞLARDAN OLUŞAN MÜZİK GRUBU İLK KONSERİNİ VERDİ

MARDİN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, \"Sanat Engel Tanımaz\" projesi kapsamında 6 ay süreyle kurs gören engelli vatandaşlardan oluşan Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu ilk konserini verdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ın da izlediği konser büyşük ilgi gördü.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, \"Sanat Engel Tanımaz\" projesi kapsamında 6 ay boyunca eğitim alan engelli vatandaşlar, Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu\'nu kurdu. Atatürk Kültür Merkezi\'nde, müzik aletlerini çalarak ilk konserini veren engelliler, şarkı, türkü ve şiir okuyarak, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşları kendilerine hayran bıraktı. Konseri izleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, program sonunda yaptığı konuşmada, kentin hikayesini hep birlikte yazdıklarını, Mardin\'in artık bir huzur şehri olduğunu belirterek, \"Mardin her alanda ilerliyor. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Artık Mardin bir huzur şehri oluyor. Mardin sizin sayenizde engelli ve çocuk dostu bir şehir oluyor. Mardin hep birlikte başardığımız, başaracağımız bir şehir oluyor. Bir buçuk senedir sizin için çalışıyoruz dedik. Koyduğumuz hedefleri hep beraber sizin de desteğinizle yerine getiriyoruz ve başarıyoruz. Yeniden yazdığımız bu şehrin hikayesini birlikte başaracağız. Her an sizler için çalışacağız\" dedi.

Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk ise, programa verdikleri desteklerden dolayı Vali Yaman ve ekibine teşekkür etti. Grup üyelerinden görme engelli rehber öğretmen Riyad Tezcan ise, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, \"Her zaman aklımda olan bir projeydi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Herkese örnek olabilecek bir proje. Engelli bireyler kendilerini evlerine hapis etmesinler. İsteyince başarabilirler\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

5)İSTE 3 YAŞINDA

HATAY\'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kuruluşunun 3\'üncü yılını Çocuk Üniversitesi öğrencileri ve okulların katılımı ile verilen 23 Nisan şenliği ile kutladı.

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı’nda düzenlenen İSTE’nin 3\'ncü, kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan çocuk şenliğine yoğun ilgi gösteren öğrenci ve aileler salona sığmadı. İSTE Rektörü Prof Dr. Türkay Dereli, \"Üniversitemiz 23 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Biz üç yaşında bir çocuğuz. Çocukluk evresinde olan bir üniversiteyiz destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Daha büyük salonlarda daha büyük projelerde inşallah buluşuruz. Gelin sevgi katalım, bugün çocuk olalım\" dedi. Engelsiz İskenderun Derneği Down sendromlu çocukları sahneye alan İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli eşi ile birlikte 3\'ncü yıl pastasını alkışlarla kesti. Öğrencileri ile şenliğe katılan okulların kurucuları ve temsilcilerine İSTE Rektörü Dereli çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.

