DHA YURT BÜLTENİ-6

(SICAK GÖRÜNTÜLER)

1)SINIRDA MEVZİ KAZAN TERÖRİSTLER TANK ATIŞIYLA VURULDU



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye’nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG\'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG\'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Sınır hattı

- Yapılan tank atışı

- Etkisiz hale gelen iş makinesi ve teröristler

- Genel görüntü detayı

( Haber: Şafak SAĞ-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,67 MB

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2)ESKİŞEHİR\'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 KİŞİ GÖZALTINDA

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de katılımıyla sabaha karşı Eskişehir\'in kent merkezinde operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.

ESKİŞEHİR, (DHA)

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3)KAÇKARLAR\'DA HELİKOPTERLİ KAYAK SEZONU AÇILDI

RİZE\'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başladı. 2 helikopterle 6 hafta sürecek spor için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan heliski tutkunları Kaçkarlara gelmeye başladı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin Euro\'yu gözden çıkarıyor.Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda yapılan heliski sporu bu yıl da başladı. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu\'nun izni ile başlayan ve Mart ayı ortasına kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan heliski tutkunları Ayder Yaylasına gelmeye başladı. Ayder Heliski firması tarafından 2 helikopterle gerçekleştirilen spor için sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin Euro ödüyor.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalınması halinde otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı.

\'6 HAFTA SÜRECEK\'

Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Haşimoğlu heliski sporunun bölge ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirterek bu yıl Avrupa ülkelerinden gelecek 350 sporcuyu ağırlayacaklarını ifade etti. Haşimoğlu, \"6 hafta sürecek etkinlikle ilgili tüm rezervasyonlar doldu. Bütün tedbirleri aldık. Güvenliği maksimum seviyede tutuyoruz. Helikopterlerin biri ambulans helikopter görevi görüyor. En olumsuz hava şartında sis olsa dahi olaylara müdahale edebiliyoruz\" dedi.

Ayder Heliski şirketi ortağı There Gasser de uzun bir aradan sonra yeniden Kaçkarlara geldiklerini belirterek Avrupa\'dan gelecek heliski tutkunlarını ağırlayacaklarını ifade etti.

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500\'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada, Alp Dağları’nda yapılan heliski, Türkiye’de ise sadece Kaçkarlar\'da yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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Yayla detayları

Ahmet Haşimoğlu ve There Gasser açıklamaları

Helikopterlerin havalanması

Helikopterle havadan detaylar

Muhabir anonsları

Heliski detayları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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4)450 BİN LİRALIK SOYGUNUN ALTINDAN \'BİTCOİN\' ÇIKTI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında \'bitcoin\' serverı olduğu da ortaya çıktı. Çalınan bilgisayarlar bulunamazken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta pazar günü, Akyazı ilçe merkezindeki bir işyerinde yaşanan hırsızlık olayında 2 şüpheli bir gecede 3 kere girdikleri iş yerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı. İş yeri sahibi Yunus Emre Asan, olayda 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade ederken, iki şüphelinin iş yerine 3 kere girmesi güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen iki şüphelinin Sakarya\'dan İstanbul\'a gittiklerini tespit etti. İstanbul\'da 4 gün süren çalışma sonucu hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olan 33 yaşındaki R.A. ile 28 yaşındaki V.A., Beyoğlu ve Fatih\'te yapılan baskında gözaltına aldı.

İki şüpheli Sakarya\'ya getirilirken, iş yerinden çaldıkları elektronik eşyalar bulunamadı. İş yerinden çalınan 2 bilgisayarın son günlerde gündemde olan sanal para \'Bitcoin\' in serverı olarak kullanıldığı ve birinin değerinin 20 bin dolar olduğu ifade edildi. İki şüpheli Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Adliyeye sevk edilmeleri

-Güvenlik kamerası görüntüleri

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5)SİVAS\'TA 4 DÜKKANA TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

SİVAS\'ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 dükkana pompalı tüfekle ateş açıldı. Dükkanlarda maddi hasar oluşurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ece Mahallesi, Kırıkseten Caddesi üzerinde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. Otomobille cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle dükkanlara ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar kahvehane, oto aksesuarcı, ısı yalıtım ve pastane olmak üzere 4 dükkana isabet etti. Sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaflar camlara saçmaların isabet ettiğini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanlarda inceleme yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarına da bakarak pompalı tüfekle ateş açan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanı kurşunlanan iş yeri sahibi Aytekin Büyükkaya, 4 bin liraya yakın bir hasar olduğunu ifade ederek, \"Gece sabaha karşı gelmişler. Bizim dükkandan börekçiye kadar sıka sıka gitmişler. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Kimseye borcumuz da yok. Dertleri ne bilmiyoruz. Polis ekipleri geldi dükkanda tek tek hasarı tespit etti. Şahıslar kimseye bulaşmadan getirsin bizim 4 bin liramızı versin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Saçma isabet eden ve camları kırılan dükkanlar

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Esnafın konuşması

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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(ÖZEL HABER)

6)SOKAK HAYVANLARINA MODERN YAŞAM MERKEZİ

MALATYA\'da 128 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Merkezi\'nde hayvanlara Avrupa standartlarında yaşam imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi\'nde kurulan merkezdeki hayvanlar, zemin ısıtma sistemiyle soğuktan korunuyor. Barınak, biri idari olmak üzere 7 ayrı binadan oluşuyor. İçerisinde kedi ve köpek evleri, ameliyathane, kuduz karantina alanı, uyuz tedavi ünitesi olan merkezde, zemin ısıtma sistemi olan kapalı alanlar soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. Barınağa alınan sokak hayvanları, yaklaşık 20 günlük bakıma alınıyor. Sağlık kontrolleri sonucu hasta olduğu belirlenen hayvanlar, tedavilerinin ardından tesisteki serbest yaşam alanlarında hayatlarına güven içerisinde devam ediyor.

\'1000 HAYVANA BAKILACAK\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, barınağa alınan hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını, Avrupa standartlarına uygun olduğunu söyledi. Çakır, evcil ve sokağa bırakılmış hayvanların semtlerde tehlike oluşturduğunu, bunların ciddi manada bir bakıma, kontrole ihtiyacının olduğunu kaydetti. Başkan Çakır, kendilerinin daha önceden var olan barınaklarının küçük olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Şu an 128 dönüm bir alanda bu barınağımızı inşa ettik. Burada 7 farklı bölümden oluşan binalarımız var. Bir idari bina burada hayvanların ameliyathane, kabul bölümleri var. Ameliyat sonrası müşahede odalarımız var. Hayvanların kapalı bahçeli barınaklarının olduğu bölümlerimiz var ve burada hayvanlar belli bir müddet bakılıyor 15 gün 1 ay arasında. Yine uyuz hayvanlar için ayrı bir bölüm var, onların tedavisi ayrı bir bölümde yapılıyor. Kuduz hayvanlar için karantina bölmemiz var, karantina altına alınıyor. Kendiler içinde ayrı bir bölümümüz var ve bu alanda yaklaşık 15 dönüm peyzaj alanı var, bir park yapılıyor. İçerisinde 7 dönümde sert zemin alanı var. 3 bin 500 metrekarede kapalı alanımız var. Bakıldığı zaman burası gerçekten alttan ısıtmalı, hayvanların her türlü sağlığı burada kaldığı müddetçe de onların tedavi sonrasında hassas bir dönemi olduğu için hayvanların bakım bölümleri bütün detaylarıyla, kapalı alanların arka kısmında oluşturulan kapalı bahçeleriyle hayvanlara çok özel bir mekanlar yapıldı. Burada 1000 hayvana bakılacak, tedavileri yapılıp onları burada barındıracak sağlıklı bir ortamda, bahçe ortamına bırakarak oralarda tabi doğal ortamlar var, doğal barınaklar yapılıyor ve onların düzenli olarak yemleri veriliyor günlük olarak. Bu tesis son derece modern, son derece bütün detayları düşünülmüş alt yapısı, üst yapısına kadar güzel bir tesisi kazandırmış olduk.\"

Görüntü dökümü

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- Barınağın havadan görüntüleri

- Başkan Ahmet Çakır röp.

- Barınaklar ve hayvanlardan detaylar

- Başkan Çakır\'ın incelemeleri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

(349 MB)

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7)ATM\'DE UNUTULAN KREDİ KARTINI BANKAYA TESLİM ETTİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yaşayan Koray Ulaş (28), bir bankanın ATM\'sinde şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını, banka müdürüne teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı.

Malkara\'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM\'sinin içerisinde bir kişi tarafından şifresi girilmiş şekilde unutulan kredi kartını bulan Koray Ulaş, kartı ATM\'den alıp banka müdürünün yanına giderek durumu anlattı. Banka müdürünün talimatıyla bankanın güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kredi Kartının kim tarafından ve hangi saatte işlem yapıldığı ve unutulduğunu tespit eden banka görevlileri kredi kartı sahibiyle iletişime geçerek bulunan kartı müşterinin kendisine teslim etti.

Koray Ulaş, \"Kendi işlemim için ATM\'ye gitmem gerekiyordu. Benden önce işlem yapan kişi şifresini girmiş, kartını unutmuş. \'İşleme devam etmek istiyor musunuz?\' diye sordu. Bende basınca işleme devam etti. Baktım 9 -10 bin liralık bir limit gözüktü. Para limitini başka bir işlem yapmadan hemen iptal tuşuna bastım. Kartı geri aldım. Banka müdürünün yanına gittim durumu anlattım. ATM\'den aldığım kartı banka müdürüne teslim ettim. Bu bir vicdan olayıdır. Bulduğum kredi kartını sahibine teslim edilmesine çok sevindim. Tüm vicdan sahiplerinin böyle yapması gerekir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kredi kartını bulan Koray Ulaş röp.

-ATM önünden gör.

-Kredi kartını teslim etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

(73 MB)

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8)ÖDÜL REKORTMENİ KARİKATÜRİST ÖĞRETMEN

BALIKESİR\'de, Karesi T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet Zeber, katıldığı karikatür yarışmalarında başarı üstüne başarı kazandı. 30 yıllık karikatüristlik yaşamına 15\'i uluslararası olmak üzere toplam 45 ödül sığdırdı. Zeber, katıldığı yarışmalarda, en doğuda Çin, en batıda Brezilya, pek çok ülkeden ödül getirdi. Ödül rekortmeni sanatçı, en büyük hedefinin başarılı öğrenciler yetiştirmek, yeni yarışmalarda, Türkiye\'ye büyük başarılar getirmek olduğunu açıkladI.

Resim öğretmeni Mehmet Zeber, 1987 yılında, bir dergide Abdi İpekçi Karikatür Yarışması, yapılacağını duyunca, karikatür çalışmalarına ağırlık verdi. Girdiği ilk yarışmada birincilik ödülü aldı. Aldığı bu ödül sanatçıyı adeta kamçıladı. Çalışmalarını karikatüre yönelten sanatçı, \"Abdi İpekçi Karikatür yarışmasının konusu, konut sorunuydu. Bu yarışmada birinci oldum. Beni karikatürist yapan bu ödüldür. Bu ödülden sonra çalışmalarımı karikatür üzerine yoğunlaştırarak arttırdım. İki tane Yunus Nadi ödülüm var. İlk uluslararası ödülüm İtalya\'dan. 1996 İtalya, Uluslararası 28\'inci Umoristi A Marostica karikatür yarışmasında başarı ödülü elde ettim. Daha sonra ödüllerin arkası kesilmedi. Üstelik karikatür çalışmalarına 1-2 yıl ara vermek zorunda kalsam bile, başarılarım ve ödüllerim arttıö dedi.

BENİM EV ÖDEVİM GİBİ BİRŞEY

Zeber, son 7-8 yıldan bu yana karikatür çalışmalarına büyük bir ağırlık verdiğini belirterek, \"Önceki yıllarda, belirli zaman aralıklarında karikatüre ara verip resim çalışmalarına yoğunlaşıyordum. Fakat son yıllarda tamamen karikatüre ağırlık verdim. Öğrencilere ev ödevi verirsiniz eve gidince ona çalışırlar. Karikatür de benim ev ödevim gibi oldu eve gelince, çizimlere başlıyorum. Benim vazgeçilmezim oldu. Büyük başarılar bu nedenle geldiö dedi

ULUSLARARASI YARIŞMALARIN ÖDÜL TÖRENLERİNE KATILAMADIM

Mehmet Zeber İtalya, Çin, Brezilya, gibi ülkelerden aldığı ödüllerin törenlerine katılmayı çok istemesine rağmen, koşulların elvermediğini belirterek, \"Genelde yurtdışı yarışmalarda, gelen davetiyelerde, \'şu tarihlerde ödül töreni var katılımınızı bekliyoruz\' diyorlar. Maalesef katılma olanağımız olmuyor tabi ki. Özellikle Brezilya\'ya gitmeyi çok istiyordum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 900\'den fazla sanatçı katıldı. Ben burada yarışma özel ödülü aldım fakat gidemedim. Çin\'e gitmeyi çok arzuluyordum, olanaklarım elvermedi. Fakat ulusal yarışmaların ödül törenlerinin tümüne katıldımö diye konuştu.

YIRTIK KAĞITLA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI ÇERCEVECİ YIRTIK KAĞIDI YIRTIP ATTI

Ünlü karikatürist Mehmet Zeber, 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi\'nin düzenlediği tasarruf konulu karikatür yarışmasına yırtık bir A-4 kağıdı ile katıldığını ve ilginç bir öyküsü olduğunu belirtip, \"Yarışmanın koşullarını okudum, her türlü teknik ve malzeme serbest diye yazıyordu. Tasarrufu nasıl anlatırım diye düşündüm. Kağıdı aldım, bir köşesini yırtıp, tasarruf yazdım. Zarfa koyup jüriye gönderdim. Eserim ikincilik ödülü aldı. Ödül törenine gittim .Fakat yapıtım yoktu. \'Neden yok\' diye sorduğumda. \'Hocam, eserleri çerçeveleyen şahıs, kağıdı yırtık görünce, yırtıldığını sanıp yerine yenisini koymuş\' dedi. Üzülmeyin ben istediğiniz kadar kağıt yırtıp size veririm dedimö

ÖĞRENCİLERİNE ROL MODEL OLDU

Zeber, Balıkesir Güzel sanatlar Lisesi\'ne gelen öğrencilerin büyük çoğunluğuna rol model olduğunu, pek çok öğrencisinin karikatür dalında ödül aldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Konu güzel sanatlara gelince bizim öğrencilerimiz yetenek sınavı ile seçiliyor. Öğrencilerimizi ilerisi için de sınava hazırlıyoruz. Bu aşamada, model çalışması ve imgesel tasarıma ağırlık veriyoruz. Bu arada karikatüre merakı olan öğrencilerimiz oluyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Şu anda karikatür alanında başarı sağlayan ödül alan öğrencilerim var. Telefon edip kutluyorum. Ya da benim haberim olmuyor onlar beni arıyor. Bağlarımızı hiç bar zaman koparmıyoruz. Herkese karikatürü bulaştırmaya çalışıyorum. Toplum olarak kitap okuma alışkanlığımız yok. Okumayan bir insanda, karikatüre baktığı zaman kafasında bazı düşünceler, sorgulama anlamında bazı kıpırtılar uyandırıyorsa, faydası vardır diye düşünüyorum. Karikatür sanatı ne kadar çok yayılırsa, insanlarda o kadar eleştiri yapmayı, farklı açılardan bakmayı, sorgulamayı öğrenir diye düşünüyorum. Karikatüre, bundan sonra da devam edeceğim. Ereksiz çalışma olmuyor. Bu nedenle ben de yarışmaları takip ediyorum. Çünkü çalışmanın bir amacı olması gerek.ö

MEHMET ZEBER KİMDİR

Mehmet Zeber ,1963 Afyon Sandıklı doğumlu,ilk orta ve lise öğrenimini Söke\'de tamamladı,1987 yılında; İzmir ,Dokuzeylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Anasanat Dalı\'ndan mezun oldu. Karikatür yarışmalarından 15\'i uluslararası olmak üzere 45 ödül aldı.Karikatürcüler Derneği ve Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesidir.Halen Balıkesir\'de Güzel Sanatlar Lisesi\'nde resim öğretmeni olarak çalışıyor.

Görüntü dökümü

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-Mehmet Zeber çalışma esnasında

-Mehmet Zeber ödülleriyle birlikte

-Mehmet Zeber ile röp.

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

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9)AKKIŞLALI KADINLARDAN ASKERLERE MANTI

Kayseri\'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlarda Afrin\'de Zeytin Dalı Operasyondaki askerler için mantı sıktı. Hazırlanan mantıların Kilis valiliği tarafından askerlere ulaştırılacağı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında askerler bölgede güvenli hat oluşturmak için mücadelesini sürdürürken, yurt içinde de vatandaşlar duaları ve askerlere kendi elleri ile hazırladığı yiyeceklerle destek olmaya çalışıyor. Bu anlamda Akkışla ilçesinde bulunan KAYMEK bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezinde buluşan Akkışla kadınlar Afrin\'de mücadele eden askerler için mantı sıktı. 45 kilo hazırlanan Kayseri mantısı Kilis valiliği aracılığıyla askerlere gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Asker için Akkışlalı kadınlar mantı doldururken görüntüler

- Kadınların duygu ve düşünceleri röportaj

- Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül açıklaması

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera: KAYSERİ,DHA)

(252 MB)