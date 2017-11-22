DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞANLIURFA ADLİYESİ\'NDE KAVGA



ŞANLIURFA\'da cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgayı polis güçlükle sonlandırdı.Şanlıurfa Adliyesi\'nde 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir cinayet davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine aralarında kadınların da bulunduğu grup tekme-tokat kavga etti. Duruşma salonuna takviye polisin çağrılmasının ardından salona girmek için ısrar eden bir grubu güçlükle adliyeden dışarı çıkardı. Adliye bahçesine çıkarılan grubun yeniden kavga etmemesi için gelen çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye bahçesinde çıkarılan taraflar

- Kadınları tepkileri göstermesi

- Polisin adliyede önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 158 MB

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2)YOZGAT\'TA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

YOZGAT’ta mevsimin ilk kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle meydana gelen buzlanma şehir içi ulaşımı aksattı. Buzda kayıp düşen 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı.Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent içinde cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah işyerlerine ulaşmaya çalışan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Rampa yollarda bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler, geciken servislerini bekledi. Buz pistine dönen kaldırımlarda yürümek de güçleşti. Yayalar, kayıp düşmemek için küçük adımlarla yürümeye çalışsa da bazıları düşmekten kurtulamadı. Buzda kayarak düşmeleri sonucu yaralanan 3 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. 1\'isinin omzunda, diğer 2\'sinin ayak bileklerinde kırık saptanan 3 kişi tedavi altına alındı. Sürücüler ve yayalar, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılmamasına tepki gösterdi. Bir servis sürücüsü, \"Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği belliydi. Bizler bunu biliyoruz, belediye bilmiyor. Belediye bugün çalışma yapmayacaksa ne zaman yapacak. Saat 09.00 oldu henüz tuzlama çalışması yok. Mesai saatinden önce çalışmaların yapılması gerekiyordu. Öğrenciler bugün okullarına geç kaldılar\" dedi.Belediye ekipleri ise tuzlama çalışmalarını hızlandırdı ve sorun yaşanan Kent Park bölgesi ile Şehir Hastanesi bağlantı yollarında buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Sorun yaşanan yollardan görüntü

-Kayan otomobiller

-Servis bekleyen öğrenciler

-Kayıp düşmemek için çaba sarf eden yayalar ve düşenler

-Belediye ekipleri tuzlama

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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3)ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ARDAHAN\'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gün boyu etkili olan yağmur gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar yağışının sürpriz olmadığını, mevsim itibariyle kar yağışı beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Gece ve gündüz kar görüntüleri

-Röportajlar

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN, (DHA)

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4)SAMSUN\'DA 9 FETÖ ŞÜPHELİSİ POLİS ADLİYEDE

SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, gözaltına alınan 9 emniyet mensubu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım günü Samsun merkezli Çarşamba, Bafra ve Tekkeköy ilçesi\'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis emekli ve meslekten ihraç edilen 2 polisin yanı sıra 7 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet\'teki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin polis otobüsüne gidişi ve binişi

-Polis otobüsünün gidişi

-Emniyetten detay

(Süre: 00.59 dk) - (Boyut: 32.00 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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5)ELAZIĞ’DA 15 BÖLGEDE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI



ELAZIĞ\'a bağlı 4 ilçeye bağlı 15 kırsal bölgede, 22 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.

Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerine bağlı 15 bölgede, düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için ilan edilen özel güvenlik bölgesi ile ilgili Elazığ Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 Ayrı bölgede 22 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi.

Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerleri de şöyle sıralandı:

\"Alacakaya Gortil Yaylası, Alacakaya Herbite Yaylası, Arıcak Görese 1 Bölgesi, Arıcak Görese 2 Bölgesi, Karakoçan Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı, Karakoçan Dilektaşı Yaylası, Karakoçan Akpınar Batısı, Karakoçan Pilavtepe Bölgesi, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı, Karakoçan Başak Yaylası, Karakoçan Velikan Doğusu Bölgesi, Karakoçan Çatılı Bölgesi, Palu Akdağ Bölgesi, Palu Haydar Yaylası Bölgesi, Palu Deştibotan Yaylası Bölgesi.\"



ELAZIĞ, (DHA)