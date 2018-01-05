DHA YURT BÜLTENİ -6

Bakan Soylu: Benim polisim benim jandarmam ne demek istediğimi anladı (1)

İZMİR\'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücaadele Toplantısı\'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, \'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin\' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM -Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Aç kurtlar köye indi, köpeklere saldırdı

ARDAHAN\'ın merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü annesinin yanındaki yavru köpeği telefe etti.

Bugün 02.56 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür\'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte anne ve yavru köpeğe saldırdı. Yavrusunu kurtlardan korumak için büyük bir uğraş veren anne köpek, kurtların sayıca fazla olması nedeniyle çaresiz kaldı. Kurtlar yavru köpeği ortalarına alarak parçalarken anne köpek onları bir süre uzaktan izledikten sonra gitti.

Kurtların bu saldırısı güvenlik kamera görüntüleri tarafından kaydedildi. Çiftlik sahibi Vedat Özgür, \"Görüntüleri izlerken çok üzüldük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasına yansıyan kurtların saldırı anı

Haber: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)

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Köye inen yavru tilkinin görüntüsü ilgi çekiyor

ARTVİN’in Şavşat ilçesi Kocabey köyüne inen yavru tilkinin, bir evin bahçesinde çocukla oyun oynamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Yörede ormanlık alanda gezerken ailesini kaybeden yavru tilki, çevrede bir evin bahçesine girdi. İkamet sakinleri de aç olduğunu gözlemlediği tilkiye yemek vererek karnını doyurdu. Karnı doyan yavru tilki daha sonra çimenlik alanda bir kız çocuğun oyununa da eşlik etti. Minik çocukla birlikte oyun oynayan yavru tilkinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yavru tilki sosyal medya görüntüleri

HABER KAMERA: ARTVİN / (DHA)

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İş adamına ait zırhlı dağıtım aracını karayolları işçilerinin kıyafetlerini giyerek soyacaklarmış

ÇORUM\'da bir işadamına ait altın rafinerisinin dağıtım aracını soymak için hazırlık yaptıkları sırada yapılan operasyonla yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce siyasilerin de ziyaret ettiği işadamı Ahmet Ahlatçı\'ya ait metal rafinerisinde üretilen altınları kuyumculara taşıyan nakliye aracının soyulmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisine üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında söz konusu tesisin eski çalışanlarından S.G. ile birlikte N.A, Ş.Y, H.Y, E.E, T.K. ve B.K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden T.K, başka bir suçtan kesinleşmiş hapıs cezası bulunduğu için yakalandığı gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Emniyetdeki sorguları tamamlanan diğer şüpheliler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ FARKLI PLAN YAPMIŞLAR

Rafineride üretilen altın ve ziynet eşyalarını kent merkezi ile ilçelerde faaliyet gösteren kuyumculara götüren zırhlı dağıtım aracının güzergahını tespit eden zanlıların, uygun bir bölgede dağıtım aracını durdurmak için iki farklı plan yaptıkları iddia edildi.

ZIRHLI ARACA ÇARPIP DURDURACAKLARMIŞ

Zırhlı araca başka bir araçla çarparak \"kaza süsü\" vermeyi düşünen zanlıların,kaza sonrası kar maskeleri ile soygunu gerçekleştirecekleri öne sürülürken, alternatif plan olarak da karayolları işçilerinin kıyafetlerinden temin edip, yol yapım çalışması olduğu gerekçesiyle yolu keserek dağıtım aracını durdurmayı planladıkları, aracı durdurduktan sonra da şoför ve güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmeyi düşündükleri öne sürüldü. Zanlıların, araçta bulunan 5 milyon lira değerindeki altınları yağmaladıktan sonra önceden belirledikleri güzergahtan kaçmayı planladıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Altın rafinerisinden görünüm

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

-Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül açıklama

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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