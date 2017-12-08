DHA YURT BÜLTENİ-6 

Mersin\'de 32 askere FETÖ\'den gözaltı kararı

Mersin\'de, FETÖ/PDY\'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi

Mersin Adliyesi\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin anayasal düzeni değiştirmek ve terör örgütüne üyelik ile suçlandığı belirtilerek, \"Örgüte yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 şüpheli asker hakkında Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiştir\" ifadelerine yer verildi. Şüpheliler hakkındaki gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber: MERSİN, (DHA)

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Nusaybin\'de sokakta poşet içinde patlayıcı bulundu

MARDİN\'in Nusaybin ilçe merkezindeki bir sokakta bir poşet içerisinde, 5 kilogram PETN patlayıcı cve çok sayıda uzaktan kumanda ile patlatma cihazları bulundu.

Bulunan patlayıcı ile ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"07.12.2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde bir şahsın tandırın yanında iki supheli poşet görmesi üzerine polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekipleri söz konusu poşetlerin içinde patlayıcı olduğunu görmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı, yapilan kontrollerde yaklaşık olarak 5 kilogram PETN patlayıcı ve çok sayıda uzaktan kumanda ile patlatma cihazlarının olduğu tespit edilmiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-Ele geçirilen patlayıcıların sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

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Aksaray\'da uyuşturucu operasyonu: Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı

AKSARAY\'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şebeke üyelerinin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe alan polis, yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından bugün daha önce belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan armada ise 150 gram eroin, 80 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)

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Artvin’de kar esareti (2)

ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Artvin\'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, karda kayak keyfi yaptı. Çocuklar cadde ve sokakları kayak pistine çevirdi. Naylon poşetlerle sokaklarında kar üstünde kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar belediyenin karla kaplı yolları açmasından yakındı, \"Yol açılmasaydı daha güzel kayardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokaklarda kayak yapan çocuklar

Çocuklarla röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)



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Kurtarılmaya çalışılırken telefonla yakınlarına kaza yaptığını bildirdi

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde tarlaya uçan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılmaya çalışılırken yakınlarını arayarak haber verdi.

Kaza sabah saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolunun Hataplı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Emine Çevik idaresindeki 34 TT 5019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki tarlaya uçarak ters duran otomobilde Emine Çevik sıkıştı. Emine Çevik\'i kurtarmak isteyen vatandaşlar seferber oldu. Kurtarma çalışması sırasında telefonla konuşan Emine Çevik yakınlarına durumu anlatırken, \"Yok bir şeyim yok. Ben arabanın içindeyim, araba devrildi. Herkes burada ama ben arabanın içindeyim. Kendimizde bir şey yok\" dedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Emine Çevik kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Olay yerinden görüntüler

Sürücünün telefonla konuşması

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA) -

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(Özel) - Şifa arayanların uğrak yeri: Attar Pazarı

ŞANLIURFA\'da havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar, Attar Pazarı\'na akın ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi üzerine vatandaşlar, Haşimiye Meydanı\'nda alternatif tıp ve bitkisel tedavilerin yapıldığı Attar Pazarı\'nın yolunu tutuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda eczanelerden, attarlar ise doktorlardan daha fazla ilgi görüyor. Dar dükkanlarında doktor ve eczacı gibi çalışan attarlar, 500 çeşit şifalı bitkinin karışımından yapılan ilaçların şifa kaynağı olduğunu söyledi. Doktorun yazdığı ilaçlardan şifa bulamayan, doktor muayene ücreti ve ilaç fiyatlarının pahalı olmasından dolayı çoğu vatandaşın tercih ettiği attarlar, gelişi güzel her türlü bitkinin kullanılmaması konusunda ise müşterilerine uyarıda bulunuyor. Kış mevsimi dolayısıyla yoğun günler geçiren attarlar, başta soğuk algınlığı, grip, hemoroid, astım, damar tıkanıklığı, karın ağrısı, mantar, öksürük, şeker, saç dökülmesi, bel ağrısı, ishal, bronşit, ülser, kalp damar tıkanıklığı, tansiyon, böbrek rahatsızlığı, kanser ve idrar hastalıklarına hazırladığı bitki ilacıyla derman olduklarını belirtti.

Kış mevsiminde soğuktan korunmak için zencefil ve havlıcan bitkilerini öneren attar İsa Demirkol, \"Havlıcan ve zencefil kışın en çok tavsiye ettiğimiz bitkilerdir. Soğuktan korunmak veya soğuk algınlığını atlatmak için en etkili bitkiler bunlardır. İki bitki de soğuk algınlığına, öksürüğe, nefes darlığına, göğsün yumuşatılmasına, boğaz iltihabına ve ses tellerine iyi geliyor. Bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı zencefil veya havlıcan koyup, 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içerek anında etkisini hissedebilir, düzenli kullanımda da 7 gün içerisinde şifa bulabiliriz\" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda şifa bulamadığını ifade eden Hamit Kılıç ise, \"Ben 10 gün boyunca karın ağrısı şikayetini çektim. Doktora gittim bir sürü tahlil ve ilaç verildi ama ağrım kesilmedi. Bir komşumun önerisi üzerine geldiğim attarda sorunumu anlattım bana bitkisel bir karışım yaptı onu kullandım bütün ağrılarım geçti. Doktor bitkisel ilaçların kötü olduğunu söyledi ancak unuttukları bir şey var ilaçların içindeki ham madde bitkilerdir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Attar pazarında yaşanan yoğunluk

- Şifa için bitkisel ilaç alanlar

- Açıklamada bulunan attarlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA- (DHA)

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Sosyal hayattan dışlanan epilepsi hastalarının tanısı zorlaşıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztura, epilepsi hastalarının sosyal hayatta dışlanması ya da ötekileştirilmesinin verdiği sıkıntılar nedeniyle tanısının biraz daha zorlaştığını söyledi. Öztura, \"Toplumda epilepsi hastalığına karşı bir damgalama var. Yani epilepsi hastaları kendilerini çok ifade etmek ve sosyal anlamda tartışılmak istemiyor\" dedi.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 53\'üncü Ulusal Nöroloji Kongresi\'ne katılan Prof. Dr. İbrahim Öztura, epilepsi hastalığı ve tanıyı zorlaştıran durumlar ve buna bağlı olarak hastaların sosyal hayatlarında dışlanmaları ve ötekileştirilmeleriyle ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Öztura, \"Epilepsi beynin elektriksel bir bozukluğu. Beynin bir bölgesinde ya da tamamını ilgilendiren, anormal bir elektriksel aktivite ortaya çıkıyor ve bu anormal elektriksel aktivite sonucunda bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtiler, kişinin bilincinin kaybolması ve birlikte ya da ayrıca bir tarafında ya da vücudun her tarafında kasılmaların olması, bu sırada dilini ısırması, bu sırada idrar kaçırması gibi belirtilerin birinin ya da hepsinin olabildiği bir semptomlar ya da belirtiler bütünü. Ama sonuçta temel mekanizma beyinde anormal bir elektriksel aktivite ve bu aktivitenin yayılması temel bulgu\" dedi.

ÇOCUK VE YAŞLILARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Epilepsi hastalığının sıklığının bütün toplumlar için yüzde 1 kabul edildiğini ve bunun Türkiye ölçeğinde 750 bin civarında olduğunu aktaran Öztura, \"Görülme sıklığı çocukluk yaş grubunda ve yaşlı grupta daha yüksek. Aktif çalışma çağı dediğimiz 20- 60 yaş arasındaki grupta en az görünme sıklığı olan hastalık\" diye konuştu.

BELİRTİLERİ ÇOK

Hastalıkla ilgili temel sorunun tedavide olduğunu ve epilepsi belirtilerinin çok çeşitli olduğunu vurgulayan Öztura, şöyle dedi:

\"Yani halk arasında bilinen sara nöbeti diye olan, işte gözlerin dönmesiyle olan bu tanıda bir sorun yok ama sorun daha az bilinen belirtileri olan hastalarda ortaya çıkıyor. İşte bu az bilinen nedir, migren benzeri o beynin arkasını ilgilendiren, migren benzeri o görsel buluntuların olması, yine beynin ön kısmını ilgilendiren davranışsal değişikliklerin, hareket buluntularının olması, yine uykuda uyku bozukluklarıyla karışabilen anormal uykuda hareketlerin ortaya çıkması. Yine psikiyatrik tablolarla karışabilen net ayırt edilemeyen garip hareketlerin, garip davranışların, bağırmaların, çığlık atmaların ortaya çıkması epilepsi tanısının zor olduğu ya da zorlaştığı durumlar.\"

\"TOPLUMDA DAMGALAMA VAR\"

Toplumdaki algının epilepsiyi zorlaştırdığına işaret eden Prof. Dr. İbrahim Öztura, şunları kaydetti:

\"Toplumda epilepsi hastalığına karşı bir damgalama var. Yani epilepsi hastaları kendilerini çok ifade etmek ve sosyal anlamda tartışılmak istemiyor. Daha çok hastalığını hekimiyle bire bir tartışmak ve hekiminin dışında da kimseyle paylaşmak istemiyor. Yani herkes çok rahat bir yakını kalp krizi geçirdiğinde bunu çevresiyle paylaşırken epilepsi hastası kriz geçirdiği zaman çevresiyle çok da paylaşmak istemiyor. Hani böyle bir algı var. Bu algının bir kısmı özellikle sosyokültürel anlamda bu hastalık nedeniyle işte gelecek hayatla ilgili, evlenmeyle ilgili sıkıntıların ortaya çıkması. Yine iş açısından, işverenlerin epileptik hastaları çalıştırmadaki gönülsüzlüğü. Yine benzer şekilde epileptik hasta profilinden dolayı sosyal hayatta dışlanması ya da ötekileştirilmesinin verdiği sıkıntılar nedeniyle tanısı biraz daha zorlaşıyor. Öncelikle hekime gitmemeye çalışıyorlar. Hekime giderlerse de bunu fark ettirmemeye çalışıyorlar ve de bu da doğal olarak hem tanıyı hem de tedaviyi geciktiriyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan genel detay

- RÖP: Prof. Dr. İbrahim Öztura

- Salondan detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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