DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE\'nin, Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege\'deki etkili poyraz fırtınası nedeniyle, Kabatepe Limanı\'ndan Gökçeada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasının yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada\'dan saat 13.00 ile Kabatepe\'den saat 15.00\'teki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğaz hattındaki ve Geyikli- Bozcaada arasındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Gestaş Feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ŞEHRİN GÖBEĞİNDE TARİHİ KALINTILAR

ÇANAKKALE\'de, alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılan kentsel SİT alanındaki iş yerinin zemininde geç döneme ait kültür varlıkları tespit edildi. Alanda başlatılan kazı çalışmalarında, antik kente benzeyen görüntüler ortaya çıktı. Merkez Fevzipaşa Mahallesi Çarşı Caddesi\'nde, kentsel sit alanında kalan bazı iş yerleri, yerine alışveriş merkezi yapılmak üzere 3 ay önce yıkıldı. Başlatılan çalışmalarda, zemindeki dolgu malzemelerinin kaldırıldığı sırada, Osmanlı Devleti\'nin son zamanlarına denk gelen geç döneme ait seramik parçalar bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanılması üzerine inşaat çalışması durdurulup, koruma kurulunun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlilerince alanda tespit kazısı başlatıldı. Alanda 3 aydır devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapı temelinin izlerinin görüntüsü, antik kente benzetildi. Bu alandaki yapılaşmanın 19\'uncu yüzyılın son çeyreği ile 20\'nci yüzyılın ikinci yarısının başlarına denk geldiği belirtildi. Buluntular arasında ise Çanakkale seramikleri ile geç dönem Osmanlı sikkeleri yer aldı.

MÜLKİYET SAHİBİNİN MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLECEK

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, kazı alanında devam eden çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Alanın \'Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı\' kapsamında \'1\'inci Derece Koruma Alt Bölgesi\'nde kaldığını belirten Dokuz, özel mülkiyetin sahibinin, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne parsellerin birleştirilmesi ve avan proje için müracaat etmesi üzerine sürecin başladığını söyledi. Bunun üzerine sondaj çalışmaları gerçekleştirilerek, konuya ilişkin uzman raporu, bilgi ve belgelerin koruma kuruluna iletildiğini anlatan Dokuz, şunları söyledi:

\"Sondaj çalışmalarının tüm parsel yüzeylerini kapsayacak şekilde müdürlüğümüz denetiminde genişletilerek, çalışma sonrasında hazırlanacak kapsamlı rapor, bilgi, belge, fotoğraflar ve çalışma sonucuna ilişkin rölövenin koruma kuruluna iletilmesine karar verildi. Bu karar kapsamında, söz konusu sondaj genişletme çalışmalarına müdürlüğümüz denetiminde 11 Aralık Pazartesi günü başlandı. Gerek daha önce yapılan sondajlarda ve gerekse yapılan genişletme çalışmalarında ortaya çıkan yapı temel izleri ve buluntular birlikte değerlendirildi. Buradaki yapılaşmayı, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına tarihlendirmek mümkün. Çıkan buluntular arasında Çanakkale seramikleri, geç dönem Osmanlı sikkeleri bulunuyor.\" İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü denetiminde devam eden sondaj çalışmalarının bu hafta sonu bitirilmesi planlanırken, uzmanlarca hazırlanacak rapor, bilgi ve belgeler koruma kuruluna sunulacak. Bu doğrultuda, mülkiyet sahibinin parsellerin birleştilmesi ve projeyi açıklığa kavuşturacak plan (avan proje) için yaptığı müracaat değerlendirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale\'de Çarşı Merkezinde alışveriş merkezi yapılmak istenen alanda çıkan yapıdan görüntü.

-Kazı alanından detay görüntü.

-Kazı alanında çalışan işçilerden görüntü.

-Kemal Dokuz röp.

Haber-KAMERA: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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(ÖZEL)

3) KANALİZASYONDA MAHSUR KALAN HOROZ KURTARILDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde kendisini kovalayan köpekten kaçarak girdiği kanalizasyonda mahsur kalan horoz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Göksun Caddesi\'nde Mehmet Fatih Peksoy\'un \'İbili\' adını verdiği horozu sokakta gezerken bir köpek kovalamaya başladı. Korkup kaçmaya başlayan horoz girdiği kanalizasyonda mahsur kaldı. Peksoy, İbili\'yi kurtarmak için çok çaba harcadı ancak sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kanalizasyona giden yağmur suyu giderinin mazgalını açarak horozu kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 40 metre ileride olan horoza ulaşamayan ekipler, kanalizasyonun önüne mısır atıp karşı tarafı da kaçmaması için ağaç bir plaka ile kapattı. Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından İbili çıkarak mısırları yemeye başladı ve o sırada ağaç plaka ile çıktığı yer de kapatılarak kurtarıldı.Horozu \'İbili\'nin kurtarıldığına çok sevinen Mehmet Fatih Peksoy, \'İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Horozumu köpek kovalamıştı, kanalizasyona kaçınca çıkartamadım. İtfaiyeye bildirdim, sağ olsunlar gelip kurtardılar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye erlerinin çalışması

- Horozun mısırı yemeye başlaması

- Horozun kurtarılması

- Horozun sahibine teslim edilmesi

- Mehmet Fatih Peksoy\'un konuşması

( Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB

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4)\'HEM KEDİYE HEM KUŞA BU KIŞTA SICAK YUVA\' YAPTILAR

YOZGAT\'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın \'Okul Destek Projesi\'ne dahil olan çocuklar tarafından boyanan ahşap kuş yuvaları, yine çocuklar tarafından, şehir merkezinde bulunan ağaçlara takıldı, kedi evleri parklara konuldu.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında 6-7 ve 8\'nci sınıf öğrencileriyle \"Hem kediye hem kuşa bu kışta sıcak yuva\" sloganıyla yapılan kuş ve kedi evleri, parklara ve ağaçlara yerleştirildi. Kış mevsiminde kuşlar ve kediler için yuva hazırlayan öğrencilere, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri de boyama konusunda destek verdi. Hazırlanan yuvaları, halk eğitim merkezinde boyayan öğrenciler daha sonra bunları park ve caddelerdeki ağaçlara yerleştirdi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün yapılan etkinlikte de, çocukların kuşlara yuva yaptığını belirten Hatipoğlu, “Önce çocuklarla birlikte kuş yuvalarını boyadık. Şimdide, ahşaptan imal edilen yaklaşık 50 kuş yuvasını, parkalarda ağaçlara ve uygun yerlere yerleştiriyoruz. Amacımız, toplumda bir farkındalık oluşturmak. Yaptığımız bu çalışma umarım bir örnek olacak. Çocukların hem doğaya hem de birbirlerine karşı daha merhametli daha olumlu tutumlar içerisinde yetişmesine katkı sağlayacağını düşündük. Umarım bu düşüncemiz uzun vadede desteklerle daha yaygınlaştırırız daha da geliştiririz. Çocuklarımızla birada böyle bir etkinliğin yapmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorumö dedi.

Yuvaları ağaçlara yerleştiren öğrenciler ise bu kış, kuşlar ve sokak hayvanları üşümesin diye yuva yaptıklarını ifade ederek, “Yaptığımız yuvaları boyadık ve ağaçlara asacağız, kuşlarımız bunların içine girip üşümeyecek. Kedi yuvamız da var. Hem kediye hem kuşa bu kış da sıcak yuva yapıyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ahşap kuş yuvalarının çocuklar tarafından boyanması

-Detay

-Çocukların konuşması

-Boyanan yuvaların yerlerine konulması için götürülmesi

-Kuş yuvalarının çocuklar tarafından ağaçlara takılması

-Çocukların konuşmaları

-Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu\'nun konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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5)POSTA GÜVERCİNİ KUPA KAZANDIRDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde 27 yaşındaki Osman Türkyılmaz\'ın posta güvercini, 103 güvercinin katıldığı yarışmada 155 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 4 saatte tamamlayarak üçüncü oldu. İlçenin Beyler Mahallesi\'nde yaşayan belediye mezbahasında çalışan Osman Türkyılmaz\'ın 2017 yılı yavru posta güvercini, Osmaniye Amanos Posta Güvercin Derneği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen \'2017 Yavru posta Güvercinleri\' yarışmasına katılan 103 posta güvercini arasında üçüncü oldu.

Osman Türkyılmaz, güvercine titizlikle baktığını belirterek, \"Emek isteyen bir sevgidir. Her sabah yemlerini verirken, yeni çıkan yavrularımı aşılıyor. Rahatsız olduğuna inandığım kuşumu, hemen tedaviye alıyorum. Haftada bir periyodik olarak temizlik yapıyoruz. Çeşitli vitamin ve yem yanında günde bir iki saat uçuruyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Osman Türkyılmaz\'ın evi

- Yuvadaki posta güvercini

- Osman Türkyılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

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6)\'YERLİ MALI HAFTASI\' ETKİNLİĞİNDE 10 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

KONYA\'daki bir ortaokulda yapılan \'Yerli Malı Haftası\' etkinliği için evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu\'nda meydana geldi. Öğrenciler, \'12-18 Aralık Yerli Malı Haftası\' dolayısıyla evlerinde velileri tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekleri okula getirdi. Bu yiyeceklerin arasından kısır ve hamur kızartması yiyen 7\'nci sınıf öğrencisi 10 kişi, öğretmenlerine mide bulantısı şikayetinde bulundu. Öğretmenler, zehirlenme ihtimaline karşın durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bazı velilerin okula yiyecek getirmeye devam etmeleri dikkat çekti. Öğrencilerin yediği yiyeceklerden alınan numuneler ise incelenmek üzere Konya İl Sağlık Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Okulun dışından detay

- Okuldaki diğer öğrenciler ve velilerden detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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