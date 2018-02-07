DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ\'TAN ŞEHİT AİLELERİNE: AMERİKA\'YI DAVA EDİN

KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, şehit yakınlarını, PKK/YPG\'li teröristlere silah veren Amerika\'ya dava açmaya çağırdı. Malkoç, \"Şehit aileleri \'Bundan bir şey çıkmaz, olmaz\' demesin. Kanuni hakkınızı kullanın. Amerika\'yı ve teröristlere silah veren Amerikalı komutanları dava edin\" dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen \'Ombudsman Kayserililerle Buluşuyor\' programı kapsamında Kayseri\'de STK temsilcileriyle buluşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şehit yakınlarından teröristlere silah veren Amerika\'ya karşı, barolar nezdinde dava açmalarını isteyerek, \"Bundan bir şey çıkmaz, olmaz demeyin. Kanuni hakkınızı kullanın. Amerika\'yı ve teröristlere silah veren Amerikalı komutanları dava edin\" diye konuştu. Kamu Başdenetçiliği olarak şehit yakınlarına örnek dilekçe verip, hukuki açıdan her türlü yardımı yapacaklarını belirten Malkoç, avukatları da bu davaları ücretsiz olarak açmaya davet etti.

\'TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR\'

İçeride huzuru ve barışı temin etmek için sınır güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirten Şeref Malkoç, \"Kaliteli yönetimi daha iyi noktalara taşımak, içeride huzuru ve barışı temin etmek önemli. Bunun için de Türkiye\'nin özellikle sınır güvenliği ve Türkiye\'ye kurulacak olan tuzaklara karşı da milletimiz duyarlıdır. Bu manada Türkiye\'nin Afrin\'de yapmış olduğu operasyon, hukuk açısından doğrudur. Birleşmiş Milletler kararına uygundur. Bu anlamda Türkiye\'nin aleyhinde yayın yapanlar vardır. Bu yayınlara dikkat ediyor ve bakıyoruz. Söylenenler hukuka uygun şeyler değil. Doğru olmayan şeylerdir. Türkiye\'yi geçmişte de karalamaya çalışanlar vardı, bugün de böyle. Türkiye doğru bir yoldadır. Haklı olan bir şeyi uluslararası hukuka uygun olarak sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, binlerce kilometre öteden kalkıp Irak\'ta, Suriye\'de DEAŞ\'ı kovalıyor. Niye, kendi güvenliğinin tehlikeye düştüğünü söylüyor. Yani Suriye ve Irak\'taki terörist için \'güvenliğim tehlikeye düştü, onun için geldim\' diyor. Türkiye hemen sınırın ötesindeki teröristlere karşı tedbir alınca kıyameti koparıyorlar. Bunlar yanlış şeylerdir\" diye konuştu.

\'ŞEHİTLERİMİNİZ HANGİ SİLAHLA VURULDUĞU BELLİ\'

Sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirten Malkoç, \"Şehit ailelerine destek olmak gerekiyor. Barolar, avukatlar destek olmalılar. Yani şehitlerimizin hangi silahla vurulduğu bellidir. Amerika\'nın bu konudan sorumlu olan Mark Toner\'den tutun da Amerika\'nın siyasi yetkililerine kadar, \'YPG\'ye destek vereceğiz\' diyenlerine kadar her birinin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Burada yapılması gereken şey, şehit ailelerine destek olmak, onlardan vekalet alıp bu konuda savcılıklara suç duyurusunda bulunmak gerekir. Bununla ilgili bize bir başvuru olmadı. Olursa yol göstereceğiz. Hukuk müşavirimize söyledik ve gerekli dilekçeleri hazırlattık. Eğer şehit ailelerinin bu konuda PKK\'ya verilen silahla Amerikalıların YPG\'ye verdiği silahla şehit olan, zarar gören askerimiz, sivilimizin yakınları bize gelsinler. Biz onlara hukuk konusunda yardımcı olacağız\" diye konuştu.

\'ŞEHİT YAKINLARIMIZ HUKUKA BAŞVURSUNLAR\'

Amerika Birleşik Devletleri\'nin suç işlediğini ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Amerika\'nın yöneticileri haksızlık yapıyor. Terör örgütlerine silah veriyorlar. O silahların seri numaraları silinse de nerede üretildikleri ve kim tarafından teröristlere verdikleri belli. Belki bugün olmaz ama, yarın o sorumlular hakkında hem Türk mahkemelerinde, hem de uluslararası mahkemelerde gereken davalar görülecek. Bu konuda bizim şehit yakınlarına çağrımız mutlaka hukuka başvursunlar. Barolarımız ve avukatlarımız bu konuda ücret almadan destekte bulunsunlar. Ayrıca bize gelen olursa hukuk müşavirliğimiz ile gereken desteği vereceğiz. \'Efendim ne çıkar\' diye hiçbir şey söylenmesin. Amerika Birleşik Devletleri kendi, Birleşmiş Milletler kararı yokken \'İran\'a ambargo koydum\' diyor. Türkiye\'nin bir bankacısını orada esir almış. Haksız yere tutuyor. Bizim de yapacağımız şey hukuk yollarına başvurmak. Amerika\'nın terör örgütlerine verdiği silahlarla şehit edilen, yaralanan ya da Türk mallarına zarar verenlere karşı dava açmak lazım\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile röportaj

-Genel detay

1 Dosya 5 Dakika 54 Saniye / 299 MB

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-

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2)DEV TANKER BOĞAZI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü Bermuda bandıralı \'Lng Port Harcourt II\' adlı doğalgaz tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Nijerya\'nın Bonny Limanı\'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi\'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 116 bin 568 grostonluk, 292 metre boyundaki Bermuda bandıralı \'Lng Port Harcourt II\' adlı tanker, bugün saat 07.45\'de sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Tanker, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Boğaz, Marmara\'dan Ege Denizi\'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi\'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

Görüntü dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen doğalgaz yüklü tankerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

123 MB.

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3)HARÇLIKLARIYLA SATIN ALIP BİRİKTİRDİĞİ PLAKLARINI SIFIR OTOMOBİL PARASINA SATMIYOR

BURSA\'da yaşayan 24 yaşındaki Eray Vardar, çocukluğundan bu yana harçlıklarını biriktirerek satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda müzik dinlemek yerine antikacıların sıfır araba parası teklif ettiği plaklarını dinliyor. Bursa\'da yaşayan 24 yaşındaki Eray Vardar, 7 yaşında başladığı plak merakını devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan 50 yıllık pikap ile plaklarını dinliyor.

\"PLAK SATIN ALDIĞIM İÇİN DALGA GEÇİYORLARDI\"

Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, \"İlkokulda nostalji müzik ve plak merakım başladı. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak ve pikap satın alıyordum. Arkadaşlarım plak satın aldığım için benimle dalga geçiyorlardı. Antikacılara gittiğimde yaşım küçük olduğu için bana ilgi gösteriyorlardı\" dedi.

\"SIFIR ARABA PARASI TEKLİF EDİYORLAR\"

Plak dinlemenin özel bir şey olduğunu belirten Vardar, \"Yaşıtlarım gibi dijital ortamlarda pop müzik dinlemek yerine antika plakları dinlemeyi tercih ediyorum. Müziğin kalitesini plaktan anlayabiliyoruz. Plaklar benim için canlı tarih. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Şuan da 300\'e yakın plağım var. Hepsi benim için çok değerli, günde en az 1-2 saat plak dinliyorum. Antikacılar plaklarım için sıfır otomobil parası teklif ediyorlar. Ama ben onları satmayacağım. Onlar benim için çok değerli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Eray Vardar plak seçip pikaba koyması

-Müziğin çalması

-Müzik altta çalarken plakların görüntüsü

-Eray vardar plaklara bakarken

-Eray vardar Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

505 MB

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4)BURSA\'DA KESİK YARALARI OLAN YUNUS BALIĞI KARAYA VURDU

BURSA\'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahilinde 1,5 metre boyunda yunus balığı bulundu. Yunus balığının ağzında kanca olduğu ve vücudunda kesiklerin bulunduğu görüldü.

Bursa\'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili\'nde 1,5 metre boyundaki yavru olduğu tahmin edilen yunus balığı karaya vurdu. Ölü yunus balığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi. Yunus balığının ağzında kanca olduğu ve vücudunda kesik izlerinin olduğu görüldü. Yunus balığı, gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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Yunus balığından görüntüler

Sahilden görüntüler

Denizden görüntüler

Haber-Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

269 MB

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(ÖZEL HABER)

5)KAÇKARLARDA KIŞ GÜZELLİĞİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde yağan karla birlikte çam ormanları ile kaplı Kaçkar Dağları eşsiz bir güzelliğe büründü. Kartpostallık görüntüler oluşan bölgeye yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösteriyor. Doğu Karadeniz Bölgesi boyunca uzanan 3 bin 937 metre yüksekliğe sahip Kaçkar Dağları yağan karla birlikte beyaza büründü. Vadileri, yaylaları, buzul gölleri ve şelaleleri ile büyüleyen bir güzelliğe sahip sıra dağlarında yağan karla kart postallık görüntüler oluştu. Çam ormanları ile kaplı alanlara sahip bölge kışında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Bölgeye gelen turistler Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki vadilerde kar yürüyüşü yapıyor, doğa fotoğrafları çekiyor.

HOCAOĞLU: EŞSİZ BİR DOĞAYA SAHİBİZ

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ve kış aylarında da turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Kış turizmi konusunda ciddi yatırımlar planlandığını ifade eden Hocaoğlu, “Rize Valisi Erdoğan Bektaş\'ın destekleri ile Ayder\'de büyük bir kayak tesisi projelendirildi. Kayak merkezi projesi ile belki de ilerleyen yıllarda Rize kayak konusunda en önemli yerlerden biri haline gelecek. Havaalanı ile beraber kayak konusunda somut adımların atılacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kayak konusunda somut adımlar atıldığı zaman biz il olarak turizmden tam manasıyla 12 ay istifade etmiş olacağızö dedi.

Kaçkarlarda yapılan helikopterle kayak sporu Heliski ile bölgeye kışında ilginin arttığını vurgulayan Hocaoğlu şöyle dedi:

“Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı birde kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Kaçkar Dağlarından detaylar

-Drone ile hava görüntüleri

-Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA