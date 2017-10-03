DHA YURT BÜLTENİ-6

1)OKUL HİZMETLİSİ TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde orta okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. okulun arkasında buluştuğu 2 kişiyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi\'nde bulunan Fatmahanım Ortaokulu\'nun arkasında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Y.G. ve F.G. okula gelerek aralarında husumet bulunan okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. ile görüştü. Çocukların derste olduğu sırada, Ü.Ç. ile 2 kişi okulun arkasında bahçe duvarının dışında tartışırken kavga çıktı. Ü.Ç. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak iki kardeşe saldırdı. Y.G. ve F.G. aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kardeşe müdahalede bulundu. Pamukova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 kardeş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, Ü.Ç.\'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralılara müdahale edilmesi

Polisten görüntü, bıçaktan görüntü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) -

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2)CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN YAŞI KÜÇÜK TERÖRİST SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

ADANA\'da terör örgütü PKK yandaşlarınca organize edilen korsan gösteride polise molotofkokteyli atarken ayağından vurulup yakalanan 17 yaşındaki H.Y., cezaevinden firar ettikten sonra sahte kimlikle yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde 14 Kasım 2016\'da PKK yandaşları, korsan gösteri yaptı. Ateş yakıp, yolu trafiğe kapatan göstericiler, dağılmaları için uyarı anonsu yapan polislere de taş, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırdı. Göstericilerden o tarihte 16 yaşında olan H.Y., zırhlı araçtan polisin açtığı ateş sonucu sağ ayağından vuruldu. Zırhlı polis aracının kamerasına da yansıyan vurulma olayının ardından Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi edilen H.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FİRAR ETTİ

Ankara Sincan Açık Cezaevi\'nde kalan H.Y., Nisan ayında firar edip izini kaybettirdi. Adana\'nın Gürselpaşa Mahallesi\'nde uygulama yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, H.Y.\'yi yakaladı. Üzerinde Y.E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan ve kendisini bu şekilde tanıtan H.Y.\'yi gözaltına alan ekipler, parmak izi incelemesi sonucu gerçek kimliğini saptadı. \'Terör örgütü propagandası yapmak, tehlikeli madde bulundurma\' suçlarından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firar suçundan da aranan H.Y., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan H.Y.\'nin ağabeyi Ferdinand Y.\'nin de, önceki yıl Adana\'daki bir korsan gösteride uzun namlulu silahla polise saldırırken öldürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- Eylem yapılan yer

- Polise molotofkokteyli ve havai fişek atılması

- Molotofkokteyli ve havai fişek atanlardan Hakan Y.\'nin ayağından vurulması

- Kaçması

- Korsan gösterilerden görüntüler

SÜRE: 01\'02\" BOYUT:116 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: ADANA,(DHA)

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3)AŞK İLANI VERDİ, ARAYAN KADIN SOYDU

ADANA\'da özel bir televizyon kanalına \'Sevgili arıyorum\' diye ilanla birlikte telefon numarasını veren 46 yaşındaki M.G., kendisini arayan 27 yaşındaki Nuray Y. tarafından buluştukları otelde soyuldu. Merkez Çukurova İlçesi\'nde yaşayan M.G. yaklaşık 1 hafta önce özel bir televizyon kanalında alt yazıda yayınlanması için cep telefonu numarasıyla birlikte \'Sevgili arıyorum\' diye ilan verdi. Telefonun başında haber bekleyen M.G.\'yi kendini Zeynep A. olarak tanıtan bir kadın aradı. Telefon görüşmelerinin ardından ikili 30 Eylül\'de bir otelde buluştu. Cinsel ilişkiye girmek isteyen M.G.\'yi, \'Önce duş almalısın\' diyerek banyoya gönderen kadın, M.G.\'nin içinde 2 bin lira bulunan cüzdanı, kredi kartları, cep telefonu, araba anahtarı ve pantolonunu alarak kayıplara karıştı. Banyodan sonra soyulduğunu anlayan M.G., polise ihbarda bulundu.

\'CEZA VERMEK İÇİN YAPTIM\'

Otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, kadının Nuray Y. olduğunu belirledi. Bu sırada Fatih Polis Merkezi\'ne giden Nuray Y., M.G.\'ye ait kredi kartları ve cep telefonu ve araba anahtarını teslim etti. Cüzdanda 200 lira para bulunduğunu, onu da harcadığını söyledi. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Nuray Y. adliyeye sevk edildi. Sorgusunda M.G. ile evlenmek için görüştüğünü anlatan Nuray Y.\'nin, \"Otelde yapamayacağım bir cinsel birliktelik isteyince M.G.\'ye sinirlenip ceza vermek için pantolonunu aldım. Peşimden gelmesini engellemek istemiştim\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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***GÜVENLİK KAMERASI***

- İkilinin birlikte sokakta yürürken görüntüsü

- Farklı bir açıdan yürürken görüntüleri

- Hırsızlık zanlısı kadının koşarak gidişi

SÜRE:49\" BOYUT:50 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)ARAÇTAKİ UYUŞTURUCU ZULASINI \'ÇAKO\' BULDU

DENİZLİ\'de şüphe üzerine kontrol edilen hafif ticari araçta narkotik köpeği \'Çako\' ile yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altında oluşturulan zulada, 10 bin 627 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan araçtaki zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü, Ankara karayolunda denetim noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği \'Çako\' ile araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altında saklanan, poşetler içinde, 10 bin 627 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü 45 yaşındaki A.U., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kentte polis tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda ayrıca 14 gram eroin, 265 gram esrar ile 23 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi de ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan 17 kişiden 6\'sının tutuklandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Ticari araçta köpek Çako\'nun arama yapması

- Uyuşturucu zulasını köpeğin bulması

- Polislerin hapları zuladan çıkarması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)GAZİANTEP\'TE, OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

GAZİANTEP\'te, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bu sabah Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Süleyman Oduncu yönetimindeki 27 V 3168 plakalı motosiklet, önünde giden Mahmut Tüke yönetimindeki 34 DM 5758 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Oduncu yaralandı. Kaza sırasında yaralanan sürücüye bu sırada yoldan geçen sağlık görevlisi Nurgül Yılmaz ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Yerdeki yaralı

- Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

- Ambuhansın olay yerine gelmesi

- Yaralının ambulansa götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

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6)OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞINA 31 GÖZALTI

AYDIN merkezli 11 ilde, yurt dışından getirilen kaçak otomobillerin şasi numaralarını ağır kaza geçiren otomobillerle değiştirip piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aydın merkezli operasyonda İstanbul, İzmir ve Denizli\'nin de aralarında bulunduğu 11 ilde, yurt dışından getirilen lüks otomobilleri yasa dışı yollarla piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen şüphelilere ait adreslere, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bu sabah baskın yapıldı. Nazilli Sanayi Sitesi\'nde esnaflık yapanlarında aralarında yer aldığı 11 şüpheli, Aydın\'da gözaltına alındı. 11 ildeki operasyonda, toplam 31 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, yurt dışından vergiden muaf tutularak getirilen otomobillerin şasi numaralarını ve plakalarını, Türkiye\'de ağır hasar gören otomobillerle değiştirdikleri ve başka kişilere sattıkları öne sürüldü. Piyasaya sürülen otomobilleri de takip altına alan polis ekipleri, Aydın\'da 12, diğer illerde 14 lüks otomobile el koydu. El konulan otomobiller, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek incelemeye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Araçlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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