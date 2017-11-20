DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KREŞTEKİ GÖRÜNTÜLERE SUÇ DUYURUSU

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'na bağlı kreşte grevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntüler aileleri rahatsız etti. Görüntülere ulaşan aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vakıf, okul müdürü ve ilgili öğretmenin işine son verirken, aile ise suç duyurusunda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu\'nda Nisan ayında \'kreş ablası\' F.K.\'nin cep telefonuna çektiği görüntülerde öğretmen K.K.\'nin 4.5 yaşındaki A.Y.\'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere tesadüfen ulaşan öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y. avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4.5 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.\'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu, tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. K.K.\'nin görüntüyü çeken sınıf ablasına bir ara, \"Bunlar ya internete düşerse\" diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara yansıdı.Aile bu görüntüleri izledikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'yla bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrasında okul yönetimi öğretmen K.K. görüntüleri çeken kreş ablası F.K. ve Okul Müdürü S.E.\'ye adli ve idari soruşturma başlatılacağını aileye iletti. Okul Müdürü, öğretmen ve sınıf ablasının işine son verilirken adli soruşturma yapılmadığını öğrenen mağdur aile 9 Kasım\'da avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

\'YASAL İŞLEM YAPILMAMIŞ\'

Ailenin avukatı Hamza Nuh Özer, görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Özer, şöyle dedi: \"Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'na bağlı Günay Soluk Anaokulu\'nda Nisan ayı içerisinde çok üzücü ve kabul edilemez bir olay yaşandı. Okulun görevli öğretmeni ve ablası çocuklara şiddet içerikli, adeta işkencelere varan uygulamalar yapıyorlardı ve bu görüntüleri de kendileri çekmişler. Bu görüntüle tesadüfen kişilerin eline geçmiş ve bizim elimize de ulaştı. Görüntüleri izlediğimizde, suç içereceği kanaatine vardık. Yapılan araştırmada da okulun güvenlik kamera kayıtlarında da benzer içerikler olabileceğini öğrendik. Ancak, müvekkillerimin aile olarak yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. Şöyle ki; bu işkenceyi yapan öğretmen görevden ayrılmış, işten atılmış aynı zamanda görüntüleri çeken ablayı da işten atılmışlar. Fakat okul bunlarla ilgili yasal bir prosedür başlatmamış. Bu prosedürün başlatılması için okuldan talepte bulunduk. Başlatıldığını da bugüne kadar düşünüyorduk ama ne yazık ki başlatılmamış. Hatta bu kişilerin başka yerde işe başladıklarını öğrendik. Tabii buna müdahale etmemiz gerekiyordu. Çünkü görüntüler hiç normal içerikli değil. Görüntülerde öğretmenin çocuğa karşı şiddet uyguladığı, sert davranışlar sergilediği, çocuğun yastığını tuvalete atmak gibi, ağzındaki emziği tuvalete atmak gibi sonra bunu tekrar çocuğun kullanımına vermek, emziği tekrar zorla ağzına sokmak gibi bir takım kabul edilemez eylemler vardı. Biz bu tür olayların hem yaşanmaması için, hem bu eylemleri yapan kişilerin cezalandırılması için yasal prosedürleri başlattık. Tabii vakfın da bu konuda gerçekten yasal önlemler almasını, adli süreçleri kendilerinin başlatmasını ümit ederdik fakat başlatmamışlar. Bu durumda adli süreci başlatmak zorunda kaldık.\"

Vakıf yönetimi ise olayın ardından Okul Müdürü S.E., öğretmen K.K. ile kreş ablası F.K.\'nin iş akitlerinin sona erdirildiğini, ancak adli işlem başlatmadıklarını bildirdi. İkisi de öğretmen olan mağdur çocuğun ailesinin ise İzmir\'e tayin oldukları ve kentten ayrıldıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntü

-Öğretmenin öğrenciye yastıkla vurması

-Öğrencinin yaztık ve emziğini tuvalet kısmına atması

-Emziği zorla ağzına sokmaya çalışması

-Görüntüyü çeken kişiye sözleri

-Avukatın açıklamaları

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(288 mb)

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2)GAZİANTEP’TEKİ FABRİKA YANGINI 12 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP’te, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Gaziantep\'teki 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyerek, elyaf ve kumaş dolu depoyu saran yangını gören itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin 50 araç ve 100’den fazla personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Sabah saatlerinde kadar devam eden yangın 12 saat sonra tamamen söndürüldü. Depoda yanan elyaf ve kumaşlar iş makineleri ile depo dışına çıkarılarak soğutma çalışmalarına başlandı. Büyük çapta hasara neden olan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı fabrika

- Fabrikadaki itfaiye araçları

- Depodan çıkarılan yanmış malzemeler

- İtfaiyecilerin soğutma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 128 MB

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3)KAVGA EDEN BABA İLE OĞULU AYIRMAK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI

KONYA\'da kiracısı olduğu baba ile oğulun tartışmasını sona erdirmek isterken kavgaya karışan matbaacı Mehmet K., önce işyeri sahibinin oğlu Halil Ö.\'yü bacağından bıçakladı, ardından da lüks ciplerini ateşe verdi. Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ö., oğlu Halil Ö. ile gün içinde belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Aynı sokaktaki kiracıları matbaacı Mehmet K. de baba ve oğulun tartışmasını sonlandırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Mehmet K. ve Halil Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Mehmet K., Halil Ö.\'yü bacağından bıçakladı. acağında hafif sıyrıklar oluşan Halil Ö., Mehmet K.\'nin işyerinin camlarını kırdı. Bunun üzerine Mehmet K. de saat 23.30 sıralarında Mustafa Ö.\'nün, kullanılmayan bir dükkanda park halinde duran yaklaşık 80 bin lira değerindeki cipini, benzin döküp ateşe verdi. Alevler bir anda yükselip dükkanı da sardı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mehmet K.\'yi gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Yanan araçtan ve kırılan camlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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4)CİNAYETE AZMETTİRMEKTEN YENGEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

DİYARBAKIR\'da, Ali Kesik\'in geçen yıl boş bir arazide 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ali Kesik\'in eşi Lamihe Kesik hakkında \'cinayete azmettirme\', kardeşi Mehmet Kesik hakkında \'cinayet\' ise suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, Lamihe Kesik\'in olay günü yasak aşk yaşadığı kayın biraderine \'Yeter artık son bulsun bugün. Sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği belirtilerek, Mehmet Kesik\'in, aşk yaşadığı yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldürdüğü ifade edildi.Diyarbakır D Tipi Cezaevi karşısındaki boş arazide 8 Ekim 2016 günü, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, cesedin çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik\'e (42) ait olduğu belirlendi. Öldürülen Kesik\'in yakınlarının ifadesi alındı. Ali Kesik\'in kardeşi Mehmet Kesik, (33) ifadesinde çelişkili bilgiler verince polis tarafından takibe alındı. Takip sonucunda Mehmet Kesik\'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ

Mehmet Kesik, ifadesinde yengesinin bildirmesi üzerine kayıp ağabeyini bulmak için akrabaları ile aramaya çıktıklarını, ağabeyinin arabasını park halinde gördüklerini, yolun kenarınnda ağabeyini yaralı bulduklarını söyledi. Mehmet Kesik\'in, cinayet günü nerede olduğunu araştıran polis, şüphelinin aynı gün araç kiraladığını tespit etti. Araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, olay saatinde Kesik\'in, cinayetin işlendiği yerin çevresinde gezdiğini ve 73 dakika olay yerinde beklediğini belirledi. Çevredeki MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik\'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiğini ve tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı belirlendi. Araştırmada, olay yerinden kaçan Kesik\'in ağabeyinin ölüm haberini duyunca hastane morguna gidip, diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı da ortaya çıktı.

\'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM\'

Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, \"Ağabeyim bana para vermiyordu. Bunun için kin gütmeye başladım. Yengem Lamihe\'yi arayıp, ağabeyimin eve gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyleyince yol üzerinde bekledim. Kamyonetinin geldiğini görünce peşine takıldım. Selektör yapıp, durmasını söyledim. Burada niye beklediğimi sorunca, bıçakla rastgele vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğiimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Ağabeyimi alacağım ve maddi durumumla alay ettiği için öldürdüm. Yengem Lamihe\'yi 4 yıldır seviyorum\"dedi.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

9 Ekim 2016\'da gözaltına alınan Mehmet Kesik tutuklanırken, Lamihe Kesik ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit etti. Bunun üzerine iki şüphelinin telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel bir programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik\'in Mehmet Kesik\'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini öğrendiği ve cinayeti işlemesi işin Mehmet Kesik\'e bildirdiği ortaya çıktı.

26 Ekim 2016 günü savcılığa dilekçe ile başvurarak Lamihe Kesik\'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailasinin avukatı Emre Sezer, \"Lamihe, cinayetten haberdar olmakla kalmadığı gibi aynı zamanda yardım ettiği ortadadır. Lamihe Kesik, beyanında 4 yıldan beri Mehmet Kesik ile gönül ilişkisi yaşadığını ve cinsel ilişkiye girdiğini söylemiştir. Bu nedenle tutuklanması gerekmektedir\" dedi.

Avukat Emre Sezer\'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, \'Hadi artık bitir bu işi\' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017\'de gözaltına alınarak, tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe\'den öğrenen Mehmet Kesik\'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi.

\'SAKIN ELİ BOŞ GELME\'

Silinen mesajlarda Lamihe Kesik\'in eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde bu durumu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, Lamihe Kesik\'in olay günü kayınbiraderine, \'Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği de belirtildi.

\'GÖNÜL İLİŞKİM YOK\'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar Lamihe ve Mehmet Kesik\'in yargılamasına Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı.

İfadesi alınan Lamihe Kesik eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve Mehmet Kesik kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. Mehmet Kesik\'e borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. Mehmet ile gönül ilişkim yok\" dedi.

\'CESEDİ GÖRÜNCE YÜZÜME BAKIP ANLADI\'

Mehmet Kesik ise duruşmada gerçekleri daha rahat anlatabilmek için yakınlarının salondan çıkarılmasını istedi. Yakınları çıktıktan sonra ifadesi alınan sanık, \"Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. İlişkimiz olduğu doğrudur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. Lamihe ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. Lamihe, ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Bazen konuşmamızda ağabeyimi ortadan kaldırmak istediğimi söylüyordum. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı\" dedi.

2 KEZ DAHA ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞLAR

Öldürülen Ali Kesik\'in kardeşi Süleyman Kesik ise duruşmadaki ifadesinde 5-6 ay önce sanık kardeşi Mehmet Kesik\'i cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, \"Bu planı nasıl yaptıklarını sordum. Bana 2 yıl önce Lamihe ile ağabeyimi öldürme planı yaptıklarını, hurda işi yaptıkları İstanbul\'da Ali\'yi öldürüp rögara atacaklarını söyledi. 2016 yılında ağabeyim Ergani ilçesinde çobanlık yapıyordu. Lamihe ve Mehmet orada da ağabeyimi öldürmeyi düşünmüşler. Ancak yanında çoban arkadaşı olunca vazgeçmişler\"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve Lamihe Kesik\'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-