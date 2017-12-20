DHA YURT BÜLTENİ-6

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

KAMYON, POLİS KONTROL NOKTASINA ÇARPTI: 2\'Sİ POLİS 3 YARALI

1)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde, direksiyonu kilitlenen yem yüklü kamyon kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarptı. Kazada 2 polis memuruyla, kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eğirdir kent merkezinden Isparta yönüne giden Mehmet Cumhur Sülek yönetimindeki 27 N 8809 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ilçe girişinde bulunan polis uygulama noktasına girdi. Kazada polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

VALİ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kaza sonrası hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Günaydın, kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Kazanın incelendiğini aktaran Günaydın, \"Yem yüklü bir kamyon çelik bariyerleri aşarak çarpmış. Maalesef olayda 2 arkadaşımız yaralanmış. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve hayati tehlikeleri yok çok şükür. Buradaki doktorlar tedavileriyle ilgileniyor\" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde, yem yüklü kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarpmasıyla polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek\'in yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun önce polis kontrol noktasının önündeki beton bariyerlere, ardından bariyerleri aşarak polis kulübesine çarptığı görüldü.

POLİS MEMURU BİRKAÇ SANİYEYLE KURTULDU

Kaza olmadan birkaç saniye önce polis memuru Ersan Kaya\'nın beton bariyerlerin olduğu noktadan geçerek kulübeye doğru gittiği de görüldü. Hemen ardından kamyonun gelerek çarpma anı görüntülere yansıdı. Polis memuru Zeynep Düzgün\'ün ise kaza anında kulübede olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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2)YÜK TRENİ, OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde, trenin geçmesi için kapatılan bariyerlere çarpıp, hemzemin geçitte duran ehliyet sürücünün kullandığı otomobile, yük treni çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Akşehir kent merkezi Yunak Caddesi\'ndeki hemzemin geçitti meydana geldi. Celal Akarsu (55) yönetimindeki 06 RP 206 plakalı otomobille, trenin geçişi için kapatılan bariyerleri çarpıp hemzemin geçte durdu. Bu sırada 63633 sefer sayılı Konya\'dan Afyonkarahisar\'a giden makinist Ahmet Özdemir\'in (39) kullandığı yük treni, hemzeminde duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, güvenlik kamerasının bulunduğ direğe çarpıp durabildi. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Celal Akarsu ile yanında bulunan Dudu Uzun (63) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan, hayati tehlikesi devam eden Celal Akarsu, Meram Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Akarsu\'ya, \'sürücü belgesiz araç kullanmak\' suçundan 1763 lira para cezası uygulandı. Kazanın ardından gözaltına alınan makinist Ahmet Özdemir de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Trenin, otomobile çarpması güvenlik kamerası

(Haber: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA)

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3)8 YAŞINDAKİ KÜBRA, PRİZDEKİ KAÇAKTAN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da evde dokunduğu prizdeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kübra Asi, hastanede öldü.Olay, dün akşam saatlerinde Yenice mahallesinde meydana geldi. Kübra Asi, evde oynadığı sırada prize dokundu. Prizdeki kaçak nedeniyle akıma kapılan küçük kız bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kübra Asi, doktorların müdahalesine karşı kurtarılamayarak öldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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4)SİVAS\'TA 2 GÜNLÜK BEBEK SOKAĞA TERK EDİLDİ

SİVAS\'ta dün gece sokağa terk edilmiş olarak bulunan 2 günlük kız bebek hastanede tedaviye alındı.Olay dün gece 23.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 9\'uncu sokakta yaşandı. Sokak üzerinde yabancı uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde battaniye ve beze sarılı bebek fark edildi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri soğuktan üşüyen ve yağmur nedeniyle ıslanan bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırılan bebek tedaviye alındı. Sivas Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren bebeğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünite sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Bebek hastanemize 112 ekipleri tarafından, sokakta bulunarak gece getirildi. Bebek hastanemize geldiğinde ıslaktı ve üşümüştü. Gerekli ısıtma işlemlerinden sonra hayati bulguları değerlendirildi. Gerekli kan örnekleri alındı. Göbeği iple bağlandığı için tetanos enfeksiyonundan korunması amacıyla çeşitli müdahaleler yapıldı. Göbek kordonu temizlendi ve gerekli tedavileri için kan örnekleri alındı. Şu an bebeğimizin durumu iyi. Ünitemizde yaklaşık 12\'nci saatinde. Hayati bulguları normal. Her hangi problemi yok. Sağlık açısında şu anda önemli bir problem beklemiyoruz. Ağırlığı yaklaşık 3 kilo 250 gram. Gününde doğmuş gibi gözüküyor. Ekstra bir sorunu yoktur. Gayet sağlıklı.\" dedi. Polis ekipleri, bölgede bebeği sokağa terk edenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Bebeğin tutulduğu kuvöz

-Bebeğin görüntüleri ve sağlık personelinin ilgilenmesi

-Doktorun açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(178 mb)

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5)ÇAY İÇMEYE GİTTİĞİ BENZİNLİKTE, AZ DAHA ÖLÜYORDU

BATMAN\'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.\'de çalışan İhsan Rüzgar, akşam mesaisine gitmek üzere servis aracını beklediği sırada, çay içmek için gittiği benzinlikte, bir minibüsün çarpması sonucu az daha ölüyordu. Minibüsün Rüzgar\'a çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Bayındar Mahallesi\'nde yaşayan 44 yaşındaki, 5 çocuk babası İhsan Rüzgar, 3 gün önce akşam mesaisine gitmek üzere evden çıkarak, yol kenarında bulunan benzinlikte, kendisini alacak servis aracını beklemeye başladı. Havanın soğuk olması nedeniyle benzinlikte çalışan arkadaşının yanına giderek, servis aracı gelene kadar sıcak bir çay içmek istedi. Pombalardan uzaklaşmak isteyen Rüzgar\'a bu sırada hızla istasyona gelen minübüs çarpttı. Minibüsün yaklaşık 3 metre fırlattığı İhsan Rüzgür çağrılan ambulans ile hastaneye kaldarılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Hastanede tedavi olduktan sonra 15 günlük rapor verilerek eve gönderilen İhsan Rüzgar kaza anını anlatırken, \"O anda arabanın nereden geldiğini fark etmedim. Bir anda çarptı, yere düşerken bilincimi kaybetmiştim. Bana çarpan şoför arkadaş da 112\'yi aradı, beni hastaneye kaldırdılar. Çok şükür bir menisküs yırtığıyla atlattık. Kolumda hafif yaralanma var, o da inşallah geçer. Kaza dolasıyla 15 günlük iş göremez raporu aldım. Kaza olduğu için şikayetçi de olmadım. Benzinlikte bir çay işmek istemiştim. Pompalardan uzaklaştım, görmediğim minibüs çarptı, buna da çok şükür\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Minibüsün çarpma anı

-İhsan Rüzgar\'ın konuşması

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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6)KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meyve yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü ve kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 71\'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar istikametine giden Muhammet Üner idaresindeki 07 UA 654 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Muhammet Üner ile kardeşi Mahmut Can Üner yaralandı.

Yaralılardan Mahmut Can Üner sağlık ekipleri tarafından, Muhammet Üner ise çevredekilerin yardımıyla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yola dökülen muz, portakal ve çilek meyveleri ise telef oldu.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen kamyondan

- Devrilen kamyon ve yol kenarına saçılan meyvelerden

- Yolu temizleyen vatandaşlardan

80.4 MB /// 01.19\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

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7)SANDIKLI DUVAR RESİMLERİYLE TANITILACAK

AFYONKARAHİSAR Sandıklı ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Hüdai Kaplıcalarına duvar resimleri yaptırılıyor. Sandıklı Belediyesi tarafından Hüdai Kaplıcalarındaki marketin duvarlarına ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin resimleri yaptırılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisan öğrencisi Osman Nuri Arslan (25) duvara taş köprü, Sarı Saltuk Türbesi, Roma döneminden kalma taşlar, kaplıcanın ilk hali, Akdağ\'da bulunan yılkı atları, porsuk, sincap ve kaya kartalı gibi ilçenin pek çok kültürel ve tarihi değerlerinin resmini çiziyor.

Osman Nuri Arslan, yaklaşık üç ay önce başladığı ve 3 ay daha süreceğini düşündüğü çalışmada akrilik yöntemini kullandığını söyledi. Kaplıcalara gelen turist ve misafirlere ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini resimlerle tanıtılması için çalışmaya başladığını aktaran Osman Nuri Arslan, \"Resimlerimde Sandıklı\'nın kültürünü ve tarihini ele almaya çalıştım. Çalışmamı akrilik tekniği kullanarak yapıyorum. Önce kağıda resimlerini yapıyorum, sonra da duvara\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Marketin duvarına yapılan resimler

- Osman Nuri Arslan marketin duvarına resim yaparken

- RÖP: Osman Nuri Arslan

149 MB /// 02.26ö

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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8)GÜNEY KORE\'DEN MANİSALI KORE GAZİLERİNE VEFA

GÜNEY Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, 67 yıl önce Kore Savaşı\'na katılan Manisalı Kore gazileriyle bir araya gelerek, hem teşekkür etti hem de asker heykeli ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi\'ne üye 10 Kore gazisi Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo\'nun davetiyle düzenlenen yemekte buluştu. Bir restoranda düzenlenen yemeğe Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hong Mo Koo\'nun yanı sıra Ege Ordu Komutanlığı\'ndan Personel Albay Recai Gedik, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım ve gazi yakınları katıldı.

\"DİZLERİMİZİN ÜZERİNE ÇÖKTÜĞÜMÜZ ANDA KARDEŞLERİMİZ VARDI\"

Yemek öncesi konuşan Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, katılımlarından dolayı tüm gazi ve yakınlarına teşekkür ederek, \"67 yıl önce bizim ülkemizde çok büyük belalar ve çok büyük gözyaşları vardı. Bizim dizlerimizin üzerine çöktüğümüz en zor zamanımızda yanımızda bir kardeşimiz vardı. O zamanki kardeşlerimiz şu anda bizimle beraberler. Bizim ülkemizin geleceği, demokrasimiz ve ötesinde bizim varlığımız için kan ve ter döken başta şehitlerimiz olmak üzere şu anda aramızda bulunan kıymetli gazilerimize ve onların değerli ailelerine şükranlarımı arz ediyorum. Şu anda hala Kore\'nin dağlarında henüz naaşlarına ulaşamadığımız birçok ülkenin şehitleri yatıyor. Buraya gelmeden önce Kore Silahlı Kuvvetleri\'nin 3 şehidinin naaşını tespit ettik. Bu 3 şehidimizin cenaze törenlerini tam 67 yıl sonra yaparak, Türkiye\'ye yola çıktık. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce askerini değişik zamanlarda Güney Kore\'ye göndermiş, 3 yıllık savaş sürecinde ve sonrasında ülkemizin barışı koruması için bizimle olmaya devam etmiştir. Kore harbi esnasında 724 şehidimizi bizim geleceğimiz ve demokrasimiz için verdiniz. Biz, dün Ankara\'daki programımız esnasında Kore\'de savaşanlar anıtına giderek şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimizi tekrardan saygıyla andık. Sizin bizim için göstermiş olduğunuz emekleri ve gayretleri hiçbir zaman unutmayacağız. Sizin zor gününüzde biz de sizin yanınızda olacağız\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, Kore Gazisi Mehmet Gül\'e Güney Kore Madalyası takdim etti. Korgeneral Koo, 10 kore gazisine de asker heykeli ile çeşitli hediyeler verdi. Yemeğin ardından Korgeneral Koo ve beraberindeki Güney Koreli askeri heyet, Kore gazileri ile sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Kore gazilerinin katıldığı yemekten görüntü

-Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo\'nun konuşması

-Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo\'nun, Kore gazilerine madalya ve hediyelerini vermesi

-Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo\'nun Kore gazileri ile sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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9)KEMER\'DE GÖRÜLEN MAYMUN ŞAŞIRTTI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde ağaçta görülen maymun şaşkınlık yarattı. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, bölgede ilk kez maymun görüldüğünü söyledi. Kemer\'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde önceki gün ağaçta maymun görenler şaşkınlık yaşadı. Ağaçta daldan dala zıplayan maymunla ilgili Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya\'ya haber verildi. Maymunla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne haber veren Altunkaya, bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Nereden geldiği belli olmayan maymun, vatandaşın bölgede toplanmasının ardından Yanartaş bölgesine doğru kaçtı.

Görüntü Dökümü

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- Ağaç üzerindeki maymundan cep telefonu görüntüleri

39.4 MB /// 00.38ö

Haber ABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

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