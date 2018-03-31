DHA YURT BÜLTENİ-6

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kara ve hava kuvvet komutanları ile birlikte, askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Elazığ\'a geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ\'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılandı. Daha sonra valilik binasına geçen Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Vali Kaldırım ile kısa bir görüşme yaptı. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının Elazığ kent merkezindeki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim\'e alacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimi sonlandıracaklarını belirtip, kamuya ait arazileri Milli Eğitim Bakanlığı\'na alacaklarını söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çeşitli toplantı ve açılışlara katılmak üzere Mersin\'e geldi. 3 bakan, ilk olarak Mersin Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan bakanlara, öğrenciler çiçek verdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren bakanlar, daha sonra Valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Ardından makama geçen bakanlara Vali Su, kısa bir brifing verdi. Ardından söz alan Bakan Elvan, konuk bakanlara teşekkür etti.

FAKIBABA\'DAN MERSİN\'E \'3T\' VURGUSU

Bakan Fakıbaba, Mersin\'in \'3T\' ile tanımlanacak bir kent olduğunu belirterek, \"Mersin\'in gerçekten tarımın merkezidir. T\'lerden biri tarımdır. İkinci \'T\' ise turizmdir. Bu noktada Bakan Elvan\'ın Mersin\'e, Adana\'ya kazandırdığı çok büyük güzellikler var. Mersin, turizm olarak da gerçekten Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden biridir. Üçüncü \'T\' ise tarihtir. Tarih denince gerçektin Mersin çok önemli bir tarihi şehrimiz\" dedi. Bakan Yılmaz da, konuşmasının başında Mersin\'e yapılan eğitim yatırımlarını değinerek, şu ifadeleri kullandı:

\"2016-17 yıllarının ek yatırımlarının yüzde 80-90 Mersin\'e yapıldı. Ne için yapıldı? Başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Ne için, daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek için. Akdeniz\'in en büyük limanına sahip Mersin\'de evlatlarımızın çok daha iyi yetiştirilmesi için daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim verilmesi için çalışıyoruz. Bunun için alt yapının çözülmesi lazım. Yeni dersliklerin, okulların, atölyelerin, laboratuvarların, spor salonlarının yapılması lazım. Yatırımların onay makamı neresin, Kalkınma Bakanlığı\'dır. Kalkınma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde 1milyar liranın üzerinde eğitim yatırımını Mersin\'de gerçekleştirdik.\"

\'İKİLİ EĞİTİM SONLANACAK\'

Bakan Yılmaz, AK Parti hükümetinin iktidara geldiğinde derslik sayısına düşen öğrenci sayısının 35 olduğunu, şimdi ise 26\'ya düştüğünü kaydederek, şunları söyledi:

\"2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimi sonlandıracağız. Kaynak problemimiz yok ancak bazı yerlerde arsa problemimiz oluyor. Arsayı da Ankara\'dan gönderemiyoruz. Kalkınma Bakanımızın da desteği ile kamu kuruluşlarının kullanmadığı veya kullansa bile eğitimden daha önemli bir konu yok. Türkiye\'nin önceliği eğitimdir. Eğer iyi giderse her alan iyi gider. Çiftçiye iyi eğitim verirseniz o zaman bereket gelir. Eğer çiftçiye iyi eğitim vermeseniz tarımda da istediğiniz neticeyi alamazsınız. Ticarette, turizmde, aklınıza ne gelirse gelsin. Turizm hizmet ve servisle alakalıdır. Nitelikli ve kaliteli hizmet verilirse turist gelir. Çok güzel otelleriniz olsa dahi yeterli hizmeti veremezseniz bir daha turist gelmez ama onun gelmesini sağlayabilmek için onu evinde hissettirmek lazım. Bu da eğitimden geçiyor. Ben bunu söyledikten sonra Orman Bakanı anladım ki eğitim çok önemli, gerekirse bakanlığımın binasını Milli Eğitim Bakanlığı\'na eğitim yapılması için vereceğim dedi.\"

\'LİSELER ŞEHİR DIŞINA\'

Bundan sonra kamuya ait arazileri Milli Eğitim Bakanlığı\'na alacaklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İstiyoruz ki ilkokullar, ortaokullar şehir içinde kalsın ama liselere şehir içinde yer bulamıyorsak da o zaman şehrin biraz uzağına taşıyacağız. Taşımalı eğitimi de azaltmak istiyoruz. Kaliteli eğitim vermek adına bir başka hususta okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Biz geldiğimiz bu yüzde 10 civarındaydı. Geçen yıl okul öncesi eğitimde 5 yaş için okula gidenlerin oranları yüzde 74\'tü. Yüzde 10\'du yüzde 74\'e geldi. Yani 7 kat arttı. 2019 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı\'nın strateji belgesinde de var. Okul öncesi eğitim önce 5 yaş için yüzde 90\'a daha sonra 4-5 yaş içinde yüzde 90\'a çıkardığımızda inanın ki eğitimde Avrupa\'da eğitimde geri kaldığımız alan yok. Bir okul öncesinde geriyiz diyorduk, geç kaldık diyorduk. Normaldir, ne için normaldir? Yeterli kaynak ayıramazsanız, zorunlu eğitimi ister 8 yıl ister 12 yıl olarak düşünün, zorunlu eğitime kaynak ayıramazsanız, öğretmen veremezseniz o zaman zorunlu olmayan okul öncesine nasıl kaynak ayıracaksınız. Milli gelirimizin yüzde 6,2\'sini eğitime ayırıyoruz, merkezi hükümet bütçemizin yüzde 18\'inde daha fazlasını ayırıyoruz. 2002 yılında milli gelirden ayırdığımız pay 2,9\'du, merkezi hükümet bütçesinden aydığı pay da yüzde 10 civarındaydı. Şimdi yüzde 18\'in üzerinde. Allah nasip ederse okul öncesinde iyi bir noktaya gedeceğiz Türkiye\'nin yarınını bugünden daha iyi yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanlar araçtan inerken

- Bakanlar kendilerini bekleyenlerle selamlaşırken

- Bakanlar öğrencilerle fotoğraf çektirirken

- Bakanlar şeref defterini imzalarken

- Bakan Elvan konuşurken

- Bakan Fakıbaba konuşurken

- Bakan Yılmaz konuşurken

- Genel ve detay

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Dikili ve Urla\'da son 24 saatte 312 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Dikili ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 312 kaçak, güvenlik güçlerince yapılan çeşitli operasyonlarda yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili\'nin Kabakum Mahallesi\'ndeki bir minibüsten yabancı uyruklu kişilerin indirildiğini öğrenince harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, yurt dışına yasa dışı geçiş için hazırlık yapan 31\'i Suriye 1\'i Senegal, 2\'si Burkani Faso, 2\'si Gine, 4\'ü Eritne ve 7\'si Somali uyruklu toplam 47 kaçağı yakaladı. Jandarma, minibüs şoförü S.E. ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir otomobilin sürücüsü M.C\'yi de gözaltına aldı.

Dikili\'de devriye görevini yapan jandarma ekipleri ilçenin İslamlar, Sahiller ve Kabakum mahallelerinde ise farklı zamanlarda toplam 79 Suriyeliyi yakaladı.

Bunun dışında lastik botla denize açılan 21\'i Somali, 10\'u Eritne, 3\'ü Uganda, 1\'i Etiyopya, 1\'i Yemen, 1\'i Çat uyruklu toplam 37 kaçak ile organizatörler Türk vatandaşı İ.A. ile 2 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri ile jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri de iki ayrı operasyonda Seferihisar ilçesinin Sığacık açıklarında 52 kişiyi, Dikili\'nin Salihleraltı önlerinde ise 72 kişiyi, lastik botlarda yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, kıyıya getirildi.

Son olarak Urla ilçesinin Kuşçular Mahallesi\'nde yol kenarındaki bir minibüste 25 kaçak yakalandı.

Yakalanan toplam 312 kaçak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Gözaltındaki 5 organizatör ise, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(sahil güvenlik kamerası)

- Sahil güvenlik kaçakları yakalaması

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)

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Fatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim\'in mücadelesine benzetti

ERBAKAN Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan\'ın vefatının 7\'nci yıl dönümü anma programına katılmak için Şanlıurfa\'ya geldi. Erbakan merhum babası Necmettin Erbakan’ın milli görüş ve ülke için verdiği mücadeleyi Nemrut’a karşı mücadele veren Hz. İbrahim’in mücadelesine benzetti. 54\'üncü Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 7\'nci yıl dönümü kapsamında Erbakan Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından \'Vefatının 7\'nci yılında anma ve anlama\' programı düzenlendi. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan\'ın verdiği mücadeleyi Hazreti İbrahim\'in verdiği mücadeleye benzeterek şunları söyledi:

\"Peygamberler şehri Şanlıurfa\'da Hz. İbrahim, haksızlığa, zulme ve hakkaniyet için mücadele eden birisi olarak Nemrut\'a karşı, zulme karşı başkaldıran mücadele eden bir peygamberdi. Kuvvetin üstün tutulduğu bir düzen yerine hakkın, haklılığın üstün tutulduğu bir düzenin bir sistemin kurulması için mücadele eden bir peygamberdi. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, güçlünün sözünün geçtiği değil, haklının mazlum da olsa garip de olsa sözünün geçtiği bir dünyanın kurulması için mücadele eden bir peygamberdi. Bütün bu özelliklerini Hazreti İbrahim\'in ortaya koyduğumuz zaman, bu özellikler ve kendisinin bu mücadelesi bizlere merhum liderimiz Erbakan Hocamızı hatırlatıyor. Şu anlattıklarımızı 40 sene boyunca milli görüşün temel prensipleri olarak ortaya konduğunu hatırlatıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatih Erbakan davetlilerle tokalaşması

- Merhum Erbakan hakkında açıklamada bulunan Fatih Erbakan

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

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Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlandı

ÜÇ semavi dinin bir arada yaşadığı Hatay’da, Musevi vatandaşların kutladığı \'Hamursuz\' (pesah) bayramı Musevi vatandaşların ibadet yeri olan Havra’da kutlandı.

Havra’daki kutlamaya Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Ertekin, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi kanaat önderi Nasrettin Eskiocak ile çok sayıda musevi vatandaş katıldı.

HATAY KÜLTÜR BAŞKENTİDİR

Hatay Valisi Erdal Ata kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada, Hatay’ın üç semavi dinin bir arada yaşadığı önemli bir kültür başkenti olduğunu söyledi. Tüm Musevi vatandaşların bayramını kutlayan Vali Erdal Ata, Hatay’daki bir arada yaşama kültürün tüm dünyaya örnek olması dileğinde bulundu.

Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ise, Hamursuz Bayramı’nın Hz. Musa’nın cemaatiyle birlikte Firavun’dan kaçarken denizin ikiye yarılmasının ardından yapılan ve Firavun’dan kurtulan tüm Yahudilerin birlikte yediği mayasız hamur ekmeğini anmak için kutlandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından mayasız hamurdan yapılan ekmek kutlamalara katılanlara ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlardan detay

- Hatay Valisi Erdal Ata\'nın konuşması

- Musevi Cemaat Başkanı Başkanı Şaul Cenudiolu\'nun mayasız ekmeği ikram etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Erzurumlu işadamından şehit anasına ev

AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın (25) annesine hayırsever işadamı İbrahim Topal tarafından bir rezidans verildi.

Erzurumlu Teğmen Muhammed Kır, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 Mart günü şehit düştü. 16 Mart Cuma günü Erzurum\'daki tarihi Çifte Minareli Medrese önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişinin katıldığı törenle piyade Teğmen Kır, son yolculuğuna uğurlandı.

Eşinden ayrıldığı için Kayseri\'de bekar olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan anne Hemra Cömert yeniden Erzurum\'a döndü. Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı\'yı arayan Karizma İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Topal, şehit annesine merkez Palandöken ilçesinde yapımı devam eden rezidans bir evi hediye ettiğini söyledi.

Şehidin annesi Hemra Cömert, çocukları Büşra, Ahmet ve Mustafa ile birlikte işadamı İbrahim Topal\'ın ofisinde bir araya geldi. Firma yetkilileri anne ve çocuklarına verilen evin tanıtımını yaptıktan sonra sözleşme imzaladılar. Milletvekili Ilıcalı, satış sözleşmesinde yer alan \"Dairenin bedeli, TSK mensubu Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır\'ın kanıyla ödenmiştir\" ibaresini okuyunca gözyaşları duygusal anlar yaşandı Anne ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı. Milletvekili Ilıcalı, aileden Eylül ayında taşınacakları evlerine tüm eşyaların yine hayırsever vatandaşlar tarafından alınacağını belirterek özel eşyaların dışında hiçbir şey getirmemelerini istedi.

İş adamı İbrahim Topal şehit Teğmen Kır\'a rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek, \"Bizim yaptığımız, şehidimizin bize yaptıklarının yanında bir hiç. Asrımızın Nene Hatun\'unu olan şehit anamıza helali hoş olsun. Buradaki amacımız, bir örnek teşkil edip şehidimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmektir. Şehitlerimiz kadar anaları da bizim için o kadar kutsaldır\" diye konuştu.

Şehit annesi ve kardeşleri büyük bir acı yaşadıklarını ve bu acının dinmeyeceğini belirterek, İşadamı Topal ve Milletvekili Ilıcalı\'ya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekilinin gelişi ve aile ile tokalaşması

-Evin tanıtımı

-Milletvekilinin konuşması

-Milletvekilinin sözleşmeyi okuması

-Duygusal anların yaşanması ve ailenin ağlaması

-Sözleşmenin imzalanması

-İşadamı Topal\'ın konuşması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

