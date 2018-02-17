DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde şehit sözleşmeli er İlker Ağçay\'ın ailesini ziyaret ederek, dua etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geçen hafta Hakkari Çukurca\'da terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay\'ın Gebze\'de oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin, Gebze Güzeller Mahallesi\'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy, şehidin babası Erol Ağçay ile görüşerek, şehit için edilen dualara eşlik etti. Fikri Işık şehit babasını plaket ve Kuran hediye etti. Şehit babası, üzerinde Türk Bayrağı bulunan kutu içerisindeki Kuran\'ı öpüp başına alnına koyarak aldı.

Görüntü Dökümü

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Bakanın konuşması

Bakanın plaket ve Kuran hediye etmesi, şehit babasının öperek alması

Dua edilmesi

GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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2)AKDAĞ: AFRİN\'DE ÖNEMLİ HASSASİYETİMİZ SİVİLLERE BİR ZARAR VERMEMEKTİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Afrin\'de Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı\'nı başarıyla sürdürdüğünü belirterek, \"Önemli bir hassasiyetimiz; sivillere bir zarar vermemektir. Bölgedeki bütün çatışmalarda \'sivillere zarar gelmesin\' diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiç bir silahlı kuvvet olmamıştır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ bugün uçakla Ankara\'dan Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Buradan karayoluyla Ordu Valiliği\'ne giden Recep Akdağ, Vali Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret etti.

Türk ordusu tarafından Afrin\'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, \"Allah\'a şükürler olsun, Türkiye\'nin gücü büyük yatırımların üstesinden gelecek noktaya ulaştı. Bir taraftanda Suriye\'de büyük bir mücadele veriyoruz. Gerek işin politik, diplomasi tarafı gerekse ordumuzun ÖSO ile birlikte Afrin\'de yaptığı Zeytin Dalı Harekatı, ülkenin kendi hukukunu korumak, kendi haklarını korumaktır. Kendi insanının güvenini sağlama hususunda hiçbir zaman tereddüde düşmeyeceğini, dosta düşmana herkese göstermiştir. Bu kararlılıkla Afrin\'de ki herakat devam edecek. Orada da biliyorsunuz önemli bir hassasiyetimiz; sivillere bir zarar vermemektir. Bölgedeki bütün çatışmalarda \'sivillere zarar gelmesin\' diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiç bir silahlı kuvvet olmamıştır. Bırakın hassasiyet göstermeyi de çoğu zaman Esed\'in yaptığı gibi doğrudan sivil halk hedef alınarak saldırılarda bulunulmuştur\" dedi.

ÇOK AZ KAYIPLARLA İNŞALLAH BU HAREKATI BAŞARIYLA YÜRÜTECEĞİZ

Harekatın büyük titizlilikle, çok az kayıplarla başarıyla yürütüleceğini de belirten Recep Akdağ, \"Tabi bize tarihimizin, geleneğimizin, inançlarımızın emirleri var. Biz suçsuz, günahsız, masum insanları Allah korusun tehlikeye atacak davranışlara giremeyiz. Dolayısıyla harekat büyük bir titizlikle, aynı zamanda başarıyla devam etmektedir. Benim uluslararası basını takip ettiğimdende gördüğüm şudur; bütün dünya burada Türk ordusunun, başkomutanın talimatlarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ne kadar büyük bir muvaffakiyetle bu harekatı yönettiğini dikkatle takip etmektedir. Cebanı hak bütün yavrularımızı korusun, cephede ön safta mücadele eden o kahraman insanlar bizim güvenliğimiz için, bizim huzurumuz için 7\'den 70\'e 81 milyon insanımızın, Türk milletinin huzuru için gayret ediyorlar. Cenabı hak gayretlerini kabul etsin, işlerini kolaylaştırsın. Temenni ediyoruz ki çok az kayıplarla inşallah bu hakeratı başarıyla yürüteceğiz\" şeklinde konuştu.

KAMP ALANLARI HAZIRLIYORUZ

Afrin\'de sivillerin ihtiyaçlarını görecek kamplarla ilgili çalışmalar yapıldığını, AFAD olarak\'ta hazır olduklarını vurgulayan Recep Akdağ şunları söyledi: \"Afrin\'de sivillerin ihtiyacını görecek kamplar hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bunu çokta önemsiyoruz. Türkiye artık bu hususta büyük tecrübe kazandı. Dolayısıyla Başbakanlık\'ta oluşturduğumuz Suriye Görev Gücü\'nün verdiği görev doğrultusunda belli kamp alanları hazırlıyoruz. Orada yaşayan insanların ihtiyacı olduğunda o kamp alanlarını anında hızlı şekilde donatmak, çadırlarıyla, banyo tuvaletleriyle, gerekirse su kuyularıyla, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarıyla bu hizmetleri verebilecek durumdayız. Bütün bunların lojistik hazırlıklarını altyapısını hazırlayarak bizde AFAD olarakta üstümüze düşeni yapıyoruz.\"

Ordu-Giresun Havalimanı\'nı ile Ordu ve Giresun\'a artık ulaşımın kolaylaştığını belirten Recep Akdağ, Ordu\'ya yapılacak olan şehir hastanesiyle ilgili çalışmalarında devam ettiğini söyledi. Recep Akdağ, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

-Görüntü Dökümü

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-Recep Akdağ\'ın Ordu Valiliği\'ni ziyaretinden görüntü

-Recep Akdağ\'ın açıklamalarından görüntü

-Valilik ziyaretinden detaylar

(SÜRE: 6.16 Dk ) (BOYUT: 375 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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(ÖZEL)

3)SINIRIN SIFIR NOKTASINDA MEVSİMLİK İŞÇİLİK

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesindeki mevsimlik işçiler, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, sınır hattında ekmek parası için çalışmayı kesintisiz sürdürüyor. Operasyona giden Mehmetçiklere destek veren mevsimlik işçiler, tüm yaşananlara tanıklık ettiklerini, askerlerden terörü bitirmelerini istedi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu da operasyonu desteklediklerini ve bölgenin teşvik programına alınması gerektiğini söyledi. Hatay, Suriye\'deki iç karışıklıkların başlamasıyla birlikte krizin en çok hissedildiği yerlerden oldu. Binlerce Suriyeli kent merkezine ve ilçelerine göç etti. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yaptığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın da önemli noktalarından birisi durumuna geldi. Bu noktalardan Reyhanlı\'da, sınırın sıfır noktasında işçiler, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Operasyonun en yoğun sürdüğü anlarda bile mevsimlik işçiler, Amik Ovası\'ndaki tarlalarda kurulan çadırlarda bir yandan yaşamlarını devam ettirirken, diğer yandan da ekmek paralarını kazanmak için ter döküyor.

Operasyona giden askerlere destek veren mevsimlik işçilerden Halil Çelik, \"Urfa\'dan mevsimlik çalışmak için geldik. Sınırın bu noktasında tüm yaşananlara tanıklık ediyoruz. Operasyonun yapılması bizim için doğru karar. Askerimiz operasyona giderken onları destekliyoruz, mutluluk duyuyoruz. Allah onlara kuvvet versin. Mehmetçiğimiz candır\" dedi. Operasyon ilk başladığı anlarda korktuklarını da ifade eden Çelik, \"Bombalar sınırın hemen diğer tarafına yakınımıza düştüğü zamanlarda korkuyorduk. Ancak teröristler geri çekilip askerlerimiz ilerledikçe patlama sesleri de uzaklaştı. Artık korkmuyoruz. Afrin operasyonuna devam\" dedi.

İşçilerden Mustafa Ekmer ise \"Geçim sıkıntısı çektiğimiz için Urfa\'dan geldik. Burada çalışıyoruz. Operasyonu da destekliyoruz. Ben askerliğimi Bitlis Tatvan\'da yaptım. Terörle mücadele ettim. Beni yine çağırsınlar gelip savaşırım\" ifadelerini kullandı.

İŞ ADAMLARINDAN HEM DESTEK HEM DE İSTEK

Bölgede hem sanayi hem de tarımsal ticareti yönlendiren Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu operasyona destek verdiklerini söyledi. Zaroğlu üyelerinin yaşadığı ekonomik krizden kurtuluş için de hükümetten bir dizi istekte bulundu. Necmettin Zaroğlu, \"Biz Anadolu\'ya kalkan görevi gören ilçeyiz. Bundan da hiçbir zamana çekinmedik, gocunmadık. Bu operasyonun yapılması gerektiğini hep söyledik. Ülkemizin bekasıyla ilgili tehdit olmuştu. Bizler bunu bölge halkı olarak görmüştük. Devletimizin ve askerimizin yanındayız. Üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye de hazırız. Operasyonla şen odaklarının oyunları, bozuldu. Ben operasyon sonrasında ilçe halkımızın, devletimize ve askerimize olan bağlılığını gördüm. İnsanlarımız askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu askere gitmek istedi. Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Bu bayrağın altında ölmeye de hazırız\" diye konuştu.

Suriye\'de 2011 yılında iç karışıklık sürecinin başlamasından sonra ekonomilerinin olumsuz etkilendiğini de ifade eden Zaroğlu, \"Bölgemiz Türkiye\'nin Ortadoğu ticaretinin merkezi durumunda. Ancak bu ticaretin yapıldığı Cilvegözü Sınır Kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılınca 2011 yılından itibaren ithalat, ihracat, nakliye sektörlerimiz büyük zarar gördü. İlimiz İstanbul\'dan sonra nakliye lojistik araç bakımından Türkiye\'nin ikinci ili durumunda. Arap Yarımadası\'yla ticaretimiz olmadığı için arkadaşlarımız çıkmazın içerisinde girdi\" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE SIRALADI

Krizden çıkmak çözüm önerilerine de sıralayan Necmettin Zaroğlu, \"Arkadaşlarımız krizden kurtulmak içini deniz şirketi kurdu ve Ro-Ro gemileriyle, ürünlerimizi Süveyş Kanalı üzerinden Arap Yarımadası\'na ulaştırmaya çalıştık. Ancak bu da maliyetleri artırdığı için gerekli kârlılık sağlanamadı. Hatta hiç kazanç elde edilemedi. Bizler sıkıntılarımızı hükümete aktarmaya çalıştık. Sorunun çözülmesiyle ilgili hükümetimizden taleplerimiz oldu. Hatay teşvik kapsamına alınmalı, teşviklerle ilgili KOSGEB\'den faizsiz kredi verilmesini de istiyoruz. Hükümet borçlarımızın erteleneceğini söyledi ancak 6 ay sonra var olan borçların yanına bir de birikenler eklenince nasıl ödemeler yapacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sınır hattı

- Tarlalarda çalışan işçiler

- Mevsimlik işçilerle röportaj

- Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyla röp.

(Taylan YILDIRIM-Murat SOLAK-HATAY/DHA

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