DHA YURT BÜLTENİ-6 

Mesut Barzani: Referandumun ertelenmesi için çok geç

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu, Bağdat ile referandum sonrası görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu çerçevesinde, Erbil\'in Franso Hariri Stadyumu\'nda final karnavalı düzenlendi. Karnavala Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de katıldı. Burada konuşan Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu belirterek, \"100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hala ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın. Geçen zaman içinde Bağdat ile tüm tarafların iradesiyle, birlikte yaşamaya çalıştık. Ancak ne yasa bıraktılar, ne anayasa bıraktılar ne de ortaklık bıraktılar. 4 bin 500 köyümüzü yerle yeksan ettiler. 12 bin Feyli Kürtünü ve 8 bin Barzaniyi katlettiler\" dedi.

Dünya devletlerinin referandumu baskı kartı olarak değerlenrdirip, dikkate almadığını belirten Barzani, \"Referandum kararından önce Bağdat\'a bunu ciddiye almalarını söyledik. Referandum kararı tarihi ve cesurca bir karardır. Referandum, hepimizin kararıdır. Referandumun ertelenmesi için baskıya maruz kaldık. Bize gece gündüz baskı yapılıyor. Bize referandumu erteleyip, Bağdat ile diyalog kurmamızı söylüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz, Bağdat\'la iyi niyetle diyaloga hazırız, ancak 25 Eylül\'den sonra. Kendimi halkıma mahçup edecek biri değilim. Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Kürdistan halkının kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu söyleyen Barzani, \"Referandumdan başka yol yok. Bu karar benim veya siyasi bir partinin değil, halkın kararıdır. Biz artık Bağdat ile birlikte yaşayamayacağımızın farkına vardı, ortaklığın sürdürülemeyeceğini, anayasanın işe yaramayacağının farkına vardık. Bugün Bağdat\'ta iktidarı ellerinde bulunduranların Baas rejiminden farkları kalmamıştır. Bağdat ile bütün yolları denedik ama hepsi sonuçsuz kaldı\" şeklinde konuştu.

Referandumdan sonra görüşmelere açık olduklarını belirten Barzani, \"Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim. Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil, bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül\'den sonra sınır, petrol, doğalgaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız. DEAŞ\'a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz. Kürtler bağımsızlık için her türlü bedeli ödemeye hazırdır\" diye konuştu.

Göüntü Dökümü:

- Etkinlikten görüntüler

- Stadyumda toplanan kalabalık

- Barzani\'nin konuşması

Haber-Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL, (DHA)-

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CHP\'li Akyıldız: Kuzey Irak konusunda geç kalındı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ali Akyıldız Kuzey Irak\'taki referandum kararı hakkında Türkiye\'de iktidarın yeterince sesini yükseltmediğini ileri sürerek, \"Irak\'ın kuzeyindeki referandum konusu ile ilgili iktidarın çok geç kaldığı görüşündeyim. Zamanında yeterince sesimizi yükseltemedik. Zamanında yeterince direnç göstermedik ya da gösteremedik\" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, İl Başkanı Ulaş Karasu ile birlikte bir otelde basın toplantısı düzenleyerek 2 yıllık vekillik sürecini değerlendirdi. Akyıldız, Mecliste 25\'nci dönemde 2 adet kanun teklifi ile 20 adet soru önergesi verdiğini, 26\'ncı dönemde de 4 adet kanun teklifi, 4 adet soru önergesi, 1 adet araştırma önergesi, 1 adet araştırma komisyonu önergesi, 13 adet bilgi edinme talebi ile, 58 adet meclis genel kurul konuşması yaptığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapacağını ilan ettiği referandum kararı ile ilgili açıklama yapan Akyıldız, iktidarın sesini çıkarmada geç kaldığını ileri sürerek şöyle konuştu.

\"Irak\'ın kuzeyindeki referandum konusu ile ilgili ben iktidarın çok geç kaldığı görüşündeyim. Zamanında yeterince sesimizi yükseltemedik. Zamanında yeterince direnç göstermedik ya da gösteremedik. Çünkü dış politika bizim burada ezbere konuşacağımız bir şey değil. Çok önemli. Dünya dengesi çok başka. Hele Ortadoğu\'da çok çok başka. Bir tarafta bakıyorsunuz dostum dediğiniz Putin PYD\'ye destek veriyor. Bir tarafta dostum dediğin Amerika PYD\'ye destek vermenin ötesinde beraber hareket ediyor. Sen bunu terör örgütü olarak görüyorsun. Dış politikada denge çok başka. Öbür tarafta sen Barzani\'yi Ankara\'ya getirip bayrağını göndere çektiriyorsun. İş birliği anlaşmaları yapıyorsun, enerji anlaşmaları yapıyorsun. Ama diğer tarafta da böyle bir referandumun geldiğini göre göre sessiz kalıyorsun. Son birkaç gündür sesini yükseltmeye gayret ediyorsun. Bana göre çok gecikildi, yeterince direnç gösterilemedi.\"

KADİR TOPBAŞ\'IN İSTİFASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş ile ilgili soru üzerine Akyıldız şöyle dedi:

\"Kadir Topbaş\'ın imarla ilgili iade ettiği 5 tane görüşülmesi gereken imar konusuyla ilgili konunun hiçbir şekilde en ufacık bir oynama dahi yapılmadan meclisi getirildiğini ve Kadir Topbaş\'ın by-pass edildiğini, orada bir rant kavgası olduğunu AK Parti\'nin İstanbul\'daki rant kavgası sonucunun böyle bir istifa getirdiği söyleniyor. Böyle bir gerekçe olduğu söyleniyor ama iktidar partisinden henüz bir açıklama yok. Birde basına yansıdığı kadarıyla FETÖ bağlantısı ile ilgili olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse burada da bana göre bir riya var, bir ikilik var. FETÖ bağlantısı ile ilgili bazı belediye başkanlarını görevden alıp kayyum atıyorsun madem bu da FETÖ ile ilgiliyse bunu da görevden alıp kayyum atayacaktın. Niçin bunu istifa ettiriyorsun, böyle bir şey yok. Bana gelince böyle, sana gelince böyle diye bir devlet anlayışı olmaz.\"

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

2019\'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı geçenler arasında yer alan CHP Milletvekili İlhan Kesici\'nin aday gösterilmesinden mutluluk duyacağını belirten Akyıldız şöyle dedi:

\"Genel başkanımız bir programa konuk olmuştu. Orada genel başkanımız henüz adayımızın netleşmediğini, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini bu konuda çok iyi, herkesin gönlünü dolduracak herkesin de sempatiyle bakacağı bir adayımızı mutlaka bulacağımızı ve bu ülkeyi tekrar çağdaş, laik, demokratik, güçlenmiş parlamenter sisteme geri döndereceğimizin mesajını zaten her fırsatta veriyor. Yoksa ben isterim tabi bir İlhan Kesici\'nin, Abdüllatif Şener\'in aday gösterilmesini bir Sivaslı olarak isterim ve gurur duyarım. Ama bu bir süreç kimin aday olacağı henüz belli değil.\"

\"SİYASİ SORUMLULARI HESAP VERMEK ZORUNDA\"

15 Temmuz\'da yapılan darbe girişiminin siyasi sorumlularından hesap sorumlası gerektiğine de vurgu yapan Akyıldız şunları söyledi:

\"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu başından beri söylüyoruz. Devlet elinizde, istihbarat elinizde, bütün bilgi ve belgeler elinizde. Eğer bir tane Cumhuriyet Halk Partilinin FETÖ ile bağlantısı varsa çıkıp açıklamazsanız namertsiniz dedik. Ama açıklayamıyorsunuz. FETÖ sizsiniz neyi açıklayacaksınız. Beraber yürüdünüz bu yollarda, beraber ıslandınız yağan yağmurda. Neyi açıklayacaksınız. Siyasi sorumluları hesap vermek zorundadır. 15 Temmuz\'daki 250 şehidimizin hesabını biz sormaya devam edeceğiz. Binlerce gazimizin hesabını sormaya devam edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

-Basın toplantısından görüntüler

-Ali Akyıldız\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Elmalı\'da Suriyeli gerginliği sona erdi

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde dün akşam çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin işyeri sahibine saldırmasıyla çıkan gerginlik yatıştı. Olaylarla ilgili 11 Suriyeli ve fırın sahibinin ifade işlemleri sürerken, Kaymakam Gürbüz Saltaş esnafı ziyaret edip sükunete davet etti.

Elmalı\'da kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Dün akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek işyeri sahibi Selim Durmuş\'tan, çalıştığı günlerin ücretini isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş\'a saldırıp, onu dövdü. Gürültüyü duyan çevre esnafı da Selim Durmuş\'un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

\"SURİYELİ İSTEMİYORUZ\" SLOGANI

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak\'ta toplandı. \'Suriyeli istemiyoruz\' diye slogan atan grup, gördükleri Suriyelilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Aralarında kavgada yaralanan 7 kişinin de bulunduğu 11 Suriyeli ve fırın sahibi Selim Durmuş, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Fırın sahibi ve Suriyelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KAYMAKAM SÜKUNETE DAVET ETTİ

Sabah saatlerinde ise ortalık sakinleşti. Gece toplanan grup dağılırken, olayların çıktığı fırında da ekmek üretimi başladı. Kaymakam Gürbüz Saltaş, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek istişarelerde bulundu ve sükunete davet etti. Kaymakam Saltaş, olayların normale döndüğünü, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırından görüntü

Haber- Kamera: Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA)

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(Özel) - Temizlediği villadan 200 bin liralık altın çalan kadın yakalandı

GAZİANTEP\'te, temizlikçi olarak girdiği villada bulunan çelik kasadaki 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını farklı günlerde çaldığı iddiasıyla 40 yaşındaki Gönül Y., polis tarafından yakalandı.

15 Temmuz Mahallesi\'ndeki tekstilci İlker B.\'nin villasını temizlemesi için anlaştığı Gönül Y., iddiaya göre evde bulunan anahtarla açtığı çelik kasadaki ziynet eşyalarını farklı günlerde çaldı. Çelik kasadaki altınların azaldığını fark eden işadamı İlker B., polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından altınları çalan kişinin villaya temizliğe gelen Gönül Y. olduğunu belirledi. Polisler, takibe aldıkları Gönül Y.\'nin çaldığı altınları sattığı 3 kuyumcuyu belirlemesinin ardından kadını gözaltına aldı.

Gönül Y.\'nin çalıp sattığı 200 bin liralık ziynet eşyasından 7 bin lira değerindeki altın kuyumcudan alınıp, sahibi İlker B.\'ye teslim edilirken, çalıntı ziynet eşyalarını satın aldıkları için de 3 kuyumcu hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyette ifadesi alınan Gönül Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gönül Y.\'nin emniyetten adliyeye götürüldüğü sırada ağladığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Kadının emniyetten çıkarılması

- Kadının polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

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Bartın\'da evde yangın: 1 ölü

BARTIN\'ın Arıt Köyü\'nde tek katlı evinde çıkan yangında 44 yaşındaki Zeki Kantarlı öldü.

Yangın, Zeki Kantarlı\'nın eşi ve 5 çocuğu ile birlikte oturduğu evde çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zeki Kantarlı\'nın evde yalnız olduğu sırada yatak odasında çıkan yangını gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, itfaiye gelinceye kadar evlerinden kovalarla su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Ardından içeri giren ekipler, yatak odasında Zeki Kantarlı\'nın cesediyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Kantarlı\'nın cesedi Bartın Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, Zeki Kantarlı\'nın odada çakmakla oynadığı sırada çıktığı öne sürülürken soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökülmü:

-Yangın

-Ambulans

-İtfaiyelerin müdahalesi

-Köylülerin kovalarla yangına müdahalesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Yüksekova\'da 66 genç çiftçiye hibe düve desteği

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi\'nde \'Genç Çiftçi Hibe Destek\' projesi kapsamında, 66 çiftçiye 396 damızlık düve dağıtıldı.

Genç Çiftçi Projesi desteğinden faydalanmak için başvuran Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde 66 çiftçiye 396 damızlık düve dağıtıldı. Yüksekova eski şehir statında yapılan düve dağıtım törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Tarım Müdürü Cezmi Yılmaz ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programı kapsamında , ilçede 66 çiftçinin her birine 6 adet düve dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Hükümetimiz 2 yıl önce bir çalışma başlattı. Kırsalda ve köylerde yaşayan genç çiftçilerimize hibe desteği başlattı. Bu hibe desteği nakit olarak değil, bir proje karşılığında çiftçilerimize, gençlerimize verilmektedir. 66 çiftçimize büyükbaş hayvan, çiftçi başına ise 6\'şar adet düve veriyoruz. İnsanlarımız yeter ki üretsin, yeter ki çalışsın. Biz üretenin yanında olacağız. Yüksekova\'da çalışan üreten bir dönüşüm sağlamak istiyoruz. Hükümetimizin bu destekleri artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da biz yine çiftiçilerimizi hangi proje olursa olsun, hükümetimizin açmış olduğu alanlarda destek vereceğiz. Bugün burada ilk startımızı verdik. Genç çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.Bol kazançlar diliyorum.Bir ülkenin kaderi üretmekten geçiyor. Üretmenden ülkenin kaderi değişme şansı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de üretenin yanındayım diyor. Bu coğrafyada da üreten bir Türkiye, üreten bir Yüksekova istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bu tür projelerde bayanlarımızın yer alması bizleri ayrı mutlu ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eski Şehir stadından gör

-Genç Çiftçilerin stada toplanması

-Kaymakamın çiftçilerle tokalaşması

-Kaymakam Mahmut Kaşıkçı\'nın açıklaması

-Veterinerlerin düveleri çiftçilere verilmesi

-Düvelerin araçlara bindirilmesi

-İlçe Tarım Müdürü Cezmi yılmaz\'ın açıklaması

-Genel Detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

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