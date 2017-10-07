DHA YURT BÜLTENİ-6 

Diyarbakır\'da ölü ele geçen 5 PKK\'lıdan 2\'si örgütün üst düzey yöneticisi çıktı



DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın şehit edilmesi olayına katıldıktan sonra güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı teröristlerden 3\'ünün üst düzey elebaşı olduğu belirlendi. Bu teröristlerden birisinin, Hakkari\'de kobra helikopterine füzeli saldırıda bulunan \'Torhildan Derviş\' kod adlı Müjdat Taşdemir, diğerinin terör örgütünün sözde \'Özgür Kadın Birlikleri\' ismini verdiği \'YJA Star\' elebaşı isimlerden \'Gülnaz Ege\' kod adlı Nuran Er ve diğerinin İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar listesi\'nde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed kod adlı Sevim Solmuş olduğu açıklandı.

Diyarbakır Valiliği Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan silahlı çatışma sonucunda 26 Eylül 2017 salı günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın şehit edilmesi ve 2 personelin hafif şekilde yaralanması olayı ile ilgili olarak soruşturma ve operasyonlar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İstihbari çalışmalar neticesinde; Diyarbakır İli Lice İlçesi Baharlar Köyü Gönen Mezrası’nın 620 metre güneydoğusunda silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 bölücü terör örgütü mensuplarından 1’inin terör örgütünün iddiasına göre Hakkari İli Çukurca İlçesi Çığlı Köyü mülki sınırları içerisinde, Cobra Taarruz Helikopteri’ne 13 Mayıs 2016 tarihinde füzeli saldırıda bulunan Torhildan Derwiş (K) Müjdat Taşdemir (TCKN: 40060489124, Enver ve Zahide oğlu, 02.01.1987 doğumlu, Van İli İpekyolu İlçesi Yenimahalle nüfusuna kayıtlı). Diğer 2 mensubunun; Sözde orta saha YJA Star (Özgür Kadın Birlikleri) sorumlularından Gülnaz Ege (K) Nuran Er (TCKN: 27430011772, Polat ve Bedia kızı, 10.07.1972 doğumlu, Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Karacaören Köyü nüfusuna kayıtlı), İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed (K) Sevim Solmuş (TCKN:12464054062, Mustafa ve Zeynep kızı, 03.03.1981 doğumlu, Diyarbakır İli Hani İlçesi Seren Köyü nüfusuna kayıtlı), isimli teröristler olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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Operasyon görütüleri

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Ambulansta oksijen tüpü patladı, hasta yanarak öldü (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın\'ın yanarak öldüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: \"Burdur\'da meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpü patlaması sonucu hasta İsmail Sargın yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen hasta yakını ve ambulans personeli Burdur Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak inceleme sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Üzücü olay sonucu vefat eden İsmail Sargın\'a Allah\'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan hasta yakını ve sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz.\"

Haber: BURDUR (DHA)

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TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

YALOVA- İzmit karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın karşı şeritteki 2 yolcu minibüsüne çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yalova- İzmit karayolu, Taşköprü beldesi Mertur Otel mevkisinde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen 45 FD 021 plaklı TIR\'ın sürücüsü Ceyyan T., çalışmalar nedeniyle tek şeritten verilen yolda ididaya göre kontrolünü kaybetti. TIR, Ahmet S. yönetimindeki 77 ER 954 ve İsmail A.\'nın kullandığı 77 BA 608 plakalı yolcu minibüslerine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile 5 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü

-Kaza yeri detay görüntüsü

Haber-Kamera: YALOVA, (DHA)-

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Azeri kadın, cinsel saldırıya uğrayıp kezzapla yakıldı

SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'nde bir kişinin cinsel tacize uğrayıp karşı koyması üzerine kezzap dökülerek yakılan Azerbaycan vatandaşı 41 yaşındaki A.İ.\'ya hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ise, serbest bırakıldı.

Olay, Çarşamba İlçesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 yıl önce Çarşamya İlçesi\'ne yerleşen Azerbaycan uyruklu 2 çocuk annesi A.İ., ekonomik sıkıntıya düşünce daha önceden tanıdığı R.P.\'den borç para istedi. R.P., kadını evine davet etti. Olay günü şüphelinin evine giden kadın, iddiaya göre burada şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Saldırıya direnince de yüzüne kezzap dökülüp yakıldı. Yüzü, kolları ve vücudunda yanık oluşan kadın acı içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ifade veren A.İ., \"Borç para almak için evine gittim. Burada bana tecavüz etmeye kalkıştı. Direnince de üzerime kezzap döktü\" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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Latif Doğan konserinde arbede: 2 gözaltı

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, şarkıcı Latif Doğan konserinde polislerle tartışan ve alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Besni Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 19\'uncu Eğitim Bayramı kapsamında şarkıcı Latif Doğan, dün akşam memleketi Adıyaman\'ın Besni İlçesi\'ndeki stadyumda konser verdi. Latif Doğan sahnedeyken alkollü oldukları iddia edilen Ali Y. ve Mehmet Ali Ü. ile polisler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Polislerin biber gazı kullanarak yere yatırdığı 2 kişi, kısa süreli arbedenin ardından kelepçeledikten sonra gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götüren 2 kişi, \'Kabahatler Kanunu\' kapsamında 109\'ar lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin şahısları gözaltına almaya çalışması

- Polislerin şahısları konser alanından dışarıya çıkarması

- Polise direnen şahıslar

- Polisin direnen şahısları yere yatırarak kelepçe takması

- Polislerle şahıslar arasında arbede

- Polisin toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Soyguncu, kuyumcunun liseden arkadaşı çıktı

MERSİN\'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin işyeri sahibinin liseden sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Çilek Mahallesi\'nde meydana geldi. 30 Eylül\'de saat 10.00 sıralarında kar maskeli bir kişi elinde torba ile Ercan Yalçın\'ın işlettiği kuyumcuya geldi. Elinde herhangi bir silah veya bıçak olmayan kişi, kuyumcuya önce altınları vermesini söyledi. Kuyumcu da, olayın şaka yapıldığını düşünerek tepkisiz kaldı. Bunun üzerine şüpheli Yalçın ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Panikleyen soyguncu, hiçbir şey almadan kaçtı. Kuyumcunun bağırması üzerine bölgedeki vatandaşlar tarafından kovalanan zanlı, kaçarken üzerinde bulunan bıçakla bir kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının S.A. olduğunu belirleyen ekipler, belirlediği adrese operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan S.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soygun girişimi ise güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcu Ercan Yalçın, soyguncu S.A.\'nın liseden sınıf arkadaşı olduğunu öğrenince şok oldu. Soygun sırasında maskeli olduğu için tanıyamadığını belirten Yalçın, \"O zaman masada çeyrek altın vardı, onu sayıyordum. Bir an kapıdan kar maskeli biri geldi. Bana \'boşalt burayı\' dedi. Tabi ben o an zannettim ki biri şaka yapıyor. Çünkü elinde silah yoktu, bıçak yoktu, hiçbir yok. Üstüme gelmeye başladı, masaya basıp üstüme zıplayınca ben itekledim. Ondan sonra kaçtı gitti. Liseden arkadaşım olması beni daha çok üzdü\" dedi.

Soyguncunun liseden arkadaşı çıktı

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

- Kuyumcu dükkan içerisinde beklerken

- Maskeli hırsız elindeki çuvalla kuyumcu dükkanına girerken

- Hırsız kuyumcuya altınları ver diyerek tepki gösterirken

- Hırsız kuyumcuya saldırmak isterken

- Hırsız içeriye giren vatandaşla kapının önünde tekme atıp kaçarken

- Vatandaşlar hırsızı kovalarken

- Maskeli hırsız polislerin arasında emniyetten çıkarken

- Adliye götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Kuyumcu ile röp

- Kuyumcunun dış görüntüsü

Haber-Kkamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Şanlıurfa\'da \'İsot Festivali\' başladı

ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\', kortej yürüyüşüyle başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen \'İsot Festivali\', kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bürokratlar ve vatandaşlar, isot figürlü kostüm giyenlerle birlikte Divanyolu\'ndan Balıklıgöl\'e yürüdü. Halk oyunları ekiplerinin de eşlik ettiği yürüyüş güzergahı boyunca kırmızı acı isot dağıtıldı. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şöyle dedi:

\"Gastronomi şehri olan Şanlıurfa’mız ve Şanlıurfa’nın tarihinde iz bırakan, mutfağına lezzet katan, sabah yaşamın onunla başladığı isotun festivalini bu yıl ilk kez festival havasında kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festivalde Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak coğrafi işaretli ve tescilli olan isotumuzu tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtmak, sahip çıkmak, isotun insanlar üzerindeki etkisi, ses üzerindeki o vermiş olduğu tatlı, güzel yanını da dikkate alarak bu defa Şanlıurfa’yı müzikle, müzik dünyası ve müzik şehri olarak ön plana çıkaracağız.\"

Kortej yürüyüşü ardından Barutçu Hanı\'na geçen protokol ve çok sayıda kişi, \'İsot Serüveni\' adlı resim sergisi ve müzik dinletisine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsot festivaline katılanlar

- Halay çeken vatandaşlar

- Yürüyüşe katılan protokol

- Kortej yürüyüşü yapılması

- İsot kostümleri giyen gençler

- Nihat Çiftçi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Patates ekimi yapan çiftçilerin pazar ve işçi sıkıntısı

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı yapan çiftçiler, ürünün yüksek verimli olduğunu belirterek pazarlama ve işçi bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını bildirdiler.

Sorgun\'un Günpınar Köyü\'nde alternatif ürün kapsamında 20 dönümlük alana ekilen patates hasadına başlandı. Çiftçi Yasin Aslan, her yıl ortalama 80 ila 100 ton arasında patates ürettiklerini ancak işçi bulma ve pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. \'Agria\' cinsi patatesi ekimine geçen yıl başladığını kaydeden 42 yaşındaki Aslan, verimin oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Yasin Aslan, ürettikleri patatesleri çuvallara doldurarak kilosunu 1 TL\'den sattıklarını ifade etti.

Patates üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Yasin Aslan şunları söyledi: \"Patates ekmeye 7 yıl önce hobi olarak başladım. Kazancı iyi olduğu için patates üretimine devem etti. Verimi yüksek olan \'agria\' cinsi patates ektim. Patates üretimi buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerine göre daha zahmetli ve daha çok emek istiyor. Patates buğdaydan daha karlı. Ancak patates üretiminde en çok işçi ve pazar sıkıntısı yaşıyoruz. 30’ar kiloluk çuvallara koyduğumuz patateslerin kilosunu 1 TL\'den satıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patates tarlası

-Sökülen patateslerin toplanması

-Traktörler patateslerin sökülmesi

-Tarladaki patatesten görüntü

-Patateslerin çuvallara konulması

-Çiftçi Yasin Aslan’ın konuşması

-Diğer çifçilerin konuşması

Haber-Kamera:Halit YILMAZ /SORGUN (Yozgat) / (DHA)

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