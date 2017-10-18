DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BİTLİS’TE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 22 YARALI

BİTLİS’te öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 19’u öğrenci 22 kişi yaralandı. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Zekeriya Erkek yönetimindeki 13 S 0039 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Bitlis merkeze bağlı Başhan Köyü Muhtarı İsa Yeşilyurt \'un kullandığı 13 AT 900 plakalı otomobil, Bitlis-Diyarbakır karayolunun 25\'inci kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 54 yaşındaki Hikmet Önen hayatını kaybederken, minibüsteki 19 öğrenci ile aralarında sürücü Yeşilyurt\'un da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Korkmaz, \"Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri merkeze getiren servis minibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpışmış. Yaralı öğrencilerimiz tedavi altına alındı. Hepsinin de sağlık durumları iyi. Küçük sıyrıkları var. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLAR

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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2)GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DİKKATİ, FACİAYI ÖNLEDİ

100 KİLOLUK EYP BÖYLE İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin tarama faaliyetinde, teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde bulunan 100 kilo el yapımı patlayıcı, güvenl bir şekilde olay yerinde patlatılarak tahrip edildi.

Güvenlik güçlerinin yol kontrolleri sırasında bulduğu el yapımı patlayıcının tahrip edilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"17 Ekim 2017 Salı günü saat 16.00 sıralarında gerçekleşterilen mayın/el yapımı patlacı arama faaliyeti esnasında, Silvan İlçesi Taşpınar ve Çiğdemli köyleri yol ayrımında asfalt yol kenarına yerleştirilmiş vaziyette 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisine 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş olup, söz konusu mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir\" denildi.

Ayrıca Lice İlçesi Yalımlı Köyü Keşkuvari mezrası bölgesinde 17 ve 18 Ekim 2017 tarihlerinde icra edilen operasyona ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada; \"Silahlı terör örgütü üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranan 2 şüpheli yakalanmayı müteakip, Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı uyarınca gözaltına alınmıştır\" ifadelerine yerverildi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayıcının imha anı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)NEFES BORUSUNA ELMA KAÇINCA ÖLEN BEBEK, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Murat Alparslan Deveci\'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İlçede Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Ebru ile özel bir şirkette maden işçisi Uğur Deveci\'nin iki çocuğundan 14 aylık Murat Alparslan, dün akşam evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemeye başladı. Murat Alparslan\'ın ısırdığı elma, nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan bebek, evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği\'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahaleden sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Murat Alparslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Murat Alparslan\'ın, aynı hastanenin morgunda yapılan otopsisi tamamlandı. Cenaze, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Murat Alparslan\'ın cenazesinin, Kilimli Hisararkası Mahallesi\'nde öğlen kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Morgdan görüntü

-Cenaze aracı

-Cenazenin morgdan çıkarılması, aracı konulması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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4)SUŞEHRİ\'NDE ASKIDA EKMEK PROJESİ BAŞLATILDI

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlığın önerisi ve ilçedeki tüm fırınların desteğiyle askıda ekmek projesi başlatıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan \'kimse ekmeksiz kalmasın\' projesine ilçedeki fırıncılar destek verdi. Çalışmayla ilçe genelinde yardıma muhtaç kişilerin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu\'nun ilçedeki fırıncılarla yaptığı görüşmede proje memnuniyetle karşılandı. İlçe Kaymakamı Uzunoğlu, \"İlçedeki fırıncı kardeşlerimiz bu teklifimizi memnuniyetle karşıladı. Desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

PROJE HERKES İÇİN GEÇERLİ

Suşehri ilçe merkezi Gönüloğlu Mahallesinde 7 yıldır fırıncılık yapan Murat Hergül, \"Kaymakamlığımız yardıma muhtaç kişiler için böyle bir proje başlattı Bizler de fırıncı esnafı olarak destek verdik. 24 saat askıda ekmek bulunduruyoruz. Bu askıdaki ekmekler sadece yardıma muhtaç kişiler için değil gece misafiri gelen ve o an evinde ekmeği bulunmayan kişiler için de geçerli. Kaymakamlık masraflar konusunda yardımcı oldu. Bizler de her türlü desteği veriyoruz. Kaymakamımıza ve projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fırından görüntüler

-Ekmek üretimi

-Askıdaki ekmekler

-Fırıncının konuşması

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

(130 mb)

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5)RİZE BEYAZA BÜRÜNDÜ, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

RİZE\'nin İkizdere İlçesi’ndeki Ovit Dağı’nda önceki gün yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. İkizdere İlçesi Ovit Dağı önceki gün yağan karla beyaza büründü. Sonbahar ayı ile birlikte sararan yeşil örtünün beyazla kaplandığı dağ ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu. Çobanların küçükbaş hayvanları ile yaylalardan köy merkezlerine dönüşe geçtiği bölgede vatandaşlarda kuruyan otları evlerinin depolarına taşımaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile kar manzaraları

Ovit Dağı kar detayları

Haber- Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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6)EKİM GÜNEŞİNDE DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, ekim ayında sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu Bodrum\'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Çevre illerden günübirlik tatile gelen yerli turistler ise çevreye aldırış etmeden elbiseleriyle denize girdi, eğlendi, sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı. Kumbahçe ve Gümbet sahilinde ise yabancı turistler saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Sahillerdeki manzaralar, yazı aratmadı, renkli görüntüler oluştu.

Isparta\'dan kente tatile gelen evli ve iki çocuk annesi Gülümsek Kılıç, \"Marmaris\'ten bu tarafa gezerek geliyorduk. Bugün Bodrum\'da mola verdik. Hava o kadar güzeldi ki kızımla elbiselerimizle denize girdik. Yaklaşık bir saat yüzdük, eğlendik, sıcak havanın tadını çıkardık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Elbiseleriyle denize girenler, yüzenler ve eğlenenlerden görüntü

- Sahilde güneşlenen ve denize giren yabancı turistlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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7)ALARM ÇALINCA KAÇTI

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde bir kafeye giren hırsız kasadaki paraları alırken, alarmın çalmasıyla kaçtı. Hırsızın kafeye girmesi ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde, Serdivan Sebahattin Zaim Bulvarı üzerindeki U.S\'ye ait kafede yaşandı. Kafeye mutfağın penceresinden giren hırsız, kasadaki 400 lirayı çaldı. Bu sırada kafenin alarm sistemi çalmaya başlayınca hırsız girdiği camdan çıkıp kaçtı. Hırsızlık anı kafede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın paraları çalarken, alarmın çalmasıyla kasanın üstünde bulunan telefon, tablet ve laptopu çalamadan kaçması dikkat çekti. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA) -