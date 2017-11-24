DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GİRESUN’DA, PKK’LI TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS SAĞLANDI



GİRESUN’un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Giresun’un Dereli ilçesinde PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)-

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2)TUĞGENERAL KOÇUM, ŞANILURFA\'DA

JANDARMA Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Şanlıurfa\'da incelemelerde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Şanlıurfa\'da, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile birlikte Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Komutanlarla bir süre makamında görüşen Vali Erin, daha sonra Tuğgeneral Koçum\'la birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne geçti. Burada özel hareket polislerin yemekhanesine geçen protokol, İl Müftüsü İhsan Açık’ın yaptığı yemek duasının ardından yemek yenildi.

Görüntü Dökümü

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- Özel Hareket Şubesini ziyaret eden protokol

- Yemek duasının yapılması

- Protokolün arkasında asılı bulunan pano

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB

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DOĞU KARADENİZ’DE KAR ESARETİ (EK)

3)YAYLADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ, KURTARILDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhane sınırları içinde bulunan Gümüşki Yaylası’nda, kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyle 600 küçükbaşı kurtardı. Gümüşki Yaylası’nda hayvancılık yapan 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarak, kısa sürede yaylaya ulaştı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 7 kişiyle 600 küçükbaşın Trabzon’un Yomra ilçesine dönmesi sağlandı.

\'KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR\'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışının yoğun olduğu günlerde yöre halkının yayla ve mezralara çıkmaması gerektiğini belirtti. Karla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Bugün itibariyle il genelinde yolu ulaşıma kapalı olan sadece birkaç mahallemiz vardır. Bu mahallelerimizin yolları da kısa sürede ulaşıma açılacaktır. İlçe belediyelerimiz ile birlikte gece-gündüz vatandaşımızın emrindeyiz. Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorumö diye konuştu.

GÜMÜŞHANE/DHA

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VAN\'DA EĞİTİME KAR ENGELİ (EK)

4)GEVAŞ\'TA DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Yoğun kar yağışı, Van\'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, eğitime bugün için ara verildi. Karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için yoğun çalışma yürüttü.

BİTLİS\'TE 51 KÖY YOLU, ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis\'te dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu, ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı, merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini ve hava sıcaklığında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Özcan ÇİRİŞ- Seyfettin İDİZ/VAN, BİTLİS, (DHA)

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5)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU: 27 GÖZALTI

İZMİR\'de bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapmak ve üyesi olmak iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ekipleriyle birlikte PKK/KCK\'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Kent merkezi dahil olmak üzere Menemen ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak iddiasıyla yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 27\'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında iki kişinin cezaevi firarisi olduğu da belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 kurusıkı tabanca, 50 gram esrar, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlılardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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6)HAKKARİ\'DE HARABE EVDE YAŞAYAN AİLEYE VALİ SAHİP ÇIKTI

HAKKARİ merkeze bağlı Aşağı Kayacık köyünde eşi ve 7 çocuğu ile birlikte yıkılma tehlikesi olan evde yaşam mücadelesi veren böbrek hastası emekli köy korucusu Nurettin Kaya\'nın yardım çağrısına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak cevap verdi. Kaya Ailesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından köyden alınarak, merkezdeki Medrese Mahallesi\'nde bir eve yerleştirildi. Vali Toprak\'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri harakete geçti ve Kaya Ailesi için Hakkari\'nin Medrese Mahallesi\'nde sobalı bir ev kiralandı. SYDV görevlileri tarafından kiralanan araçla aile Aşağı Kayacık köyünden alınıp, yeni evlerine yerleştirildi. Baba Nurettin Kaya, basında çıkan haberler üzerine Hakkari Valisi\'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek, \"Ben emekli korucu maaşıyla aylık 800 TL ile çocuklarımı geçindiriyordum. Maddi durumum iyi olmadığı için bu yıl lise 1\'inci sınıfta okuması gereken kızımı okula gönderemedim. Diğer 3 öğrencimi zor şartlarla okula gönderiyordum.Bununla ilgili basın aracılığıyla yaptığım yardım çağrısına sayın Valimiz sahip çıkıp bize ev kiraladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

SONGÜL, LİSEYE GİTMEK İSTİYOR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl liseye kaydını yaptıramadığını söyleyen Songül Kaya, kendilerine sahip çıkan Hakkari Valisi Toprak\'a teşekkür ederek, \"Köyde yıkılma tehlikesi geçiren evde yaşıyorduk. Ben valimize bize sahip çıktıları için teşekkür ediyorum. Bize Hakkari\'de ev kiraladılar. Köyde de yıkılmak üzere olan evimizi yıkıp yerine bir ev yapacaklarını söylediler. Benim babam böbrek hastası. Geçimimizi babamın emekli koruculuk maaşıyla sağlıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yıl liseye gidemedim. Bu konuda da destek bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaya ailesinin Hakkari merkezde Valiliğin kiraladığı eve taşınmaları

-Detaylar

-Baba Nurettin Kaya ile Kürtçe röportaj

-Okula gidemeyen kızı Songül Kaya ile röportajlar

-Detaylar

HAKKARİ, (DHA)

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7)ŞANLIURFA\'DA 6 AYDA 387 KADIN ŞİDDET GÖRDÜ

ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında 387 kadının şiddet gördüğünü belirledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerinde şiddet mağduru kadınların istatistik bilgileri paylaşıldı. Yarın başlayacak olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına karşı şiddetin toplumsal düzeyde anlaşılabilir, görünebilir, anlamında duyarlı olmaya çalıştıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, \"Kadına karşı şiddet dediğimizde sadece fiziki şiddetten bahis etmiyoruz. Bunun yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet bu olaylara dahildir. Bizler bu konuda toplumsal bir hassasiyet oluşturarak, bu şiddetin toplum düzeyinde bertaraf edilmesi için vesile olmaya çalışıyoruz. Bizler şiddet mağduru kadınlarımız için mevlit okutacağız. Bizler kentimizde şiddet mağduru kadını sayısını düşürmek için uğraşlar veriyoruz. Şiddet kültürünün tamamen ortadan kalkması temenni ediyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'nin 2012 yılında hizmette girdiğini konuşmasında değinen Bilici, \"Bu merkezin hizmette girmesiyle birlikte kadına yönelik şiddet verileri de ortaya çıktı. 2013 yılında şiddete maruz kalan, 264 kadınımız şiddet mağduru olarak bize başvurmuştur. Bu mağdurlar için gerekli işlemleri başlattık. Yine 2014 yılında 306 kadın, 2015 yılında 261 kadın, 2016 yılında, 319 kadınımız şiddet gördüğü gerekçesiyle bize başvuruda bulundu. Şiddet yönelik kurum olarak gerekli tanıtımları yaptığımız için bu sayı 2017 yılında arttı. 2017\'nin ilk 6 ayında 387 kadın başvurusu ortaya çıkmış. Bu başvurularla ilgili olarak da biz çeşitli hizmet modeli ortaya koymuş bulunmaktayız. Yine önemli bir veri olarak 2016 yılında ise şiddet mağduru 16 erkek olarak başvurumuz var. Bunlara yine psikoloji şiddet, ekonomi şiddet, olarak bize başvurmuştur. Şiddet merkezime başvuranların sorunları 12 saat içerisinde tespitini yaparak onun çözümü için gerekli çalışmaları ortaya koyuyoruz. Duruma göre mağdur olan kişiyi ya ailesine yada kadın koruma evlerinde misafir ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

- Kurumda müracaat alan personel

- Hasan Bilici\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251 MB

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8)KURA NEHRİ\'NİN YÜZEYİ BUZ TUTTU

ARDAHAN\'ın Göle İlçesi\'nden doğan Kura Nehri\'nin yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi\'ne dökülen Kura Nehri\'nin yüzeyi, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Buzun kalınlığını nehire taş atarak test eden vatandaşlar, Kura Nehri’nin her yıl bu mevsimde donduğunu, buz kalınlığının gittikçe kalınlaşacağını söyledi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının durmasıyla birlikte havalar soğumaya başladı. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 19.6 derece ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde ölçüldü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'ın Göle ilçesinde 19.3, Erzurum Palandöken Dağı\'nda 16.5, Kars\'ta 15, Erzurum\'da 10.3, Ağrı ve Ardahan\'da 10, Muş\'ta 6.8 ve Erzincan\'da 6.5 dereceyi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Yüzeyi buz tutan nehirden genel detay

-Röportajlar

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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