DHA YURT BÜLTENİ-6

Hakkari\'de PKK\'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi



Hakkari\'nin Oğul Köyü kırsalında PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Oğul köyü kırsalında PKK7lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 tuzaklanmış büyük tüp, 5 pil bloğu, ateşleme devresi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

============================================

Cudi Dağı\'nda hava destekli operasyon

Şırnak Cudi Dağı\'nda tespit edilen PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı.

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı\'nda tespit edilen PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bugün sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı\'ndaki uçakların bonbardımanından sonra dağların üzerine beyaz dumanlar kapladı. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar ve dumanlar Şırnak merkezden görüldü ve duyuldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Uçağın vurduğu yerde kalkan dumanlar

-Cudi dağının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

========================================

FETÖ\'nün gizli kasası adliyeye sevk edildi

Karaman\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün himmet paralarını topladığı ve bu nedenle de gizli para kasası olduğu ileri sürülen Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün darbe girişiminden sonra kapatılan bir özel kolejinde muhasebecilik yapan Süleyman Ç. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Süleyman Ç. geçen 25 Mart günü Eskişehir\'de Eskibağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi\'ndeki tramvay durağında yakalandı. Ardından sorgulanmak üzere Karaman\'a getirildi. Süleyman Ç.\'nin örgütün Karaman\'daki himmet paralarını topladığı ve bu nedenle gizli para kasası olduğu iddia edildi.

Süleyman Ç. yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)



=========================================

Boydak Holding CEO\'su Ertekin: FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3\'üncü kez dosya verdik



Boydak Holding\'in CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, FETÖ/PDY soruşturmasının sürdürüldüğü Kayseri Cumhuriyet Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne 3\'üncü kez kapsamlı dosya verdiklerini, holdingin eski CEO\'su Ertunç Laçiner hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nca (TMSF) soruşturma başlatıldığını söyledi.

Boydak Holding CEO\'su Ertekin, Kayseri\'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ertekin, mobilyadan enerjiye, demir çelikten tekstile kadar farklı 8 sektörde 35 şirketle faaliyet gösterdiklerini belirterek, geçen yıl 8,7 milyar dolar ciro ve 37 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. Ertekin, rüzgar ve güneş enerjisi dahil enerji sektörüne bu yıl 364 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. TMSF yönetimindeki holdingi \'basiretli tüccar\' gibi yönetmeye çalıştıklarını, holdingin Türkiye ekonomisine güç kattığını ve 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2\'lik büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Baki Ertekin, şunları söyledi:

\"2017 yılı ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar TL iken 2018 yılının aynı döneminde 2,3 milyar TL\'ye ulaştı. Bu yıl sonunda 9.7 milyarlık ciro 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. 2017 yılında 11,5 milyon TL olan Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılı ilk çeyreğinde 5,2 milyon TL olarak gerçekleştirdik. 14 bin çalışanımızla istihdama ciddi katkı yapıyoruz. Boydak Holding devlet güvencesi altındadır. Sosyal medyada bazen yalan, yanlış yazı ve yorumlar alıyor. Altını bir kez daha çiziyorum. Boydak Holding tamamen TMSF tarafından işletilmekte ve devlet güvencesi altındadır. Hiçbir yerle iltisaklı ve ilintili değildir. Boydak Holding, zayıflatılmadığı gibi tam tersi hiçbir dönemde olmadığı kadar iyi yönetilmektedir. Kasamızda 94,5 milyon dolar keş paramız, 150 milyon dolar da ticari alacağımız var. Boydak Holding, Türkiye ve dünya markasıdır. 2018 ayı sonunda 1480 olan bayi sayımız, 1508\'e ulaştı. Mobilya sektöründeki en yakın rakiplerimizin bayi sayısı açısından 4 kat öndeyiz. İstikbal, Bellona ve Mondi gibi markalarımızla Kayseri, daha doğrusu Türkiye bizimle gurur duyabilir. Sadece mobilya değil, güneş ve elektrik gibi alternatif enerji konusunda da 364 milyon dolarlık yatırımımız olacak.\"

\'FETÖ İLE İLTİSAKLI OLDUKLARI İÇİN HOLDİNGLE İLİŞKİLERİ KESİLDİ\'

Boydak Holding CEO\'su Ertekin, FETÖ/PDY soruşturmasının sürdürüldüğü Kayseri Cumhuriyet Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne 3\'üncü kez kapsamlı dosya verdiklerini, holdingin eski CEO\'su Ertunç Laçiner hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nca (TMSF) soruşturma başlatıldığını söyledi. Ertekin, işten çıkarılan 74 kişinin, haksız yere çıkarıldıkları gerekçesiyle kendilerine hukuki açıdan başvuru yaptıklarını; ancak bunların FETÖ ile iltisaklı olduğu yönündeki savcılık ve polis soruşturmaları nedeniyle holdingle ilişkilerinin kesildiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Boydak CEO\'si Alpaslan Baki Ertekin\'in konuşması

-Genel detay

4 Dakika 56 Saniye / 302 MB

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ/ KAYSERİ,(DHA)

===========================================

Şanlıurfa\'nın tescillenen \'Haşhaş kebabı\'na ilgi

Şanlıurfa\'da coğrafi işaret verilip, tescillenen 13 yöresel lezzet arasında yer alan \'Haşhaş kebabı\', Fırat Nehri kıyısında müşterilerin damak tadına sunuluyor.

Şanlıurfa\'da özellikle Fırat Nehri kıyısında bulunan Birecik ilçesiyle özdeşleşen ve ismi de Kürtçe \'güzel güzel\' anlamına \'haşhaş\' kelimesinden alan kebap\', bugünlerde tescillenmesiyle birlikte çevre illerden gelen müşterilerin ilk tercih ettiği kebap çeşidi arasında yer alıyor. Zırhla çekilmiş etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan \'Haşhaş kebabı\', adı kebapla özdeşleşen Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Batman\'dan müşteri çekiyor. Doğal güzelliği, farklı lezzetleriyle doğu ve batı arasında köprü vazifesi gören Birecik\'te en çok tercih edilen kebapların başında yer alan \'Haşhaş kebabı\', damak zevkine önem veren müşteriler tarafından oldukça ilgi görüyor. Bölgedeki meralarda yetişen kuzuların \'boşluğu\' diye adlandırılan kaburgalarının üstünde bulunan yağsız ve sinirsiz etin zırhla kıyma haline getirildikten sonra içerisine kırmızıbiber, taze sarımsak, maydanoz sapı, yeşil soğan, tuz ve çeşitli baharatlarla harmanlanan kebap, kıyma etin dolapta yaklaşık 3 saat dinlendirildikten sonra özel şişlere saplanarak köz ateşte pişirilerek servis ediliyor.\'Haşhaş kebabı\'nın müşterilerinin damaklarına unutulmayacak bir tat bıraktığını anlatan kebapçı Ali Akdeniz, tescillenen kebabın meşakkatli yapımını şöyle anlattı: \"Birecik ilçesine özgü \'Haşhaş kebabı\' için kuzunun karın boşluğunda bulunan eti zırhtan geçiriyoruz. Sonra kırmızıbiber, sarımsak, baharat ve maydanozu zırhtan geçirip kıymaya katıyoruz. Harmanladıktan sonra şişlere geçirip pişiriyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen çok sayıda müşterilerimiz bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha çok tercih ediliyor. \'Haşhaş kebabı\'nın tescil edilmesinden de çok mutlu olduk.\" Doğu illerinden batı illerine gittikleri sırada her zaman Birecik\'te mola verip haşhaş kebabını yediklerini ifade eden Hasan Öğüt ise bu lezzeti herkesin tatmasını gerektiğini ifade ederek, \"Haşhaş kebabı\', Adana ve Urfa kebaplarından farklıdır, etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir. Buraya gelip bu lezzetin tadına varanlar mutlaka bir daha gelmek istiyor. Eti ve içindeki sebzeler kebaba ayrı bir tat katıyor. Her mevsim \'Haşhaş kebabı\'nı yiyebiliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Fırat Nehri kıyısındaki Birecik\'ten genel görüntü

- Haşhaş kebabı hazırlayan ustanın eti zırhla çekmesi

- Taze sebzelerin etle harmanlanması

- Köz ateşinde pişirilen haşhaş kebabı

- Haşhaş kebabının yapılışını anlatan Ali Akdeniz usta

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

===========================================

\'Antep Fıstığı\', yarın vizyona giriyor

Gaziantep\'te, Orhan Uslu ile Ivana Sert\'in başrollerini oynadığı \'Antep Fıstığı\' filmi, yarın Türkiye genelinde gösterime giriyor. Güneydoğu\'nun ilk film yapım şirketi Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, \'Antep Fıstığı\'nı izleyen 25 çifti Gaziantep\'e tatile getireceklerini açıkladı.

Oğuz Yalçın\'ın yönettiği; Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin ile Vural Buldu\'nun oynadığı ve geçen cumartesi günü galası düzenlenen \'Antep Fıstığı\' filmi, 6 Nisan Cuma günü tüm salonlarda sinemaseverlerle buluşacak. Gaziantep\'te kurulan Zeugma Yapım tarafından çekilen film, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde kurulan ilk yapım şirketinin ilk sinema filmi olma özelliği taşıyor. Film, vizyona girmeden önceki Gaziantep gösteriminde 80 bin kişi tarafından izlenerek, büyük beğeni topladı. Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Ay, Gaziantep kültürünü tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye gösteriminde biletlerinin fotoğrafını \'WhatsApp\' üzerinden şirketin telefon numarasına gönderen 25 çifte, kentte her şey dahil tatil yaptıracaklarını söyledi. Tüm sinemaseverleri, Gaziantep\'te izlenme rekoru kıran filme davet eden Ay, şunları söyledi: \"Filmin bir özelliği var, Anadolu\'nun ilk yerel yapım şirketi ve yerel tiyatro grubunun yer aldığı bir film. Gaziantep kültürünü, şivesini, tarihini, tüm güzelliklerini ve zenginliklerini anlatıyoruz Antep Fıstığı sinema filminde. İlk olarak Gaziantep\'te vizyona girdik çünkü Gazianteplilerin sınavından geçmek bizim için çok önemliydi. Gaziantep\'te vizyona giren milyon dolarlık filmler 20 bin izlenmişti. Antep Fıstığı filmi ise 80 bin izlendi ve halen vizyonda izlenmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir heyecan yaşıyoruz. Artık Türkiye\'de vizyona gireceğiz. 6 Nisan\'da tüm Türkiye\'de sinemalarda olacak. Biz Türkiye vizyonunda da, madem Gaziantep\'in tarihi, kültürü, mutfağı o çok sevecekleri şivesini kullandık, \'o zaman filmimizi izleyip bizi onore eden 25 çiftimizi Gaziantep\'e getirelim\' dedik. Ulaşımıyla, konaklamasıyla ve tüm zenginliklerini içine alan bir geziyle anlatabilecek, yaşata bilecek burada ağırlayabileceğimiz 25 çiftimiz olsun istedik. İnşallah Türkiye\'de de büyük bir başarı elde edecek bu film çünkü birçok ilki gerçekleştirdi. Genelde Türk toplumu komedi filmlerini çok seviyor, biz romantik komedi çektik. Bu tarz filmler genelde +7 ya da +13 olarak vizyona giriyor. Bakanlık filmimizde en ufak rahatsız edici söz ya da davranış görmediği için yaş sınırı koymadı.\" \'Antep Fıstığı\' filminde, Almanya’da doğup, büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen Simge\'nin başına gelen komik olaylar anlatılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Filmin galası

- Galaya katılan oyuncular ve yönetmen

- Meral Ay\'ın konuşması

- Filmin fragmanı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 277 MB

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA)



