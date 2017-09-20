DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GAZİANTEP\'TE KOZMETİK DEPOSUNDA YANGIN

GAZİANTEP\'te, 180 dükkanın bulunduğu bir pasajdaki kozmetik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Parfüm ve deodorant şişelerinin bomba gibi patladığı yangında 6 dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde Şahinbey Mahallesi\'nde bulunan Kurtuluş Pasajı\'nda meydana geldi. 180 dükkan bulunan 3 katlı pasajın 2\'nci katındaki kozmetik malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pasajdaki çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın büyüyerek çevredeki işyerlerine sıçradı. Bu sırada ısınan deodorant ve parfüm şişeleri bomba gibi patlayarak çevreye yayıldı. Alevleri gören esnafın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını görüp itfaiye ekiplerine haber veren esnaf Mehmet Hanifi Tozoğlu, \"Sabah patlama sesleri duydum sokağa çıktığımda patlamalar çok şiddetli devam ediyordu. Hemen itfaiyeye haber verdim. Kısa sürede gelip yangına müdahale ettiler. Çok şükür zor da olsa söndürüldü\" dedi. Yaralanın olmadığı yangında 6 işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yangındaki patlamalar

- Yangında yanan yerler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Eyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

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2)DENİZLİ\'DE 2 GENÇ, UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, şırıngayla yüksek dozda eroin aldıkları belirlenen 19 yaşındaki Ahmet Kuran ile 21 yaşındaki İsa Taşçı öldü. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Asmalı Evler Mahallesi\'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü\'nde hizmetli İsa Taşçı, dün kiraladığı bir apart daireye gece 4 arkadaşıyla birlikte geldi. Taşçı ve beraberindekiler alkol aldı. Gruptan 2 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı. Dairede İsa Taşçı, Ahmet Kuran ve adı öğrenilemeyen bir kişi kaldı. Taşçı ve Kuran, başka bir odaya geçerken, saatler geçmesine rağmen dışarı çıkmadı. Merak edip odayı kontrol eden arkadaşları, Taşçı ile Kuran\'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce ambulans çağırdı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Taşçı ile Kuran\'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede, şırınga içinde eroin maddesi buldu. Taşçı ile Kuran\'ın yüksek dozda uyuşturucuyu damardan kendilerine enjekte etmeleri nedeniyle öldükleri anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Taşçı ile Kuran\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında dairedeki diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Cesetlerin çıkarılması

- Aparttan detay görüntüler

- Pamukkale Üniversitesi girişi detay

- Haberle ilgili Ramazan Çetin anons

- İsa Taşçı\'nın resmi

(Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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3)MİRAS TARTIŞMASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

BOLU\'da eski eşlerinden 3\'er çocukları olan 74 yaşındaki Hüseyin Bilgi ile eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi, mirasın çocuklara paylaştırılması konusunda tartıştı. Hüseyin Bilgi, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak\'ta Bilgi çiftinin oturduğu evde meydana geldi. İlk iki eşi ölen Hüseyin Bilgi, 5 yıl önce Hüsniye Bilgi ile 3\'üncü evliliğini yaptı. İlk iki eşinden toplam 3 çocuğu olan Hüseyin Bilgi, ilk eşinden 3 çocuğu olan Hüsniye Bilgi ile miras konusunda tartıştı. Mirasın çocuklara paylaştırılmasında anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen çiftin bağırma sesini duyan komşuları polisi aradı.

Eve gelen polis ekipleri Hüsniye Bilgi\'yi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunda 6 bıçak izi saptanan Hüsniye Bilgi, evde hayatını kaybetti. Kadının cesedi, polisin evde yaptığı incelemeden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Bilgi, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hüseyin Bilgi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bilgi, hastaneden çıkarken gazetecilerin \"Eşinizi neden öldürdünüz?\" sorusuna, \"Çocuklarına sor\" cevabı verdi. Bilgi, işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı evden görüntüler

-112 ve polisin çalışmaları

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-Şüphelinin hastaneye götürülmesi

-Detaylar

Süre: 01.27 Boyut: 48.8 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)11. CUMHURBAŞKANI GÜL’DEN SUUDİ ARABİSTAN’DAN YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ TELE KONFERANS : ‘’EN İYİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR ‘’

ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ tarafından Kayseri’de düzenlenen yükseköğretimle ilgili bilgilendirme toplantısına,halen bir toplantı için bulunduğu Suudi Arabistan’dan tele konferans yöntemiyle katıldı. Gül, ‘’ En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu aile bazında da ülke bazında da böyledir. Onun için geleceğimiz iyi eğitimli gençlerin olmasıdır. Bu da iyi üniversitelerden sağlanacaktır. İyi üniversitelerin sayısını çoğaltmamız lazım. Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım. En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırımdır’’ dedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi adını taşıyan AGÜ tarafından bu gün Kayseri’de bir otelde düzenlenen ‘’Yüksek Öğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı ‘’ konulu toplantıya görüntülü telekonferans yoluyla bir mesaj gönderdi. Gül,mesajında şu görüşlere yer verdi :

EN İYİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR

‘’ Aslında bugün aranızda olmayı çok istemiştim. Fakat daha önce planlanan yurtdışı programı neticesinde maalesef dışarı gitmek durumundayım ve mesajımı size bu şekilde iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi AGÜ kurulurken çok dikkatli çalışmalar yapılmıştı. Birçok arama konferansları yapıldı. Neticede iyi bir üniversite kurulması için uğraştık. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada AGÜ ,Türk üniversiteleri içinde çok güzel bir yere kendisini oturtturdu. Hem öğrenciler hem de akademiler içinde itibarlı bir yere geldi. Bundan sonra oluşturduğu bu güzel geleneği daha ileriye taşımaya devam edecek. Bir yandan da tabi ki ülkesine karşı sorumluluğu var. Bu sorumluluk çerçevesi içinde bir yeni nesil üniversite nasıl olur konusunda Türk üniversite sistemine katkılarda bulunma görevi var. İşte bugün yapacağınız bu toplantı önemli. Türkiye\'de üniversiteler nasıl daha iyi olabilir, öğretim sistemi nasıl daha iyi olabilir, nasıl yüksek öğretimde yeni metot teknoloji kullanılabilir bunların uzmanları sizlersiniz. Bunları sizler tartışacaksınız. Hem yüksek öğretim kurumuna hem de devlet kademelerine ileteceksiniz. İnanıyorum ki bunlardan en güzel şekilde faydalanılacak. Türkiye\'deki gençlerin daha iyi eğitilmesi için büyük bir katkınız olacak. En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu aile bazında da ülke bazında da böyledir. Onun için geleceğimiz iyi eğitimli gençlerin olmasıdır. Bu da iyi üniversitelerden sağlanacaktır. İyi üniversitelerin sayısını çoğaltmamız lazım. Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım. Üniversitelerimizin eğitim sisteminin, dünyadaki gelişmiş üniversitelerin eğitim sisteminin hiçbir şekilde gerisine düşmemesi onlarla yarışması ve onların önüne geçmesi için gayretler göstermemiz gerekiyor. Bu da tabi ki işin uzmanları olan siz bilim adamlarının güzel çalışmaları, önerileri ve tavsiyeleri istikametinde olacaktır’’

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ARGE PROJESİ

Kayseri protokolü ve çeşitli üniversitelerden çok sayıda rektör, rektör yardımcısı ve akademisyenlerin katıldığı iki ayrı oturumlu toplantının açılış konuşmasını yapan AGÜ rektörü Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’nün 3.nesil bir devlet üniversitesi olduğunu belirterek, ‘’ Bu dört yıldır çeşitli uğraşlar, akademisyenler ve Abdullah Gül Üniversitesi dostları ile Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bir ARGE projesidir. Türkiye’nin eğitim alanında dünya ülkeleri arasındaki sıralaması bellidir. Buna üzülüyoruz. Bu proje ile eğitim normlarımızın yükseltilmesini ve yükseköğretimde daha iyi bir noktaya gelmeyi arzuluyoruz. Başlarda hayata geçirilemez diye düşünülen bir projeyi paydaşlarımızla 4 yılda buralara getirdik. Daha uzun bir yolculuğumuz var. Dünyadaki yüksek öğretimdeki gidişatı anlamaya çalıştık. Ülkemizde yüksek öğretimden beklentileri ve bunun sonuçlarına katkıda bulunmak istiyoruz.’’diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-11. Cumhurbaşkanı Gül\'ün telekonferansa katılması

-AGÜ Rektörü İhsan Sabuncuoğlu\'nun konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

6 dakika 50 saniye/220 MB

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5)AK PARTİLİ YILMAZ, DİYARBAKIR\'DA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, \"Diyarbakırlıyı hakettiği yere adım adım taşımak için enerjimizi sarfetmemiz lazım\" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atila ve bir grup partili ile birlikte Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Burada konuşan Vali Güzeloğlu, Yılmaz\'ın bölge ve ülke ekonomisine katkılarını anlatarak, \"Özelde bölge ve genelde Türkiye\'nin kalkınması ve gelişmesi için ortaya koyduğu çabaları izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan sevgisi alanındaki bilgi ve birikimi Türkiye için büyük bir kazançtır. Bir dönem Diyarbakır\'ı temsil eden sayın bakanımızın her dönemde olduğu gibi bu dönemde ve gelecekte de Diyarbakırımız\'ın ve ülkemizin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İnşallah el birliğiyle. güç birliği ve gönül birliğiyle kadim şehir, inancımızın şehri, kültürümüzün ve irfanımızın hazırlayıcı şehrine hizmet etmeyi niyaz ediyorum\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, büyük bir genç nüfusu ve potansiyeli olan bir şehir olan Diyarbakır\'ın aynı zamanda tarihi, kültürü ve birikimi olan bir kent olduğunu söyledi. Diyarbakır\'ın ticaret yolları üzerinde olan, ticaret potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyleyen Ak Partili Yılmaz, \"Diyarbakır\'ın çok daha iyi bir noktada olması gerekiyor. Genç nüfusun istihdamı açısından çok çeşitli fırsatların değerlendirilmesi lazım. Kamu yatırımlarının artması, gelişmesi, diğer taraftan da özellikle önümüzdeki dönem özel sektörün, istihdam yapan yatırımların artması gerekiyor. Sayın valimiz görev yaptığı önceki kentlerde çok güzel projelere imza attı. Diyarbakır\'da da aynı şekilde yatırımlara imza atacağına inanıyorum. Diyarbakır ekonomisi, yatırımları hem kamu yatırımlarından, hem de özel yatırımları, istihdamı konuşmamız lazım. Diyarbakırlıyı hak ettiği yere adım adım taşımak için enerjimizi sarfetmemiz lazım. Bingöl milletvekili olarak Diyarbakırla aynı, iç içe kültürden, coğrafyadan geliyoruz. Burada yapılan çalışmlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cevdet Yılmaz\'ın valilikte karşılanması

-Şeref defterinin imzalanması

-Makam odasında yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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6)YILKI ATLARI YAKALANMAYA BAŞLANDI

KARAMAN\'da Karadağ\'daki yılkı atlarının toplanması için yapılan ihalenin ardından yaklaşık 200 at yakalandı.

Türkiye’nin endemik türlerinden olan ve nesli hızla tükenen Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman\'da bulunan Karadağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak buradaki sayıları binin üzerinde olan yılkı atlarının, yaban koyunlarının su ve otladıkları alanları tahrip ettiği saptandı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü tarafından “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesiö kapsamında atlarının bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında geçtiğimiz ay atların yakalanması için ihaleye yapıldı. Dört firmanın katıldığı ihaleyi 368 bin lirayla en düşük fiyatı veren Kuzeyas Grup kazandı. İhaleyi kazanan firma bu ayın başında atların yakalanması için çalışmalarına başladı. Dağın zirvesindeki kısıtlı su kaynağına su içmeye gelen atlar, at seyisleri tarafından zarar verilmeden guruplar halinde boğma sistemiyle yakalanıyor. Burada yakalanan atlar daha sonra kamyonlarla dağın ortasında bulunan meralık alanındaki çitlerle çevrilen çiftlikte toplanıyor. Firma 1000’i geçkin atın bulunduğu dağda, şu ana kadar 200’e yakınını yakaladı. Yakaladıkları üç atı kısa sürede eğiten seyisler, eğittikleri atlara binerek arazide tur attılar.

İSTEYENLERE ÜCRETSİZ VERİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü “Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesiö kapsamında yakalanan atların bir kısmını yapılan kontrollerin ardından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verecek. Yetkililer, atların verilecek olmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine ciddi bir talebin geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Çitlerin içerisindeki atlardan detay

-Dağdaki yakalanmayan atlardan detay

-At etğiticisinin atla gezintisi

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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7)İL BAŞKANLARI DONANMA DAVASINI TAKİP ETTİ

KOCAELİ\'nde Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada, 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli’de bulunan siyasi parti liderleri, Kandıra Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülen Donanma davasını beraber takip etti.

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi\'nde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY Gölcük Donanma davasına Kocaeli’de bulunan siyasi parti liderleri katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar , DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün sabah saatlerinde duruşma salonuna geldi.

Duruşma salonuna girerken açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, \"7 İl başkanımızla beraber, her ay yaptığımız aylık toplantıların haricinde kamuoyunu ilgilendiren önemli konularda, mesele memleket ve millet olduğunda aynı paydada buluşma çerçevesinde bugün geçen hafta başlamış olan malum Donanma Davası ve mahrem imam davalarına bizler de 7 il başkanı olarak bugün katılıyoruz. Burada temel amacımız bundan yaklaşık 15 ay önce yapılmak istenen hain darbe girişimine o gece nasıl hep beraber milletçe parti ayrımı gözetmeksizin milletimiz paydasında buluştuysak, bugün de aynı şekilde o darbeyi yapmak isteyenlerin, bu memleketin çocuklarının özgürlüklerini almak isteyenlerin davasını takip etmek ve bu davaya da millet tarafıyla beraber müdahil olmak adına buradayız. Bundan sonra da davayı takip etme sürecimiz yürüyecek.\" dedi.

Herkesin hak ettiği cezayı bulmasını istediklerini söyleyen Ceyhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\" İçeride hakimler, adalet Türk hukuk sistemi içerisinde yargılamayı yapıyor. Bize yargılamayla ilgili birşey demek düşmez. Önemli olan herkes hak ettiği noktada, Türk adaletinin çizmiş olduğu çerçevede hak ettiği cezayı bulmasıdır. Bizler de takip edeceğiz, buradan sesleniyoruz; hem partililerimiz, hem vatandaşlarımız , Kocaeli\'de kim varsa bu davayı gelip izleyip konuya izleyici olarak bile olsa müdahil olmalarını istiyoruz. Darbenin hemen evvelinden başlatmış olduğumuz süreci devam ettiriyoruz. Buradaki 7 il başkanının siyasi görüşleri farklı. Ülkenin sorunlarına çözüm önerileri farklı ama mesele memleket ve özgürlükler olduğunda ortak paydada buluşmanın bir tezahürü işte bugünkü davaya katılmaktır. Bu davanın bir tarafı darbeciler, bir tarafı millet. Bu tablo Türkiye\'ye örnek olmalı.\"diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-İl Başkanlarının görüntüsü

-AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan açıklaması

(Haber-Kamera:Selda HATUN TAN-KANDIRA-DHA

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8)SAKARYA VE KOCAELİ\'NDE ORMANLARA GİRMEK YASAKLANDI

SAKARYA ve Kocaeli Valiliği, hava şartlarının yangın riskini arttırdığı bugünlerde 23 Eylül\'e kadar ormanlara girişleri yasakladı. Sakarya ve Kocaeli Valilikleri, ormanlarda hava şartlarından dolayı yangın riskinin fazla olduğu bugünlerde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı.Yeni çıkarılan emirle, illerdeki ormanlık alanlara 23 Eylül\'e kadar görevliler dışında kimsenin giremeyeceği belirtildi.

Yasak sonrası ormanlara girmeye çalışan araç ve şahısların ise jandarma ve emniyet birimleri tarafından uzaklaştırılacağı ifade edildi. Konuyla ilgili Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun\'un yazılı açıklaması şöyle: \"Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem ve kuvvetli rüzgârlar ormanlarımızdaki yangın riskini arttırmaktadır. Bu sebeplerle ülkemiz genelinde çok sayıda orman yangını meydana gelmiştir. Ekstrem iklim koşulları halen devam etmekte olup Sakarya ve Kocaeli illeri dâhilindeki tüm ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 22.09.2017 günü saat 24:00’a kadar Sakarya Valiliğinin 18.09.2017 tarih, 64969199-225.05/4295 sayılı ve Kocaeli Valiliğinin 18.09.2017 tarih, 64969199-225.05/4296 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır. Ormanlarda şüpheli araç ve şahısların görülmesi halinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman dışına çıkarılması ve gerekli durumlarda Jandarma-Emniyet birimlerinden yardım istenecektir. Mesire alanları haricinde vatandaşların piknik yapmasına müsaade edilmeyecektir. Tarla, bağ-bahçe, fındık alt temizliği ve anız yakılmasının yasak olduğu hususunun cami ve belediye hoparlörleri vasıtası ile halka duyurulması ve yasağa uymayanlar hakkında görevlilerce yasal işlem yapılacaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan tüm iş makinaları ile itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde bulundurulması uygun mütalaa edilmektedir.\"

Aziz GÜVENER/Adapazarı(Sakarya),(DHA)-

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