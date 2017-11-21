DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KAZDAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

ÇANAKKALE ve Balıkesir ili sınırları içinde kalan Kazdağları mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Kazdağları\'nda havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinde kar yağdı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Kazdağları\'nda güneşin ilk ışıklarıyla, muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kalan bazı dağ köyleri de beyaz örtüyle kaplandı. Amatör fotoğrafçılar, ortaya çıkan doğa güzelliğini görüntülemek için bölgeye geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazdağlarından genel kar manzarasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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2)MAHKEME, DEMİRTAŞ\'IN YARGILANDIĞI DAVANIN BAŞKA KENTE NAKLİNİ İSTEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, güvenlik gerekçesiyle başka kente nakledilmesi talep edildi. Önceki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile savunma yapmak istemeyen Demirtaş\'ın mahkeme salonuna getirilmesi yönünde karar veren Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, bu kararını da güvenlik gerekçesiyle kaldırdı. Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 9 Eylül 2015\'te Diyarbakır\'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın, güvenlik gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesi talep edildi. Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün saat 14.30\'da görülmesi gereken davada, mahkemenin 13 Ekim günü ara karar vererek nakil talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

\'KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞABİLİR\'

Mahkemece verilen ara kararda, \"Her ne kadar duruşma 21 Kasım 2017 tarihine bırakılmış ise de sanığın SEGBİS aracılığıyla duruşmalara katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini bildirdiği, bu nedenle yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla sanığın sonraki duruşmada bizzat bulundurulmasına karar verildiği anlaşıldığından; sanığın halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunduğu ve Diyarbakır\'da bizzat bulundurulmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilmekle bu karardan vazgeçilmesine karar verilmiştir\" denildi.

BAŞKA KENTE NAKİL TALEBİ

Kararda, yargılamanın 4 celsedir devam ettiği ancak sanık savunmasının hâlâ alınamamış olduğu belirtilerek, Demirtaş\'ın SEGBİS duruşmalarına da katılmadığı ifade edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

\"Sanığı sonraki duruşmalarda da SEGBİS aracılığıyla beyanının tespit edilemeyeceği; önceki celselerde SEGBİS aracılığıyla savunmasının tespitine karar verildiği halde, sanığın SEGBİS duruşmalarına ısrarla katılmadığı, bu nedenle bu yolla savunmasının alınamadığı da gözetilerek; sanık hakkında Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin dosyasında yapılan yargılama sonucunda davanın Diyarbakır\'da görülmesinin kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceğinden davanın nakline karar verildiği hususu dikkate alınarak; sanığın yargılamasının Diyarbakır\'da yapılması halinde kamu güvenliği açısından tehlike yaratması ihtimaline binaen davanın naklinin değerlendirilmesi hususunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi.\"

Bugüne kadar davaya katılmayan Selahattin Demirtaş, SEGBİS aracılığıyla savunma yapmak istemediğini, duruşma salonunda bulunmak istediğini iletmişti. Demirtaş\'ın talebini kabul eden mahkeme, 6 Temmuz günü verdiği kararda, savunmasının alınabilmesi için sanığın mahkemeye getirilmesine karar verdi. Davayı kasıma erteleyen mahkeme, 13 Ekim\'de dava dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Demirtaş\'ın mahkemeye getirilmesi yönündeki kararın yerine getirilmediğini belirterek, bu karardan vazgeçilmesine hükmetti. Mahkeme, davanın nakli talebi sonuçlandıktan sonra Demirtaş\'ın mahkemeye getirilmesi talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verdi.Nakil talebi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilen dava dosyası, buradan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderilecek. İlgili tarafların görüşünün alınmasının ardından Yargıtay\'ın ilgili dairesi yargılamanın nerede yapılacağına karar verecek.

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA

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3)AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BERGER: ŞANLIURFA, UNESCO DÜNYA MİRASI ADAYLIĞINI HAK EDİYOR

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki büyükelçiler, Şanlıurfa\'daki \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nın düzenlendiği alanı gezdi. Kente hayran kaldığını belirten Berger, \"Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor\" dedi.

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile AB üyesi 24 ülkenin büyükelçisi, kentteki müzeleri dolaştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nın saha çalışmalarını da inceleyen Berger ve büyükelçiler, programa katılan mozaik sanatçılarıyla fotoğraf çektirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, beraberindeki büyükelçilerle daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Berger, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Şanlıurfa’ya geldiğimiz sırada, ilk önce sıra gecesine gittik ve bundan oldukça etkilendik. Şanlıurfa müziğinin, UNESCO başvurusunu hak ettiğini düşünüyorum. Avrupa\'da da 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığınız için destek ihtiyacının çok olduğu anlaşılmış durumda. Özellikle de belediyelerin bu anlamda desteklenmesi, anlaşılmış durumda. Geçen hafta bir program başlattık. Mülteciler için Türkiye\'de 100 okulun inşaatını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu program dil eğitimi, öğretmen eğitimi ve öğrenciler için başka eğitimleri de kapsıyor. Bir diğer konu da Suriyeli öğrenciler için burs verilmesi. Burada yaptığımız, Suriyeliler için geleceğe yönelik umudu ayakta tutmaktır. Bu bağlamda, BM\'nin \'Kayıp Nesil Olmasın\' programını tam anlamıyla destekliyoruz. Bu yaptıklarımızın, desteklerimizin sadece bir boyutu. Bu bölgedeki birçok şehirle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Umuyorum ki desteklerin devamı gelecek.\" Heyeti Şanlıurfa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Erin, 550 bin Suriyeliye kucak açan Şanlıurfa\'da, farklı etnik kökene ve dine mensup kişilerin bir arada mutlu yaşadıklarını söyledi. Erin, \"Suriyeli kardeşlerimizin hem toplumsal uyumu hem de geleceğe hazırlanması ve şartlar oluştuğunda, ülkelerine dönmelerini sağlayacak çok sayıda proje var. AB\'nin bu konudaki destekleri için de teşekkür ediyoruz; ancak bu konuda Cumhurbaşkanı\'mızın eleştirilerine katılmamak mümkün değil. Türkiye\'de İstanbul\'dan sonra en fazla Suriyeli nüfusu barındıran kent olarak daha fazla destek ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim\" diye konuştu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve beraberindeki büyükelçiler, daha sonra Şanşıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi ziyaret ederek, Suriyelilerin karma resim sergisinin açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şanlıurfa müzesini gezen AB’li heyet

- Uluslararası Mozaik Çalıştayına katılan heyet

- Christian Berger açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 416-106MB

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