DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SAVAŞ UÇAKLARI, IRAK\'TAKİ O DAĞI İLK KEZ BOMBALADI İDDİASI

IRAK- İran sınırındaki Kandil Dağı\'nın devamı olan, Süleymaniye\'nin Maweti ilçesi sınırlarında yer alan ve terör örgütü PKK\'nın İran kolu PJAK\'lıların bulunduğu belirtilen Asos Dağı\'nın savaş uçaklarınca ilk kez bombalandığı bildirildi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı\'nın Türk savaş uçaklarınca bombalandığını iddia ederken, bazı kaynaklar ise bombardımanı İran\'ın uçaklarının yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonunda yayınlanan habere göre, Irak- İran sınırında bulunan ve Kandil Dağı\'nın devamı olan Asos Dağı, ilk kez savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi. Süleymaniye\'ye bağlı Maweti ilçesi sınırlarında kalan dağın bombalanmasıyla ilgili konuşan Kaymakam Kameran Hasan, Asos Dağı’nın sabah saatlerinde uyruğu bilinmeyen uçaklarca bombalandığını söyledi. Asos Dağı\'nın ilk kez bombalandığını belirten Hasan, \"Bombalanan bölgede PKK ve PJAK\'lıların bulunduğu söyleniyor\" dedi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı\'nın hem dün gece hem de bugün sabah saatlerinde Türkiye\'ye ait savaş uçaklarınca bombalandığını iddia etti.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava operasyonlarıyla ilgili yaptığı son açıklamada, Irak\'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe 3 Kasım günü hava harekatı düzenlendiğini belirtmişti.

Ferit ASLAN- DİYARBAKIR, (DHA)

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2)SERA GÖLÜ\'NDE \'ÇİN SEDDİ\' BENZETİLMESİ YAPILAN DUVAR YIKILDI

TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü çevresinde yapımı tartışmalara neden olan perde beton duvarın yıkımı tamamlandı. Bir süre önce göl çevresinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çirkin görüntü oluşturan ve \'Çin Seddi\' benzetmeleriyle tartışmalara neden olan betonun yıkılması için verdiği talimat da yerine getirilmiş oldu. İlçede Sera Deresi Vadisi’nde, 1950’li yıllardaki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Çalışmalar kapmasında duvar büyük bir bölümü tamamlanırken, temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, gördüğü kötü manzara karşısında olaya el koydu. Gölü boydan boya çevreleyecek olan beton duvarın çirkin görüntü oluşturduğunu gören Bakan Soylu, betonun yıkılması talimatını verdi. Bakan Soylu\'nun talimatının yanı sıra birçok çevreci tarafından da \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterilen duvarın yıkımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı.

GEOARME UYGULANACAK

Doğal güzelliğiyle öne çıkan, kent merkezine 10 kilometrelik mesafede oluşu nedeniyle Arap turistler başta olmak üzere her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen gölün doğal yapısını bozan duvarın yıkılarak yerine golün dokusuna uygun proje hayata geçirilmesi içinde çalışmalara başlandı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' yapılacak. Uygunsuz beton duvarın yıkılmasıyla yapılan yeni projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresindeki doğal güzellik korunacak.

\"BURADA ÇOK ÖLÜMLÜ KAZALAR OLDU\"

Sera Gölü\'nde bir işletmenin yöneticiliğini yapan Erol Kuzur duvar yıkımında çevredeki karayolunun tehlikeli hale geldiğini belirterek \"Daha önceden bu duvar yapıldığında gerçekten kötü bir görüntü vardı. Fakat buranın yıkımından sonra daha tehlikeli hale geldi. Buradan yukarı birçok yerleşim yeri var. Yolun genişletilmesi kapsamında yapılan bu Çin Seddi gibi duvarı bakanımız sonra haklı olarak yıktırdı. Burada tam da sezonun ortasında en yoğun turistlerin geldiği zamanda burada yıkımlar oldu. Buradan çıkan sesten bizler ve turistler de rahatsız oldu. Şimdi yıkım bitti. Çalışmalar yapılıyor. Ama yol bu çalışmalar kapsamında daraldı. Önümüz kış. Burada muhakkak don yaşanacaktır. Burada araçlar kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Burada çok ölümlü kazalar oldu. Buna acilen önlem alınması gerekir. Bu yol tehlike arz ediyor. Daha önce setler vardı. Çalışmalarda bu setleri kaldırdılar\" dedi.

\"MÜŞTERİLERİMİZ KALKTI GİTTİ\"

Göl ile ilgili yürütülen proje çalışmalarında kendilerinin fikirlerinin alınmadığını da ifade eden Kuzur \" \"Burada 5 aydır çalışmalar sürüyor. İş makinesi ve kırım işinden gelen sesten ötürü burada birçok iş yeri ve gelen misafirlerimiz rahatsızlık duydu. Müşterilerimiz kalktı gitti. \'Uzungöl\'ü mahvettik bari Sera Gölü\'nü kurtaralım\' diye bugüne kadar kimse gelip bir şey sormadı. Fikrimiz alınmadı. Projeden ve ne yapıldığından haberimiz yok. Çalışmaların son halini hep birlikte göreceğiz. Umarız doğaya yakışır bir çalışma ortaya çıkar\" diye konuştu.

\"DEV BİR ÇİN SEDDİ YAPILDI\"

Bölge sakinlerinden Okan Topsakal, da yapılan duvara \'Çin Seddi\' benzetmesinde bulunarak \"Burada yol genişleme çalışmaları kapsamında bir çalışma başlatıldı. Bence işgüzarlık yapılarak bu göl çevresinde dev bir Çin Seddi yapıldı. Burada güzelim ağaçlar vardı. Beton yapıldı ama bakan bey sağ olsun bunu gördü ve bu betonun kırılmasına başlandı. Buraya gelen birçok Arap turist bile burada yapılan katliama aşırı tepki gösterdiler. İnsanlar buraya huzur bulmaya geliyor. Kesinlikle doğal güzellikler korunmalıdır\" ifadelerinde bulundu.

\"BU ÇİN SEDDİ ARTIK YOK\"

Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Ufuk Can ise duvarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen talimatla yıkıldığını anlatarak şöyle konuştu:

\"Göle son dönemlerde ilgi arttı. Göl çevresindeki yolun genişletilmesi kapsamında çalışmalar yapıldı. Burada duvar yapıp yolu genişletme kararı alındı. Sonuçta görüntüsü hoş olmayan bir Çin Setti gibi bir duvar çıktı meydana. Biz buna baştan da karşı çıktık. Sayın bakanımız bölgede konakladığı bir gece bu kötü manzarayı görerek gerekli yerleri arayarak bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istedi. Talimat üzerine yıkım başladı ve şimdi de tamamlandı. Bu Çin Seddi artık yok. Buraya şimdi de doğaya özgü bir proje yapılacak\"

BURASI CENNETTEN BİR KÖŞE

Mardin\'den bölgeye gelerek göl çevresinde gezinen Seniye Kıraç da \"Bölgeye ilk ziyaretim. Cenneti görmedim ama burası gerçekten cennetten bir köşe. Burada ne yapılırsa yapılsın bu inanılmaz doğaya asla zarar verilmemelidir. Bu tür yerlerin kıymeti bilinip, korunup ve kollanmalıdır. Burada bir beton duvar oluşu hiçte şık olmayacaktı\" diyerek bölgeye hayran kaldığını söyledi.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

Görüntü Dökümü

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Muhabir anonsları

Göl çevresinden görüntüler

Röportajlar

Göl çevresinin yukardan genel görüntüleri

Detaylar

(Haber-Kamera FATİH TURAN/DHA)

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3)MİLLİ İÇECEĞİMİZ AYRAN İÇİN AKILLI KAPAK PROJESİ

KONYA’da bir kafede müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Zeynep Sine, hem ayran üreticilerine hem de tüketicilere kolaylık sağlamak için ayrandaki tuz miktarını ayarlayabilecek ‘Katkı hazneli film kapağı’ projesi geliştirdi.

Zeynep Sine, müşterilerinin ayran içeren karşılaştıkları sorunlar nedeniyle böyle bir proje geliştirdiğini belirterek, katkı hazneli film kapağın özelliklerini anlattı. Sine, şunları söyledi:

\"Ayran üreticilerinin kullandığı plastik bardak üzeri yine alüminyum folyayla kaplanacak. Bunun üzerine küçük hazneler oluşturulacak. Haznelere tuz, sarımsak ve salatalık aromaları yerleştirildikten sonra en üst bölüme de streç filmle kaplanacak. Ayranı satın alan kişi de tercih ettiği haznenin üzerine bastırıp ayranın içerisine dökülmesini sağladıktan sonra çalkalayıp karıştırarak içime hazır hale getirmiş olacak. İsteyen de katkı maddelerinin hiç birini kullanmadan ayranın direk kapağını açarak içebilecek. Böylece pratik bir şekilde kullanım sağlanmış olacak.’’

Maliyet açısından diğer kapaklarla arasında hiçbir fark bulunmadığını da vurgulayan Sine, projesi yle ilgili birkaç firmayla görüştüğünü ve olumlu sonuçlar aldığını belirtti.

Ayran üreticilerinin bu kapağı kullandıkları takdirde ayranları tamamen tuzsuz imal edebileceğini belirten Sine, \" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ni değiştirmeye hazırlanıyor. Söz konusu değişiklikle ayrandaki tuz miktarının yüzde 20 oranında azaltılması hedefleniyor. Bardak ayranların üzerine konulan katkı hazneli film kapağı sayesinde ise isteyen kişi tuz haznesinin üzerine baskı uygulayarak ayranın içerisine dökülmesini sağlayıp çalkalayarak içebilecek. İsteyen de direk kapağın üzerindeki kapağı açarak tuzsuz bir şekilde içebilecek. Tabi kapak üzerindeki diğer katkı maddeleri de kullanabilecek.’’ dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hazırlanan kapaktan detay görüntü

-Kapağın uygulanabilirliğinin gösterilmesi

-Zeynep Sine iye yapılan röp

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, DHA))

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4)VARTO\'DAN AYDIN\'A GİTTİLER

Muş’un Varto ilçesinin çeşitli okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, \'Biz Anadolu’yuz\' projesi kapsamında Aydın\'a gittiler. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen \'Biz Anadolu’yuz\' projesi kapsamında öğrenciler farklı kültürleri gezerek, yeni deneyimler kazanmaya devam ediyor. Muş’un Varto ilçesinde hayatında deniz görmeyen, uçağa binmeyen ve il dışına çıkmayan bazı öğrenciler, \'Biz Anadolu’yuz\' projesi kapsamında Aydın\'ın Kuşadası ilçesine gitmenin heyecanını yaşamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından 5 öğretmen ve 40 öğrenciyi geziye göndermek üzere uğurladı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin. Çetin burada yaptığı konuşmada, \"Bakanlarımızı emirleri ve il valiliğimizin destekleri ile çocuklarımız Batı illerine gönderiyoruz. Çocuklarımızın birçoğu ilk defa farklı bir yer yer görüyor, uçağa biniyor veya deniz görüyor. Bu tip faaliyetler Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından da destekleniyor. İnşallah devamıda gelecek\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise öBugün ilçemizde yaklaşık 40 öğrencimizi Aydının Kuşadası ilçesine gönderiyoruz. Hayatının büyük bir kısmını burada geçiren ve daha önce hiç dışarı çıkmayan çocuklarımızı Aydına gönderiyoruz. Orda tarihi ve turistik yerleri görmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın kaynaşması çok önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizde dışarıdan gelecek olan misafirlerimizi dört gözle bekliyoruzödiyo konuştu

Cumhuriyet ortaokulu öğrencisi Nejla Aydemir de, \"Bin ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Tatil bölgesi olduğunu duyduğumuz Kuşadasında yaşadıklarımızı döndüğümüzde herkese anlatacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaymakamın gelişi Öğrencilerle SÖHBETİ

-Kaymakamın konuşması

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile röp

-Öğrenci Nejla Aydemir ile röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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5)ARDAHAN\'LI ESNAF YERLİ OTOMOBİLE TALİP OLDU

ARDAHAN’da yöresel ürünleri satan 56 yaşındaki bir çocuk babası Erol Kayatürk, üretimi yapılacak olan yerli otomobile talip olduğunu söyledi.

Yerli Otomobil üretimi konusunda hükümete destek verdiğini söyleyen Kayatürk, “Bir vatansever olarak vatandaşlık görevimi yerine getirmek için elimden gelen tüm imkanları kullanarak bu arabanın yapılmasına destek veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bende bir otomobile talip oldum. Son yıllarda gelişen Türkiye ekonomisinde askeri ve sanayi yönünden gelişen teknolojiden büyük memnuniyet duymaktayım\" dedi.

MERCEDES YERİNE MENDERES ÜRETİLSİN

Üretilecek yerli arabanın ikincisine talip olduğunu ve o günkü maliyetinin üzerinde 50 bin TL daha fazla vererek üretime destek olacağını hatırlatan Kayatürk, “Gördüğüm kadarıyla Almanlar üretilecek yerli arabamızı kıskanmaktalar. Eğer onların Mercedes arabaları varsa bizimde üretilecek yerli arabamızın Menderes adıyla üretilmesini arzu ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Erol Kayatürk ile röp

(Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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