DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GAZİ OLDUĞU SIRADA, DUVARDAKİ ÇERÇEVELİ FOTOĞRAFI DÜŞMÜŞ

KİLİS\'nin sınır hattındaki Süngütepe köyündeki Şehit Mehmet Yaylacı Karakolu\'na düzenlenen roketli saldırıda arkadaşı şehit olan, kendisi de yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Kayar, memleketi Adapazarı\'nda istirahat ediyor. Kayar\'ın annesi İlknur Kayar, saldırının yapıldığı sıralarda oğlunun duvardaki fotoğrafının yere düşüp, çerçevesinin parçalandığını belirterek, \"Dedim ki \'Oğluma bir şey\' oldu, öğrendik ki yaralanmış\" dedi.

Kilis\'in Süngütepe köyündeki Şehit Mehmet Yaylacı Karakolu\'nda görev yapan Uzman Onbaşı Bilal Kayar, 3 Şubat tarihinde sınırın Suriye tarafından teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda yaralandı, arkadaşı ise şehit oldu. Bilal Kayar, 3 gün Kilis Devlet Hastanesi\'nde tedavi gördükten sonra Adapazarı\'ndaki evine gönderildi. Evinde istirahat eden Bilal Kayar, önümüzdeki hafta birliğine katılacak.

Suriye sınırından karakollarına 2 kez roketatarlı saldırı düzenlendiğini ifade eden uzman onbaşı Bilal Kayar, \"TSK\'nın yaptığı yaşam kulesine birincisinde tanksavar roketi geldi, zayiat vermedik, burnumuz bile kanamadı o gün. İkinci roket gelişinde çok sevdiğim arkadaşım Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu\" dedi.

Türk Bayrağı\'nın o topraklarda dalgalanacağını söyleyen Bilal Kayar, \"Oraya gireceğiz, ama gireceğiz, ama öleceğiz. Biz ÖSO\'larla birlikte savaşacağız, bizim adımız o topraklarda geçecek. Türk Bayrağı o topraklarda dalgalanacak. İçeriye girmediğimiz anda bu sefer şehitlerimizin kemikleri sızlar, bu da bize yakışmaz. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak\" diye konuştu.

5 çocuk annesi İlknur Kayar saldırının yapıldığı saatlerde evde duvarda asılı olan oğlunun fotoğrafının yere düştüğünü, çerçevenin parçalandığını belirterek, \"O gün içimde bir acı, sıkıntı vardı. Yanında arkadaşı şehit olmuş. Çok üzüldüm. 3 gün önce böyle rüyalar gördüm, bana bir gül getiriyor rüyamda, \'al anne diyor, bu gülleri koy vazoya, sakın bu güller hiç solmayacak\' diyor. Ben de koydum o gülleri, bir hafta durdu, ama solmadı rüyamda. Ondan sonra bu acı olayı duyduk. Kendisi söyledi bize, arkadaşım yaralandı, ben de yanında duruyorum dedi, şehit olduğunu bile söylemedi arkadaşının. Ondan sonra biz onunla görüntülü konuştuk ayağını gösterdi, yaralandığını söylemedi. Olayın olduğu saatlerde yerleri süpürüyordum, çerçeve duvardaydı. Bu olay olduğunda saat 14.15\'ti, ondan sonra bu fotoğraf sallandı yere düştü, çerçevesi tuzla buz oldu. Ondan sonra dedim ki çocuğuma bir şey oldu, içimde bir sıkıntı var dedim. Çok gururluyum böyle bir evlat yetiştirdim, duyguluyum, yanındaki arkadaşına çok üzüldüm. Rabbim bana bağışlamış bana göndermiş. Oradaki askerlerimizi rabbim korusun, gurur duyuyoruz, evlatlarımız savaşıyor. Bayrağı almış eline geliyor, ne mutlu bize\" dedi.

Oğlunun tekrar göreve gideceği için gururlu olduğunu söyleyen Seyfettin Kayar ise şöyle konuştu:

\"Kendini toparladı, vatana, göreve tekrar gideceğim diyor. Ben bir baba olarak gurur duyuyorum, bu vatan bizim, hepimizin. Biz aile olarak bırakın bir karışı, bir damla toprak için ailemizi feda etmeye hazırız, vatan bizim vatanımız. Her zaman, ben dahi hazırım. Bana da deseler, ben de giderim onunla. Bu devlet, bu halk olduğu müddetçe bizim topraklarımıza kimse yan gözle bakamaz.\"

Görüntü Dökümü

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-Anne, baba ve asker ile röp

-Evden detaylar

-Çerçeve fotoğraftan görüntü, detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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2)KADIN AVUKATIN \'DEVLET BENİ KORUYAMADI\' DAVASINA RET

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı eşi Salih Kapıdere\'nin (67) tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan (54), hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL\'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Benzer bir dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin verdiği kararı da emsal gösteren Soydan\'ın talebi, İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Ret gerekçesinde, Jale Soydan\'ın kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada polisi aramaması \'kusur\' sayıldı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi\'nde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, hakkında koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürürken boşandığı Salih Kapıdere\'nin saldırısına uğradı. Salih Kapıdere\'nın tabancasından çıkan 13 kurşundan 8\'inin vücuduna isabet ettiği Jale Soydan, ağır yaraladı. Emekli işçi Salih Kapıdere, eski eşinin öldüğünü zannedip, bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendi başına sıkmaya çalıştı, ancak yapamayınca gözaltına alındı. Tutuklanan Kapıdere hakkında dava açıldı.

Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Salih Kapıdere, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektuplarda eski eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, Kapıdere\'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere bu davada da 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YOĞUN BAKIMDA KALDI, DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Eski eşinin tabancasından çıkan 13 kurşundan 8\'inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. İlk mucizeyi hayata tutunarak gerçekleştiren Jale Soydan, uzun tedavi sürecinde yaşama azmiyle ayağa da kalkıp, baston yardımıyla yürümeye başladı.

\'DEVLET BENİ KORUYAMADI\' DAVASI AÇTI

Avukat Jale Soydan, İzmir\'in Dikili ilçesinde, şiddet gördüğü eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek\'in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin, vatandaşının yaşam hakkını koruyamadığı için Türkiye\'yi, tazminat ödemeye mahkum ettiği kararı emsal gösterip, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na, 200 bin TL\'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nı hem de kendisini korumakla yükümlü polisin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı\'nı kusursuz bulup, Jale Soydan\'ın tazminat talebini reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde, Jale Soydan\'ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığını, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığını belirtti.

Karara tepki gösteren Jale Soydan, temyiz hakkını kullanacağını söyleyip, \"Eski kocam beni defalarca tehdit etti, yakmaya çalıştı. Elinde silahla beni tehdit eden eski kocamın önünde nasıl polisi arayıp, yardım isteyebilirim? O korku ve panik halinde ne yapabilirdim, sadece kendisini iknaya çalıştım. Ama o da beni vurdu. Burada ben nasıl kusurlu oluyorum, anlayamadım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım\" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

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3)AİLELER ŞİKAYETÇİ OLMADI, MAHKEME İSTİSMAR SANIĞI ÖĞRETMENİ 36 YIL HAPSE ÇARPTIRDI



DİYARBAKIR\'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılnan öğretmen A.D. (25) hakkında karar çıktı. Mahkeme, çocukların ailelerinin şikayetçi olmadığı öretmen A.D.\'yi 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 36 yıl hapse çarptırdı. Diyarbakır\'da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan A.D., 2 Mayıs 2016 tarihinde kimsenin olmadığı bir sınıfta kıza öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olayın polise haber verilmesi üzerine A.D. gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında okulda ifadeleri alınan 4 çocuk, öğretmenlerinin kendilerine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu anlattı.

\'ŞEKER GİBİ GÖRDÜĞÜM İÇİN BOYNUNDAN ÖPTÜM\'

Savcılıktaki ifadesinde okul müdürünün kendisini odasına çağırıp, cinsel istismar olayı ile ilgili hakaret ettiğini söyleyen A.D.,\"Kız öğrenciye ders anlatırken motive etmek için kucağıma aldım. Bütün hareketlerimi öğretmen, anne ve baba şefkati ile yaptım. 3 kız çocuğu kucağıma alıp ısırdığım, öptüğüm ve okşadığıma dair ifadeler verilmiş. Benim bu çocuklara karşı ayrı bir sevgim var. Özellikle birini çok seviyorum, çok güzel bir kızdır. Kendisini teşvik için bazen kucağıma alıp seviyor, okşuyor ve öpüyordum. Bir defa sevgim o kadar ileri gitmişti ki: kanım kaynadı. Boynundan öptüğüm için, beyaz tenli olduğundan boynu morardı. Annesi bu durumu sorduğunda kötü niyet olmadığını, kendisini şeker gibi gördüğüm için boynundan öptüğümü söyledim. Diğer öğrencileri de öpmüş olabilirim\" dedi.

SAVCI: UTANDIKLARI İÇİN KISITLI ANLATIYORLAR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli A.D.\'nin 7 yaşındaki 4 öğrenciye karşı \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 48 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mağdurların yaşları çok küçük olduğu için yapılan cinsel davranışları tam olarak algılayamadığı belirtilen iddianamede, çocukların utandıkları ve çekindikleri için olayları kısıtlı ve kısmen anlatabildikleri kaydedildi. A.D.\'nin, mağdurların anlatabildikleri olaylar dışında da değişik zamanlarda birden fazla kez cinsel istismar eylemlerinde bulunduğu belirtilen iddianamede, mağdur ve tanık ifadelerinde bu konuda kanaat oluştuğu ifade edildi.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık A.D.\'nin yargılaması Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Savunmasında öğrencilere cinsel içerikli davranışta bulunmadığını belirten sanık, \"Polisler bana sapık muamelesi yaptı. Yöneltilen suçlamalardan sonra istifa ettim. Polisler, ifade alırken sürekli dayatmada bulundu. Çocukları velilerinin bilgisi, görgüsü kapsamında bir baba, ağabey şefkatiyle öpmüş olabileceğimi söyledim. Bir öğrencinin boynunun morardığından haberim yoktu. Öğrencimi boynunu morartacak şekilde öpmedim. Sorgu hakimi de sapıkmışım gibi muamele gösterdi\" dedi.

ÇOCUKLARIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada ifadesi alınan 3 kız çocuğu, sanığın sınıfta kız çocuklarını yanağından öptüğünü, kendilerini öğretmen masası yanına çağırarak kucağına oturttuğunu, bundan rahatsız olduklarını söyledi. Çocuklardan biri ise, öğretmenin kendilerine şeker verip yanaklarından öptüğünü, kötülük yapmadığını ifade etti. Duruşmada ifadesi alınan mağdurların aileleri ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

SANIĞIN AİLESİ, ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Sanık öğretmeni sınıfta bir öğrenci ile yakalayan H.Ş. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, olay günü oğlunun durumunu sormak için okula gittiğini belirterek, \"Sınıfın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp, içeriği girdiğimizde, küçük bir kız çocuğu kucağındaydı. Sanık kızardı ve panikledi. Çocuğu bırakıp bir kitapla cinsel organının bulunduğu kısmı kapattı. Suçüstü yakalanmış gibi hal ve tavırları vardı. Dışarı çıktığımızda camdan baktık. Sanık pantolonunun fermuarını çekiyordu. Sanığın ailesi, mağdurların ailesi ile görüşmüş. Bizimle görüşmek için aracı gönderdiler, kabul etmedik\" dedi.

İNDİRİMSİZ 36 YIL CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.\'yi bir çocuğa karşı işlediği iddia olunan cinsel istismar eyleminden beraat ettirdi. Sanığı 3 mağdura karşı \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, A.D.\'nin pişmanlık duymayışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak herhangi bir indirim de uygulamadı. Sanığın suçları memuriyet yetkisini kötüye kullanarak işlediğini ifade eden mahkeme, A.D.\'nin cezalarının infazından sonra işlemek üzere 12 yıl boyunca memuriyetten men edilmesine karar verdi.

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA

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4)DOKTORUN HAYVAN SEVGİSİ

IĞDIR Devlet Hastanesinde KBB uzmanı olarak görev yapan Dr. Ceyda Tarhan hastalarına olan ilgisi, başarılı ameliyatları ve cana yakın kişiliğinin yanında özel yaşamında yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Tarhan, özellikle sokak hayvanları için farkındalık yaratan sosyal projelere imza atıyor. Bir yıl önce atandığı Iğdır\'da göreve başlar başlamaz hem insanların hem de hayvanların dostu olan Dr. Ceyda Tarhan mesai saatleri dışında hayvan sevgisi ile bütünleşiyor. Günde 70-80 hastayı muayene ederek onları sağlığına kavuşturan Ceyda Tarhan, kendi imkanlarıyla sokakta bulduğu yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını besliyor. Belediyeye ait hayvan barınağını da sık sık ziyaret ederek oradaki hayvanlarlada yakından ilgilenen Tarhan hayata renk katıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hasta muayene ederken

-Hastaneden görüntü

-Köpek barınağına girerken

-Köpeklerin karınlarını doyururken

-Dr. Ceyda Tarhan ile rop

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

(Süre: 6 Dk / 198 MB)

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