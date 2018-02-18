DHA YURT BÜLTENİ-6 

Zeytin Dalı Herekatı\' şehidi astsubayı son yolculuğuna 8 bin kişi uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin\'in (26) cenazesi, memleketi Samsun’un Havza ilçesinde, 8 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin, babasını tabutuna dokunarak, son yolculuğuna uğurladı.

TSK tarafından Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin için Havza\'da bulunan Kevser Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilli Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile 8 bin kişi katıldı.

\'AĞLAMA, HAİNLERİ SEVİNDİRME\'

Şehit annesi Reyhan Şahin, oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit babası Mustafa Şahin ise eşi Reyhan Şahin\'i \"Ağlama, hainleri sevindirme\" diyerek, teskin etmeye çalıştı.

Şehidin 12 Şubat 2016 tarihinde evlendiği Kadriye Şahin (21) de eşinin askeri üniformasını giyerek, cenaze törenine katıldı. Şehit eşi Şahin, 6 aylık kızları Reyhan Öykü Şahin\'i kucağına alıp, \"Kızım, bak bu senin baban\" diyerek, minik kızının elini tabuta dokundurdu.

İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından öğle namazı sonrasında kıldırılan cenaze namazının ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin\'in cenazesi, Demiryurt Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü-HD-

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-Şehin naaşının omuzlarda gelmesi

-Şehitin babasından detay

-Şehitin annesi, eşi ve çocuğunun tabut başındaki görüntüsü

-Camiden ve katılımcılardan detaylar

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın aileye taziyede bulunması

-Cenaze namazının kılınması

-Duaların edilmesi

-Şehitin naaşının omuzlarda gidişi

-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

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Mehmetçik için destek konvoyu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde \'Zeytindalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla konvoy düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık, araçlarıyla ilçede tur atıp İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya geldi. Ellerinde ve araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, burada \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. En büyük asker bizim asker\' sloganları atıp tekbir getirdi. Kalabalık, Jandarma Komutanlığı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

\'BU BAYRAK RESİMLE ÇİZİLMEDİ\'

Davutpaşa Mahallesi Muhtarı Şemseddin Cüneydioğlu, milletin egemenliği ve Türk bayrağının dalgalanması için düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı tüm vatandaşlar desteklediklerini belirterek, \"Devletimizin yanındayız. Harekatta şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor ve mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyorum. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmedi, ölmez. Bizim şehitlerimizin ölüm amacı, bu vatan bu bayrak içindir. Bu bayrak resimle çizilmedi. Bu bayrak göklerden gelen bir kararla çizildi. Cephelerde savaşan Mehmetçiğimizin kanıyla çizilen bu bayrak, Türk milletine armağan edilmiştir. Hain insanlar ise ne için öldüğünü bilmeden kafir olup gidecektir. Ama vatan için ölen Mehmetçiğimiz şehittir, bu ölüm onlara çok güzel yakışmıştır\" dedi.

Muhtar Şemseddin Cüneydioğlu, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutan Vekili Coşkun Doğdu’ya Türk bayrağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Reyhanlı araç konvoyu

- Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı

- Türk Bayrağı taşıyan gençler

- Slogan atanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Muhtarın konuşması

Bayrak hediye dilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA)

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Mehmetçik\'e destek için sınırda kurban kestiler



HATAY\'ın Hassa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sınıra gelen vatandaşlar Mehmetçik için dua edip, kurban kesti.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut ve yönetimi, Suriye sınırındaki Sugediği Mahallesi\'nde görevli Mehmetçikeleri ziyaret etti. Oda üyeleri yanlarında getirdikleri 21 koyunu kurban ederek devam eden harekatın başarısı için dua etti. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, Zeytin Dalı Harekatı\'nın terör örgütünü ortadan kaldırmak için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Bulut, \"Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin\'de operasyon sürdüren askerimizi ziyaret ettik. Onlar için kurban kestik, dua okuduk. İnşallah Afrin\'den zaferle ayrılacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Rabbim ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi korusun onlarla gurur duyuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/HASSA,(HATAY),(DHA)-

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16 şişeyi vücuduna koli bandıyla sarmışlar

EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı önünde uygulama yapan jandarma ekipleri, Türkiye\'ye giriş yaparak gümrükten yürüyerek çıkan Bulgaristan uyruklu 2 kişinin üzerinde koli bandıyla vücuduna sarılmış halde 16 şişe kaçak içki ve sigara buldu.

Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelen 2 kişi Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki işlemlerinin ardından gümrükten yürüyerek çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde Edirne Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa uygulama yapan jandarma ekipleri, yürüyerek gelen kişilerin üzerlerinde bir şeyler olduğunu fark ederek durdurdu. Bulgaristan uyruklu İ.A.Z. ve S.D.I.\'nın vücudundaki şişlikten şüphelenen ekipler arama yaptı. İki kişinin üzerinde vücutlarına koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi. Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları sınırdan geçirmek için bu yöntemi kullandıkları tespit edildi. Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri için Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-İki kişinin aranması

-Üzerinden kaçak içki çıkması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobiliyle emniyet şeridinde beklerken damperli kamyonun çarpmasıyla ağır yaralyanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki mimar Melike İlhan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 10.30 sıralarında, Köyceğiz\'den Muğla yönüne giden Melike İlhan, Muğla- Fethiye karayolu Döğüşbelen Mevkisi\'nde emniyet şeridinde durup, 48 RY 484 plakalı otomobilinin dörtlülerini yaktı. Bu sırada arkadan gelen 54 yaşındaki Mehmet Tepe yönetimindeki 48 K 4137 plakalı damperli kamyon, İlhan\'ın içinde bulunduğu otomobile çarpıp, yaklaşık 30 metre sürükledi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan İlhan, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, İlhan\'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan İlhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç mimarın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, bugün saat 11.00 sıralarında Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine, Melike İlhan\'ın babası Mesut İlhan, annesi Aysel İlhan, diş hekimi olan ablası Özge İlhan, arkadaşları ve diğer yakınları, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz katıldı. İlhan\'ın sinir krizi geçiren ailesini, diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Evin önünde kılınan cenaze namazının ardından İlhan\'ın tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, komşu Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi\'ndeki Eskiyurt Mezarlığı\'na götürüldü. İlhan, buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

Öte yandan, gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet Tepe, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazada ölen Melike İlhan\'ın fotoğrafı

-Cenazenin evin önüne getirilmesinden görüntü

-Cenazeden namazının kılınmasından görüntü

-Anne Aysel İlhan, baba Mesut İlhan ve abla Özge İlhan\'ın görüntüsü

-Kaza yerinin arşiv görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına sıkışan sokak kedisi, tamirci tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, İlbade Mahallesi, 262 Sokak\'ta park halindeki 20 B 8617 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, aracın sahibini uyardı. Otomobilin sahibi kaputu açınca, bir sokak kedisinin motora sıkıştığını görüp, çıkarmaya çalıştı. Ancak, kendi imkanları ile kediyi çıkartamayan otomobil sahibi, tamirci çağırdı. Tamircinin motordaki bazı parçaları sökmesi sonucu, kedi sıkıştığı yerden kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin moturuna sıkışan kedinin görüntü

-Tamircinin kediyi kurtarmasından görüntü

-Doğal ortamına bırakılan kedinin hızla uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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