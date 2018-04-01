DHA YURT BÜLTENİ-6

Amanoslar\'da 6 terörist öldürüldü

Osmaniye\'de Amanos kırsalında 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Amanos kırsalı Hacı Dağı mevkisinde dün akşam saatlerinde 6 silahlı PKK\'lı terörist ile sıcak temas kuran Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu\'nda görevli askerler, hava destekle operasyonla teröristleri etkisiz hale getirdi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin 30 Mart\'ta Hatay\'ın Payas İlçesi\'ndeki bir maden ocağından yaşam malzemeleri gasp ederek Amanos dağına kaçtıkları öğrenildi. Operasyonda teröristlere ait uzun namlulu silahlar ve mühimmatların da ele geçirildiği bildirildi. Osmaniye Valiliği\'nin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Haber:İbrahim EMÜL- Ramazan ÇELİK/ OSMANİYE, (DHA)

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Genelkurmay Başkanı Akar, sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı\'nın yönetildiği Hatay ve İskenderun ilçesindeki askeri birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.

Orgeneral Hulusi Akar\'ın basına kapalı gerçekleştirilen inceleme ve denetlemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Akar\'a, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları\'nın da eşlik ettiği öğrenildi.

Haber:HATAY, (DHA)

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Güneş enerjisinden ürettiği elektriği şebekeyle satışa çıkaracak

Amasya\'da, oturduğu apartmanın çatısına kurduğu sistemle elektrik ihtiyacını karşılayan Ahmet Rıza Korkut (38), güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası alıp, şebeke kurmak için Yeşilırmak Elektrik Dağıtım\'a (YEDAŞ) başvurdu. Korkut, güneş enerjisiyle elektrik üreterek, çevre sakinlerine şebeke yardımıyla satış yapmak istediğini söyledi.

Şeyhçui Mahallesi’nde yaşayan bilgisayar programcısı Ahmet Rıza Korkut, bölgede sık meydana gelen elektrik kesintileri üzerine oturduğu apartmanın çatısına kurduğu güneş enerji sistemiyle evinin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya başladı. Korkut, güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası alıp, sistemi geliştirerek, şebeke kurmak için YEDAŞ\'a gerekli başvuruları yaptı. Ahmet Rıza Korkut, 15 panelle saatte 4 kilowatt elektrik üreten sistem kurduğunu belirterek, ilerleyen süreçte akülere de ihtiyaç olmayacağını anlattı. Şebekeye bağlı sistem oluşturacağını dile getiren Korkut, şöyle konuştu: \"Başvurumuz onaylanırsa, projemizi hazırlayıp, şebeke sistemine geçeceğiz. Bu şekilde sistem direk şebekeye bağlantılı olacak. Çift yönlü sayaçla üretim fazlası enerjiyi direk şebekeye basacağız ve bunu saatlik mahsuplaşma yönünde ay sonunda fazladan vermiş olduğumuz elektriğin ücretini almış olacağız. Sistem kendini 5-6 sene içerisinde amorti etmiş olacak. Güneş enerjisi artık benim için hayat standarttı olacak. Geleceğin güneşte olduğuna inanıyorum. Ülkem içinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası aldım. Profesyonel anlamda da bu işte yer almayı düşünüyorum. Yine kendi markam için başvuruda bulundum. O da onaylandı. Markamın başvuru sonucu onaylandıktan sonra ticari olarak da güneş enerji sistemlerine atılmış olacağız. İleriki dönemlerde ise büyük güneş enerji santrallerimi de kurmayı düşünüyorum.\"



Görüntü Dökümü:

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-Apartman dışından detay

-Çatı katından detay

-Güneş enerji sistemi detay

-Alınan sertifikadan detay

-Röportaj

-Çatı üzerindeki panellerden

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:36 dk - BOYUT 515 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Bakımsızlıktan atları telef olan çiftlik sahibine para cezası

Konya\'da, özel çiftlikteki atların aç bırakıldığı ihbarını alan Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvanlara yem bıraktı. Yetkililer, yaklaşık 10 atın telef olduğunu belirtip, çiftlik sahibi hakkında idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.\'ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bırakılması üzerine telef olmaya başladı. Bu duruma fark eden çevredekiler de Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Çiftlik sahibi C.U.\'nun Kazakistan\'da olduğunun belirlenmesi üzerine müdürlük yetkililerince atlara yem bırakıldı.

Bölge müdürlüğü yetkilileri, atların sahiplendirilmesi için çiftlikte toplandığını; ancak çiftlik sahibinin hayvanların beslenmesine yeterince özen göstermediği için atların aç kaldığını belirlediklerini söyledi. Yetkililer, telef olan yaklaşık 10 atın ölüm nedeninin belirlenmesi için veteriner tarafından çalışma yapıldığını, çiftlik sahibi hakkında ise idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Çiflikten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU KONYA,(DHA)

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Haluk Levent istedi, başkanlar çifte telli oynadı

İzmir\'de Yaşayan Adanalılar Derneği’nin düzenlediği Adana Tanıtım Günleri’nde Adanalı sanatçı Haluk Levent’in isteğiyle Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çifte telli oynadı.

İzmir’in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Pazaryeri’nde başlayan Adana Tanıtım Günlerinde renkli görüntüler yaşandı. Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’yle birlikte stant açan Seyhan Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğrarken, stantta gün yüzüne çıkarılan Adana’nın saklı lezzetleri ile Adana’nın simgesi kebap, şalgam suyu ve bici bici konuklara ikram edildi. Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi standını ziyaret eden konuklara Adana’nın güzelliklerini kendisi anlattı. Seyhan Belediyesi standını Adanalı ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da ziyaret etti.

“TÜM GÜZELLİKLER ADANA’DAö

İzmirliler Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent konserine de yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde Levent’i dinlemeye gelen binlerce İzmirliye hitap eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Adana’nın havasıyla, suyuyla, tarihiyle, yemekleriyle çok özel bir kent olduğunu vurguladı. Karalar, “Adana deyince herkesin aklına kebap gelir ama Adana’nın başka güzellikleri de var. Bir turist bir yere gitmek istediğinde tarihi kimlik, tarihi doku arar. Tarihi eserleri görmek ister. Orada kültür sanat etkinlikleri ve güzel yemekler yemek ister. Güzel bir hava ve güzel insanlar görmek ister. İşte bunların hepsi Adana’da var. Adana’nın güzelliklerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağızö dedi.

BAŞKANLARDAN ADANA ÇİFTETELLİSİ

Başkan Karalar’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Haluk Levent İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattığı konserinde, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tanıtım günlerine ev sahipliği yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı sahneye davet edip, iki başkana Adana çiftetellisi oynattı.

Görüntü Dökümü

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- Haluk Levent konserinden görüntüler

- Belediye başkanlarının çiftetelli oynaması

- Başkan Zeydan Karalar\'ın konuşması

- Ahmet Selçuk İlkan konserinden görüntüler

- Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın konuşması

- Seyhan Belediyesi standından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06\'20\" BOYUT:386 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali\'nde muhteşem final

Adana\'da yazar Orhan Kemal’in adına düzenlenen festival, Adanalılara muhteşem bir edebiyat şöleni yaşattı.

Çukurova Belediyesi bu yıl 3’ncüsünü gerçekleştirdiği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde muhteşem bir final yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya’dan yazar ve şairlerin okurlarıyla buluştuğu festivale Onur Konuğu olarak Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Caner Cindoruk, Cezmi Ersöz, Feyza Hepçilingirler, Hakan Günday, Halil Genç, İhsan Eliaçık, İsmail Saymaz, Koray Yersüren, Mazlum Çimen, Mazlum Vesek, Özcan Karabulut, Taner Cindoruk ve Zafer Doruk gibi tanınmış isimler katıldı. 3.Orhan Kemal Edebiyat Festivali Cemile Cereb, Hakan Karaduman, İlmiye Yasemin Tümkaya, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Uğur Pişmanlık, Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Prof. Dr. Haluk Gökalp, İsmail Arslan, Mehmet Taşar, Selda Kaya, Serpil Ciritci ve Su Yılmaz gibi bereketli toprakların yazarlarını da ağırladı.

SERGİ, ŞİİR, MÜNAZARA,SÖYLEŞİ…

Festivalin 2. gününde her etkinlik öncesi ‘şiir arası’ ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk şiir okuyarak festivali renklendirdi. Festivalde Yazar Feyza Hepçilingiler’in yönlendirmesiyle gerçekleşen Doğa Okulları ve Eral okulları arasında geçen ‘Sosyal Medya zararlıdır-Sosyal Medya yararlıdır’ konulu bir münazara gerçekleştirildi. Doğa Okulları’nın kazandığı münazara sonrası Adanalılar Yazar İhsan Eliaçık’ın ‘İyi ki Farklıyız Böyle Daha Güzeliz’ söyleşisini izledi. Edebiyatçı Gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘Edebiyatçı Gazeteciler’ konferansı salonu dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Tüm yazarların kitabevi ve dergi standlarında kitaplarını imzaladığı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde A.Behramoğlu-A.Telli – Prof. Dr. Halûk Gökalp’in şiir sergileri sanatseverlerden tam not aldı. Festivalin ilk gününe damga vuran ‘Görüş Günü’ filmi festivalin ikinci günü izleyenlerle tekrar buluştu.

MAZLUM ÇİMEN İLE MUHTEŞEM FİNAL

3.Orhan Kemal Edebiyat Festivalinin son etkinliği Mazlum Çimen konseri oldu. Bestekar, ses ve keman sanatçısı olmasının yanı sıra balet ve oyuncu da olan Mazlum Çimen, en sevilen eser ve bestelerini Adanalılar için seslendirdi. Nesimi Çimen\'in oğlu olan Mazlum Çimen, konserde hayatından birçok kesitler de sundu. Mazlum Çimen\'in sahneye davet ettiği gazeteci-yazar İsmail Saymaz\'la birlikte Sarı Gelin türküsünü söylemesi, şair Ataol Behramoğlu’na şiir okutması büyük alkış aldı. Gecenin finalinde festivale katılan tüm konuklara plaket ve çiçekleri takdim edildi.

“ORHAN KEMAL’E, YAŞAR KEMAL’E, YILMAZ GÜNEY’E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZö

3.Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne gösterilen yoğun ilgi için Adana halkına teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Kültür ve sanat etkinliklerine göreve geldiğimiz günden bu yana büyük önem veriyoruz. Biz bir söz vererek yola çıktık. ‘Adana’yı kültür, sanat ve festivaller kenti yapacağız’ dedik. Bu sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruzö dedi. Kültür sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Çetin, “Orhan Kemal Edebiyat Festivalimiz her geçen yıl içerik olarak zenginleşiyor ve kalite kazanıyor. Muhteşem bir kadroyla muhteşem bir festivale daha ev sahipliği yaptık. Festivalde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Adanamıza şeref veren konuklarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini yürekten selamlıyorum. Orhan Kemal bu bereketli topraklardan çıkan en nadide değerlerimizden biri. Orhan Kemal’e, Yaşar Kemal’e, Yılmaz Güney’e sahip çıkmaya devam edeceğizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mazlum Çimen konserinden görüntüler

- Çimen\'in gazeteci-yazar İsmail Saymaz\'la birlikte Sarı Gelin türküsünü söylemesi

- Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk\'un şiir okuması

- İsmail Saymaz\'ın konuşması

- Plaket verilmesi

- Stanttan görüntüler

- Film afişlerinden detay

SÜRE: 04\'06\" BOYUT:250 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)