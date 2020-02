DHA YURT BÜLTENİ-6

Bakan Çelik: Terörle mücadele ediyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye\'nin terörle mücadele ederken ekonomisini de büyüttüğünü söyledi.

Bakan Ömer Çelik, Yumurtalık ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı\'nın olağan genel kuruluna katıldı. Katılımcıları selamlayan Bakan Çelik, Türkiye\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör unsurlarını temizlemek için mücadele verdiğini anımsattı. Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı\'nın da terörle mücadele kapsamında olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, \"Terörle mücadelemiz sürerken ekonomimizi güçlendirdik. En gelişmiş ülkeler bile bunları aynı anda yapamaz. İstikrar sayesinde 15 yılda, 150 yılda yürünecek yolu yürüdük\" dedi.

\'YAZ SICAK GEÇECEK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \'Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek\' açıklamasını hatırlatan Bakan Çelik, şunları kaydetti:

\"Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek. Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili tedbirleri almamış olsaydık, bugün terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi. Bu ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, kendi kendimize. Sizin verdiğiniz istikrar ve güç sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye\'nin büyümesi ve güçlenmesi için çalışıyoruz. 2002\'den beri bu istikrarı kurduk ama 7 Haziran seçimlerinde gördük ki tehlike devam ediyor. Yine koalisyonlar kurulabilir, yine istikrar bozulabilir. Türkiye\'nin istikrarını garanti altına almamız lazım dedik. Verdiğiniz destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Şimdi 2019\'da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya koyacağız. Geleceğimiz Çukurova\'nın güneşi gibi parlak olacak. Tek bir şeye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğimizi korumaya.\"

BAKAN ŞEHİT EVİNDE

Genel kurulun ardından Bakan Ömer Çelik, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik\'in Ceyhan ilçesindeki ailesine başsağlığı diledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın eşlik ettiği Bakan Çelik, taziye çadırında şehidin babası Yusuf ve annesi Hafize ile kardeşleriyle bir süre görüşüp dua etti.

Bakan Çelik daha sonra partisinin Ceyhan ilçe kongresine katıldı. Partililerine hitap eden Çelik, Türkiye\'nin geleceğinin güzel ve parlak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Salondan genel ve detay görüntüler

- AB Bakanı Ömer Çelık\'in konuşması

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)

Sivas\'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü



SİVAS\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas\'tan Yıldız beldesi yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ES 3521 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Alahacılı Deresi yatağına uçup, ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilden dereye düşen İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suda sürüklenen cesetler, kaza yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Jandarma ve UMKE ekipleri, araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine dere yatağında bir süre arama yaptı.

Ölenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

Sigara kaçakçıları polise katıldı

MERSİN\'de polis gümrük kaçağı 2 bin 740 paket sigarayı piyasaya sürmeye hazırlanan 2 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler plakası ve sürücüsü belirlenen aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımı ile yapılan aramada aracın koltuk, kapı içleri ve motor kabutu içine gizlenmiş olarak gümrük kaçağı 2 bin 740 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M. Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan sigara kaçakçıları ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla salı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Polis köpeğinin araçta arama yapması

- Köpeğin sigaraların saklı olduğu bölümü tekpi vermesi

- Araç koltuğundan çıkan sigara paketleri

- Aracın iç bölümlerinden ve motor bölümünde çıkartılan sigara paketleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

Yüksekten düşen turizmcinin ölüm anı kamerada

ANTALYA\'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu\'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak\'taki Erguvan Konutları A Blok\'ta meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu\'dan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu\'nun oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Kenaroğlu\'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu\'nun cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, site içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanin birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu\'nun beton zemine düşme anının olduğu belirlendi. Görüntülerden, Kenaroğlu\'nun ayağında ayakkabının olmadığı, sadece çorabının olduğu da anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Polisin inceleme görüntüsü

-Polisin yakınları ile görüşmesi ve ceset görüntüsü

-Binanın genel görüntüsü

-Polis ve savcılık araçlarından görüntü

-Ersan Kenaroğlu\'nun düşme kamera görüntüsü

-Ersan Kenaroğlu\'nun opak fotoğnafları

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

Sular altında kalacak ilçede geri sayım başladı

ARTVİN\'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy, bir kaç yıl içinde su altında kalacak. 7’inci kez taşınacak ilçede gün sayan ve ev, işyeri ve arazileri istimlak edilen vatandaşların bazıları başka illere göç etmeye başladı. İlçede kalacak vatandaşlar yeni yerleşim yerinin biran önce tamamlanmasını bekliyor.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli\'nde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar Mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

EV, İŞYERİ VE ARAZİLER İSTİMLAK EDİLİYOR

Vatandaşlar sular altında kalacak yerleşim yerleri için gün saymaya başladı. Birkaç yıl içinde sular atında kalmaya başlayacak ilçede vatandaşlar da hazırlıklarına başladı. Çoruh Nehri ile Barhal Çayı\'nın birleştiği bir vadide kurulan Yusufeli ilçesinde 22 bin 234 kişi topraklarını, ev ve işyerlerini bırakarak yeni yerleşim yerine geçecek. Kimi vatandaşlar ise istimlak edilen ev, işyeri ve arazileri sonrası başka illere göç etmeye başladı.

YENİ YERLEŞİM YERİ İNŞAATI BAŞLASIN TALEBİ

Yusufeli halkı, Yansıtıcılar Mevkiinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yeni yerleşim yerinde üst yapı inşaatlarının biran önce başlamasını bekliyor. Çalışmaların 2019 yılında tamamlanacağının daha önce duyurulduğunu belirten vatandaşlar verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

Talip Sucu ilçelerinin yerinin daha önce 6 kez değişti.rildiğini belirterek \"7’inci yere taşınıyoruz. Umut ediyorum ki bir daha ilçe yerimiz taşınmazö dedi. Burhan Küçükşen ise “68 yıllık ilçemiz yerinden taşınıyor. 15 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bu duruma üzülüyorumö dedi.

İbrahim Küçükalkan da yeni yerleşim yerinin en hızlı şekilde tamamlanmasını istedi. Ahmet Keleş ise “Yeni ilçe yeri 2019’ta tamamlanacağı söylenmişti. Daha henüz bir çivi çakıllmadı. Bu tarihe nasıl yetişecek?. Ben onu düşünüyorum\" diyerek yeni yerleşim yerinde biran önce inşaatların başlamasını istedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BİRAN ÖNCE KAZMA VURULMALI

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmaların başlamasını beklediklerini belirterek “2008 yılında çıkan bir yasa ile birlikte yeni yerleşim merkezi Yansıtıcılar-Sakut Deresi mevkisi olarak belirlendi. 14 köy ile bir ilçe merkezi toplamda 22 bin nüfus bu durumda etkilenecek. İmar çalışmaları için bir ekip geldi. İncelemeler yapıyor. Tek istediğimiz yeni ilçe merkezine biran önce kazma vurulmasıö dedi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3\'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baraj inşaatı detayları

Eski yerleşim yeri detayları

Vatandaşlarla röp.

Yeni yerleşim yeri detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN- (DHA)

Karaman\'da kadınlar okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

KARAMAN\'da Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma- yazma kursunda yaşları 28 ile 68 arasında değişen 17 kadın eğitim alıyor.

Geçen 1 Şubat\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın bir televizyon programında başlattığı Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Karaman\'da da çok sayıda kurs açıldı. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma- yazma kursuna katılan yaşları 28 ile 68 arasında değişen 17 kadın da okuma-yazma öğrenebilmek için ter döküyor. Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu\'ndaki okuma yazma kursuna katılan kadınlar o dönemler aileleri tarafından okutulmadıklarını, okuma yazma öğrenecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

\'KARDEŞLERİM ARASINDA TEK OKUMAYAN BENİM\'

12 kardeş olduklarını ve aralarında okuma yazma bilmeyen yalnızca kendisinin olduğunu söyleyen Kudret Kılıç (48), \"Amacım bir an önce okumayı yazmayı öğrenmek. Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Memleketteki annemin babamın yanına bile rahat rahat gidemiyorum. Yanımda okuma bilen ya eşim olacak ya çocuğum olacak. Onlarda her zaman yanında olmuyor. Benim bu hayatta 3 hedefim var. Birinci hedefim çok büyük. Ben Yeni Şehir Mahallesinde muhtar adayı olmayı düşünüyorum. Okuma yazmam olmadığı için aday olamıyordum. Amacım okuma yazmayı öğrenip muhtar adayı olmak. İnşallah mahallede bana destek verir muhtar olurum. Eğer burada okur yazarlık belgemi alırsam diğer amaçlarımı da gerçekleştiririm\" diye konuştu.

\'OKUTMAYIP, EVLENDİRDİLER\'

Okumanın zamanı ve yaşı olmadığını, kendisinin okula gönderilmeyip, evlendirildiğini ifade eden Dilber Kılıç ise, \"Okumanın yaşı yoktur. okumak, öğrenmek, her zaman olur. Zamanında okullar yoktu. Büyüklerimiz bizleri o zaman okullara göndermedi. Evlendirdiler. Kocalarımıza baktık. Şimdi okuma yazma öğrenmek için buraya geldim. Ben okuma yazmayı çok istiyordum. Buna vesile olanlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum. Okuma yazmayı bilmeyen herkesin buralara gelip öğrenmesini tavsiye ederim\" dedi.

Kurs öğretmeni ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu Müdüresi Feyzan Koçak ise, \"Şu an 17 kursiyerimiz var. Okuma yazma kurslarımıza devam eden kursiyerlerimezi 120 saatlik eğitimin artından sertifikalarını vereceğiz. Okulumuzun kapısı herkese açıktır. Okuma yazma bilmeyen herkesi okulumuza davet ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Kadınlardan röportaj

- Kurs hocası röportaj

- Kadınların ders dinlemesi ve not almalarından detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde bu yıl 12\'incisi düzenlenen Türkiye\'nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu, kuraklığa dikkat çekmek adına yapıldı.

Datça Belediyesi\'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk plajında, \'Su farkındalığı\' teması ile \'Kuraklık size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık\' sloganıyla maraton gerçekleştirildi. Etkinliğe 85\'i kadın, 322\'si erkek toplam 407 sporcu katıldı. Kumluk plajında saat 11.00\'de başlayan maraton öncesi düzenlenen törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı.

SU HAYATTIR

Muğla Valisi Esengül Civelek, yüzme denilince akla deniz, kum ve güneşin geldiğini belirterek, \"Ülkemizin birçok bölgesinde kış tüm ağırlığı ile devam ederken; denizi, doğası, huzuru ve sakinliği ile ünlü Datça\'mızın açık deniz yüzme maratonuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyorum\" dedi. Etkinliğin temasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Civelek, \"Hepimiz biliyoruz ki, suyun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Tek bir cümle ile ifade ediyoruz. Su hayattır, su yaşam kaynağıdır. Ancak günümüzde nüfus artışı, çevre kirliliği, sanayileşme ve küresel ısınma nedeniyle, çağımızın en zorlu mücadele alanı, küresel iklim değişikliği nedeniyle denizleri temiz tutmamız, suyu sürdürebilir bir şekilde korumamız, aynı zamanda suyu bilinçli, tasarruflu ve doğru kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda bu etkinliğin, toplumsal dilek oluşturacağını, toplumda duyarlılık, farkındalık yaratacağına inanıyorum\" diye konuştu.

KIŞ TURİZMİNE EN GÜZEL ÖRNEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ise alanında tek ve özgün olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu\'nun Datça\'ya yakıştığını söyledi. Gürün, \"Kış turizminin gelişmesi için neler yapabiliriz, yıllardır tartışıyoruz ve tartışmaya da devam ediyoruz. Datça Belediyesi, bu işi en güzel şekilde sözle değil eylemle gerçekleştiriyor. Bu etkinliğin 12\'incinin yapılıyor olması kolay değil. 13 sporcu ile başlayıp, 500\'e çıkan bir katılımcı sayısı ve aileleriyle birlikte kış aylarında Muğla\'ya ve Datça\'ya gelen turist sayısını değerlendirmek gerekiyor\" dedi.

GELECEK SU SIKINTISI YAŞANIR

Maratonun ana teması suyun önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Gürün, şunları söyledi:\"Geçen yıl, Muğla ortalamasının altında yağış aldık. Bu yıl geçen yılın ortalamasına henüz daha yaklaşamadık. Önümüzdeki yıllarda eğer gerekli tedbirleri almazsak, Muğla\'nın suyla ilgili çok büyük sorunla karşılaşacağı aşikardır. DSİ\'nin bu konuda önemli çalışmaları var. Birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yapılması gereken barajlarımız var. Su tasarrufu ile ilgili tüketimi azaltmak ve makul seviyeye getirmek için, yapmamız gerekenler var. Eğer biz, sulama suyunu damlama veya yağmurlama usulü ile en aza indirmezsek, içme ve kullanma suyunu yerinde ve tasarruflu olarak kullanmazsak, kullanılan suyun arıtarak tekrar geri dönüşümünü sağlamazsak, sarnıç ve yağmur suyu depolanmasının teknik olarak imar yasasına getirmezsek, en büyük yokluğu ve sıkıntıyı ülkemiz ve Muğla yaşayacaktır.\"

Konuşmaların ardından, Muğla Valisi Esengül Civelek\'in startı ile yüzme maratonu başladı. Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 3 bin metrelik uzun parkurda 14\'ü kadın, 114\'ü erkek olmak üzere 128, Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda ise 71\'i kadın 208\'i erkek olmak üzere 279 sporcu yarıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden konuşma

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

- Muğla Valisi Esengül Civelek

- Yüzme maratonundan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

ARTVİN\'de, 3 aylık iken lösemi teşhisi konan ve 6 aydır Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören 9 aylık Melis bebek ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için sosyal medyadan başlatılan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, 3 günde 283 kök hücre bağışı yapıldı.

Artvin’de Metin ve Nurcan Yılmaz çiftinin kızları Melis\'e 3 aylıkken Lösemi teşhisi konuldu. 9 aylık olan Melis bebek, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde 6 aydır tedavi görüyor. Anne Nurcan Yılmaz, kızının sağlığına kavuşması için sosyal medya hesabından ilik nakli gerektiğini paylaştı. Paylaşım üzerine Artvin Belediyesinde çalışan Yeşim Sancal, temasa geçtiği Artvin Kızılay Şubesi yetkilileri ile görüştü. Çevresindekilere ulaşan Sancal, sosyal medya üzerinden ilik nakli çağrısında bulundu. Çağrılar üzerine Artvin Valiliği önünde Türk Kızılay’ına ait kan bağışı aracına ulaşan gönüllüler 3 günde 364 ünite kan bağışı ile 283 kök hücre bağışında bulundu.

Kampanyayı başlatan Yeşim Sancal çağrılara herkesin duyarlı davrandığını belirterek \"Doğasına sahip çıkan insanlar kesinlikle insanlarına da sahip çıkar diye düşünerek bu işe başladım. Öylede oldu. Bir şey yapmalıyız, bu çocuklar için, yaşamaları için. Çok zor işlem değil. Bir iğnenin acısı ne kadar acıtabilir ki, bir bebeği yaşatması için. Tüm Türkiye’yi de duyarlı olmaya davet ediyorum. Lösemi hastalarına destek olalım ne kadar çok kan verirsek o kadar çok hayat kurtarırız diyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kızılay aracı detayları

Bağış yapanlar detayları

Vatandaş röp.

Yeşim Sancal ile röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN- (DHA)

CHP\'li Sındır\'dan \"Tarım Bakanlığı\'nı lobiler yönetiyor\" iddiası

İZMİR\'in Bergama ilçesinde halk buluşması etkinliğine katılan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, \"Tarım Bakanlığının tepesinde lobiler var. Tarım sorunları giderek büyüyor. Sayın bakan iyi bir insan olabilir ama iyi bir tarım bakanı değil\" dedi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ve sürekli hale getirilen halk buluşmalarının bu seferki konuğu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal oldu. Bergama Kültür Merkezi\'nde (BerKM) düzenlenen etkinliğe Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Bergama Belediyesi meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

\"TARIM BAKANLIĞINI LOBİLER YÖNETİYOR\"

Toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba iyi bir insan olabilir. Ancak kendisi bir doktor. Sağlık Bakanlığı\'nın başına bir ziraat mühendisi gelirse, ortalık ayağa kalkar. Doğru da değildir. Fakıbaba\'dan önceki bakanımız Sayın Faruk Çelik idi. Tarım sektörü ile doğrudan ilintili biri olabilirdi ama değil. Bu neden böyle. Maalesef tek adam tarafından istediğini göreve getiren, istediğini alan, belediye başkanından memnun olmadığında istifaya zorlayan, çekilin bir kenara diyen yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığının tepesinde lobiler var. Tarım Bakanlığını Bakan yönetmiyor, bu lobiler yönetiyor. Mesela kırmızı et lobisi, hayvan ithal edersek et fiyatları ucuzlar diye bakanı ikna ediyor. Bakan da çıkıyor, \'Bu et fiyatları çok yüksek, bunu düşürmüyorlar, ben de hayvan ithal ederim\' diyor. Önce bir tehdit, sonra ithalat, sonrada hayvancılık sektörü felç. Şimdi de nişasta bazlı şeker lobisi Türkiye\'de şekerpancarı üretimini bir kenara atıp, Amerika\'dan daha çok mısır ithalatını istiyor. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum ki bu lobiler bakanlığı yönetiyor\" dedi.

Bakanların kendi alanlarında sevilen ve nitelikli insanlar olabileceğini söyleyen Sındır, \"Ama bu tarım sorunlarını çözmüyor. Tarım sorunları giderek büyüyor. Sayın bakan iyi bir insan olabilir ama iyi bir tarım bakanı değil. Böyle olması istendiği için bakanlığın tepesine getiriliyor\" dedi.

\"ÜRETEN BİR TÜRKİYE\'Yİ YENİDEN YARATACAĞIZ\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın 13.5 milyar lirayı tarıma ve çiftçilere vereceği yönünde açıklama yaptığını söyleyen CHP\'li Milletvekili Sındır, \"Kanunun emrettiğinin yarısını veriyorsun sen. Bir de \'helali hoş olsun\' diyorsun. Sanki lütuf yapıyor, sanki cebinden veriyor. Bu bizim paramız, devletin parası, hepimizin verdiği vergilerle veriliyor. Kanunun da emrettiği bir hüküm var. Bunu uygulamıyorsun\" dedi. Partisinin iktidar olması halinde yapılacaklardan bahseden Sındır, \"Üretimi arttırmak, ileri teknoloji üretimi yapmak, üreterek büyüyen, üreterek kalkınan bir ülke olmak derdinde değiller. Biz üreticimizin ürününü eder fiyattan sattığı, çiftçilerimizin tüccara teslim edilmediği, tüketicimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaştığı, tarımın lobiler tarafından yönetilmediği bir düzen kuracağız. Üreten bir Türkiye\'yi yeniden yaratacağız\" diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar Uysal ise \'Tarım neden önemli\', \'Tarımdaki sorunların küresel kaynakları\', \'Tarımdaki sorunların ulusal kaynakları\', \'Türkiye tarımı nerede\', \'Uygulanan politikalar\', \'Politikaların sonuçları\' ve \'Tarımda son durum\' başlıkları altında bir sunum yaptı. Dış borçlarda gelişmelere, küresel düzlemde Türkiye tarımındaki dönüşüme, Türkiye\'de tarım politikalarının amaçlarına, tarımda mevcut durum gibi konulara değindi. İzmir ve Türkiye ekonomisindeki sorunlar ve tarım sektöründeki sorunlar giderilmeden, örgütlenme sorunu aşılmadan, tarımdaki sorunların çözülemeyeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda Başkan Gönenç, Milletvekili Sındır\'a, Bergama CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ise Prof. Dr. Yaşar Uysal\'a katılımlarından dolayı parşömene çizilmiş Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:;

- Konuşmalarda görüntü

- Salondan görüntü

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)

Üniversiteli öğrenciler kavşak ve refüjlerde kitap okudu

TOKAT\'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ), Üniversiteli Gönüllüler Grubu kent meydanındaki kavşak ve refüj üzerinde kitap okudu.

GOPÜ Üniversiteli Gönüllüler Grubu kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması amacıyla kent merkezinde bir araya geldi. Öğrenciler önce Yeraltı Çarşısı üzerindeki banklarda oturan vatandaşlara, ardından da kent meydanındaki kavşak ve refüjlerde kitap okudu.

Öğrenciler adına açıklama yapan Sencer Kocak, amaçlarının kitapların sadece öğrenciler tarafından okunacağı düşüncesini kırmak, okumanın yeri ve zamanının olmadığını, kitabın insanları tüm kötülüklerden koruduğunu anlatmak olduğunu söyledi. Kocak, etkinliklerin bundan sonra da farkı mekanlarda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Kavşak ve refüjlerde kitap okuyan öğrenciler

-Konuşma

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Arılarda \'Varroa\' hastalığına karşı mücadele başlatıldı

TOKAT\'ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, arılarda \'Varroa\' hastalığına karşı 40 bin arı kovanında ilaçlama başlattı.

Tokat İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan ve Tokat İl Özel idaresi tarafından desteklenen proje kapsamında arılarda Varroa hastalığı nedeniyle toplu arı ölümleri azaltmak ve bal üretimi oranını artırmak amacıyla il genelinde bulunan 40 bin arı kovanında ücretsiz ilaçlama başlattı.

Arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık ve yetişkin arılarda ürün verimliliği düşüklüğü gibi sorunlara yol açan \'Varroa\' hastalığının dünyada ilk defa 1960 yılında Hindistan’da görüldüğünü ve Türkiye’de ise 1975 yılından itibaren ciddi zararlara neden olduğunu ifade eden Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Su Ürünleri Şube Müdürü Salih Çelik, \"Projemiz Türkiye’de toplu mücadelede ilk projemizdir. Arıcılar Birliğimiz ile birlikte, İl Özel idaremizin katkısıyla projemizi oluşturduk. Bu hafta itibariyle sahada uygulamalara başladık. İlimizde bulunan tüm arı kovanlarında ilaçlama yapacağız. Bu ilaçlamamız ücretsiz olacak. Bu sayede de bal üretimini artıracağız. Arılarda yaşanan toplu ölümlerinde önüne geçeceğiz\" dedi

‘BAL ÜRETİMİ ARTACAK’

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir ise, Varroa hastalığı nedeniyle arılarda bal üretiminin az olduğunu, ilaçlama sayesinde bal üretiminin artacağını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Şimdiye kadar arıcılarımız kendi imkânlarıyla, kendi olanaklarıyla mücadele ediyordu. Ancak ilaç bedellerinin yüksek olması nedeniyle genellikle ruhsatsız ilaçlarla yapılıyordu. Bu yıl Özel İdaremize proje sunduk. İl Genel Meclis Başkanımız Adem Dizer, projeye destek vererek piyasada bulunan en iyi ilacı temin etti. Bizde Varroa’ya karşı mücadele başlattık.\"

Görüntü Dökümü:

-Çalışmadan görüntüler

-Arı kovanlarının ilaçlanması

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

TRABZON’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Trabzon Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz\'un Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu sırada bir sokak köpeğinin tören alanına girmesi ilginç görüntü oluşturdu. Görevlilerin müdahalesiyle sokak köpeği tören alanından uzaklaştırdı.Kutlama töreni Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi\'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören alanı detayları

Çelenk sunulması

Köpeğin alana girişi

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON -(DHA)

