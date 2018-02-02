DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER GÜRHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesinde, PKK\'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın (23) cenazesi, Malatya\'da son kez annesinin evine getirilerek helallik alındı.

Hakkari\'de dün uğurlama töreninin ardından Malatya\'ya getirilen şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, Zafer Mahallesi\'ndeki annesi Serpil Canbay\'ın evine getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehit oğlunun tabutunu gören Serpil Canbay, yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından yapılan duanın ardından şehit sözleşmeli er Gürhan\'ın cenazesi, şehitliğe götürüldü. Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın cenazesi, Cuma namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı\'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Gürhan cenaze aracıyla eve getirilişi

- Yakınlarının tabut başında göz yaşları

- Helallik alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

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2)ÇANAKKALE\'DE GÖKÇEADA SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE İPTAL

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki etkili fırtına yüzünden, Gökçeada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 13.00-17.00 seferleri ile Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 15.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Gestaş Feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale Boğazı ve yat limanından görüntü.

-Boğazdaki gemilerden ve balıkçı teknelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika. 111 MB.

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3)KÖPEĞE İŞKENCEYE PARA CEZASI

ADANA\'da sahibi olduğu köpeği otomobilinin arkasına bağlayarak yerde sürükleyen Hakkı K.\'ya 1255 lira idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 01 CKE 35 plakalı otomobil sürücüsü Hakkı K. köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükledi. Görüntülerin yayılmasıyla hayvanseverler, olaya tepki gösterirken, aracın plakasından sürücünün bulunup cezanlardırılmasını istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, Hakkı K.\'yı gözaltına aldı.

\'BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPMIŞTI\'

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Hakkı K., köpeğin sahibinin kendisi olduğunu ve başka biraç araç çarpması sonucu öldüğünü belirterek, \"Köpeğime başka bir otomobil çarptı. Ölen köpeğimi başka bir yere gömmek için aracımın arkasına bağladım. Görüntüler o sırada çekilmiş ve paylaşılmış\" dedi.

Cumhuriyet Savcısının talimatlı doğrultusunda Hakkı K.\'ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 7\'inci Bölge Müdürlüğü tarafında 1255 lira idari para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğin otomobil arkasında sürüklenmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,(DHA)

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4)LAPSEKİ\'DE BİR KİŞİ 2 KİLO 320 GRAM BONZAİ İLE YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesi feribot iskelesinde şüpheli hareketlerde bulunan H.T\'nin (42) üzerinde polis tarafından yapılan üst aramasında siyah bir poşet içinde uyuşturucu maddesi olan 2 kilo 320 gram bonzai ele geçildi.

Gelibolu İlçesinden arabalı feribot ile Lapseki ilçesine giden yolcu H.T. feribot içinde elinde siyah bir büyük poşet ile şüpheli hareketlerde bulundu. H.T\'nin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Gece yarısı Lapseki Feribot İskelesinde bekleyen polis ekipleri, feribot\'un iskeleye yanaşmasıyla birlikte H.T\'nin üzerinde üst arama yaptı. Yapılan aramada H.T\'nin elinde bulunan siyah poşet içinde uyuşturucu maddesi olan 2 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.T. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Ele geçirilen bonzai maddesinden görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)

1 dakika 4 saniye. 119 MB.

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5)HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI KADIN PENCEREDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

MUĞLA\'daki bir huzurevinde kalan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 87 yaşındaki Gülsüm K., pencereden atlayarak yaşamına son verdi. Aynı huzurevinde 3 ay önce 80 yaşındaki Beyza B.\'nin odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi.

Menteşe\'nin Orhaniye Mahallesi 14. Sokak\'taki bir huzurevinde kalan Gülsüm K., balkonları ağ ile kapalı huzurevinde, ikinci kattaki odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Gülsüm K., olay yerinde öldü. İki çocuk annesi olan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Gülsüm K.\'nin cesedi polisin incelemesi sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı huzurevinde 3 ay önce 80 yaşındaki Beyza B.\'nin odanın balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi. Balkonlardaki uygulamanın, pencerelerde olmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Huzurevinden görüntü

- Gülsem K.\'nin düştüğü yerin görüntüsü

- Polis araçlarından görüntü

- Gülsüm K.\'nin fotoğrafı

(Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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6)KOCAELİ\'DE SOSYAL MEDYA OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları, \'Zeytin Dalı\' operasyonunu suçlayıcı paylaşımlarda bulundukları iddia edilerek gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK\'nın propagandası yaptıkları, \'Zeytin Dalı\' operasyonunu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenleyerek, 10 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.T., K.Ö., A.Y., H.K., A.A., M.Ç., M.A., F.O. ve C.K. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. F.O.\'nun öğretmen olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Adliyeden görüntü

(Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT/DHA



