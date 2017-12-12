DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SÜRAT TEKNESİNDE 31 KAÇAK YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) 6 metrelik sürat teknesiyle geçmeye çalışan Suriyeli 31 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Dün (pazartesi) saat 22.10 sıralarında, Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 6 metrelik sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7\'si kadın ve 15\'i çocuk toplam 31 kaçak, bölgede devriye görevi yapan 101 bordo numaralı sahil güvenlik botun tarafından tespit edildi. Peşine düşen ekipler, sürat botunu durdurdu. Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 31 kaçağı yakaladı. O anlar, sahil güvenlik botu görevlileri tarafından kaydedildi. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar ve yedeğe alınan sürat teknesi, Bodrum\'a getirildi. Kaçakların İstanbul\'dan Bodrum\' a geldikleri ve 15 bin dolara tekneyi satın aldıkları öğrenildi. Kaçakların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaçakların radardaki görüntüleri sürat teknesi kaçakların yakalanması, Bodrum\'a getirilmesi

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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2)40 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖRDÜ



KOCAELİ Üniversitesi\'nde öğrenim gören 40 öğrenci kampüste yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrenciler taburcu edildi.

Kocaeli Üniversitesi öğrenim gören 40 öğrenci dün gece rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gelen öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Kampuste öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hülagü, sosyal medya hesabından, \"Bugün öğle yemeği sonrası bazı öğrencilerimizde mide bulantısı ve kusma şikayeti olmuş. Acilde her türlü müdahale yapıldı. Bazı öğrencilerimizi gördüm. Şu an ciddi şikayetleri olan yok, hepsi iyi. Konuyla ilgili soruşturma açıldı. Gerekli incelemeler hassasiyetle takip edilmektedir\" paylaşımında bulundu.

(Ergün AYAZ-İZMİT(Kocaeli), (DHA)-

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3)HDP SAKARYA ESKİ İL BAŞKANI TUTUKLANDI



SAKARYA\'da, HDP Sakarya eski İl Başkanı Mehmet Bayram\'a, \'Silahlı Terör Örgütüne üye olmak\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. HDP Sakarya eski İl Başkanı Mehmet Bayram, sosyal medya paylaşımları nedeniyle \'Terör örgütü propagandası\' iddiasıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart\'ta gözaltına alındı. Mehmet Bayram adli kontrolle serbest bırakılırken, hakkında Sakarya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Terör örgütü propagandası\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\' ve \'Halkı askerlikten soğutma\' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonrasında Bayram \'Silahlı Terör Örgütüne üye olmak\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP\'li eski başkana verilen bu hapis cezası İstanbul İstinat Mahkemesi\'nce onaylanınca Bayram dün Adapazarı\'nda gözaltına alındı. Bayram adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)-

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4)VALİ ERİN, SURİYELİLERLE GÖRÜŞTÜ

ŞANLIURFA Göç İdaresi Müdürlüğünde sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaya gelen Suriyeli sığınmacıların Vali Abdullah Erin ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde verilen biyometrik kart dağıtım devam ediyor. Kişisel bilgiler ve parmak izinin bulunduğu kartlardan almaya gelen Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkezde, sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanabilmek isteyen Suriyeliler adres kaydı için son günlerde yoğunluk oluşturuyor. Suriyelilerin oluşturduğu yoğunluk üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Erin, kuyrukta bekleyen Suriyelilerle Kürtçe ve Arapça konuşarak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vali Erin, kurumda yaşanan yoğunluk nedeniyle eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. İşlem yaptırmak için sıra bekleyen çok sayıda Suriyeli ile de görüşen Vali Erin, çocuklara oyuncak hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Göç İdaresinde kuyrukta bekleyen Suriyeliler

- Vali Abdullah Erin kurumu ziyaret etmesi

- İşlem yapmak için bekleyen Suriyelilerle görüşen Vali Erin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK- Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79MB

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5)DEMRE\'DE BAHARI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE\'nin birçok bölgesinde ağır kış koşulları yaşanırken Antalya\'nın Demre ilçesinde baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Tatile gelen Alman turistin denize girdiği bölgede, bazı ağaçlar çiçek açtı. Türkiye\'nin en sıcak bölgelerinden Demre ilçesinde hava sıcaklığı gündüz 18- 20 derece civarında seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 19- 20 derece olduğu ilçeye tatile gelen ve yatla Kekova turuna çıkan Alman Ulrich Volk, Kekova\'da denizin güzelliğini görünce Akdeniz\'in mavi sularına atlayarak yüzdü ve denizin tadını çıkardı.

İlçenin bazı bölgelerinde ise yabani armut ve elma ağaçlarıyla azgan bitkisi çiçek açtı. Bazı yerli tatilciler Myra Antik Kenti\'nin yamacındaki bembeyaz çiçek açan azganın yanında fotoğraf çektirdi. Baharın müjdecisi olan papatyalar da kırlarda rengarenk görüntüler oluşturdu.

Aralıkta denize girme imkanı bulan Ulrich Volk, \"Burada deniz çok güzel. Hava ve su çok sıcak. Hava Almanya\'da çok soğuk ve karlı. Demre\'de ise güneş var. Demre çok güzel\" dedi.

Ankara\'dan gelen Damla Öge, \"Ankara\'da hava buz gibi. Demre\'ye geldim. Hava 18- 20 derece. Ağaçlar çiçek açmış. Ben de güzel havanın tadını çıkarıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Denize giren Alman turist yüzerken

- Çiçek açan yabani armut, elma ve azgan ağaçları

- Azgan çiçeğini koklayanlar

- Kırlarda açan papatyalar

- Röportajlar

- DHA Muhabiri Ahmet Acar\'ın anonsu

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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6)BODRUM\'DA GÖKKUŞAĞI KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sabaha kadar süren yağışın ardından açan güneşle birlikte ortaya çıkan iki gökkuşağı, seyir keyfi yaşattı.

Bodrum\'da sabaha kadar süren yağışın ardından güneşle birlikte ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Mazı Mahallesi ve Gökova üzerinde çıkan iki ayrı gökkuşağı, hoş bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla gökkuşağını görüntüledi.

Mazı Mahallesi\'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Şehval Bardak, \"Gece boyunca yağmur yağdı, sabah kalktığımızda ise doğanın rengarenk tablo gibi manzarası ile karşılaştık. İnanılmaz bir güzellikte içimizi ısıttı, aynı anda iki gökkuşağının fotoğraflarını çektik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gökkuşağınının Gökova üzerindeki görüntüsü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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