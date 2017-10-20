DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HABUR’DAKİ TSK TATBİKATINDA MEVZİ KAZMA VE TANKLARIN BAKIMI YAPILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk ve Irak askerlerinin katımıyla yapılan tatbikatın 33\'üncü gününde, tankların bakım ve onarımları yapılarak, tatbikat alanı içerisinde mevzi kazma işlemine tekrar başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce 18 Eylül günü Habur Sınır Kapısı yakınlarında başattığı askeri takbikat 33\'üncü gününde. Bugün yapılan tatbikatta, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve Zırhlı Muharebe (ZMA) araçlarının bakımları bulundukları mevzide yapıldı. Tankların bakım ve onarımları ise alan içerisinde belirlenen bir noktada gerçekleştirildi. Eksiklikleri giderilen tanklar alan içerisinde kısa mesafede dönüşleri yapılarak test edildi. Bakımı biten tanklar daha sonra konuşlu noktalarına geri döndü. Tankların bakım ve onarımları sırasında iş makineleri alan içerisinde mevzi kazma işlemine tekrar başlarken, alanda bulunan zırhlı araçların etrafını kamufle edecek şekilde toprak yığınları döken kepçeler sabah saatlerinden itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Bakımları yapılan tanklar

-Tankların üzerine çıkan askerler

-Alandaki çadırlar

-Tankların hareket edişleri

-Tankların belirlenen noktada toplanması

-Alanda hareket eden askeri araçlar

-ZMA ve ZPT’lerin bakımları

-Kepçenin çalışması

-Kepçeden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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2)ELİNDEKİ UYUŞMA İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE KOLUNDAN OLDU

ANTALYA\'da yaşayan 44 yaşındaki Müjgan Akkuş, elindeki uyuşukluk için gittiği özel hastanede iddiaya göre, yanlış tedavi nedeniyle sol kolunu kaybetti.

Kepez İlçesi\'nde 3 çocuğuyla yaşayan Müjgan Akkuş, yaklaşık 10 ay önce sol elindeki uyuşmadan dolayı hastaneye gitti. Kepez\'de hizmet veren özel bir hastaneye giderek muayene olan Akkuş\'un, sol koltuk altındaki kemiğin, damara ve kalbe baskı yaptığı gerekçesiyle alınması gerektiği söylendi. Eşi Orhan Akkuş ve çocuklarına konuyu anlatan Müjgan Akkuş, ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyata alınan Akkuş\'un tedavi masrafları için ise hastaneye 2 bin lira ödendi.

\'BİZ BU İŞİ BAŞARAMADIK, ALIN GÖTÜRÜN\'

Ameliyatın ardından Müjgan Akkuş, kolunda ağrıların arttığını ve elinde morarma olduğunu fark etti. Eşinin durumunu doktora ileten Orhan Akkuş\'a, iddiaya göre, tedaviyi yapan Doç. Dr. C.Ö., \"Ağabey bu el kangren oldu, kesilmesi lazım. Biz bu işi başaramadık, alın götürün hastanızı\" dedi. Ailenin itirazları ve şikayeti üzerine hastane yönetimi tedavi için yatırılan 2 bin liralık tutarın bir kısmını elden iade edip, hastayı taburcu etti. Aile kendi imkanlarıyla başka özel hastaneye gitti. Eli tamamen moraran Müjgan Akkuş\'un kolu, dirsek altından kesildi. Tedavinin ardından taburcu edilen Akkuş ve eşi, ilk gittikleri hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

\'DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM\'

Elindeki uyuşmadan dolayı gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayarak çıktığını belirten Müjgan Akkuş, tedavinin ardından çok sıkıntı çektiğini söyledi. Psikolojisinin çok kötü olduğunu belirten Akkuş, \"Hayatımda her şey değişti. İş göremez oldum, dışarı çıkamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Mağdurum. Dava açtık sonucunu bekliyoruz\" dedi. Ailenin avukatı Alperen Erol ise dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Müjgan Akkuş röp

Müjgan Akkuş kolundan detay

Müjgan Akkuş kesilen elinden detay

Müjgan Akkuş ve eşi Orhan Akkuş\'tan detay

195 MB///3,12 DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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3)AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN KÖPEK, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde açlıktan ölmek üzereyken hayvansever tarafından çöplükte bulunan köpek gerekli bakımları yapılarak yaşama döndürüldü. Sivas\'tan Şarkışla ilçesine giden Tolga Erdem, ilçe çöplüğünde ölmek üzere olan kangal kırması cinsi köpeği gördü. İlçe merkezine giden Erdem, Şarkışla Belediyesi\'nden yardım istedi. Çöplüğe gelen belediye ekipleri ölmek üzere olan köpeği alıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sivas\'a özel bir veteriner kliniğine bıraktı. Köpeğin bakımlarını yapan Veteriner Hekim Atilla Dulkadir, köpeğin kendilerine geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu gerekli bakımlarını yaptıklarını söyledi. Dulkadir, \"Bize geldi zaman çok kötü durumdaydı. Aşırı derecede su kaybı vardı. Geceden beri sıvı takviyesi yapıldı. Durum gayet iyi. Nabız, solunum gibi bulguları yerine geldi. Diğer köpekler tarafından baya hırpalanmış. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar var. Köpeğin bu hale düşmesinin sebebi açlık. Sağolsun hayvansever bir arkadaş buldu, bize getirdi. Gece misafir ettik. Kene, bit, pire gibi hayvanlar ciddi zararlar vermiş. Durumu şuan iyi. Sabah yemek yedi ve su içti\" dedi. Dulkadir, köpeğin iyileştirildikten sonra isteyen olursa sahiplendireceklerini, aksi takdirde hayvan barınağına yönlendireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin görütüsü

-Bulunduğu haldeki anları

-Veterinerdeki son durumu

-Veterinerin açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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4)KİLİS\'TE, TÜRK İLE SURİYELİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI BİR ARAYA GELDİ.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ile yönetim kurulu üyeleri ve Azez Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammed Semih Kattur ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, hep birlikte zor günler geçirdiklerini, tarifi imkansız acılar yaşadıklarını ve onarılması güç yaralar aldıklarını belirterek, \"Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci ancak karşılıklı yardımlaşma ile atabileceğimize inanıyorum. Birlikte bunun için çaba sarf etmeli ve bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız buna müsait zemin hazırlamaktadır. Karşılıklı ihtiyaçlarımız var. Bunların karşılanması için karşılıklı ticaretimizi geliştirmeli ve var olan ticari imkanlarını attırmalıyız. Bu konuda eksikliklerimizi, sorunlarımızı, tespit etmeliyiz. Ve bunlara hep birlikte çözüm önerileri üretmeliyiz. Üretilen çözüm önerilerini hem Suriye, hem de Türkiye’de ilgili ve yetkili makamlara sunmalı ve takipçisi olmalıyız\" dedi.

Azez Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammed Semih Kattur ise, Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkürlerini sunduklarını ifade ederek, \"Fırat Kalkanı Harekatı için çok teşekkür ederiz. Emniyetimizi ve istikrarımızı sağladığı için, son günlerde ülkemizde yaşananlar için Allah\'a şükür ediyoruz. Biz hakikaten istikrara inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'ne, Recep Tayyip Erdoğan’nın şahsında teşekkür ediyorum. Ticaret için iki ülke çok önemlidir. Yardımlaşmamız bir araya gelmemiz iki taraf için çok önemlidir. Azez Ticaret Odası\'nı yeni oluşturduk. İki tarafta da hizmet etmek için çalışacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Erdal Öndeş’in konuması

- Muhammed Semih Kattur’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 479 MB

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5)BİTLİS\'TE 112 ACİL PERSONELİ İÇİN TRAFİK KAZASI TATBİKATI

BİTLİS 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'ne yeni atanan personelin eğitimi için trafik kazasına müdahale tatbikatı yapıldı.

Bitlis 112 Acil Servis\'e atamaları yeni yapılan personelin bilgi, beceri ve tutum konusunda gelişimlerini sağlamak için travma ileri yaşam desteği eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında, Bitlis merkez 1 no\'lu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi önünde tatbikat yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan iki araç içerisinde bulunan yaralılara, acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar durum tespitinden sonra sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı ve en yakın hastanelere nakledildi. Paramedik Uzman Tahsin Duran, \"Bir trafik kazası senaryosu düzenledik. Arkadaşlarımızın bir trafik kazası esnasında nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri konusunda bilgi kazanmalarını hedefledik. Arkadaşlarımız da gayet güzel bir şekilde hastalarımıza müdahale etti\" dedi. Eğitimlerin 4 gün süreceğini belirten Duran, \"Genellikle travma durumu söz konusu olan hastalarda nasıl yaklaşım sağlanacak, onun eğitimini veriyoruz. Personelimiz bu konuda bilgi ve tecrübe kazanıyor. Şu an Bitlis\'te 18 personelimiz var. Bu eğitimlerimiz devam edecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapmış araçlardan detaylar

-Araç içindeki similasyon yaralılardan görüntü

-Olay yerine gelen ekiplerden detaylar

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların araçtan çıkrılması

-Detay görüntüler

-Paramedik Uzmanı Tahsin Duran ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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6)KİLİS\'TE, MOTOSİKLET DENETİMİ

KİLİS\'te, polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Kilis\'te de polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi. Polislerin uygulama noktasında durdurduğu motosikletlerin ve sürücülerinin evrakları incelendi. Eksik evrağı bulunan motosikletlerin sürücülerine cezai işlem uygulayan polisler, denetimlerin sıklıkla süreceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin motosikletleri durdurulması

- Vatandaş ile yapılan röportaj

- Polislerin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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7)KAMERADAN BELİRLENEN SALÇA HIRSIZI TUTUKLANDI

KİLİS\'te, girdiği depodan 20 kilo salça çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kilis\'te, geçen hafta Abdi Oymağı Mahallesi\'nde Muhammed Y.\'ye ait depodan 20 kilo salça çalındı. Olayın ardından depoyu gören bir güvenlik kamerasını inceleyen Muhammed Y., salçasını çalan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, salçayı çalan kişinin Sinan Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Sinan Y., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin işyerinden salça çalması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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8)BU STAT İZMİR\'E ÇOK YAKIŞACAK

TİRE Belediyesi\'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaptırdığı 15 bin kişilik yeni statta son aşamaya girildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek\'le birlikte stada çıkarma yaparak çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 60 milyon TL\'ye yapılan stadın maliyetinin yüzde 75\'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığını hatırlatan Aziz Kocaoğlu, \"Bornova\'da Kamil Okyay Sındır\'ın başkanlığında başlayan stat projesini Belediye Başkanı Olgun Atila\'yla birlikte tamamladık. Bu statta yaratılan ambiyansın da katkısıyla Göztepe yıllar sonra Süper Lig\'e çıktı. İzmir\'in stat ihtiyacı var. Bu herkesin bildiği bir gerçek\" dedi.

Küçük Menderes Havzası\'ndaki stadyum ihtiyacının Tire\'de yapılan statla çözüleceğini söyleyen Kocaoğlu, \"Stat 3 ay içinde maçlara açılacak. Selçuk\'a kadar raylı sistemimiz mevcut. Oradan Tire sadece 22 kilometre tutuyor. İzmir kulüpleri, Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe stadyumları yapılana kadar maçlarını arzu ederlerse burada da oynayabilirler\" diye konuştu. Yeni stadın tüm İzmir kulüplerine açık olacağını vurgulayan Tayfur Çiçek, Bornova Stadı\'nın ambiyansının Kocaoğlu\'nun söylediği gibi Göztepe\'nin Süper Lig\'e çıkmasına etken olduğunu belirterek, \"Göztepe veya Karşıyaka taraftarının bu stadı doldurduğunu düşünüyorum da yaratacağı ambiyans çok güzel olur\" şeklinde konuştu.

Suni bir şekilde stadyum tartışması yapılmaya çalışıldığını ama Büyükşehir Belediyesi\'yle birlikte istenildiğinde stat yapılabileceğini gösterdiklerini belirten Çiçek, \"Stadı 2 yılda yaptık. Yaklaşık 200 işçinin yanı sıra belediyenin de 6 teknik personeli burada görev alıyor. Ben de günde 3 saatimi stadyumda geçiriyorum. 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki yeni yuvamız tamamlandığında 60 milyon TL\'ye mal olacak. Işıklandırmanın ardından modern ve yüksek piksel kalitesine sahip 4x6 metre ebatlarında 2 skorboard monte edilecek. İsteyen İzmir takımları burada maçlarını oynayabilir. Federasyon\'dan da yılda en az 3 kez U21 Milli Takımı maçının burada oynanacağının sözünü aldık\" ifadelerini kullandı.

ÇİMLERİ SERİLDİ

TİRE Belediyesi\'nin Ağustos 2015\'te inşaatına başladığı UEFA standartlarındaki statta betonarme imalatları tamamlandı. Stadın saha zeminine çim serimi yapıldı. Kuzey, güney ve batı kale arkası tribünleri tamamlanırken, doğu kale arkası bölümlerdeki çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı da bitirilirken tamamlanan tribünlerde aydınlatma sisteminin ve ses sistemi kurulumu yapıldı. Koltuklandırma da büyük oranda sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Stattan görüntü

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile röp

- Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek\'le röp

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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9)AKÇAKALELİ MUHTARLARA YEMEK

ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle ilçedeki muhtarlara yemek verdi.Muhtarlar günü nedeniyle Abdulhakim Ayhan tarafından düzenlenen yemeğe Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Emniyet Müdürü Şahaser Alaca ile belediye personelleri katıldı. Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Ayhan, muhtarların yerel yönetim ve idare ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunu ifade etti. Ayhan, yemek sonunda günün anısına muhtarlara çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Yemeğe katılan muhtarlar

- Muhtarlara hediyeler verilmesi

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

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