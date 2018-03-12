DHA YURT BÜLTENİ-6

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 52\'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi/EK

AFRİN\'İN 4 KÖYÜ DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 52\'nci gününde, Afrin\'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini teröristlerden temizleyip, kontrolü ele geçirdi.

Haber:KİLİS,(DHA)

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Reyhanlı sınırına \'Kirpi\' ile özel kuvvet sevkiyatı

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapacak özel kuvvetler, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi sınırına, \'Kirpi\' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılarla götürüldü. Geceden bu yana yaşanan hareketlilik, sabah da devam etti. Reyhanlı\'daki askeri birlikten çıkarılan araçlar ile sınıra doğru geçiş yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçlar

- Konvoyun ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB, 10 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE, Yılmaz BEZGİN/HATAY,(DHA)

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Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Antalya\'da denize girmek için falezlerden inmeye çalışan Dursun Ali Gencer (67), ayağı kayınca metrelerce yuvarlandı. Gencer, uçuruma metreler kala bir vatandaş tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı Varyant Seyir Terası\'nda meydana geldi. Dursun Ali Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Konyaaltı Sahil Projesi çalışmaları nedeniyle çitle kapattığı alanı aştıktan sonra, falezlerdeki patika yolu takip ederek denize doğru inmeye başladı. Yaklaşık 10 metre sorunsuz inen Gencer, toprak yolda ayağı kayınca yuvarlanmaya başladı. Metrelerce yuvarlanan adamın düştüğünü gören Tuncer Üstüner adlı vatandaş hızlı davranarak Gencer\'i tutmayı başardı. Uçuruma metreler kala kurtarılan Dursun Ali Gencer, çeşitli yerlerinden yaralandı. Gencer için önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verildi. Yürüyebilen Dursun Ali Gencer\'in koluna giren Tuncer Üstüner, falezlerin üzerine kadar çıkardı. Ancak çalışma için kapatılan çitli alan geçilemedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri çitli alanı kırarak, Dursun Ali Gencer\'i güvenli alana çıkardı. İkinci çitli alanı bu kez vatandaşların yardımı ile sedye üzerinde geçen Gencer, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Gencer\'in kafa travması geçirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı adam çitlerin arkasında ayakta dururken

- Yaralı adama sağlık ekibi boyunluk takarken

- İlk çitlerin kırılması

- Yaralı adamın sedyeye alınması

- Yaralı adamın ikinci çitlerin üzerinden ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

288 MB - 2.34\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Özel-Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Şanlıurfa\'da Hızanoğlu Camisi\'nin minaresindeki aleme ayağında ip dolanan ve yaklaşık 2 gündür saattir kurtarılmayı bekleyen atmaca için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Cumartesi akşamı Haşimiye Meydanı\'ndaki Hızanoğlu Camisi\'nin minaresinin aleminde atmaca görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine elen ekipler, ara sokaklara itfaiye aracının girememesi üzerine bir süre atmacayı kurtarmak için çalışma yaptı ancak gece karanlığı nedeniyle çalışmalara son verildi. Pazar günü de yapılan çalışma sonucu atmaca kurtarılamadı. Ekipler, bu sabah atmacayı kurtarmak için seferber oldu. Caminin minaresindeki alemde bulunan ipe ayağı takılan atmacanın kurtarılması için tahta iskele kurulması çalışması başlatıldı. Vatandaşlar tarafından merakla izlenen kurtarma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minare alemine takılan atmaca

- İtfaiye ekipleri çalışma yapması

- Minareye tahta iskele yapılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Isparta\'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı



Isparta\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta\'da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda, farklı meslek gruplarına mensup 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber:Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)



