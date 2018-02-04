DHA YURT BÜLTENİ-6

İZMİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)

1)DNA TESTİ YAPILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'de Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir\'in Buca ilçesinde yaşayan ailesi, cenazeyi almak için Kilis\'e gitti. Acı haberi alan baba Mehmet Çubukçu, anne Yasemin Çubukçu ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, sabah saatlerinde yola çıktı. Ailenin yapılacak DNA testinden sonra cenazeyi alacağı belirtilirken, şehidin memleketi Şanlıurfa\'da toprağa verileceği öğrenildi.

BAYRAKLARI İNDİRTMEK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan şehidin ailesinin Buca\'daki evinin karşısındaki, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına asılan Türk bayraklarını, Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

Görüntü Dökümü

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- NATO duvarından görüntü

- Şehidin evinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)PEŞMERGE BAKANLIĞI: TÜRKİYE\'DE YAKALANAN SİLAHLARLA İLGİMİZ YOK



AMERİKA\'dan, Kuzey Irak\'a araçlar içerisinde silah taşırken Türkiye\'de yakalanan biri Amerikalı 2 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. ABD\'nin Seattle kentinde yargılanacak olan sanıklardan Kuzey Irak\'lı Rewend Halil Eldawi, silah kaçakçılığını Peşmerge Bakanlığı\'nın izni ile yaptığını öne sürdü. Bakanlık ise bu iddiayı yalanladı.

New York Times\'ta yer alan habere göre, ABD\'li Paul Stewart Bront (51) ve Kuzey Irak\'lı Rewend Halil Eldawi (29), ABD\'nin Seattle kentinde, Irak\'taki Kürtler tarafından kullanılmak üzere Türkiye üzerinden bölgeye silah kaçırmak suçlamasıyla yargılanacak. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Bront ve Eldawi\'nin, silahları gemilerle Türkiye\'ye, oradan da Irak\'a geçirdikleri belirtildi. İddianemede, ilk nakliyatın Şubat 2017\'de yapıldığı ve üç aracın içine gizlenmiş 30 silahtan oluştuğu belirtilirken, İkinci nakliyatın ise, Kasım ayında yine iki araca gizlenmiş 47 silahtan oluştuğu ve Türk yetkilileri tarafından fark edilmesi ile yakalandığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. Paul Stewart Bront iddianameye yansıyan sorgusunda, \"Rewend, 15 bin dolar karşılığında Peşmergeye silah göndermem için para verdi. Tanımadığım biri daha bana para gönderdi. Ancak, daha çok Rewend ile çalıştım\" dedi. Rewend Halil Eldawi ise ifadesinde, \"DEAŞ\'a karşı savaşan Peşmergeler arasında bazı yakınlarım da bulunuyor. Peşmergeye silah gönderilmesinin ABD yasalarına aykırı olduğunu bilmiyordum. Peşmerge Bakanlığı\'ndan izin alarak bu işi yaptım\" diye konuştu.

Kuzey Irak\'taki Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye\'de yakalanan silahlar ile bir ilgilerinin bulunmadığı belirtildi. Kürt yönetimine yakınlığı ile bilenen Rudaw televizyonuna konuşan Peşmerge Bakanlığı Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kahraman Şeyh Kemal, \"Bakanlığımız söz konusu iki şahısı tanımadığı gibi, silah alımına yönelik anlaşma da imzalanmadı. Peşmerge Bakanlığı\'nın iki şekilde askeri mühimmat alıyor. Askeri mühimmatları, DEAŞ ile mücadelede koalisyonu ve ABD\'nin Irak\'a gönderdiği mühimmatlardan sağlıyoruz\" açıklamasında bulundu.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)HEYELANDA KAPANAN ARTVİN-ARDAHAN YOLUNDA TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolu, yapılan çalışmalarla tek şertitten, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin-Ardahan karayolunun 35’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi Kaçkar Suyu mevkiinde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve dev kaya parçaları karayoluna aktı. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KONTROLLÜ ULAŞIM SAĞLANDI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, sabah saatlerinde heyelan nedeniyle kapanan karayolunda yürütülen çalışmaları yakından takip ederek, incelemelerde bulundu. Artvin’in zor bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Vali Doğanay, “Bir an önce yolun açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Bütün iş makinelerimizi bu yola seferber ettik. Artvin-Şavşat-Ardahan yolunu tek yönlü ve güvenli olarak ulaşıma açtık. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza su ve çeşitli gıda maddeleri dağıttık. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Artvin’imize geçmiş olsunö dedi.

Karayolunda ulaşım tek yönlü olarak sağlanırken, jandarma ve karayolları ekipleri de çevrede bir dizi önlem aldı.

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)-

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4)YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİ YANDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yeni evli çiftin evi çıkan yangında zarar gördü.

Manavgat\'ın Şelale Mahallesi\'nde ikamet eden Mustafa ve Gülşen Ay çiftinin evinde elektrikli sobadan yangın çıktı. Çiftin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından ev büyük zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Evden ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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5)ŞANLIURFASPOR TARAFTARINDAN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

ŞANLIURFASPOR taraftarı 300 kişilik grup, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na yürüyüşle destek verdi.

Bugün oynanacak olan Şanlıurfaspor ile Altayspor maç öncesi 300 kişilik taraftar grubu, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Meşale yakıp pankart açan taraftar grubu, sık sık \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' şeklinde slogan attı.

Görüntü Dökümü

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- Ahmet Bahçıvan İş Merkezi

- Toplanan Şanlıurfa spor taraftarları

- Slogan atan taraftarlar

- Pankart açan taraftarlar

- Meşale yandıran taraftarlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

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6)TIR\'DAKİ CAMLAR YOLA DÖKÜLDÜ

SİVAS\'ta hareket halindeki TIR’ın kasasında yüklü 8 ton cam iplerin kopması sonucu yola döküldü.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin\'den, Erzurum\'a giden cam yüklü Murat S. yönetimindeki 55 LG 374 plakalı çekici ve 55 SC 701 dorse plakalı TIR kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. Dorsedeki 8 ton cam yola saçıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yola dağılan cam parçaları nedeniyle Sivas-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri kendi imkanlarıyla yola saçılan camları temizlemeye çalıştı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-TIR’ın görüntüleri

-Yola saçılan cam parçaları

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)



