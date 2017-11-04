DHA YURT BÜLTENİ-6 

Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

RUS Donanması\'na ait 911 borda numaralı \'RFS Ivan Golubets\' adlı mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Ege Denizi\'ne açıldı.

Bugün saat 10.30\'da Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait 70 metre boyundaki, 911 borda numaralı \'RFS Ivan Golubets\' adlı mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndü. Saat 11.45\'te ise Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'ndeki \'Dur Yolcu\' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus mayın tarama gemisi gemisine; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Boğazdan geçen Rus savaş gemisinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Tonya’daki yangında anne öldü, 2 çocuğu yaralı kurtarıldı

TRABZON’un Tonya İlçesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında tek katlı bir ev kül oldu. Yangında evde bulunan 24 yaşındaki Canan Kurt hayatını kaybetti, kızı 4 yaşındaki Hazal Su ile 2 yaşındaki Ecrin Ada yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, dün gece saat 01:00 sıralarında İlçe’nin Yenimahalle Velialtı sokağında Uğur Kurt’a ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevleri fark eden Uğur Kurt, çocuklarını camdan çıkararak kurtardı. Eşini kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Uğur Kurt alevlerin yükselmesi üzerine başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangında ev küle döndü. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine ulaştırdı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen evde yanarak can veren Canan Kurt’un cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yenimahalle Muhtarı Ahmet Kurt, yangını duyunca hemen eve koştuklarını belirterek “Alev çok yükselmişti. Uğur, çocuklarının ve eşinin içeride olduğunu söyledi. Önce küçük çocuğunu aldı, sonra büyük kızını aldı. Çocuk bayağı yanmıştı. Daha yapılacak bir şey yoktu. Alevler her tarafı sarınca eşini alamadıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan ev detayları

Olayı anlatanlar

Ölen kadının vesikalığı

Haber-Kamera:İnan KALYONCU TRABZON- (DHA)

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ATM\'de kamera düzeneği

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Yerleşkesi önünde bulunan bir bankanın ATM\'sine konulan kamera düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Polis, düzeneği kimin yerleştirdiğini araştırıyor.

Cevatpaşa Mahallesi\'ndeki ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi\'nde önündeki bir ATM\'den bugün saat 10.30\'da para çeken bir vatandaş, sonradan makineye yerleştirilmiş kamera düzeneğini fark etti. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Kopyalama cihazına rastlanmazken, cihazın sadece vatandaşın kart şifrelerinin öğrenilmesi amacıyla yerleştirildiği belirlendi. Kamera düzeneği, monte edildiği yerden sökülerek emniyete götürüldü. Soruşturma başlatan polis, düzeneği kimin yerleştirdiğini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- ATM\'den ve kamera düzeneğinden görüntü

- Polisin düzeneği almasından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Arkadaşının düğününe giderken kazada öldü

İSTANBUL\'da oturan 25 yaşındaki Bekin Gülenç, Bartın\'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde bir arkadaşının düğününe giderken otomobiliyle yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarparak öldü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Bartın\'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi girişinde meydana geldi. Bekir Gülenç, arkadaşının Abdipaşa\'da bu akşam yapılacak düğününe katılmak üzere dün gece İstanbul\'dan yola çıktı. Gülenç\'in kullandığı 34 HNR 46 plakalı otomobil, belde girişinde kontrolden çıkarak Kirazlık Köprü Barajı inşaatı yol yapımında çalışan yol kenarında park halindeki iş makinesine arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Gülenç, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yapılan kontrolde Gülenç\'in öldüğü belirlendi. Gülenç\'in cesedi, kaza yerindeki incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yeri detay

-Otomobilden ve iş makinesından detay

-Jandarma ve itfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan detay

-Ölen Bekir Gülenç foto

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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